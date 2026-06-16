Работа для подростков на лето 2026: где школьнику заработать первые деньги

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Куда пойти подростку, чтобы не угробить каникулы, не попасть на мошенников и реально накопить на свою мечту?

Июнь наступил, школа отгремела последними звонками, и перед тысячами российских подростков встал вопрос, который из года в год остается одним из самых актуальных: куда пойти работать летом? Хочется и денег заработать на свои мечты — новый телефон, кроссовки или просто личную свободу, и опыта получить, и каникулы не потерять.

А родителям — чтобы ребенок был в безопасности, не попал в сомнительную компанию. Кажется, это задача со звездочкой, но на самом деле вариантов больше, чем кажется.

HR-специалист Екатерина Ягубова эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала, куда стоит пристроить своего ребенка летом, если у него большое желание провести время с пользой.

Можно ли подростку работать курьером летом

Летняя подработка для школьников 2026, как заработать деньги: куда устроиться подростку на лето работать в 14-18 лет. ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Первое, что приходит в голову, когда речь заходит о подработке для молодежи, — это курьер. Тысячи подростков начинают свой трудовой путь именно с доставки еды, товаров из магазинов или документов, потому что это очень гибко.

Нет жесткого графика, можно выбрать те часы, которые удобны именно тебе. Хочешь — работай два часа в день, хочешь — шесть.

А вот платят сдельно: сколько доставил — столько и получил.

«Плюс в том, что можно работать всего несколько часов в день. Это могут быть ежедневные выплаты и сдельная оплата труда. Единственный минус — это работа на улице, и летом у нас погода может быть непредсказуемая», — предупреждает эксперт.

Действительно, июль в средней полосе — это не только солнце и легкий ветерок, но и внезапные ливни, град и сорокоградусная жара. Курьер на велосипеде или самокате в такую погоду — занятие для закаленных.

Но если подросток живет в небольшом городе, где все рядом, или планирует работать в агрегаторе доставки из областей с щадящим климатом, то вариант очень достойный. Преимущество в ежедневных выплатах — это для многих решающий фактор: сегодня отработал, вечером уже видишь деньги на карте.

Стоит отметить, что «курьер» — понятие обширное. Это может быть доставка еды из ресторанов в онлайн-сервисах или документов в небольшом офисе и товаров из интернет-магазинов. Для первых шагов в мире труда — отличный старт.

Официант, помощник и чаевые: стоит ли подростку работать официантом летом

Летняя подработка для школьников 2026, как заработать деньги: куда устроиться подростку на лето работать в 14-18 лет. РИА Новости/Кирилл Зыков

Вторая сфера, на которую стоит обратить пристальное внимание, — это рестораны, кафе, фуд-корты. Здесь подростку тоже есть чем заняться. Можно начать с помощника официанта — убирать столы, разносить заказы, помогать с сервировкой. А если поднабраться опыта и уверенности в себе, можно попробовать себя в роли полноценного официанта.

«Можно начать либо как помощник официанта, так и в целом с официанта. Там особых навыков не требуется, важно только грамотная речь, чтобы коммуницировать с людьми. И все-таки навыки математики понадобятся для того, чтобы делать расчеты с покупателями. Здесь график более определенный. Он может быть как сменный, так и в рамках целой недели», — поясняет HR-специалист.

В чем главная привлекательность работы в общепите летом для молодого поколения? В крупных городах, особенно туристических — в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, — летом поток гостей зашкаливает. А значит, и чаевые у официантов соответствующие.

Для подростка, который привык получать от родителей небольшую сумму на карманные расходы, чаевые могут стать настоящим финансовым откровением. За смену, особенно вечернюю, можно получить сумму, сравнимую с недельной зарплатой курьера в маленьком городе. К тому же, это бесценный опыт общения с людьми, работы в стрессовой ситуации (когда в зале очередь, а повар не успевает) и умения держать себя в руках.

Правда, есть и минусы: график в общепите часто плавающий, могут попросить выйти в выходной или остаться после закрытия. Нужно быть готовым к болям в ногах, которые гудят к концу смены, и к требованиям к внешнему виду — форма, чистота, иногда строгий дресс-код.

