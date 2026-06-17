Фото: 5-tv.ru

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Считается, что на растущей Луне организм активнее накапливает жир, поэтому стоит соблюдать умеренность в питании. А на убывающей Луне, наоборот, тело легче расстается с лишними килограммами.

Лунный календарь питания уже много лет остается популярным среди сторонников здорового образа жизни, астрологии и различных оздоровительных практик. Его приверженцы уверены, что фазы Луны способны влиять не только на самочувствие человека, но и на аппетит, обмен веществ, усвоение питательных веществ и даже эффективность диет.

Согласно этой концепции, в разные периоды лунного цикла организму требуются разные подходы к питанию: одни дни считаются благоприятными для разгрузки и очищения, другие — для восстановления сил и восполнения запасов витаминов.

Именно поэтому многие используют лунный календарь как дополнительный ориентир при составлении рациона, планировании разгрузочных дней или попытках скорректировать вес.

Как работает лунный календарь диет и питания и какие советы он дает на июль 2026 года — в материале 5-tv.ru.

Что такое лунный календарь правильно питания и диет — для чего он нужен

Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зодиака. Фото: 5-tv.ru

Лунный календарь диет — это система питания, которая предписывает определенный рацион, разгрузочные дни и способы приготовления пищи в зависимости от астрономических фаз Луны, ее положения в знаках зодиака, лунных суток (титхи) и некоторых сакральных дат (например, экадаши в ведической традиции).

Сторонники метода считают, что гравитационное поле Луны, аналогично океанским приливам и отливам, воздействует на жидкости внутри человеческого тела, а также на скорость обмена веществ, усвоение микроэлементов и выведение токсинов.

Цели, для которых используется лунный календарь диет, сводятся к нескольким направлениям:

Коррекция веса. Считается, что на растущей Луне организм легче накапливает жир, поэтому питание должно быть умеренным, а на убывающей — активно расстается с запасами, что благоприятно для строгих диет и постов.

Детокс и очищение. Дни новолуния и полнолуния рассматриваются как критические точки, идеальные для коротких голоданий, соковых разгрузок или сыроедения, чтобы якобы максимально эффективно вывести шлаки.

Улучшение самочувствия. Через привязку к стихиям знаков зодиака (Вода, Огонь, Воздух, Земля) подбираются продукты, которые, по мнению адептов, предотвращают отеки, нормализуют пищеварение и поддерживают баланс «внутреннего огня» (Агни в аюрведе).

Духовные практики. Такие элементы, как сухое голодание в дни экадаши, имеют в первую очередь религиозно-аскетический смысл в вайшнавизме, где отказ от зерна и бобов в определенные лунные сутки считается формой очищения сознания.

Концепция опирается на ряд источников, среди которых:

Аюрведические и ведические тексты (например, «Падма-пурана», «Хари-бхакти-виласа»), регламентирующие посты экадаши и влияние лунных фаз на жидкости тела.

Антропософия Рудольфа Штайнера, связывавшая усвоение корнеплодов с убывающей Луной, а фруктов и листьев — с растущей.

Популяризаторы в России, такие как Анастасия Семенова (автор книги «Лунный календарь здоровья», введшая понятия «жидких» и «сухих» дней по знакам зодиака) и астролог Василиса Володина.

Основные принципы лунной диеты и правильного питания в июле 2026

Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зодиака. Фото: 5-tv.ru

Календарь строится на четырех пунктах:

Фазы Луны (время московское, по астрономическим таблицам): Новолуние — 14 июля 2026 в 04:21 мск.

Полнолуние — 29 июля 2026 в 20:40 мск.

Растущая Луна (I и II фазы) — с 15 по 28 июля (сразу после новолуния до полнолуния).

Убывающая Луна (III и IV фазы) — с 1 по 13 июля и с 30 по 31 июля.

Последняя четверть — 7 июля, Первая четверть — 21 июля. Стихии знаков зодиака (транзитная Луна по дням, данные для Москвы): С 1 по 3 июля Луна в Водолее (Воздух).

4–5 июля — в Рыбах (Вода).

6–7 июля — в Овне (Огонь).

8–10 июля — в Тельце (Земля).

11–12 июля — в Близнецах (Воздух).

13–14 июля — в Раке (Вода).

15–16 июля — во Льве (Огонь).

17–18 июля — в Деве (Земля).

19–20 июля — в Весах (Воздух).

21–23 июля — в Скорпионе (Вода).

24–25 июля — в Стрельце (Огонь).

26–27 июля — в Козероге (Земля).

28–29 июля — в Водолее (Воздух).

30–31 июля — снова в Рыбах (Вода). Интерпретация по стихиям: Вода (Рак, Скорпион, Рыбы) — угроза отеков, дни для голодания и жидкой пищи.

Огонь (Овен, Лев, Стрелец) — белок усваивается лучше, показаны мясо и острые блюда.

Воздух (Близнецы, Весы, Водолей) — жиры усваиваются хуже, упор на растительную пищу.

Земля (Телец, Дева, Козерог) — соль задерживает воду, подходят корнеплоды и овощные супы. Дни экадаши (ведические посты) — в июле 2026 приходятся на 11 июля (Йогини Экадаши) и 25 июля (Девшаяни / Шаяна Экадаши). Это сухие голодовки либо питание только фруктами и водой, исключая зерновые и бобовые, согласно религиозной традиции.

