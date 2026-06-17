Лунный календарь огородника на июль 2026: лучшие и худшие дни для работ на даче

Фото: www.globallookpress.com/Dinendra Haria

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Лунный календарь поможет определить оптимальные дни для прополки, полива, подкормки растений и борьбы с вредителями.

Июль — самый разгар летнего сезона, когда природа щедро одаривает нас первыми по-настоящему летними плодами, но при этом требует максимальной отдачи сил и внимания. Солнечные дни становятся длинными, столбики термометров нередко переваливают за 30 градусов, а обильные росы по утрам сменяются знойным полуднем.

Для тех, кто проводит время на дачных участках, этот месяц становится настоящим испытанием: нужно успеть и урожай собрать, и грядки не запустить, и деревья защитить от вредителей, и заготовки на зиму сделать.

Как же все успеть, не перегружая растения и себя? Опытные огородники знают, что лучший помощник в этом деле — лунный календарь, проверенный веками народный опыт и современные агротехнические рекомендации.

Как фазы Луны влияют на рост и развитие культур, какие дни июля 2026 года станут наиболее благоприятными для посева и посадки, а когда лучше воздержаться от активных действий — в материале 5-tv.ru.

Лунный посевной календарь на июль 2026: как фазы Луны влияют на растения

Лунный посевной календарь для садоводов и огородников на июль 2026 года. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На протяжении многих столетий люди замечали, что ночное светило оказывает мощное воздействие на все живые организмы, включая растения. Приливы и отливы в океанах, изменение активности насекомых, рост и движение соков в стволах деревьев — все это связано с лунными циклами.

Сегодня агрономы и биологи подтверждают, что лунные фазы действительно влияют на физиологические процессы в растениях, поэтому грамотное планирование работ с учетом положения Луны может существенно повысить эффективность труда.

Весь лунный месяц делится на четыре основные фазы: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. Каждая из них характеризуется особым направлением движения жизненных соков внутри растительного организма.

Новолуние — момент, когда Луна находится между Землей и Солнцем и с Земли не видна. В этот период растения испытывают состояние покоя, их корневая система ослаблена, а надземная часть замирает. Любое вмешательство, особенно пересадка, обрезка или прищипка, может нанести серьезный вред. Лучшее занятие в новолуние — сбор урожая для переработки, консервация, уборка территории и отдых.

Растущая Луна — фаза, когда видимый диск Луны увеличивается. В это время соки растений устремляются вверх, от корней к листьям, цветам и завязям. Процессы роста и фотосинтеза активизируются, поэтому растущая Луна идеально подходит для посева и посадки культур, которые дают урожай в надземной части: томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, все виды зелени, а также цветы. Рассада быстро приживается и идет в рост.

Полнолуние — пик активности, когда Луна полностью освещена. В этот момент растения переживают кульминацию своих жизненных сил, но любое травмирование может вызвать стресс. Посадки и пересадки в полнолуние не рекомендуются, зато это отличное время для сбора семян, заготовки лекарственного сырья и консервирования.

Убывающая Луна — фаза, когда видимый диск уменьшается. Жизненные соки направляются от верхней части растения к корням. Это наилучший период для посадки корнеплодов: картофеля, моркови, свеклы, редьки, редиса, лука и чеснока. Корневая система в это время особенно сильна, а надземная часть отдыхает. Также убывающая Луна благоприятствует обрезке, формированию кустов, удалению сорняков и борьбе с вредителями.

Помимо фаз, большое значение имеет знак зодиака, в котором находится Луна. В астрологии выделяют плодородные знаки (Рак, Телец, Рыбы, Скорпион), нейтральные (Весы, Козерог, Стрелец) и неплодородные (Овен, Близнецы, Лев, Дева, Водолей).

В дни, когда Луна проходит через плодородные знаки, посевы и посадки дают особенно мощные и здоровые всходы.

В неплодородные дни лучше ограничиться прополкой, рыхлением и защитными мероприятиями.

