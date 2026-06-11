Алкоголизм в шоу‑бизнесе: как зеленый змий повлиял на судьбы звезд

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Проблемы со спиртным появлялись у многих знаменитостей. Как это сказывалось на карьере и личной жизни кумиров, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Алкоголизм выкашивает шоу-бизнес. А знаменитости один за другим признаются в пагубном пристрастии. Почему взялась за стакан знаменитая доярка из Хацапетовки Евгения Осипова? А также: как справилась с зависимостью Татьяна Догилева? О чем жалеет Алексей Макаров? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я не считаю, что это стыдно. Я считаю, что люди, которые сидят и говорят: «Я вообще не знаю, что это такое, это меня не касается». И очень брезгливо смотрят на людей, которые пьяные или еще какие-то, или имеют какие-то другие зависимости. Зависимостей миллион», — заявляет актриса Евгения Осипова.

«Они вынуждены вести себя прилично, но очень ждут момента, когда выпьют», — говорит нарколог Василий Шуров.

Мир киноиндустрии охвачен новым антитрендом, имя которому — алкоголизм. Артисты один за другим попадают в некрасивые истории. Так, недавно СМИ сообщили: звезду сериала «Доярка из Хацапетовки» Евгению Осипову уволили из театра. Якобы она пришла на работу нетрезвой.

«Ситуация была такая. Мне действительно стало плохо на сцене. Этот театр коммерческий, он увольнял актеров с ужасными формулировками», — делится Осипова.

«Светская хроника» решила лично выяснить у актрисы, что произошло на самом деле. В откровенном интервью она заявила: обвинили и уволили ее несправедливо.

«Мне сказали: „Я вижу, ты не заинтересована у нас работать, значит, удали приложение, в котором ты отслеживаешь свой репертуар“. И то, что потом они выдали, это, конечно, на самом деле подсудное дело», — подчеркивает актриса.

Однако Евгения Осипова не стала скрывать: зависимость действительно имеется. Артистка призналась, что стала жертвой стресса. В 2022 году ее брак с оператором Анатолием Симченко рухнул. Супруг ушел к другой. А за два года до развода у сына диагностировали страшный недуг, с которым ей пришлось справляться самостоятельно.

«Ребенок — инвалид, он болеет диабетом первого типа, инсулинозависимый. Я очень переживала тяжело этот этап в своей жизни. И, конечно, в какой-то момент тебе больно так, что ты выпиваешь, да», — признается Евгения Осипова.

Теперь артистка уверяет, что смогла взять себя в руки. Отказалась от спиртного, работает в новом театре, у нее прекрасные взаимоотношения с детьми. Но сколько актеров так и не смогли встать с колен и вернуться к работе и нормальной жизни?

«Я скучаю только по времени, когда мы были счастливы», — говорила Ксения Качалина в 2021 году.

Прошлой осенью театральная богема простилась с актрисой. Убитые горем коллеги и знакомые вспоминали: все последние годы прошли для некогда знаменитой артистки как в тумане.

«Качалина вообще ушла в зависимости. Соседи вспоминали, что она даже не появлялась сутками дома», — рассказывает светский журналист Антон Беккужев.

Буквально в шаге от беды остановилась знаменитая «блондинка за углом» Татьяна Догилева. В 2010-м она сама попросилась в рехаб. Не смогла преодолеть зависимость, из-за которой рухнула ее карьера.

«Я начинала пить на каких-то вечеринках, премьерах, а потом долго не могла остановиться. На съемки, правда, пьяная приходила всего два раза, но из-за этого съемки приходилось переносить. И новые роли предлагать перестали», — делится Догилева.

«Таким людям очень тяжело помогать. Развивается уже алкогольная энцефалопатия с нарушением памяти, с нарушением контроля эмоций. Вот действительно, только одна бутылка в голове», — отмечает нарколог Шуров.

В 2023 году разгорелся скандал вокруг еще одной актрисы — Татьяны Кравченко, когда звезда сериала «Сваты» не появилась на своем спектакле, а Стас Садальский обнародовал возможную причину.

«Алкоголь может коснуться любого — как простого смертного, так и известную личность. Нужно иметь смелость, будучи народной артисткой „Ленкома“, не приехать на спектакль в Питер. Позор, господи», — заявил актер.

«Все врет, все ложь. Я позвонила за сутки, не за два часа, за сутки позвонила Марку Борисовичу. Говорю: „Слава богу, последнюю каплю дали, я не буду с ним выходить на одну сцену“», — сказала актриса Татьяна Кравченко в 2023 году.

А вот сын Любови Полищук Алексей Макаров публично признался, что много лет страдал зависимостью от спиртного.

«Потому что это вещество, которое ломает жизни и судьбы, и ничего хорошего в нем нет. Откровенно много об этом говорю. Конечно, были проблемы в молодости», — подчеркивает артист.

Сам актер уверял, что его подкосили неудачи в личной жизни и работе.

В проблемах со спиртным в свое время признавались: Григорий Лепс, Сергей Трофимов, Сергей Мазаев, Лолита Милявская. Причем ситуация со звездами достигла такого размаха, что законотворцы уже предложили проверять певцов на алкоголь перед выходом на сцену и в случае чего штрафовать.

Впрочем, нетрезвость звезды еще надо доказать. Анастасия Волочкова, например, уверенно отбивается от подобных обвинений. Но врачей беспокоит состояние балерины.

«При том образе жизни… Еще может хватить лет на десять такой жизни, если она не возьмется за ум», — говорит Василий Шуров.

«Мне очень хочется, чтобы люди жили, и эти наркологи, как их там еще назвать, чтобы они жили своей жизнью и занимались своим здоровьем», — заявляет Анастасия Волочкова.

Как в случае с актерами, некоторые певцы уверяют, что стрессы и гастрольные графики лишают их последних сил. Однако многие считают, что переутомление и нервы — это отговорки.

«Чем они отличаются от простых людей? С определенного момента возникает состояние скуки, обычные радости перестают радовать, а звездная болезнь проявляется в том числе претензиями на какой-то особый образ жизни», — объясняет нарколог Шуров.

Стас Пьеха и певица Слава также погружались в пучину зависимости. Но потом осознали — это путь в никуда. Недавно артисты отметили важные даты: она — три месяца, а он — 11 лет свободы от спиртного. И теперь коллеги уверяют: выход есть всегда. Было бы желание.