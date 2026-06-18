«Мужа на час» вызывали? Как отличить мастера на все руки от мошенника

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Разбираем схемы обмана лжемастеров и даем советы, как не попасться на уловки и не остаться без денег.

Услуга «муж на час» для многих стала привычной: один звонок — и дома починят кран, соберут мебель, поменяют лампочку. Но как отличить мастера от мошенника? Сегодня — двойной удар по доверчивости.

Одни аферисты завлекают копеечным ценником в интернете, а на деле выставляют счет в несколько раз выше. Другие и вовсе пытаются украсть ваши деньги, даже не заходя в дом.

Как не попасть на крючок, сколько на самом деле стоит работа мастера, и что говорит закон — в расследовании программы Пятого канала «Стройнадзор».

Мошенники под видом мастеров на все руки

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Представьте: вы хотите воспользоваться услугами мужа на час, открываете популярный сервис, создаете заявку. И вам приходит ссылка для внесения задатка. Если перейдете — окажетесь на крючке у мошенников, которые выманивают деньги с помощью фишинговых сайтов. На эту уловку попались уже тысячи людей!

Эти лжемастера были менее изобретательны. Они заманивали клиентов низкой ценой на починку бытовой техники. Уже на месте цена возрастала в несколько раз — якобы для ремонта требовались дорогие запчасти. Аферистам удалось заработать на доверчивых заказчиках почти 12 миллионов рублей!

Жительница Уфы Валерия Юшкова подобного горе-профессионала распознала сразу.

«Я понимаю, что цена в 8000 рублей меня совершенно не устраивает, и мы отправляем парнишку обратно. Но он утверждает, что без оплаты никуда не уйдет. В итоге, согласившись на сумму 500 рублей, он все-таки уходит», — рассказывает она.

Позже Валерия выяснила, что дорогая запчасть не исправила бы ситуацию — машинку уже не мог спасти никакой ремонт. Пришлось купить новую.

«Как оказалось, данный мужчина никакой не работящий парень, а просто представитель какой-то конторы. Данные мастера не чураются ни старости, ни молодости, ни бедности. Главная их задача — это обмануть и содрать побольше денег с простых людей», — говорит Юшкова.

Впрочем, в этой сфере много и настоящих профессионалов. Вадим получает около 450 заявок в год! И сталкивается с разными ситуациями.

«Бывают очень агрессивные животные, которые любят свою территорию. Бывают и агрессивные клиенты. Изначально они бывают агрессивные, бывают пьяные. Бывают такие женщины, которые подпили там, что на что-то намекают, что-то еще, но мне это не интересно, у меня есть любимая женщина», — рассказывает мастер-универсал Вадим Бандурка.

Один раз мастеру даже не оплатили услуги.

«Получается, с этой заявки я ездил три раза в магазин, потратил из своих денег 3300 рублей. Он мне через две недели за день бегал, вернул 2500. Разговор же был на 12500», — признался мастер.

Контрольная закупка

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

«Стройнадзор» решил провести собственную проверку: журналисты обратились в компанию, у которой много плохих отзывов в интернете. Правдивы ли они? Запрос — починить лейку в душе, переставить мебель, поменять лампочку и собрать тумбу.

«По поводу суммы работ — сколько будет стоить?» — спрашивает журналист.

«Ну, где-то две тысячи рублей. Цена может немного варьироваться».

«Но не сильно варьируется?»

«Цены демократичные у нас, всегда договориться можно».

Как справится муж на час с заданием? Его работу оценил профессионал с большим опытом работы.

«Я просто относительно недавно переехала, да, нужна мужская помощь ваша», — признается журналистка.

«Давайте тогда, может быть, с ванной начнем, да? С ванной», — предлагает мастер.

Мастера просят заменить лейку, которая протекает, на новую.

«Здесь просто прокладку поставить, и все», — говорит мужчина.

«А то у меня есть другая».