Лунный посевной календарь для садоводов и огородников на июль 2026 года

Лунный посевной календарь для садоводов и огородников на июль 2026 года. www.globallookpress.com/Andrey Titov

Июль 2026 года предлагает садоводам четкое распределение лунных фаз:

с 1 по 13 июля — Луна убывает;

14 июля — новолуние;

с 15 по 28 июля — Луна растет;

29 июля — полнолуние;

30 и 31 июля — Луна снова убывает.

Такое расписание позволяет гармонично разделить работы: в начале месяца, пока Луна убывает, уделяем внимание корнеплодам, прополке и борьбе с вредителями; с середины месяца переходим к посеву и посадке надземных культур, а в конце месяца — к сбору урожая и консервации.

Важно помнить, что дни новолуния и полнолуния — время отдыха для человека и растений, поэтому в эти даты лучше не планировать никаких серьезных агротехнических мероприятий.

Благоприятные и неблагоприятные дни — лунный посевной календарь на июль 2026 года

Лунный посевной календарь для садоводов и огородников на июль 2026 года. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Благоприятные дни для большинства овощей (капуста, огурцы, кабачки, баклажаны, перец, томаты, лук, чеснок, корнеплоды, зелень): 1, 5, 6, 15, 22, 23, 28 июля. Эти дни отмечены как универсальные — они подходят практически для всех видов работ, связанных с посевом и высадкой, пишет РБК.

Для цветов, особенно вьющихся и луковичных, рекомендуются 5, 22, 23 и 28 июля.

Неблагоприятные дни для любых посевов и посадок — 14 и 29 июля. В эти дни лучше ограничиться уходовыми процедурами или вовсе отдохнуть. Остальные дни июля являются нейтральными или подходят для отдельных видов работ (подробнее — в ежедневном календаре ниже).

Теперь рассмотрим каждый день июля в отдельности, чтобы можно было составить точный график работ.

Ежедневный лунный посевной календарь для садоводов и огородников на июль 2026 года

Лунный посевной календарь для садоводов и огородников на июль 2026 года. www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Посевной календарь на 1 июля (среда) — Луна в Козероге и Водолее, убывающая

День открывается под покровительством земного Козерога, который издавна считается символом надежности и стабильности. Это прекрасное время для работ с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Вы можете смело проводить санитарную и формирующую обрезку, удалять все лишние побеги, которые загущают крону, а также убирать сухие и больные ветви.

Козерог благоволит укоренению черенков, поэтому если вы планировали размножить смородину, крыжовник или жимолость, сегодня самый подходящий момент.

Кроме того, первое июля входит в список благоприятных дней для высадки многих овощных культур. Вы можете посеять капусту, огурцы, кабачки, баклажаны, перец, томаты, а также любую зелень и корнеплоды. Лук и чеснок также хорошо приживутся в этот день. Убывающая Луна усиливает способность растений к укоренению, поэтому размножение усами, отводками и черенками пойдет как по маслу.

Не забывайте про прополку: сейчас сорняки удаляются легко и надолго не появляются вновь. Также полезно провести прореживание загущенных всходов, особенно если вы сеяли морковь или свеклу. Почву можно аккуратно прорыхлить на глубину пяти-семи сантиметров, чтобы улучшить доступ воздуха к корням.

Посевной календарь на 2 июля (четверг) — Луна в Водолее, убывающая

Водолей — знак малоплодородный, поэтому в этот день не рекомендуется ничего сажать или пересаживать. Однако это не значит, что нужно сидеть сложа руки. Сегодня растения особенно активно поглощают влагу, поэтому полив станет максимально эффективным. Обильно увлажните все грядки, особенно те, где растут культуры с поверхностной корневой системой, такие как огурцы, капуста и зелень.

Также можно заняться стрижкой газона, удалением усов у клубники и земляники — это направит силы растений на формирование ягод. Внекорневые подкормки (опрыскивание по листу) в этот день тоже будут полезны, так как питательные вещества быстро впитаются через устьица. Если у вас есть проблемы с паутинным клещом или тлей, проведите обработку биологическими препаратами.

Посевной календарь на 3 июля (пятница) — Луна в Водолее, убывающая

Неблагоприятный для посевов день сохраняется. Но он идеально подходит для того, чтобы выломать стрелки у чеснока и репчатого лука. Эта простая операция позволит перенаправить питательные вещества на формирование крупных головок, что в итоге повысит урожайность и качество лежкости.

