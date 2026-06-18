Кровавый пот и красные слезы: как стресс заставляет тело кровоточить без ран

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Иногда тело реагирует на тревожное состояние очень страшным образом.

Наше тело и психика связаны гораздо теснее, чем мы привыкли думать. Иногда внутреннее напряжение достигает такого пика, что находит выход самым невероятным способом — через кожу и слизистые, окрашивая пот и слезы кровью в красный цвет.

Подробнее об этом явлении эксклюзивно 5-tv.ru рассказала семейный врач, врач превентивной интегративной медицины Анастасия Самойлова.

Что такое кровавый пот и кровавые слезы

Почему человек может плакать кровью? Представьте, вы смотрите в зеркало и видите, что вместо обычного пота на лбу выступают капли крови. Или просыпаетесь утром с заплаканными глазами, но слезы красные.

Звучит как сцена из фильма ужасов, но это реальное медицинское явление. Оно называется гематогидроз, кровавый пот и гемолакрия — кровавые слезы.

«Гематогидроз — это состояние, при котором кровь поступает через неповрежденную кожу вместе с потом. В некоторых случаях кровь выделяется из глаз, наблюдается так называемая гемолакрия ушей или носа. Самое удивительное, при этом нет ран, порезов или других повреждений, а анализы крови часто показывают норму», — рассказывает эксперт.

Почему мы плачем или потеем кровью

www.globallookpress.com/Barbara Castello / GODONG

Почему это происходит? Точного ответа у ученых пока нет. Но есть убедительная теория.

«Во время сильного стресса организм приходит в состояние „бей или беги“. Сосуды резко сужаются, а затем расширяются. Капилляры, окружающие потовые железы, не выдерживают и лопаются. Кровь смешивается с потом и выходит на поверхность кожи. Процесс абсолютно реальный, но ученые до сих пор спорят о точном его механизме», — объясняет врач.

Почему это связывают со стрессом? Это не просто предположение. В медицинской литературе описаны десятки случаев, где прямая связь с психоэмоциональным состоянием доказана. И вот какие закономерности выявляли врачи.

Первое, подобное состояние может быть спровоцировано текущей ситуацией. Например, кровотечения начались именно в моменты сильного страха, например, перед экзаменами, после психологических травм или из-за проблем в семье.

Вторая причина — реакция на холод. У некоторых пациентов эпизоды случались при выходе из тепла на холод.

Третий фактор — это сопутствующие симптомы. У пациентов часто наблюдались повышенная тревожность, депрессивное состояние, нарушение сна и даже панические атаки.

У кого есть риск заплакать и вспотеть кровью

Анализ опубликованных случаев показывает, что кровавый пот и кровавые слезы часто возникают у детей и подростков, особенно у девочек. Средний возраст пациентов — от 9 до 15 лет.

Однако болезнь может проявиться и во взрослом возрасте, как показывает наблюдение за 27-летними или даже за 72-летними пациентами.

Что делать, если появились кровавые слезы или пот

Первым делом нужно исключить органические причины.

«Пациентам проводят полное обследование, проверяют свертываемость крови, делают УЗИ, осматривают кожу. И только когда врачи убеждаются, что проблема не в сосудах или внутренних органах, обращают внимание на психоэмоциональное состояние.

Лечение обычно комплексное, и врачи назначают успокоительные средства или препараты, снижающие физическую реакцию на стресс. А обязательным компонентом становится работа с психотерапевтом», — пояснила эксперт.

Кровавый пот — это наглядное доказательство того, как тесно связаны наше тело и психика. Это не мистика, а редкий медицинский феномен, который служит напоминанием, что стресс влияет не только на наше настроение, но и на физическое здоровье самым неожиданным способом.

Еще одна причина кровавых слез

www.globallookpress.com/Stefan Klein

Помимо перечисленных выше причин, еще одной может оказаться одно из самых сложных женских заболеваний — эндометриоз.