Но если это не пугает, то работа официантом или его помощником — один из лучших способов летнего заработка.

Как подростку начать работать промоутером летом

Летняя подработка для школьников 2026, как заработать деньги: куда устроиться подростку на лето работать в 14-18 лет. ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова

Промоутер — это, пожалуй, самая простая и быстрая вакансия из всех. Подростку не нужны специальные навыки, нет необходимости проходить недельные тренинги. Его задача — раздавать листовки, предлагать пробники товаров, привлекать внимание к акциям.

Можно работать как внутри магазина (в торговом центре, гипермаркете), так и на улице.

«Промоутер может раздавать листовки, собирать какую-то обратную связь, раздавать пробники — как внутри магазина, так и на улице. Здесь опять же график может быть свободный. Вы можете выбирать часы работы, но они, скорее всего, будут в рамках, там, двух часов подряд. Плюс в том, что легко устроиться, промоутеры нужны всем. Но опять же минус, что эта работа может быть преимущественно на улице и в плохую погоду», — отмечает специалист.

Действительно, промоутерская работа — это идеальный вариант для подростка 14–15 лет, который хочет попробовать свои силы, но не готов к серьезной ответственности и жесткому графику. Чаще всего это занятость на несколько часов в день, подходит даже тем, кто совмещает работу с учебой или кружками (хотя летом учебы и нет, но могут быть репетиторы, спортсекции).

Устроиться промоутером можно в любом крупном городе — агентства по продвижению набирают персонал постоянно.

Минус, который называет эксперт, — работа на улице. Летом помогает сохранять настрой хорошая погода, но если начался проливной дождь или жара под 40 градусов, стоять с листовками на проходном месте — то еще «удовольствие». Поэтому нужно заранее уточнять: будут ли предоставлены головные уборы, вода, возможность уйти в тень. В серьезных компаниях это предусмотрено, но бывают и те, где на временных сотрудниках экономят.

Первый шаг в большой бизнес и запись в трудовую — работа подростка в розничной сети на лето

Летняя подработка для школьников 2026, как заработать деньги: куда устроиться подростку на лето работать в 14-18 лет. ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Четвертая сфера, которую рекомендует профессионал, — это розничные сети. Магазины у дома, супермаркеты, крупные сетевые ритейлеры. Должность может называться по-разному: помощник продавца, сотрудник торгового зала, комплектовщик заказов, помощник на склад.

Суть рутины проста: помогать с выкладкой товара, следить за порядком на полках, проверять ценники, иногда помогать покупателям найти нужный продукт, а на складе — собирать заказы.

«В любой магазин около дома тоже всегда требуются специалисты как на склад, так и в самом зале. Большой плюс, что вы начинаете работать в больших, например, сетевых магазинах, которые уже делают запись в трудовой книжке, и это такая галочка для дальнейшего старта, что вы работали в крупной компании», — уверяет Екатерина Ягубова.

Для подростка, который уже смотрит в будущее и планирует строить карьеру, даже не обязательно в ритейле, запись в трудовой книжке — это весомый аргумент. Это не просто «я где-то летом подрабатывал», а официальный стаж и опыт в компании, которую знают все.

Многие сетевые магазины предлагают своим сотрудникам скидки, обучение, а иногда и карьерные перспективы: начал помощником продавца — через год уже старший продавец, через два — администратор зала.

Смены могут быть по четыре-шесть часов, что идеально для подростка 16–17 лет. Оплата чаще всего почасовая, плюс возможны премии за выполнение плана. Работа в зале не самая пыльная: кондиционеры, чистые полы, нормальный коллектив.

Из недостатков такого труда для подростков — монотонность: часами раскладывать йогурты по полкам или вешать футболки на плечики могут выдержать не все.

Работа, где не нужно ни с кем говорить: как начать подростку зарабатывать в онлайн-сфере летом

Летняя подработка для школьников 2026, как заработать деньги: куда устроиться подростку на лето работать в 14-18 лет. ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Здесь поле для выбора огромное. Можно зарегистрироваться на биржах фриланса и брать разовые задания: расшифровка аудио (транскрибация), написание коротких текстов, сбор информации для таблиц, помощь с монтажом видео, ведение социальных сетей, обработка фотографий.