Параллельно можно провести прополку, удалить сорняки, которые уже успели вымахать за последние дни.

Также хорошее время для осмотра посадок на предмет болезней. Влажная и жаркая погода провоцирует развитие грибковых инфекций, поэтому если вы заметили пятна на листьях, немедленно удалите поврежденные части и обработайте растения медьсодержащими препаратами или биопестицидами.

Посевной календарь на 4 июля (суббота) — Луна в Водолее и Рыбах, убывающая

Первая половина дня все еще находится под влиянием Водолея, поэтому посевы пока не рекомендуются. Однако ближе к вечеру, когда Луна перейдет в знак Рыб, ситуация кардинально меняется. Рыбы — один из самых плодородных водных знаков, они дают растениям особую силу и сопротивляемость болезням.

В этот день уделите особое внимание цветникам. Осмотрите клумбы и бордюры: многие цветы (особенно многолетники) активно разрастаются и могут начать угнетать соседей.

Удалите все, что выглядит лишним, проредите загущенные посадки. Также самое время заняться подкормкой декоративных растений, особенно тех, которые находятся в фазе бутонизации.

Посевной календарь на 5 июля (воскресенье) — Луна в Рыбах, убывающая

Рыбы продолжают дарить нам свою продуктивную энергию, и сегодня мы имеем один из самых лучших дней всего июля для посадок. Вы можете смело сеять и высаживать все основные овощные культуры: капусту любого вида, огурцы, кабачки, баклажаны, перцы, томаты, а также пряные травы и зелень. Луковичные цветы, посаженные в этот день, порадуют пышным цветением в следующем сезоне.

Кроме того, отлично пойдет размножение черенками и отводками. Убывающая Луна в плодородном знаке дает мощный импульс корнеобразованию. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы заготовить черенки смородины, крыжовника или облепихи. Не забудьте про прополку и окучивание картофеля — сейчас эти работы особенно эффективны.

Посевной календарь на 6 июля (понедельник) — Луна в Рыбах и Овне, убывающая

Утро понедельника продолжает благоприятную тенденцию Рыб, поэтому первую половину дня посвятите завершению посевных работ. Если вы что-то не успели сделать вчера, сейчас самое время наверстать упущенное. Однако после полудня Луна перейдет в огненный Овен, и наши приоритеты меняются.

Овен — знак действия и скорости, поэтому идеально подходит для работ, связанных с вьющимися и плетистыми культурами. Сейчас самое время подвязать огурцы, фасоль, горох, тыкву и другие лианы к опорам.

В летнюю жару растения быстро растут, и без правильного направления они могут перепутаться и загубить урожай. Проверьте все шпалеры, подправьте побеги, удалите лишние боковые плети.

Также можно заняться прищипкой малины и ежевики, чтобы стимулировать ветвление.

Посевной календарь на 7 июля (вторник) — Луна в Овне, убывающая

Несмотря на то, что Овен обычно считается малопродуктивным, сегодня он заряжает нас энергией на активные, хотя и не связанные с посевом, дела. Займитесь формированием кустов томатов и перцев: удалите все пасынки, чтобы растения не тратили силы на лишнюю зелень. У огурцов прищипните боковые побеги для лучшего плодоношения.

Обрежьте отплодоносившие ветки у малины и смородины — это стимулирует закладку новых плодовых почек. Также можно провести санитарную обрезку деревьев, если заметили сухие или больные ветви.

Посевной календарь на 8 июля (среда) — Луна в Овне и Тельце, убывающая

День нейтральный, но достаточно продуктивный. До полудня Луна находится в Овне, а после переходит в Тельца, который считается плодородным земным знаком. Утром можно заняться легкими делами: например, прополкой, рыхлением, осмотром растений на наличие вредителей. Вечером, когда Луна войдет в Телец, можно приступить к укоренению черенков и отводков — корни образуются быстро и надежно.

Если вы планировали посев каких-то культур, лучше отложить до завтра, когда Телец будет в силе весь день.