Эндометриоз — это хроническое гинекологическое заболевание, при котором ткань, по своему строению и функции похожая на внутренний слой матки (эндометрий), разрастается за пределами матки — на яичниках, маточных трубах, брюшине и даже в отдаленных органах. Эта ткань подчиняется гормональным колебаниям менструального цикла: каждый месяц она набухает, отторгается и вызывает воспаление, боль и кровотечения, но кровь не имеет выхода наружу, что ведет к образованию спаек и кист.

Одним из самых редких, но документально подтвержденных проявлений эндометриоза является гемолакрия — появление крови в слезах. Этот симптом возникает при окулярном эндометриозе, когда микроскопические очаги эндометриоидной ткани или чувствительные к гормонам сосуды локализуются в конъюнктиве или слезной железе.

По данным исследований, скрытая гемолакрия выявляется у 41,7% женщин с эндометриозом против 11,7% без него, причем в 69,2% случаев кровь в слезе появляется в фолликулярную фазу цикла, что указывает на четкую циклическую зависимость.

Механизм развития связывают с двумя основными путями: либо это занос клеток эндометрия по кровеносным или лимфатическим сосудам в глазницу, либо гормонально-опосредованное повышение проницаемости сосудов конъюнктивы, несущих рецепторы к эстрогену и прогестерону.

В клинической практике диагноз окулярного эндометриоза часто ставится на основании временной связи симптома с менструацией, а лечение, как правило, гормональное (прогестагены) — при этом в описанных случаях терапия полностью купировала кровянистые выделения из глаз.

Таким образом, хотя гемолакрия является исключительным симптомом, она служит важным маркером тяжелого течения эндометриоза и требует комплексного наблюдения у гинеколога и офтальмолога.

Другие необычные заболевания

www.globallookpress.com/Jochen Tack

Помимо кровавых слез и пота, в медицинской практике зафиксировано еще несколько состояний, которые выглядят настолько необычно, что порождают легенды о вампирах, оборотнях и инопланетянах. Все они имеют строго научное обоснование и чаще всего обусловлены генетическими мутациями или редкими нарушениями обмена веществ.

Порфирия (известная как «синдром вампира») — это группа наследственных заболеваний, при которых нарушается синтез гема. Под действием ультрафиолета кожа покрывается волдырями, язвами и рубцами, а десны могут атрофироваться, обнажая зубы. В сочетании с боязнью света это создало архетип вампира в народных поверьях.

Гипертрихоз («синдром оборотня») — состояние, при котором наблюдается чрезмерный рост волос по всему телу и лицу. Человек внешне становится похожим на волка, хотя сама болезнь не опасна для внутренних органов, но вызывает тяжелые психологические проблемы из-за необычной внешности.

Акантокератодермия («синдром синей кожи») — редчайшее наследственное отклонение, при котором кожа приобретает стойкий сине-сливовый оттенок. Самый известный случай — семья Фугейт из Кентукки, у нескольких поколений которой была синяя кожа. При этом другие функции организма оставались нормальными, а здоровье не страдало.

Прогерия — синдром преждевременного старения. Дети с этим заболеванием уже в 2–3 года выглядят как глубокие старики: появляются морщины, истончается кожа, выпадают волосы, развивается артрит. Они редко доживают до 13 лет, и болезнь считается одной из самых тяжелых генетических патологий.

Триметиламинурия («синдром рыбного запаха») — нарушение ферментации, из-за которого организм не расщепляет триметиламин — вещество, образующееся при переваривании некоторых продуктов. В результате пот, моча и даже выдыхаемый воздух начинают пахнуть тухлой рыбой. Примечательно, что сам пациент этого запаха часто не ощущает.

Прозопометаморфопсия — это не изменение тела, а редкий неврологический сбой, при котором мозг искажает восприятие лиц. Окружающие люди видятся пациенту как существа с деформированными, демоническими или драконьими чертами. В истории медицины зарегистрировано около 75 таких случаев.

Все перечисленные синдромы — реальные, но крайне редкие (в мире насчитываются единицы или сотни пациентов). Они не заразны и требуют комплексного медицинского сопровождения. Их существование напоминает о том, насколько сложен и уязвим человеческий организм, и одновременно демонстрирует, как древние мифы и легенды рождались из наблюдений за такими необычными болезнями.