«Все зависит от того, что вам больше нравится. Тут можно посмотреть любые агрегаторы для фрилансеров и удаленной работы и брать разовые задания. Огромный плюс, что это работа из дома и абсолютно свободный график. Здесь не нужно коммуницировать с клиентами — вы просто получаете задачи по мессенджеру в письменной форме, делаете задачу и получаете зарплату. Все просто и понятно», — описывает эксперт.

Этот вариант идеально подходит для интровертов, для тех, кто не любит «работать лицом к лицу с людьми», или для тех, кто живет в небольшом городе, где с традиционной занятостью туго. Достаточно иметь компьютер или ноутбук с выходом в интернет, базовые навыки работы с программами и немного усидчивости.

Правда, тут есть подводные камни: на биржах фриланса полно мошенников, которые не платят. Поэтому профессионалы советуют начинать с простых заданий на проверенных платформах и никогда не соглашаться на предоплату за доступ к базе заказов. Лучше брать задания с гарантированной оплатой через сервис биржи.

Сколько можно работать подросткам летом и когда нужно разрешение родителей

Летняя подработка для школьников 2026, как заработать деньги: куда устроиться подростку на лето работать в 14-18 лет. ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Одно из самых важных — а может, и самое важное — это правовые ограничения. Многие подростки и их родители не знают, с какого возраста можно официально работать, сколько часов разрешено трудиться и какие документы нужны.

«Наш Трудовой кодекс Российской Федерации разрешает трудоустройство на основное место работы с 18 лет. Но в целом есть поправки, и уже можно начинать работу с 14 лет. Это когда идет легкий труд без ущерба учебе, естественно, и здоровью. С 14 до 16 лет обязательно потребуется письменное согласие одного из родителей и органов опеки. С 16 лет подросток уже вправе заключать договор самостоятельно, но будут ограничения по возможному времени работы», — подробно разъясняет специалист.

По часам:

До 15 лет — не более четырех часов в день (совмещая с учебой — до двух с половиной часов). В каникулы разрешена полная недельная норма (максимум 24 часа в неделю);

С 15 до 16 лет — до пяти часов в день (в учебное время — до двух с половиной часов). Всего — до 24 часов в неделю;

С 16 до 18 лет — до семи часов в день (совмещая с учебой — до четырех часов) или до 35 часов в неделю.

Запрещено несовершеннолетним работать:

в ночное время (с 22:00 до 6:00);

сверхурочно;

на работах с вредными условиями труда.

Важно помнить, что для работы в официальном найме нужна медицинская справка (форма 086/у) — ее можно получить в поликлинике.

Как не попасть на мошенников, когда подросток ищет работу летом

Летняя подработка для школьников 2026, как заработать деньги: куда устроиться подростку на лето работать в 14-18 лет. ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Летом активизируются не только добросовестные работодатели, но и мошенники, которые охотятся на наивных подростков, мечтающих о быстром заработке.

«Что делать, если вас обманули? В первую очередь не идти туда, где вас могут обмануть. То есть не соглашаться на те предложения по работе, которые заведомо сомнительные, те, кто не хотят заключать договор, с компаниями, которые непонятно что из себя представляют, у них нет каких-то отзывов и историй взаимодействия с сотрудниками», — рекомендует знаток.

Самый главный совет: всегда заключать договор. Устные договоренности не имеют юридической силы. Если работодатель говорит: «Ты же подросток, зачем тебе бумажки? Мы свои люди, потом заплатим» — это «красный флаг». Нормальная компания всегда оформляет сотрудника официально, даже если это временная подработка на месяц.

Также эксперт советует советоваться с родителями. Подросток может не обладать достаточным жизненным опытом, чтобы отличить честное предложение от ловушки. Родители же могут проверить компанию в интернете, почитать отзывы, посмотреть, как долго она работает на рынке.

И еще один важный момент: никогда не платите за трудоустройство. Никаких «регистрационных взносов», «страховок», «обучения за свой счет».