Посевной календарь на 9 июля (четверг) — Луна в Тельце, убывающая

Телец — один из лучших знаков для посадки корнеплодов. Сегодня морковь, свекла, редис, редька, дайкон, пастернак и другие корнеплоды будут расти особенно активно, формируя плотные и сочные корнеплоды отличного качества. Также хороший день для высадки картофеля (если вы сажаете второй урожай) и лука-севка.

Зелень, посеянная в этот день, также порадует густотой и ароматом. В период убывающей Луны и в Тельце органические подкормки усваиваются максимально эффективно. Внесите перегной, компост или настой трав под корень.

Посевной календарь на 10 июля (пятница) — Луна в Тельце, убывающая

Второй день под Тельцом — отличное время для заготовки семян. Собранные сегодня семена томатов, огурцов, кабачков и перцев обладают повышенной всхожестью и хорошо хранятся. Также можно заняться сбором лекарственных трав (ромашки, мяты, зверобоя) — они будут обладать максимальной целебной силой.

Продолжайте прополку и рыхление. Корнеплоды уже нуждаются в прореживании, если всходы были слишком густыми. Оставьте между растениями расстояние, рекомендованное для каждого вида.

Посевной календарь на 11 июля (суббота) — Луна в Тельце и Близнецах, убывающая

Утром еще действует благотворный Телец, так что завершите все незаконченные посевы корнеплодов и зелени. Днем Луна переходит в Близнецы, и теперь стоит сместить акцент на защиту растений. В середине июля активизируются многие вредители: тля, колорадский жук, паутинный клещ, белянка на капусте.

Осмотрите каждый куст, каждое растение. При первых признаках поражения обработайте участки биопрепаратами (Фитоверм, Лепидоцид) или народными средствами (зольно-мыльный раствор, отвар полыни). Близнецы — знак коммуникаций, и в этот день информация о вредителях передается быстрее, так что не ленитесь проверять грядки.

Посевной календарь на 12 июля (воскресенье) — Луна в Близнецах, убывающая

Близнецы — знак воздушный, не очень плодородный, поэтому посевные работы сегодня не рекомендуются. Но это отличный день для ухода за комнатными растениями и зимним садом. Полейте цветы, опрыскайте их от пыли, внесите жидкие удобрения. Также можно заняться пересадкой комнатных культур, если это необходимо.

В саду и огороде ограничьтесь прополкой и стрижкой газона. Если у вас есть компостная куча, самое время ее перелопатить и увлажнить.

Посевной календарь на 13 июля (понедельник) — Луна в Близнецах и Раке, убывающая

Согласно лунному посевному календарю, 13 июля 2026 года — неблагоприятный день для посевов и посадок, поскольку Луна находится в убывающей фазе.

В этот период жизненные соки растений направлены к корням, поэтому любые работы с надземной частью могут оказаться стрессовыми для культур.

Оптимальное решение — посвятить день уходу за корнеплодами: прополке, прореживанию, обрезке и внесению удобрений непосредственно под корень, а от пересадки и высадки рассады лучше воздержаться.

Посевной календарь на 14 июля (вторник) — новолуние, Луна в Раке

Новолуние — день полного покоя. Луна находится в фазе, когда ее энергия минимальна, а растения находятся в состоянии отдыха. Любое вмешательство — пересадка, посев, обрезка, прищипка — может нанести непоправимый вред. Отложите все инструменты, не поливайте и не подкармливайте.

Лучшее занятие — прогулка по саду, наблюдение за природой, ведение дневника огородника или планирование работ на ближайшие две недели. Если урожай уже созрел, займитесь консервированием и заготовками. Варенье, соки, соленья, заморозка — все эти дела в новолуние получаются особенно удачными.

Посевной календарь на 15 июля (среда) — Луна в Раке и Льве, растущая

С этого дня начинается фаза растущей Луны, и все жизненные соки устремляются вверх. Это мощный стимул для роста и развития надземной части растений. Сегодня вы можете смело приступать к посеву любых культур, плоды которых съедобны: томаты, перцы, баклажаны, капуста, огурцы, зелень, салаты, базилик, кинза.

