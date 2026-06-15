Деньги по карме: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Фото, видео: 5-tv.ru

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Для кого откроется денежный портал в середине лета, а для кого нет?

Каким бы ни был знак зодиака, июль 2026 года — это время, когда все может измениться в один момент и самые дорогие мечты легко станут реальностью. Главное — прислушаться к звездам, ведь в этом месяце Вселенная неожиданно возродит в мире финансов идеи гуманизма.

Однако карманам не всех знаков зодиака пойдет на пользу альтруизм. Кому для обогащения стоит потратиться на себя, а кому — все же пожертвовать своим комфортом ради окружающих, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Общий финансовый гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

В июле в мире звезд произойдет смена финансовых кармических узлов.

«Все может измениться в один момент. И самое важное, что мы должны усвоить, происходит смена парадигмы. От нашей собственной единичной воли, от некоего эгоизма к тотальной ответственности, гуманизму и всеобщему благу», — пояснил Харрис.

К середине лета энергии во Вселенной становятся более мирными, а люди — более добрыми, поэтому монетизацию получат идеи, направленные на улучшение состояния каждого человека.

С середины месяца запускается мощный энергетический коридор. В этот период Вселенная будет щедра к тем, кто думает не только о себе.

«Очень важно к 14 июля иметь четкий финансовый план того, что вы хотите получить от жизни», — добавил астролог.

Особый энергетический цикл продлится вплоть до 26 июля — это то самое «финансовое окно», когда стоит заложить будущую финансовую основу.

«Больше визуализируйте, притягивайте эти энергии в свою жизнь и скоро заметите, что подарки судьбы начнут идти именно в эти даты. И никакого негативного мышления — оно тянет вас вниз», — посоветовал Харрис.

Овен — гороскоп финансов на июль 2026

Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Огненному знаку зодиака в июле предстоит сделать важный выбор, но какой бы путь они ни предпочли, их ждет успех — разница лишь в его масштабе.

«Овнам судьба приготовила целых два пути для зарабатывания денег, и первый из них связан с творчеством. Любые творческие способности будут активно поддерживаться и принесут вам крупные суммы денег», — рассказал астролог.

Представителям стихии огня стоит хорошенько подумать, какой их навык сможет всех удивить.

Второй путь потребует дисциплины — это жесткое сосредоточение на своей карьере. Тут Вселенная обещает им рост, повышение по службе и различные профессиональные бонусы. Но Овнам стоит определиться, кто они — первооткрыватели личного бренда либо же часть корпоративной культуры.

И там, и там их ждет финансовый успех с одной оговоркой — обязательно во всех делах знаку зодиака нужно сохранять внутреннюю гармонию.

Телец — гороскоп финансов на июль 2026

Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Жизнь Тельцов в июле будет похожа на настоящее казино, где победит смелый.

«Нужно идти ва-банк, рисковать, во многом быть безрассудным и ходить по грани. Своеобразные энергии Марса будут активно подсвечивать ваш знак», — признался Харрис.

Смелые стартапы, дерзкие заявления начальству о повышении или же увеличении заработной платы увенчаются успехом. Однако агрессия здесь — главный враг.

«Марс должен быть заземлен в вашем знаке, он должен быть мягким, но вы все-таки должны чувствовать в себе дух дерзкого первооткрывателя. Тогда и деньги придут», — добавил астролог.

Близнецы — гороскоп финансов на июль 2026

Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Близнецов в июле ждет внезапная популярность и успех в цифровой среде.

Вселенная буквально ждет от них перформансов, и тому виной уранические энергии в соединении с Солнцем.

«Вы внезапно можете стать известным блогером или инфлюенсером. Человеком, на которого будут равняться, и неважно, чем вы сейчас занимаетесь, любое начинание в сфере интернета обречено на абсолютный успех. Поэтому подумайте, не пришло ли время завести собственный блог», — сказал Харрис.

Финансовый успех ждет и в сфере технологий, но и творческие способности никто не отменял. Уран благоволит дару актерского мастерства, танцевальным и музыкальным способностям. Если они есть у Близнецов, пора придавать их огласке. Тогда деньги в июле будут сыпаться рекой.

Рак — гороскоп финансов на июль 2026

Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Раки станут настоящими финансовыми лидерами июля: удача сама пойдет к ним в руки.

Венера, Юпитер и Меркурий совершают положительный транзит по этому знаку весь июль. А значит, даже если у Раков до этого не было денег, скоро их сознание превратится в своеобразный космический приемник, который будет напрямую из Вселенной получать идеи для монетизации.

Более того — личностные качества Раков помогут им добиться расположения высших кругов.

«Вы станете красноречивым, вы станете притягательным, вы станете интересным и даже обретете шанс попасть в высшее общество и презентовать свои идеи. Естественно, все это обернется монетизацией. Поэтому, дорогие Раки, готовьтесь — вы одни из лидеров этого июля, приготовьте свои карманы для денег», — рассказал астролог.

Главное — не сидеть в своем панцире и ловить энергию планет. Они в июле на стороне Раков.

Лев — гороскоп финансов на июль 2026

Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Львов второй летний месяц станет долгожданным периодом, когда Вселенная будет вознаграждать их за прошлые труды.

«Львы заметят поблажки судьбы в этом июле. Наконец-то ваша финансовая доля станет намного легче, и вас перестанут проверять, начнут давать первые подарки судьбы», — подчеркнул Харрис.

На стороне огненного знака пик звездного потока, который произойдет под конец месяца — с 20 по 30 июля.

Если вдруг ранее мир не замечал некоторых Львов, они были обречены на проигрыши, а жизнь казалась им тяжелым бременем — теперь все позади, больше такого не будет. Главное — не вспоминать прошлое, отпустить этот груз.

