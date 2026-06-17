Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Забудьте про личные кабинеты университетов. Теперь все решает один портал — разбираемся в механике и таймингах главного сервиса страны.

Приемная кампания 2026 года приготовила для абитуриентов и их родителей большой сюрприз. Правила игры изменились: Минбрнауки полностью закрыло привычные «личные кабинеты» на сайтах самих университетов.

Теперь у тех, кто хочет подать документы удаленно, остался один главный цифровой маршрут — суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг.

Главные правила поступления в вуз онлайн

Как подать документы в вуз онлайн через Госуслуги в 2026: инструкция для абитуриентов. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Система Госуслуг работает по принципу «одного окна». Вы один раз заполняете заявление, а сервис сам рассылает его по выбранным местам. Но здесь действуют жесткие лимиты, о которых нужно знать заранее:

Пять вузов — это максимум . Вы можете выбрать как один университет, так и пять. Больше система просто не пропустит.

. Вы можете выбрать как один университет, так и пять. Больше система просто не пропустит. До пяти специальностей в каждом . Внутри каждого выбранного вуза можно подать заявления максимум на 5 направлений (например: «Журналистика», «Филология», «Связи с общественностью»). Точный лимит определяет сам вуз, но прыгнуть выше пяти не получится.

. Внутри каждого выбранного вуза можно подать заявления максимум на 5 направлений (например: «Журналистика», «Филология», «Связи с общественностью»). Точный лимит определяет сам вуз, но прыгнуть выше пяти не получится. Приоритеты решают все. Когда вы выбираете специальности, вам нужно расставить их по местам — от самой желанной (приоритет № 1) до запасных вариантов. Вуз зачислит вас на то направление, которое стоит выше в вашем списке, если вы пройдете туда по баллам.

Что нужно приготовить заранее для подачи документов в вуз онлайн через Госуслуги

Как подать документы в вуз онлайн через Госуслуги в 2026: инструкция для абитуриентов. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Большой плюс Госуслуг — интеграция с государственными базами данных. Портал умеет сам «подтягивать» нужные документы, но вашу личную цифровую полку стоит проверить еще до старта приемной кампании.

1. Личный профиль на Госуслугах

Учетная запись должна принадлежать самому будущему студенту, а не маме или папе. Проверьте, чтобы ваш аккаунт имел статус «Подтвержденный». Это легко сделать через приложение вашего банка или в любом МФЦ.

2. Паспорт и СНИЛС

Эти данные внесите в профиль в первую очередь. СНИЛС в 2026 году — это ваш главный секретный код. В открытых конкурсных списках больше не публикуют имена и фамилии абитуриентов. Вы будете искать себя в перечнях именно по номеру СНИЛС.

3. Аттестат или диплом колледжа

Если вы оканчиваете 11 класс, ваш аттестат со всеми оценками появится в системе автоматически после выпускного — школа сама передаст данные в единый реестр.

Если вы окончили колледж, приготовьте свой диплом. Но учтите важное правило 2026 года: поступать в вуз без ЕГЭ, только по внутренним экзаменам, выпускники колледжей теперь могут строго по своей же специальности. Решили кардинально сменить профессию? Придется сдавать ЕГЭ.

4. Баллы ЕГЭ

В этом году в зачет идут результаты за 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годы. Вручную вписывать ничего не надо: система сама найдет ваши лучшие результаты в базе данных.

5. Бонусы и льготы

Если у вас есть золотая медаль, значок ГТО, вы волонтер со стажем или победили в крупной олимпиаде — проверьте, чтобы эти документы были загружены в личный кабинет. Они могут принести до 10 дополнительных баллов, которые часто становятся решающими.

Семь простых шагов к студенческому билету: как подать документы в вуз онлайн через Госуслуги

Как подать документы в вуз онлайн через Госуслуги в 2026: инструкция для абитуриентов. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Подача документов выглядит как интуитивный квест, который можно пройти со смартфона за полчаса.

Шаг 1. Проверка. В начале июня зайдите в личный кабинет и убедитесь, что напротив паспорта и СНИЛС стоит зеленая галочка «Проверено».

Шаг 2. Выбор. Вбейте в поиск на Госуслугах «Поступление в вуз» и откройте сервис. Выберите из списка свои вузы и направления.

Шаг 3. Расстановка сил. Укажите, как именно вы поступаете (на бесплатное бюджетное место или на платное) и расставьте цифры приоритетов от одного до пяти.