Также можно высаживать рассаду в открытый грунт и в теплицы. Корневые подкормки в этот период особенно эффективны, так как минеральные вещества быстро усваиваются и доставляются к точкам роста. Не забывайте про рыхление — оно обеспечивает доступ кислорода к корням, что особенно важно при наращивании зеленой массы.

В первой половине дня Луна еще в Раке, что дает дополнительный бонус, а во второй переходит во Льва, который стимулирует цветение и плодоношение.

Посевной календарь на 16 июля (четверг) — Луна во Льве, растущая

Лев — это огненный, теплый знак, который идеально подходит для проведения минеральных подкормок. Азотные удобрения сейчас наиболее полезны, так как они стимулируют рост листьев и побегов. Однако не переусердствуйте, чтобы не вызвать жирование растений.

Также хороший день для окучивания картофеля, кукурузы и других культур, которые нуждаются в подсыпке земли к стеблям. Работы с почвой во Льве дают видимый результат, поскольку активизируются микроорганизмы в верхнем слое.

Если у вас есть теплица, проветрите ее, удалите лишние листья у томатов и огурцов. Можно засеять новый газон — трава быстро взойдет и окрепнет.

Посевной календарь на 17 июля (пятница) — Луна во Льве и Деве, растущая

Ягодный сезон набирает обороты. Клубника, малина, смородина, крыжовник — все эти культуры сейчас в фазе активного плодоношения. Важно собирать ягоды вовремя, чтобы они не перезревали и не осыпались. Сбор проводите в утренние или вечерние часы, когда нет палящего солнца, чтобы ягоды дольше хранились.

После перехода Луны в Деву можно заняться более кропотливыми делами: окучиванием, рыхлением, удалением усов у земляники. Дева — знак практичности и порядка, поэтому все работы по уходу за растениями будут успешными.

Посевной календарь на 18 июля (суббота) — Луна в Деве, растущая

Дева покровительствует экспериментам и новым знаниям. Если вы давно хотели попробовать вырастить какую-то необычную культуру — сегодня лучший день. Например, бобовые: вигна, маш, нут, соя. Эти растения прекрасно чувствуют себя в июльскую жару и дополнительно обогащают почву азотом.

Также можно высаживать зелень, салаты, рукколу. Не забывайте про полив — в жару это критически важно. Мульчирование междурядий поможет удержать влагу и защитит корни от перегрева.

Посевной календарь на 19 июля (воскресенье) — Луна в Деве и Весах, растущая

День нейтральный, но рабочий. Переход из Девы в Весы делает его пригодным для почвенных работ. Обратите внимание на светолюбивые культуры: томаты, баклажаны, перец. Уберите лишние листья, затеняющие плоды, особенно нижние. Это улучшит проветривание и снизит риск фитофторы.

Подвяжите тяжелые кисти с томатами, чтобы они не сломали стебель. Также можно провести обработку от медведки и других почвенных вредителей.

Посевной календарь на 20 июля (понедельник) — Луна в Весах, растущая

Весы — воздушный знак, который усиливает способность растений впитывать влагу. Сегодня полив будет максимально эффективным. Уделите особое внимание грядкам с огурцами, тыквенными (кабачки, патиссоны) и капустой. Вода должна быть теплой, отстоянной, и литься под корень, не попадая на листья, чтобы не вызвать ожогов.

Параллельно можно заниматься окучиванием, рыхлением и внесением фосфорно-калийных подкормок. Это укрепит иммунитет растений и улучшит качество плодов.

Посевной календарь на 21 июля (вторник) — Луна в Весах и Скорпионе, растущая

Во вторник вечером Луна входит в Скорпион — один из самых мощных плодородных знаков. Это предвещает отличное время для активных садовых работ. Заранее подготовьте инструменты и удобрения.

Утром и днем можно заняться осмотром многолетних цветов: лилий, гладиолусов, георгинов. Они активно наращивают стебли и нуждаются в опоре. Подвяжите их к кольям, удалите боковые бутоны для получения крупных цветков. Проверьте растения на наличие болезней, особенно на лилейную мозаику и гниль.

Посевной календарь на 22 июля (среда) — Луна в Скорпионе, растущая

Скорпион в сочетании с растущей Луной создает идеальные условия для посевов и защитных мероприятий. Сегодня можно сеять практически все: от зелени и корнеплодов до капусты и огурцов. Особенно хороший день для посадки луковичных цветов (гиацинты, нарциссы, тюльпаны), которые зацветут следующей весной.

