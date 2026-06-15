Еще есть шанс: Усольцевы могут до сих пор быть живы в тайге

Тренер по выживанию Михайловский: Усольцевы могут до сих пор быть живы в тайге

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru

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Супруги с маленькой дочкой и собакой бесследно пропали почти год назад. История их исчезновения окутана множеством загадок и теорий.

В конце сентября 2025 года супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали на подходах к горе в Красноярском крае. Недавно в районе их исчезновения обнаружили вещи, которые, вполне возможно, принадлежали семье.

Прошел почти год, поиски продолжаются. Если ли шанс найти Усольцевых живыми? Свое мнение эксклюзивно 5-tv.ru высказал эксперт и тренер в области безопасности и выживания Данила Михайловский.

Каков шанс найти Усольцевых живыми

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Может ли семья Усольцевых до сих пор оставаться в живых, если прошло уже много времени с момента их исчезновения в тайге?

«Да, конечно, всегда есть вероятность найти людей живыми», — считает Михайловский.

Собственно, супруги могли оборудовать землянку или схрон с запасом продуктов. Однако главная загадка истории Усольцевых — отсутствие каких-либо следов. Это полностью ломает стандартную логику заблудившихся людей — будто они и не хотели, чтобы их искали. Именно поэтому эксперт допускает, что семья могла сознательно уйти в тень.

«Сложнее всего найти человека, который не хочет, чтобы его нашли. Если задача была исчезнуть, то, значит, вот они таким образом и исчезли, подготовили», — добавил Михайловский.

Что случилось с семьей Усольцевых

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В воскресенье, 28 сентября 2025 года, 61-летний Сергей, 48-летняя Ирина Усольцевы, пятилетняя дочь, а еще их собака вышли из поселка Кутурчин. Отправная точка похода располагалась в 230 километрах от Красноярска, далее семья, скорее всего, должна была пройти около семи километров до горы Буратинка.

Тревогу забили уже в начале октября: Усольцевы регистрировались в МЧС, к назначенному времени не вернулись. На самом деле, маршрут они выбрали несложный, к тому же шли с ребенком и собакой — в сложные горные походы так не выдвигаются. Путь в семь километров туда и столько же обратно обычно занимает не более 10 часов, а тут еще и популярное направление с указателями и удобной тропой.

Более 300 человек целыми днями обыскивали площадь в 100 квадратных километров, за время поисков было опрошено множество очевидцев, знакомых пропавших и местных жителей. Но никого и ничего так и не обнаружили.

Очередной этап поисков семьи Усольцевых прошел в июне. Операцию возобновили после схода снега: весной и в начале лета появилась возможность повторно проверить участки, ранее скрытые под снежным покровом.

В зоне поиска был установлен блокпост — посторонних на территорию не допускали, только 80 человек участников операции. В состав группы вошли сотрудники Следственного комитета, спасатели, силовики, специалисты Госохотнадзора, волонтеры и участники «ЛизаАлерт».

Вместе они обследовали около тысячи квадратных километров труднопроходимой горной тайги. Применялись беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототехника, в операции помогали служебные собаки.

В итоге нашли часть палки для туристической ходьбы, но принадлежит ли она действительно семье Усольцевых, пока непонятно. Сейчас принадлежность обломка выясняют представители Следственного комитета.

Участники операции также обнаружили недавно медвежьи следы. В районе поисков в целом отмечают высокую активность диких животных.

Какие версии пропажи Усольцевых дал анализ видеоматериалов

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В конце мая 2026 года исследователь Валентин Дегтерев, проанализировав фото- и видеоматериалы, сделанные поисковиками в октябре 2025 года, обратил внимание на одну из расщелин у подножия горы.

В объектив камеры тогда попал силуэт, похожий на лежачего человека.

«Поисковики прошли там, но не обратили внимания на расщелину — там курумники и шурфы, оставшиеся от старателей. В этой щели лежал человек, человеческое лицо хорошо просматривается. Плюс дерево со следами медведя», — заявил он aif.ru.

Однако позднее выяснилось, что останки были животного происхождения.

Дегтерев также выдвинул несколько предположений о том, что могло произойти. Первое — несчастный случай в замкнутом пространстве: семья могла забраться в узкую скальную щель или провал, чтобы укрыться от непогоды, развести там огонь и задохнуться от угарного газа.

Второе — нападение дикого зверя.

«Предполагаю, что, скорее всего, медведь разорвал Усольцевых, а тела, или хотя бы тело одного человека, бросил в эту яму и закидал ветками», — добавил исследователь.

Третья версия — путешественники могли просто оступиться и упасть в расщелину.

И, наконец, их могли просто убить…

В чем убежден старший сын Усольцевой

Отчим появился в жизни Данилы Баталова, когда тому было 11 лет. С тех пор походы стали семейной традицией.

Поэтому, как считает молодой человек, маршрут «Минская петля» в Кутурчинское Белогорье для любящей туризм пары несложный. А Усольцев и вовсе был опытным походником.

«Он всегда наставлял меня: если потерялся в лесу, ищи укрытие, и по пути оставляй следы — делай ножом насечки на деревьях, нет ножа — камнем сбивай кору. Так тебя быстрее найдут», — поделился Баталов.

Семья планировала вернуться через день-два: дома оставался кот без присмотра, но с запасной миской с едой. Ирина Усольцева никогда бы не бросила животное на произвол судьбы — это и натолкнуло Баталова на его версию.

