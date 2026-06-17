Наступил судьбоносный период: чем опасен ретроградный Меркурий для знаков зодиака
Фото: 5-tv.ru
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Что можно и нельзя делать с 29 июня по 23 июля? К чему готовиться представителям зодиакального круга?
Ретроградный Меркурий — явление, о котором сегодня слышали даже далекие от астрологии люди. Одни ждут его с опаской, другие — с иронией, но факт остается фактом: в эти несколько недель в мире будто что-то сбивается с ритма.
В июне 2026 года ретроградный Меркурий начнется 29 июня и продлится до 23 июля. Весь период планета проведет в знаке Рака, смещая фокус на семью, дом и эмоции. Подготовительная «петля» (замедление) стартует с 12–15 июня.
Что такое ретроградный Меркурий
Ретроградным Меркурий называют в астрологии, когда с Земли создается иллюзия, что планета движется по небу в обратном направлении. На самом деле это оптический эффект, возникающий из-за разницы скоростей движения Земли и Меркурия по орбитам.
Астрономически никакого реального «пячения» нет, однако в астрологической традиции этот период (около трех недель, несколько раз в год) считается временем замедления, пересмотра и возврата к уже пройденным вопросам. Считается, что в это время чаще дают сбои коммуникации, техника, документы, а люди становятся рассеяннее и эмоциональнее.
Но при осознанном подходе ретроградный Меркурий превращается не в источник проблем, а в возможность остановиться, перепроверить и доработать то, что было упущено.
Что нельзя делать знакам зодиака в ретроградный Меркурий
Хотя ретроградный Меркурий не повод для паники, есть вещи, которые в этот период становятся особенно рискованными. Чтобы избежать лишних сложностей, лучше воздержаться от следующего:
- Начинать принципиально новые проекты. Новые дела в это время часто буксуют, требуют переделок и не дают быстрого результата. Гораздо продуктивнее вернуться к старым наработкам и довести их до ума.
- Принимать судьбоносные решения сгоряча. Увольнение, разрыв отношений, крупные финансовые вложения — любые резкие шаги, сделанные в импульсе, с высокой вероятностью потребуют пересмотра уже через пару недель. Дайте себе паузу в 2–3 недели.
- Подписывать важные документы без многократной проверки. Контракты, соглашения, кредитные договоры — в ретроград велик риск упустить мелкий шрифт или невыгодные условия. Перечитывайте каждую строчку и, если возможно, отложите подпись до окончания периода.
- Доверять обещаниям без конкретики. Слова, не подкрепленные фактами, цифрами и сроками, в это время особенно обманчивы. Не верьте на слово — просите письменных подтверждений.
- Покупать технику, транспорт и сложное оборудование. В ретроград чаще случаются скрытые дефекты, сбои в гарантийном обслуживании или несовместимость с уже имеющимися устройствами. Если покупка не терпит отлагательств, тщательно проверяйте товар и сохраняйте чеки.
- Участвовать в эмоциональных выяснениях отношений. Перепалки и выяснения на повышенных тонах в этот период могут завести в тупик и оставить осадок надолго. Лучше отложить серьезные разговоры до более спокойного времени.
- Пренебрегать отдыхом и сном. Переутомление в ретроград усиливает рассеянность и тревожность. Не стоит перегружать себя — выделите время для восстановления.
- Поддаваться панике и драматизировать. Если что-то пошло не по плану, не спешите считать это катастрофой. Часто сбои ретрограда указывают на слабые места, которые давно требовали внимания, и в итоге помогают улучшить ситуацию.
Главное правило — не торопиться, не доверять первому впечатлению и сохранять внутреннее спокойствие. Тогда ретроградный Меркурий пройдет для вас с минимальными потерями и, возможно, даже с пользой.
Что можно делать знакам зодиака в ретроградный Меркурий
Вопреки расхожему мнению, ретроградный Меркурий — не время запретов, а возможность сместить фокус с внешней активности на внутреннюю пересборку. В этот период особенно полезно:
- Завершать старое. Доделывайте проекты, которые откладывали, приводите в порядок рабочие и домашние дела. Закрытие гештальтов сейчас дается легче, чем старт новых.