Если Львы откроются новому, поток падающих звезд обязательно принесет им одну счастливую. Настало время загадывать желание, ведь под конец июля оно обязательно сбудется.

Дева — гороскоп финансов на июль 2026

Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

В то время как остальные знаки будут смотреть в будущее, Девам для финансового успеха важно обратиться к опыту прошлого.

Все дело в том, что один из кармических узлов, отвечающий как раз за прошедший опыт, активно взаимодействует с земным знаком зодиака. Настало время задуматься, какая деятельность приносила Девам больше всего денег? Именно ей и нужно заняться.

В июле Вселенная подталкивает Дев вспомнить о своих старых клиентах, о прошлых проектах, возможно, предыдущем месте работы. Этот месяц станет временем исправления ошибок и возвращения на верный путь.

«И неважно, чем вы занимаетесь сейчас, июль станет тем месяцем, когда вы сможете планомерно совершить те самые изменения и прийти к делу своей мечты, которое обязательно принесет вам деньги», — подчеркнул Харрис.

Но не стоит лишь плыть по течению. К сожалению, а, возможно, и к счастью, наступает период глубокой работы Дев над исправлением кармы. Возможно, когда-то они сошли с пути, и пора снова встать на свою счастливую дорогу.

Весы — гороскоп финансов на июль 2026

Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Весам предстоит стать голосом Вселенной для окружающих — именно в этом кроется ключ к их финансовому росту. Им придется помогать другим людям принимать верные решения.

Именно воздушный знак зодиака получит возможность видеть, к чему и к каким последствиям могут привести неверные решения. Они станут своеобразным посланцем Вселенной, и отказ от этой миссии обернется потерями.

«А если же возьмете на себя такую сложную звездную миссию, тогда и чудо в вашей жизни обязательно появится, вплоть до того, что можно даже будет выиграть в лотерею. Поэтому, дорогие Весы, задумайтесь о том, чтобы транслировать высшую миссию в жизнь других людей», — заявил астролог.

Больше внимания Весам нужно будет уделять знакам Вселенной, внутренним инсайтам и делиться этим с окружающими. Это обязательно будет монетизироваться.

Скорпион — гороскоп финансов на июль 2026

Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Скорпионов в июле ждет спокойный период без потрясений, но с возможностью получить крупный бонус через помощь другим.

«Скорпионы уже отработали свою негативную карму, находятся в своеобразном вакууме. Это значит, что негативные события вас точно не коснутся в этом июле», — рассказал Харрис.

Ждать крупных финансовых потерь точно не стоит, однако и крупных поступлений тоже. Главный ключ к деньгам в июле — альтруизм. И речь не только о врачебной или психологической специальности.

Любое дело, которое приносит пользу людям, обогатит и Скорпионов. Если вложить силы в это направление, Вселенная обязательно отблагодарит.

Ну, а если проигнорировать этот совет, ничего странного тоже не произойдет. Тогда все будет достаточно ровно, без каких-то финансовых взлетов и падений.

Стрелец — гороскоп финансов на июль 2026

Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Стрельцам, чтобы привлечь деньги, необходимо остановиться и заглянуть внутрь себя — там скрыт их главный ресурс, о котором они забыли в своей постоянной гонке за деньгами и ежедневной суете.

А это означает, что в июле нужно посвятить много времени работе с самим собой, со своим внутренним состоянием: больше медитировать, узнавать о себе и о мире, будить тот самый скрытый темный потенциал.

Это своеобразная энергия, которая будто бы магнитом притягивает к себе деньги, причем из абсолютно разных источников. Может внезапно появиться человек, который сделает Стрельцам крупный подарок, или же их пригласят на новую работу старые знакомые. Главное — разбудить в себе эту потаенную силу.

Когда Стрельцы начнут заниматься внутренними практиками и саморазвитием, деньги придут к ним сразу же.

Козерог — гороскоп финансов на июль 2026

Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Козерогов наступает заслуженный период благосклонности звезд и подарков судьбы. Весы справедливости на их стороне.

Негативная карма в июле отсутствует: привычка нести ответственность за людей и за масштабные проекты у них отлично наработана. И в целом планеты и звезды покровительствуют земному знаку — никаких проверок и никакого негатива, только подарки судьбы!

Однако расслабляться рано — привычная работоспособность принесет максимальные дивиденды.

Водолей — гороскоп финансов на июль 2026

Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Водолеям предстоит сделать выбор между властью и аутсайдерством — именно это определит их финансовую судьбу в июле.

«А это означает, что если вы человек, который давно жаждал властных полномочий, вы их обязательно получите, и там будут ваши деньги», — пояснил Харрис.

Но если же таких амбиций не было, Водолеи рискуют потерять деньги. Все дело в особом соединении Плутона с воздушным знаком зодиака. Он покровительствует тем, кто готов к тотальному прорыву, кто не боится популярности и власти над людьми.

У знака будет всего лишь десять дней (с 1-го по 10 июля), когда они могут это проработать. Потом весы судьбы начнут взвешивать потенциал.

Рыбы — гороскоп финансов на июль 2026

Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Рыбам в июле следует полностью довериться своей интуиции — именно шестое чувство приведет их к большим деньгам.

Кармический узел, отвечающий за изменения, находится в водном знаке. И к середине лета он окажется там не один, а в компании с Луной. Это означает, что внутреннее предвидение и предчувствие будет вести Рыб туда, где находятся деньги.

В июле как никогда выгодно играть на бирже, совершать покупки, делать инвестиции, начинать бизнес и вообще делать то, что нравится Рыбам. Любые решения должны идти из глубины души, из шестого чувства.

Рыбы, как никто другой в гороскопе, в течение июля смогут предвидеть и точно узнать, где находятся деньги.