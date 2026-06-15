В чем Надежда Бабкина никогда себе не отказывает: неожиданные признания артистки

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Надежда Бабкина в 76 лет ведет очень активный образ жизни. Как звезде удается поддерживать себя в форме, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Надежда Бабкина раскрыла секрет своей неиссякаемой энергии. Что вдохновляет народную артистку РФ на покорение новых высот? Как она поддерживает красоту и здоровье? В чем не может себе отказать? И почему певица не считает, что Надежда Кадышева ей соперница? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Кураж, веселье, танцы от души. Надежда Бабкина с ее ансамблем снимают новый клип. Особый тон событию задает сама звезда народной песни. А участники коллектива признаются: рядом с руководителем им никогда не скучно. Она как будто заряжает всех своей неиссякаемой энергией.

«Я просто люблю людей и обожаю профессию, в которой я служу. Вот и все. Я не ханжа. И модная, и всякая. Туда-сюда и потанцевать. Вообще без проблем», — заявляет Надежда Бабкина.

«Я немножко помоложе, но у меня даже нет такой энергии, как у нее. Это просто энергетика бомбезная, сумасшедшая», — отмечает певица Таша Белая.

«Надежде я желаю только вдохновения. Она на правильном пути и, конечно, видит поддержку от своих зрителей. Я думаю, что это ее мотивирует и вдохновляет. Она крутая», — говорит певица Анастасия Казанцева.

Весной артистке исполнилось 76 лет. Но годы напоминают о себе только в плане самочувствия. Так, в перерывах между съемками народная артистка сидела на стуле.

«Согнуться не могу. Спина болит», — признается Бабкина.

Надежда Георгиевна много работает. Она не только руководит своим театром «Русская песня», но и снимается в кино и проводит мастер-классы. Все это требует недюжинных сил. Но артистка справляется. А если устает, спешит на расслабляющие процедуры.

«Посвящаю часов пять себе. Пять. И тогда там все: имеется в виду гидромассаж, соли, ароматерапия всякая удивительная», — уточняет певица.

Много лет Надежда Бабкина ведет борьбу за стройность. В 2020-м ей удалось похудеть на 22 килограмма благодаря одобренной специалистами интервальной диете. Звезда и сейчас старается придерживаться правильного питания. Но призналась: если вдруг ей захочется сладкого, не откажет себе в удовольствии.

«Конфетку могу съесть. И не одну. Иногда хочется вот так налупениться всего от души», — делится Надежда Бабкина.

Народная артистка рассказала: иногда она устраивает себе так называемые разгрузочные дни. Когда ест все, что пожелает, абсолютно ничего не делает и окружает себя тишиной.

«Или включаю телевизор. В одной комнате один, в другой — другой. И ты лежишь балдеешь. И такое ощущение, что кожа от костей отделяется», — признается Бабкина.

Все это придает исполнительнице сил на новые свершения. Но главный источник энергии артистки — любовь. Знаменитость уже более 20 лет состоит в отношениях с певцом Евгением Гором. Недавно артист перед всем коллективом признался ей в глубоких чувствах.

«Скажу то, что с каждым годом будет еще больше цениться: люблю и люблю по‑настоящему», — заявил Гор.

Однако бывают моменты, когда ей совсем не до работы и любви. Чего только стоит недавний суд с Шукшиными, когда младшие дочери покойного мэтра подали на театр певицы иск о нарушении авторских прав при показе спектакля «Калина красная». И потребовали компенсацию в размере 600 тысяч рублей.

«По инициативе дочерей Василия Макаровича был расторгнут договор, после чего театр должен был прекратить показы всех этих инсценировок и так далее, чего он не сделал, к сожалению», — уточняет юрист Александр Строкин.

В том конфликте Надежду Георгиевну поддержала старшая дочь режиссера Мария, которая играла в постановке отца. Но суд обязал взыскать с театра «Русской песни» 255 тысяч рублей в пользу Екатерины и 385 тысяч в пользу Ольги Шукшиной.

«Пытались говорить с ними, конечно. Нет-нет. Это деньги, это чисто деньги», — говорила Мария Шукшина в 2022 году.

А два года назад разгорелся скандал с некой якобы внучатой племянницей Бабкиной. Начинающая певица Ксения Аверьянова заявила о родстве со звездой. Но сама народная артистка сказала, что не знает такую.

«Все праздники мы друг друга поздравляем, мы всегда поем», — уверяет Аверьянова.

«Какая племянница? Я первый раз слышу. У меня есть трое внуков. У меня сын. Остальных я не знаю», — подчеркивает Бабкина.

Тогда шоу-бизнес разделился на два лагеря. Но большинство все же поддержало Надежду Георгиевну. Многие были уверены: Ксения Аверьянова никакая ей не родственница и якобы просто пытается привлечь к себе внимание.

«Слушайте, да мне до фени», — заявляет артистка.

И, конечно, много лет СМИ трубят о конфликте Бабкиной и Кадышевой. Пишут всякое: что две Надежды конкурируют между собой и даже якобы однажды подрались на концерте. Но героиня программы уверяет: никакого соперничества с солисткой «Золотого кольца» у нее нет и быть не может.

«У меня есть своя проторенная дорога. Четко понимаю, куда надо идти, что надо делать. Вижу цель, не вижу препятствий», — говорит Надежда Бабкина.

Но, несмотря на негативные события, артистка не зацикливается на плохих эмоциях.

«Надо махнуть рукой, улыбнуться и сказать: я сделала все, что могла. Будьте все счастливы», — отмечает певица.

Как результат — потрясающая молодость души и любовь поклонников. Недавно Надежда Бабкина стала обладателем уже четвертого по счету ордена «За заслуги перед Отечеством», который вместе с благодарностью и комплиментами получила из рук президента.