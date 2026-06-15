На Алексея Глызина точит зуб внебрачная дочь: всплыли неожиданные подробности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Алексею Глызину, видимо, придется судиться с внебрачной дочерью. Что привело звезду к скандалу, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Внебрачная дочь Алексея Глызина подает на него в суд. Что женщина хочет получить от заслуженного артиста РФ? Почему она уверена, что без его помощи навсегда останется инвалидом? В эксклюзивном интервью адвокат Анны раскрыла подробности громкой истории. Что удалось выяснить о самой наследнице звезды? И какие неприятные подробности жизни Анны раскрыла ее собственная дочь? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это ее сатисфакция моральная. Она очень оскорблена, разочарована, ей обидно», — заявляет адвокат Анны Глызиной Маргарита Гаврилова.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы нам не было стыдно за то, что где-то мы были неправы, где-то ошибались. <…> Это свойственно любому поколению, это свойственно любой цивилизации — ошибаться и находить все-таки какие-то новые горизонты для того, чтобы стать чуточку лучше. Я просто призываю каждого человека стать чуточку лучше и начать с себя», — говорит певец.

Тени прошлого возвращаются: имя звезды 1980-х Алексея Глызина снова на слуху, правда, повод весьма скандальный. На исполнителя хита «Зимний сад» собирается подать в суд его внебрачная дочь. Адвокат Анны Глызиной Маргарита Гаврилова заявила: певец не спешит признавать отцовство, а значит, они будут решать вопрос с помощью закона.

«Если я правильно поняла, Алексей Сергеевич считает, что таких детей, как Анна, у него половина России», — уточняет Маргарита Гаврилова.

«На гастролях знаете что бывает? Сплошной разврат», — заявляет певец.

Однако, по словам самой Анны, ее мать была для Глызина не просто мимолетным увлечением. Молодые люди якобы встречались целых пять лет. А расстались, когда девушка объявила, что ждет ребенка.

«После того как она забеременела, она ему об этом сообщила, и он сказал, что будь счастлива, что забеременела от артиста, а не от слесаря Васи, как передает мама», — делится адвокат Гаврилова.

«Любить женщин в наше время не каждому удается», — подчеркивает Алексей Глызин.

О том, что отец Ани — знаменитый артист, в семье не скрывали. Еще ребенком она смотрела выступления Глызина по телевизору и мечтала, что однажды познакомится с ним лично. Анна уверяет: сам Алексей хоть и не участвовал в жизни дочери, но о ее существовании знал.

«Во взрослом возрасте они ездили к нему на концерт в Тверскую область или в Тверь с внучкой, с мамой и Анной. Анна рассказывала, что Глызин сразу узнал маму, поздоровался, сказал: „Привет, Тань, а это твоя внучка? Ой, какая у меня внучка взрослая“. То есть для него это не было никаким сюрпризом», — говорит адвокат Маргарита Гаврилова.

Но, по словам Анны, общения после этого не было. Ситуация изменилась, когда наследница звезды получила серьезную травму.

«Ей экстренно, прям экстренно необходима операция на тазобедренном суставе с последующей реабилитацией», — отмечает Гаврилова.

Лечение на платной основе стоит огромных денег. Глызина не работает. Доходы супруга тоже невелики. Тогда Анна вспомнила, что она дочь известного артиста.

«Для нее это перетирание шейки бедра — это катастрофа. Тазобедренный сустав — это же самый разрушаемый опорно-двигательной системы орган. Это очень опасно. Примерная стоимость операции с последующей реабилитацией в хорошей клинике — где-то 700 тысяч рублей. Для Алексея Сергеевича — это совсем небольшие деньги, для Анны — это космос», — уточняет адвокат Анны Глызиной.

«Леша — очень хороший человек. Я думаю, что эти дети просто хотят приблизиться к Леше, к его доброте», — предполагает композитор, певец Илья Зудин.

Однако Глызин усомнился в правдивости этой истории. Мало ли с кем он когда встречался.

«Такая интрига входит в профессию артиста, любого медийного человека. И может, оно там и да, а может, и нет, никто не знает», — отмечает певец, актер Михаил Гребенщиков.

Тогда Анна и ее адвокат решили официально подтвердить отцовство музыканта и настояли на проведении теста ДНК, который оказался положительным. Глызин явно не ожидал такого поворота.

«Безусловно, он как настоящий парень не отказался от прохождения теста. Держал лицо, был бодр, весел, сказал: „Я рад, что если у меня появится дочь“. Но после этого он больше не появлялся», — делится адвокат Маргарита Гаврилова.

Впрочем, не все так однозначно и в личной жизни самой Анны. Программе «Светская хроника» удалось найти ее дочь. Ксения Разумовская утверждает: мать, которая обвиняет Глызина в равнодушии, сама никогда не была идеальным родителем.

«Мама с периодичностью выпивала, она болела анорексией, она морила меня в детстве голодом, из-за чего у меня сейчас большие проблемы с гормональным фоном. Она меня всегда кидала, занималась только собой, своей жизнью», — заявляет внучка певца.

Ксения знакома со знаменитым дедом. И, по ее словам, он готов общаться и с дочерью, и с внучкой.

«Он ее неоднократно звал встретиться, чтобы обсудить, какой врач ей нужен, какая больница ей нужна, какая операция ей нужна. То есть он готов и операцию оплатить, и помочь ей финансово, он не отказывается. Но мама навстречу не идет», — говорит Разумовская.

Ксения считает, матерью движет вовсе не обида и тоска по отцу, а исключительно корыстный интерес.

«Я сейчас наблюдаю за всеми ее вот этими исками в суд, за этой ее адвокатессой с разочарованием. Она запросила: если они хотят, чтобы она не ходила по ТВ, она хочет две квартиры», — делится внучка Глызина.

Анна и ее адвокат не скрывают: их действительно волнует материальная выгода. Они твердо намерены доказать: дочь имеет полное право получить деньги на лечение, а также в будущем претендовать на наследство артиста.

«Мы подготовили и подаем в суд исковое заявление о взыскании алиментов на содержание нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка и установление отцовства», — уточняет адвокат Гаврилова.

Возможно, стороны все-таки смогут договориться. В конце концов, есть много историй, когда внебрачных детей признавали знаменитые отцы. Среди них — Денис Клявер, Михаил Пореченков, Никас Сафронов. Будет ли Глызин в их числе, скоро станет известно.