- Перепроверять и анализировать. Перечитывайте договоры, свежайте цифры в отчетах, уточняйте детали. Пауза перед ответом поможет избежать ошибок.
- Заниматься рефлексией. Ведите дневник, анализируйте прошедшие события, возвращайтесь к старым идеям — они могут заиграть новыми красками.
- Творить и практиковать. Период благоприятен для терапии, духовных практик, медитаций, дыхательных упражнений и прогулок на природе. Творчество в этот идет хорошо, особенно если оно связано с переосмыслением.
- Наводить порядок в информации. Систематизируйте файлы, раскладывайте заметки по папкам, используйте облачные хранилища — это сэкономит нервы в будущем.
- Общаться с оглядкой на факты. В переговорах и личных разговорах проговаривайте все нюансы, фиксируйте договоренности письменно. Это снизит риск недопонимания.
- Наблюдать за питомцами. Если у вас есть животные, посвятите время их спокойствию: не ругайте за капризы, создавайте уютную атмосферу и просто будьте рядом.
- Откладывать важные решения. Если внутри зреет желание кардинально поменять работу или отношения, запишите эти мысли, но отложите действие на 2–3 недели. После 20 марта ситуация, скорее всего, откроется с другой стороны.
Главное — не торопиться и не драматизировать. Ретроградный Меркурий — это не препятствие, а приглашение замедлиться и услышать себя. При спокойном проживании он помогает глубже понять свои истинные желания и расставить приоритеты.
Как знакам зодиака минимизировать негативное влияние ретроградного Меркурия
В период ретроградного Меркурия особенно важно отделять интуитивные озарения от пустых фантазий, а эмоции — от объективных фактов. Снизить влияние этого астрономического явления на знаки зодиака помогут следующие шаги:
- Наведение порядка в информации. Используйте облачные сервисы и приложения для заметок — это убережет вас от потери важных файлов.
- Рефлексия на бумаге. Чтобы снизить тревожность, которую обостряет влияние Рыб, попробуйте записывать переживания в дневник.
- Пауза перед переменами. Если возникло желание резко уволиться или разорвать отношения, дайте себе две-три недели на размышления. После 20 марта ситуация может предстать в совершенно ином свете.
Четкие договоренности. В общении, особенно деловом, оговаривайте все нюансы заранее и фиксируйте их письменно.
- Осознанность здесь и сейчас. Медитации, дыхательные упражнения и прогулки станут вашими главными союзниками.
В это время лучше завершать старое, чем начинать новое. И главное — не совершать судьбоносных поступков под влиянием эмоций и не принимать обещания на веру без конкретных деталей.
Как ретроградный Меркурий влияет на домашних животных
Поскольку Меркурий управляет мыслительными процессами, его ретроградное движение может провоцировать у домашних питомцев стресс и беспокойство. Некоторые животные в этот период становятся агрессивными без видимой причины — внезапно проявляют недовольство по отношению к хозяевам или сородичам.
Однако влияние этим не ограничивается. Питомцы чутко считывают эмоциональный фон владельца, и если человек сам раздражен или встревожен, животное невольно заражается этим состоянием. Получается двойной удар: ретроградный Меркурий действует на зверя и напрямую, и опосредованно — через хозяина.
В такие дни стоит внимательнее следить за поведением любимца, не ругать его за капризы и постараться окружить его максимальным покоем и уютом. Интересно, что вместо бессонницы у некоторых питомцев может появиться повышенная сонливость — но это тоже реакция на космический «сбой».
Положительное влияние ретроградного Меркурия для знаков зодиака
Как ни странно, ретроградный Меркурий — не наказание, а шанс выдохнуть и завершить старое. Самое время перелистать договоры, перепроверить расчеты и не торопиться с ответами — лучше сделать паузу. И еще: это идеальный период для личной терапии, творчества, размышлений и любых духовных занятий.
Главная ловушка — увязнуть в грезах и принять их за реальность. Но если пройти этот путь спокойно, без гонки и надрыва, в итоге вы можете неожиданно близко подойти к пониманию того, чего на самом деле хотите.