Корги Ладе, с которой семья пошла в поход, было 12 лет. Вполне возможно, что собака погналась за каким-то зверьком, а потом потеряла хозяев. Усольцевы не могли оставить животное и сошли с маршрута. Так как поход планировался несложным, GPS-трекер они с собой не брали. Молодой человек не верит, что родные погибли.

«Я уверен на сто процентов, что родители мои живы, что они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогории. Я в это верю, потому что в ходе поисков не было найдено никаких следов, вообще ничего», — заявил Баталов в эфире программы на федеральном телеканале.

Как исчезновение Усольцевых могло быть связано со староверами и браконьерами

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Странность пропажи трех человек на популярном маршруте продолжает порождать все более необычные версии причин исчезновения.

Руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина выдвинула версию, что Усольцевы могли укрыться у старообрядцев, которые живут в той самой тайге, через которую планировался семейный поход.

В Красноярском крае действительно насчитывается от 10 до 20 тысяч староверов, которые отказываются от современных благ. Некоторые поселения не отмечены на картах.

Однако считается, что староверы недружелюбно относятся к чужакам, и о появлении незнакомцев в общинах быстро стало бы известно местным жителям. Криминалист Михаил Игнатов предполагает, что не к старообрядцам могли попасть Усольцевы, а угодить в религиозную общину.

«Вполне можно допустить, что над туристами были произведены какие-нибудь ритуальные обряды», — поделился он.

Также советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников предположил, что на Усольцевых могли напасть браконьеры или черные промысловики.

По его словам, они могли выстрелить как случайно, так и намеренно, чтобы устранить свидетелей.

«Они часто находятся в состоянии сильного опьянения. Эти люди могли запросто перепутать семью с кабанами, лосями или косулями и произвести роковые выстрелы», — заверил он NEWS.ru.

Эксперт по выживанию же считает, что Усольцевы могли спланировать свое исчезновение, чтобы сбежать из страны и начать жизнь с чистого листа. Либо же, как думает и Иванников, могли стать жертвой маргиналов…

«Одна из рабочих версий состоит в том, что иногда городские люди выходят в заброшенные деревни, где могут жить (люди с криминальным прошлым. — Прим. ред.) или алкоголики. Они могут совершить противоправные действия вплоть до убийства и затем сокрытия следов», — предположил Михайловский.

Какие версии об исчезновении Усольцевых распространились в соцсетях

Поскольку происшедшее во многом продолжает оставаться загадкой, в соцсетях и некоторых СМИ начала распространяться теория о причастности украинского беспилотника к трагедии Усольцевых. Однако эту версию исключил специалист в области беспилотной авиации Максим Кондратьев.

«Беспилотники ВСУ так далеко долететь не смогут. Красноярский край — это уже тот район, где объекты могут быть атакованы, только если дроны привезут на фурах», — сказал он aif.ru.

Также свою версию выдвинул участвовавший в поисках на правах волонтера сибирский блогер Александр Андрюшенков. Он подозревает, что семья могла бежать в Монголию. По его мнению, Сергей, хорошо знавший местность, специально свернул с туристической тропы, чтобы выйти к автомобильной дороге.

«А там они бы сели в подготовленную для них заранее машину и уехали бы. Пересекли бы, например, границу с Монголией», — предположил Андрюшенков.

Отсутствие поисков в первые два дня давало им достаточно времени для побега. При этом следствие все же исключило эту версию. В управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сказали, что у семьи не было никаких приготовлений к отъезду: они не покупали билеты, не переводили деньги и планировали строительство дома в России.

Как исчезновение Усольцевых могло быть связано с мистикой

В районе, где пропала семья Усольцевых, исчезновения фиксируют не в первый раз. В 2019 году там точно так же потеряли человека.

Местность окружена мистическими поверьями — некоторые считают скальные образования Кутурчинского Белогорья рукотворными развалинами древних цивилизаций. Такие слухи пошли из-за необычного вида горных пород — якобы от природы так выглядеть они не могут.

Тем не менее, многие местные жители убеждены, что маршрут, выбранный Удальцовыми, проклят.

Что известно о местности, где пропали Усольцевы

Все Кутурчинское Белогорье в каменной россыпи — курумнике. Соответственно, при приближении к вершине горы Алат его концентрация значительно повышается.

«Там можно легко ногу подвернуть и даже упасть в провал, тем более в условиях испортившейся погоды. Ориентирами являются только камни, поэтому заблудиться при тумане и дожде может даже подготовленный человек», — добавил гид из Красноярского края Алексей Исиченко.

Если Усольцевы угодили в один из таких провалов, обнаружить их практически невозможно…

Следующий момент — непогода. До исчезновения Усольцевых в тех местах было плюс 27 градусов, но о похолодании их предупреждали.

Однако супруги решили не ждать основную экскурсионную группу и отправились по маршруту самостоятельно, даже когда узнали о надвигающемся снегопаде.

В день исчезновения семьи ветер поднялся примерно с 15:00, потом начался сильный дождь, а к вечеру температура опустилась до нуля. Пошел снег. Возможно, как раз из-за непогоды Сергей Усольцев решил найти укрытие и не продолжать поход.

Когда начались поиски, основная надежда была на собак-ищеек. Но снег и дождь полностью смыли запахи, по которым животные могли бы ориентироваться.