Подробный календарь диет и правильного питания на каждый день июля 2026

Часть 1: Убывающая Луна, Последняя четверть и Новолуние (1–14 июля)

Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зодиака. Фото: 5-tv.ru

Это период с 1 по 13 июля — убывающая Луна, активное жиросжигание, затем 14 июля — новолуние.

1–3 июля (Луна в Водолее, Воздух)

Задача: завершить старые циклы, вывести лишнюю жидкость.

Питание: легкие овощные салаты, каши на воде, исключить жирное и жареное. Воздушный знак способствует усвоению углеводов, но жиры задерживаются.

4–5 июля (Луна в Рыбах, Вода)

Особенность: риск отеков. Исключите соль, пейте мочегонные отвары (брусничный лист, толокнянка). Показана жидкая пища — супы-пюре, травяные чаи.

6–7 июля (Луна в Овне, Огонь)

Можно позволить нежирное мясо (курица, индейка) с зеленью. Огненный знак улучшает пищеварение, но порции должны быть умеренными.

7 июля — Последняя четверть

День внутренней перестройки. Рекомендуется дробное питание, исключить сахар и кофеин.

8–10 июля (Луна в Тельце, Земля)

Время для корнеплодов: запеченная свекла, морковь, топинамбур. Ограничьте соль — Телец склонен задерживать воду. Полезны теплые овощные рагу.

11 июля — Йогини Экадаши (первый серьезный пост)

Согласно ведической традиции, это день сухого голодания (без воды и пищи) или, в щадящем варианте, только сырые фрукты и вода. Исключаются все зерновые и бобовые. Водные процедуры только теплые, избегайте перегрузки почек.

12–13 июля (Луна в Близнецах, Воздух)

Выход из поста. Питание — легкие каши на воде, отварные овощи, зелень. Воздух способствует усвоению витаминов.

14 июля, 04:21 мск — новолоуние

Главный детокс-день месяца. Длится с момента новолуния до восхода Луны.

Питание: только жидкое — вода, травяные чаи, овощные бульоны без соли. Твердая пища, по мнению адептов, в этот день не переваривается и действует как токсин.

Запрещено: алкоголь, сахар, кофеин, острая пища.

Часть 2: Растущая Луна (15–28 июля) — «Золотое время» для набора витаминов и силы

Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зодиака. Фото: 5-tv.ru

Внимание: это период после новолуния до полнолуния, когда организм активно усваивает питательные вещества, но есть риск набора веса.

15–16 июля (Луна во Льве, Огонь)

Организм максимально усваивает белок и витамины. Рекомендованы нежирное мясо, рыба, яйца, зелень. Дробное питание — 5–6 раз в день небольшими порциями.

17–18 июля (Луна в Деве, Земля)

Упор на клетчатку: салаты, отруби, цельнозерновые каши. Исключите сладкое и соль — Земля склонна к застойным явлениям.

19–20 июля (Луна в Весах, Воздух)

Хорошо усваиваются растительные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло). Можно позволить легкие десерты из фруктов. Не переедайте — Воздух провоцирует вздутие.

21 июля — Первая четверть

День активного роста. Питание — сбалансированное, с акцентом на белок и сложные углеводы.

21–23 июля (Луна в Скорпионе, Вода)

Возможно обострение аппетита и тяга к экзотической пище. Ограничьте жирную рыбу и морепродукты — они могут дать отеки. Отдайте предпочтение тушеным овощам и злакам.

24–25 июля (Луна в Стрельце, Огонь)

Огненный знак помогает переваривать мясо. Однако 25 июля — Девшаяни Экадаши (второй пост). В этот день, если вы не соблюдали сухой пост 11 июля, можно провести щадящий пост на свежевыжатых соках и фруктах. Если держали сухой — повторите сухое голодание (по желанию).

26–27 июля (Луна в Козероге, Земля)

Время для «сухих» дней (минимальное потребление жидкости, но не в ущерб здоровью). Показаны запеченные яблоки, груши, корнеплоды. Сахар полностью исключите — убывающая Луна (в этот день она все еще растет, но уже ближе к полнолунию) поможет вывести глюкозу из депо.

28 июля — канун Полнолуния

Разгрузочный день на печеных яблоках и травяном чае. Порции уменьшите, чтобы желудок подготовился к полнолунию.

Часть 3: Полнолуние и переход (29–31 июля)

Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зодиака. Фото: 5-tv.ru

29 июля, 20:40 мск — полнолуние

В отличие от новолуния, полнолуние переносится тяжелее из-за пика жидкости в тканях. Сторонники метода (по Семеновой) рекомендуют щелочную диету: исключить мясо, грибы, кислые фрукты. Питание — только жидкое и полужидкое: супы-пюре из тыквы и кабачков, зеленые смузи, травяные настои. Минимум белка, максимум зелени.

30–31 июля (Луна в Рыбах, Вода, убывающая фаза)

Цикл замыкается. Организм, как губка, впитывает все съеденное, поэтому калории строго контролируйте. В эти дни закладывается база на новый месяц: умеренность в еде, больше воды, легкие салаты и кисломолочные продукты.

Важное предостережение: лунный календарь — это дополнительный инструмент, а не замена медицинским рекомендациям. Перед началом любой диеты обязательно проконсультируйтесь с врачом, особенно при хронических заболеваниях. Все даты указаны для московского времени, для других регионов следует делать поправку на часовой пояс.