Не повторить судьбу Усольцевых: что делать, чтобы не пропасть в горах и тайге

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Ради чего люди вообще ходят в труднодоступные места?

В конце сентября прошлого года супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали на подходах к горе в Красноярском крае. Кроме обломка туристической палки в районе их пропажи обнаружили следы медведя.

Сейчас шанс найти Усольцевых живыми крайне мал, но все. К сожалению, их история — далеко не первый случай пропажи в труднопроходимой местности.

Что Усольцевы должны были сделать, чтобы не пропасть с концами? Можно ли было избежать этой трагедии? Какие ошибки чаще всего совершают туристы в подобных походах — и что нужно делать, чтобы не оказаться в ситуации, когда помощи уже может не быть? Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал эксперт и тренер в области безопасности и выживания Данила Михайловский.

Что нужно было сделать Усольцевым, чтобы не потеряться

Может ли семья Усольцевых до сих пор оставаться в живых, если прошло уже много времени с момента их исчезновения в тайге?

«Да, конечно, всегда есть вероятность найти людей живыми, тем более если они подготовились», — считает Михайловский.

Собственно, супруги могли оборудовать землянку или схрон с запасом продуктов. Но есть и другой сценарий выживания.

«Сейчас современные технологии позволяют оборудовать бункеры или еще какие-нибудь скрытые варианты проживания. В лесу имеется в виду размещение, в которых люди могут находиться практически автономно», — пояснил эксперт в области безопасности и выживания.

Однако главная загадка истории Усольцевых — отсутствие каких-либо следов.

«Что они должны были оставить? Ну, во-первых, какой-то мусор. Люди делают зарубки на деревьях, оставляют веточки, разводят сигнальные костры. Если у них было с собой одеяло спасателя, его обычно нарезают на лоскутки и развешивают на деревьях, на веточках — для того чтобы спасательным службам проще было определить их местоположение и найти. Здесь ничего такого сделано не было, что странно», — подчеркивает эксперт.

Первое, что должны были сделать Усольцевы, чтобы получить шанс остаться в живых, — предупредить родных о точной локации.

«Сделать селфи перед походом в лес, скинуть это родным-близким, обозначить квадрат, где вы будете», — посоветовал эксперт.

Второе — обозначить контрольное время.

«И сказать, чтобы, например, после четырех или пяти часов, если вы не вышли на связь, они обращались в службу спасения. „Лиза Алерт“, например, очень хорошо работает», — добавил Михайловский.

Кроме того, важно было правильно собрать рюкзак.

«Набор вещей, который у вас будет с собой: средства выживания: свисток, нож, топор, тент, палатка, запас еды, запас воды, средства навигации, компас и так далее. Это все повышает ваши шансы к выживанию», — перечислил специалист.

Что делать в подобной ситуации, чтобы тебя нашли

История семьи Усольцевых могла бы сложиться иначе, если бы они соблюдали базовые правила безопасности.

«То есть вы должны понимать, куда, зачем и как вы идете, и кто вас будет искать, если что», — подчеркнул Михайловский.

В подобной ситуации в первую очередь надо выбрать стратегию.

«Нужно сориентироваться и выбрать стратегию спасения. Это статическая — вы будете на месте ждать, чтобы вас искали, или динамическая. Вы будете двигаться к какому-то линейному ориентиру», — объяснил эксперт в области безопасности и выживания.

Ориентиром может стать дорога, железнодорожные пути, линия электропередач или река. Можно сориентироваться по компасу, по звездам или по солнцу.

Сигнальные средства — свистки, дымовые шашки, дымовые костры — тоже помогут. А одежда обязательно должна быть яркой.

«Надо быть готовым. Экстренная ситуация не поднимет тебя до уровня твоих ожиданий, она уронит тебя до уровня твоей подготовки», — подчеркнул специалист.

Что случилось с семьей Усольцевых

В воскресенье, 28 сентября 2025 года, 61-летний Сергей, 48-летняя Ирина Усольцевы, пятилетняя дочь, а еще их собака вышли из поселка Кутурчин. Отправная точка похода располагалась в 230 километрах от Красноярска, далее семья, скорее всего, должна была пройти около семи километров до горы Буратинка.

Тревогу забили уже в начале октября: Усольцевы регистрировались в МЧС, к назначенному времени не вернулись. На самом деле, маршрут они выбрали несложный, к тому же шли с ребенком и собакой — в сложные горные походы так не выдвигаются.