Борьба с вредителями в этот день будет особенно успешной. Все вредители наиболее уязвимы, когда Луна в плодородном знаке. Обработайте посадки биопрепаратами, расставьте ловушки. Также можно опрыскать томаты от фитофторы, используя медьсодержащие препараты.

Посевной календарь на 23 июля (четверг) — Луна в Скорпионе, растущая

Продолжается благоприятный период. Вносите органические удобрения: перегной, компост, настой коровяка или птичьего помета. В Скорпионе органика разлагается быстрее и отдает питательные вещества в доступной для растений форме.

Занимайтесь посадками, поливом и прополкой. Особое внимание уделите культурам, которые нуждаются в обильном питании: капуста, тыква, кукуруза. Можно также заложить компостную кучу, добавив зеленые и бурые компоненты.

Посевной календарь на 24 июля (пятница) — Луна в Скорпионе и Стрельце, растущая

Первая половина дня продолжает скорпионью энергию — используйте ее для завершения посевных работ и пересадок. После обеда, когда Луна переходит в Стрелец, сместите фокус на уход: рыхление, полив, удаление сорняков, проветривание теплиц.

Стрелец — знак динамичный, поэтому хорошо проводить работы, связанные с движением: перевалку рассады, перенос растений, укрытие пленкой. Не забывайте собирать урожай, который уже поспел: кабачки, огурцы, молодую картошку.

Посевной календарь на 25 июля (суббота) — Луна в Стрельце, растущая

Стрелец ускоряет созревание плодов, поэтому сегодня особенно выгодно сажать тыкву, кабачки и патиссоны. Они быстро пойдут в рост и в ближайшие недели порадуют обильным урожаем. Также можно заняться окучиванием, вспашкой междурядий и рыхлением.

Если у вас есть свободные грядки, посейте сидераты — горчицу, фацелию, люпин. Они успеют взойти и нарастить зеленую массу до осени, а затем вы их перекопаете для улучшения почвы.

Посевной календарь на 26 июля (воскресенье) — Луна в Стрельце и Козероге, растущая

В этот день лунный посевной календарь рекомендует воздержаться от посева и пересадки любых культур. В этот период все силы растений направлены на развитие корневой системы, поэтому любые манипуляции с надземной частью могут обернуться стрессом для саженцев.

Оптимальное решение — посвятить день профилактическим мероприятиям: обработке растений от вредителей и защите от возможных болезней. А посевы и пересадку лучше отложить до более благоприятных дней.

Посевной календарь на 27 июля (понедельник) — Луна в Козероге, растущая

Согласно лунному посевному календарю на июль 2026 года, 27 июля считается неблагоприятным днем для посева и посадок. В этот период Луна находится в фазе роста, когда жизненные соки растений активно движутся от корней к стеблям, листьям и цветам.

Такое движение делает надземную часть особенно чувствительной: любые повреждения при пересадке могут надолго задержать рост и снизить урожайность культур, у которых важна именно верхняя часть — зелени, огурцов, кабачков и цветов. Поэтому в этот день лучше отложить сев и пересадку, посвятив время другим садовым делам.

Посевной календарь на 28 июля (вторник) — Луна в Козероге, растущая

День, завершающий растущую фазу перед полнолунием, все еще остается продуктивным. Продолжайте посадки корнеплодов и зелени. Также можно заниматься уходом за комнатными цветами, вынося их на свежий воздух, если позволяет погода.

В саду проверьте установку подпорок под ветви, отягощенные плодами. Яблони, груши, сливы нуждаются в поддержке, чтобы не сломаться под весом урожая. Удалите падалицу, чтобы она не привлекала ос.

Посевной календарь на 29 июля (среда) — полнолуние, Луна в Козероге и Водолее

Полнолуние — время максимального напряжения всех сил растения. Не стоит проводить никакие посевы, пересадки, обрезки или прищипки. Даже полив лучше ограничить, если только земля не пересохла катастрофически.