«Покажите, где у вас другая».

«Какая лучше?» — интересуется девушка.

«Шланг тут лучше».

Мужчина не стал менять лейку, а просто установил прокладку. Деталь стоит больше двух тысяч рублей! Вот, что об этом думает эксперт.

«Автоматически вводит в заблуждение заказчика о том, что новая хуже, чем старая. То есть это тоже нарушение, потому что заказчик принес ему новую, чтобы установить, и он уже здесь обманывает», — подмечает мастер-универсал Алексей Лапшов.

Теперь мастер займется другими заданиями. Работает он быстро, но профессионально ли?

«Он выкручивает лампочку без табуретки, на носочках, не соблюдая технику безопасности, не выключив выключатель», — говорит Лапшов.

А как пройдет сборка тумбочки и перемещение мебели?

«Нужно, чтобы как минимум передвигало два мастера, а иначе будет повреждение, и это тоже нарушение техники безопасности, это порча имущества заказчика», — подчеркивает Алексей.

Но самый большой сюрприз был в конце. Мастер выполнил всю работу, отправил акт на рассмотрение в фирму и назвал цену за услуги.

«А что так дорого? Почему 8550?» — интересуется девушка.

«Замена прокладки 2190, установка лампочки 990 рублей, сборка тумбочки…» — перечисляет мастер.

Сумма оказалась в несколько раз больше заявленной на этапе заказа! Сколько на самом деле стоит такая работа?

«Замена прокладки 500 рублей, установка лампочки 200, это 700. Сборка тумбочки максимум 2000, это вот 2700. Вот 300 рублей эта вся работа выходит с передвижения мебели, ну, 3000 рублей», — объясняет мастер Андрей Лапшов.

Журналисты решили обозначить, что это была их проверка. Возможно, тогда мастер пересмотрит цену?

«Мне кажется, менеджер вам не скажет точную стоимость работы», — заявляет мужчина.

«Но мы уточнили, мы еще спросили, если вдруг что-то поднимется. Сказали, что цены демократичные, и компания, конечно же, много денежных средств не возьмет с нас. Как такое получилось?»

«Ну, я не знаю. Сейчас скажу, пускай с вами связываются», — пожал плечами мастер.

Журналистка звонит в фирму, чтобы узнать, почему предварительный и окончательный расчет так сильно отличаются.

«Финансовый отдел совершил ошибку, давайте за счет этого сделаю вам скидку свою как менеджеру персональную. 20%, и у вас к оплате будет 6808 рублей», — предлагает менеджер.

«Мы не готовы такую сумму заплатить. Вы знаете, что вас сейчас на данный момент записывает федеральный канал? Это была контрольная закупка».

«К оплате 4300 рублей».

Цена упала почти в два раза…

Можно ли возместить ущерб

ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

Как возместить ущерб, если вас обманул муж на час? И как избежать конфликта между клиентом и мастером по вызову? Гарантией выполнения и оплаты заказа всегда выступает договор.

Однако зачастую все держится «на честном слове». В спорных ситуациях всегда можно обратиться в суд, даже если на руках нет никаких документов.

«Судьи часто запрашивают переписку в мессенджерах. Порой эту переписку необходимо заверять у нотариуса, а порой можно просто принести на обозрение суда. То есть вы приносите ноутбук либо телефон в суд, в случае спорных вопросов суд обозревает и уже, собственно, принимает это как какого-то рода доказательство», — объясняет юрист Антон Усков.

Если муж на час испортил ваше имущество — фиксируйте это. Делайте фотографии, видео, при необходимости — ищите свидетелей, например, соседей. Вызывайте полицию и пишите заявление.

При подборе исполнителя — ориентируйтесь на отзывы, проверяйте данные компании и, когда расплачиваетесь наличкой, берите расписку. Если вы остались недовольны услугой — помните, что закон о защите прав потребителей на вашей стороне.