Шаг 4. Загрузка редкостей. Если у вас есть специфические документы (например, медицинская справка формы 086/у для будущих врачей или педагогов), прикрепите ее качественное фото или скан.

Шаг 5. Экзамены (если они есть). Если вы идете на творческую специальность (актер, дизайнер, журналист), где нужно сдавать внутренние экзамены вуза, прямо в интерфейсе Госуслуг выберите удобную дату тестирования.

Шаг 6. Отправка. Нажмите заветную кнопку. Статус заявления изменится на «Получено вузом». С этого момента вы в игре.

Шаг 7. Решающий клик. Когда вузы вывесят списки, вам нужно будет нажать кнопку «Подать оригинал» напротив того университета, куда вы проходите и где действительно хотите учиться.

Главный календарь абитуриента 2026: как подать документы в вуз онлайн через Госуслуги

Как подать документы в вуз онлайн через Госуслуги в 2026: инструкция для абитуриентов. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Запомните эти даты. Опоздание даже на пять минут ломает планы на целый год, так как система блокирует прием автоматически. Время всегда московское!

20 июня: Официальный старт. Госуслуги начинают принимать заявления.

С 10 по 20 июля: Вузы заканчивают принимать документы от тех, кому помимо ЕГЭ нужно сдавать внутренние творческие или профессиональные экзамены.

25 июля: Финал приема документов для всех, кто поступает только по результатам ЕГЭ. Портал закрывает прием заявлений на бюджет.

27 июля: Публикация списков всех участников конкурса. Вы увидите свое реальное место в очереди.

1 августа (до 12:00 по Москве): Конец приема оригиналов для льготников, олимпиадников и целевиков.

3 августа: Выходят первые приказы о зачислении (льготные места).

5 августа (до 12:00 по Москве): Час Х для основного потока. Вы должны успеть нажать кнопку «Подать оригинал» на Госуслугах.

7 августа: Финальные приказы. Вы — студент.

Если Госуслуги «висят»: альтернативные варианты подачи документов в вуз

Как подать документы в вуз онлайн через Госуслуги в 2026: инструкция для абитуриентов. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Что делать, если сломался компьютер, пропал интернет или Госуслуги выдают ошибку? Подать документы через сайт вуза больше нельзя, но у вас осталось два классических пути.

Путь первый: Ноги в руки

Вы берете бумажные копии документов и лично едете в приемную комиссию вуза.

Плюсы: Живое общение. Сотрудники подскажут, правильно ли заполнено заявление, и ответят на сложные вопросы.

Минусы: Если вы живете в Иркутске, а поступать хотите в Москву, это выльется в огромные траты на билеты. Кроме того, в июле в приемных комиссиях бывают длинные очереди.

Путь второй: Старая добрая почта

Вы собираете документы, идете в ближайшее отделение связи и отправляете их «Почтой России».

Плюсы: Позволяет заявить о себе в любой вуз страны, не выходя из своего поселка или города, даже если интернета нет совсем.

Минусы: Самый рискованный способ. Письмо может задержаться в пути. Если вы забудете приложить какую-то справку, вуз просто отклонит заявку, а времени отправить письмо еще раз у вас уже не будет. Если выбираете этот путь, отправляйте документы только заказным письмом с описью вложения и сохраняйте чек с трек-номером.

Три ловушки, в которые часто попадают абитуриенты: как подать документы в вуз онлайн

Как подать документы в вуз онлайн через Госуслуги в 2026: инструкция для абитуриентов. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Часовые пояса. Запомните: кнопка подачи оригинала на Госуслугах отключается 5 августа ровно в 12:00 дня по московскому времени. Если вы живете в Красноярске, для вас дедлайн наступит в 16:00, а во Владивостоке — в 19:00. Многие думают, что ориентироваться нужно на местное время, и теряют свой шанс.

Иллюзия обмана в списках. Вы можете видеть себя на 15-м месте из 20 бюджетных и расслабиться. Но в последние два часа до закрытия приема сотни людей со всей страны могут резко перебросить свои электронные оригиналы в ваш вуз. Мониторьте ситуацию до последней минуты.

Бумажный миф. Вам не нужно везти физический бумажный аттестат в вуз, чтобы вас зачислили. Галочка на Госуслугах имеет точно такую же юридическую силу. Главное — не подать электронный оригинал в один университет, а бумажный одновременно не отнести в другой. Это считается грубым нарушением: система зафиксирует обман, и вас отчислят отовсюду.