Отличный день для консервации и заготовок. Плоды, собранные в полнолуние, имеют самую высокую концентрацию соков и сахаров, поэтому варенье, компоты, соки и маринады получаются особенно вкусными. Можно также собирать лечебные травы — они максимально насыщены активными веществами.

Посевной календарь на 30 июля (четверг) — Луна в Водолее, убывающая

После полнолуния начинается новый цикл убывания, и соки вновь устремляются к корням. Это время для черенкования и размножения кустарников, а также для работ по омолаживанию старых растений. Вырежьте сухие ветки у малины, смородины, обрежьте поросль.

Удалите усы у клубники, чтобы не истощать кусты. Прополите грядки, особенно те, которые были запущены. Можно провести обработку от слизней — в сырую погоду они особенно активны.

Посевной календарь на 31 июля (пятница) — Луна в Водолее и Рыбах, убывающая

Последний день июля, и он неблагоприятен для посевов, зато отлично подходит для сбора урожая. Огурцы, кабачки, помидоры, перец, зелень, собранные при убывающей Луне, будут дольше храниться и лучше переносить транспортировку.

Проведите генеральную уборку на участке: соберите все растительные остатки, отправьте их в компост или сожгите, если есть признаки болезней. Осмотрите хранилища для овощей и приведите их в порядок. Подумайте о том, что еще нужно успеть в августе, и составьте план на следующий месяц.

Какие садовые работы можно проводить в июле 2026 года — лунный посевной календарь

Лунный посевной календарь для садоводов и огородников на июль 2026 года. www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

В июле сад требует не меньшего внимания, чем огород. Вот перечень ключевых мероприятий, которые нужно выполнить в середине лета.

Размножение кустарников. Смородина, крыжовник, жимолость, облепиха, войлочная вишня и кизил легко укореняются зелеными черенками. Срежьте здоровые побеги длиной 10–15 сантиметров, удалите нижние листья, обработайте стимулятором корнеобразования и посадите в легкий грунт под банку. Через месяц укоренятся.

Подкормка ягодников. В период плодоношения малина, смородина и крыжовник нуждаются в фосфоре и калии. Внесите суперфосфат и сульфат калия, а также древесную золу. Это повысит сахаристость ягод и улучшит вызревание побегов.

Уборка падалицы. Регулярно убирайте упавшие плоды яблонь, груш и слив. Они привлекают ос и становятся источником болезней. Собранную падалицу закапывайте в компост или вывозите с участка.

Защита от птиц. Созревающий урожай привлекает пернатых. Используйте специальные сетки, которые накидывают на деревья, или блестящие отпугиватели.

Обрезка деревьев. Удаляйте волчковые побеги (жирующие ветви, растущие вертикально вверх), а также загущающие крону ветки. Это улучшит освещенность и вентиляцию.

Полив сада. В жару даже взрослые деревья нуждаются в регулярном поливе. Особенно влаголюбивы крыжовник, малина и красная смородина. Лить воду нужно в приствольные круги, чтобы она не растекалась.

Защита от вредителей. Облепиховая муха, плодожорка, тля — вот основные враги в июле. Обрабатывайте посадки биопрепаратами, устанавливайте феромонные ловушки.

Подпорки. Под тяжелые ветви с яблоками, грушами и сливами обязательно поставьте подпорки, чтобы избежать разломов.

Нормирование урожая. Если на дереве слишком много плодов, часть их проредите. Это позволит оставшимся налиться крупными и сладкими.

Огородные хлопоты: что нужно сделать садоводам в июле — лунный посевной календарь 2026

Лунный посевной календарь для садоводов и огородников на июль 2026 года. www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Огород в июле — это постоянная борьба за влагу, питание и защиту. Вот основные пункты.

Полив. Проводите его рано утром или поздно вечером, чтобы избежать ожогов. Вода должна быть теплой, отстоянной, не ниже 15 градусов. Наиболее чувствительны к недостатку влаги огурцы, перцы, баклажаны, капуста.

Рыхление и мульчирование. После каждого полива аккуратно разбивайте земляную корку. Мульча из сена, соломы, опилок или скошенной травы поможет сохранить влагу и предотвратит рост сорняков.