Путь в семь километров туда и столько же обратно обычно занимает не более 10 часов, а тут еще и популярное направление с указателями и удобной тропой.

Более 300 человек целыми днями обыскивали площадь в 100 квадратных километров, за время поисков было опрошено множество очевидцев, знакомых пропавших и местных жителей. Но никого и ничего так и не обнаружили.

Очередной этап поисков семьи Усольцевых прошел в июне. Операцию возобновили после схода снега: весной и в начале лета появилась возможность повторно проверить участки, ранее скрытые под снежным покровом.

В зоне поиска был установлен блокпост — посторонних на территорию не допускали, только 80 человек участников операции. В состав группы вошли сотрудники Следственного комитета, спасатели, силовики, специалисты Госохотнадзора, волонтеры и участники «ЛизаАлерт».

Вместе они обследовали около тысячи квадратных километров труднопроходимой горной тайги. Применялись беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототехника, в операции помогали служебные собаки.

В итоге нашли часть палки для туристической ходьбы, но принадлежит ли она действительно семье Усольцевых, пока непонятно. Сейчас принадлежность обломка выясняют представители Следственного комитета.

Участники операции также обнаружили недавно медвежьи следы. В районе поисков в целом отмечают высокую активность диких животных.

Какие версии пропажи Усольцевых дал анализ видеоматериалов

В конце мая 2026 года исследователь Валентин Дегтерев, проанализировав фото- и видеоматериалы, сделанные поисковиками в октябре 2025 года, обратил внимание на одну из расщелин у подножия горы.

В объектив камеры тогда попал силуэт, похожий на лежачего человека.

«Поисковики прошли там, но не обратили внимания на расщелину — там курумники и шурфы, оставшиеся от старателей. В этой щели лежал человек, человеческое лицо хорошо просматривается. Плюс дерево со следами медведя», — заявил он aif.ru.

Однако позднее выяснилось, что останки были животного происхождения.

Дегтерев также выдвинул несколько предположений о том, что могло произойти. Первое — несчастный случай в замкнутом пространстве: семья могла забраться в узкую скальную щель или провал, чтобы укрыться от непогоды, развести там огонь и задохнуться от угарного газа.

Второе — нападение дикого зверя.

«Предполагаю, что, скорее всего, медведь разорвал Усольцевых, а тела, или хотя бы тело одного человека, бросил в эту яму и закидал ветками», — добавил исследователь.

Третья версия — путешественники могли просто оступиться и упасть в расщелину. И, наконец, их могли просто убить…

Что известно о местности, где пропали Усольцевы

Все Кутурчинское Белогорье в каменной россыпи — курумнике. Соответственно, при приближении к вершине горы Алат его концентрация значительно повышается.

«Там можно легко ногу подвернуть и даже упасть в провал, тем более в условиях испортившейся погоды. Ориентирами являются только камни, поэтому заблудиться при тумане и дожде может даже подготовленный человек», — добавил гид из Красноярского края Алексей Исиченко.

Если Усольцевы угодили в один из таких провалов, обнаружить их практически невозможно…

Следующий момент — непогода. До исчезновения Усольцевых в тех местах было плюс 27 градусов, но о похолодании их предупреждали.

Однако супруги решили не ждать основную экскурсионную группу и отправились по маршруту самостоятельно, даже когда узнали о надвигающемся снегопаде.

В день исчезновения семьи ветер поднялся примерно с 15:00, потом начался сильный дождь, а к вечеру температура опустилась до нуля. Пошел снег. Возможно, как раз из-за непогоды Сергей Усольцев решил найти укрытие и не продолжать поход.

Когда начались поиски, основная надежда была на собак-ищеек. Но снег и дождь полностью смыли запахи, по которым животные могли бы ориентироваться.

Зачем люди идут в труднодоступные места и ради чего рискуют

«Люди хотят познать себя через свое проявление в необычных экстремальных условиях. Поэтому люди ходят в походы, люди ходят на курсы выживания, потому что мы все изначально древние, ну, скажем так, грубо, животные», — пояснил Данила Михайловский.

В городской среде животные инстинкты не проявляются, но потребность в них остается.

«Людям нужна природа, чтобы перезарядить свои физические, энергетические силы, чтобы наполниться всем этим», — рассказал эксперт в области безопасности и выживания.

И в этом есть логика, если идти в горы или лес подготовленными.

«Просто делать это нужно экологично, безопасно. Соответственно, понимая, куда, как и зачем вы идете», — заключил Михайловский.