Прополка. Сорняки отнимают у культурных растений воду и питательные вещества. Удаляйте их систематически, не допуская цветения и созревания семян.

Формирование растений. У томатов удаляйте пасынки, оставляя один-три стебля. У огурцов прищипывайте главный побег после шестого-седьмого листа, чтобы стимулировать боковые плети. У бахчевых (арбузы, дыни) прищипывайте точки роста для завязывания плодов.

Удаление стрелок. У чеснока и лука стрелки выламывают, чтобы направить силы на формирование головок. Делайте это осторожно, не повреждая листья.

Защита от болезней. В сырую погоду велик риск фитофторы на томатах и картофеле, мучнистой росы на огурцах. Обрабатывайте растения фунгицидами или биопрепаратами. В сухую погоду помогают опрыскивания настоем чеснока или молочной сывороткой.

Подкормки. В июле в удобрениях должны преобладать фосфор и калий. Они способствуют закладке цветочных почек и улучшают вкус плодов. Азотные подкормки сокращают, чтобы не вызывать бурного роста зелени в ущерб урожаю.

Прореживание корнеплодов. Морковь, свеклу, редьку, петрушку прореживают так, чтобы между растениями было расстояние 4–12 сантиметров в зависимости от размера корнеплода. Это позволяет им вырасти крупными и ровными.

Уборка лука и чеснока. Если листья пожелтели и полегли, приступайте к уборке. Просушите головки на солнце и заложите на хранение.

Картофель. Ранние сорта можно копать в конце месяца, ориентируясь на состояние ботвы. Если она пожелтела и сохнет — пора собирать урожай.

Созревает урожай: что уже можно садовадам собирать с грядок в июле 2026

Лунный посевной календарь для садоводов и огородников на июль 2026 года. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В июле огородники наслаждаются настоящим изобилием. На столе появляются свежие огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, перцы. Молодая картошка, только что выкопанная из земли, обладает нежным вкусом. Поспевают морковь и свекла ранних сортов, которые можно использовать для салатов.

Капуста всех видов — белокочанная, цветная, брокколи, кольраби — активно растет и начинает созревать у самых ранних сортов. Лук и чеснок уже готовы к уборке, если их перья начали желтеть и ложиться.

Из зелени в изобилии — салат, петрушка, укроп, мангольд, руккола, базилик. Они придают блюдам летнюю свежесть. Не забывайте про ягоды: малина, ежевика, красная и черная смородина, крыжовник, вишня, слива и ранние яблоки радуют своим сладким вкусом.

Собирайте урожай регулярно, лучше утром, когда плоды еще прохладные и наполнены влагой. Это продлит срок их хранения.

Народные приметы июля: подсказки для садоводов

Лунный посевной календарь для садоводов и огородников на июль 2026 года. www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Наши деды и прадеды умели читать природу, и их наблюдения часто оказывались точнее синоптических прогнозов. Вот несколько июльских примет, которые могут помочь сориентироваться в погодных условиях:

Гром в начале июля — к долгому и теплому лету, хорошему урожаю зерновых;

Обильная утренняя роса — жди ясного и жаркого дня;

В Иванов день (7 июля), если роса сильная — огурцы дадут богатый урожай;

Радуга после дождя задерживается надолго — погода установится ясная. Если быстро исчезает — будет еще дождь;

Ласточки низко летают — к скорому дождю;

Ясная погода на Петров день (12 июля) — лето продержится теплым;

Много стрекоз — к устойчиво хорошей погоде;

Громкое кваканье лягушек — скоро дождь;

Пчелы рано возвращаются в ульи — к непогоде;

Большой урожай рябины — зима будет снежной и суровой;

Листья дуба сворачиваются в трубочку в жару — засуха продолжается;

Муравьи спешно закрывают входы в муравейник — готовятся к ливню.

Эти приметы, конечно, не имеют строгого научного обоснования, но проверены веками и часто служат хорошим дополнением к официальным прогнозам.

Чек-лист главных июльских дел на огороде: лунный посевной календарь 2026

Лунный посевной календарь для садоводов и огородников на июль 2026 года. www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Для самых занятых дачников существует специальный список приоритетных задач на июль 2026 года: