Вторая попытка на счастье: почему Рыбин и Сенчукова переживают за сына

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

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Сын знаменитых супругов скоро женится во второй раз. Как звезды относятся к будущей невестке, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали, как готовятся ко второй свадьбе сына Василия. Что супруги планируют подарить? На чем решили сэкономить? Где будут жить молодожены? Кто из знаменитостей недавно связал себя узами брака? И какое неожиданное признание сделал Дима Билан? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В семье Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина только и разговоров, что о предстоящем торжестве. Этим летом их сын Василий планирует жениться на своей возлюбленной Валерии. Подготовка к бракосочетанию идет полным ходом. Наряды, гости, тамада. Однако звездные супруги признались, что никак не участвуют в организации свадьбы.

«Они сами. Мы вообще ничего. Сами всех приглашают, сами придумывают. Мы отдыхаем», — говорит Наталья Сенчукова.

Уже известно, что гулять на свадьбе Василия Рыбина будут около 60 человек. Ведущим станет давний друг семьи, да и музыка бесплатна.

«Мы будем гостями, которые будут петь на свадьбе», — уточняет Сенчукова.

«Да, они нас попросили: „Пап, мам, мы хотим сэкономить на музыке. Вы нам споете?“ Мы говорим: „Конечно“», — делится Рыбин.

Кроме музыкального подарка сыну, Наталья и Виктор готовят ему еще один сюрприз. На этот раз материальный.

«Конвертик. На самом деле копим. Мы еще хитрые. Мы эти деньги, которые хотим им подарить, деньги наших друзей, положили на пару месяцев на вклад. Сейчас еще придут процентики, и им еще побольше чуть-чуть получится», — заявляет Виктор Рыбин.

Своим жильем, точнее, загородным домом, супруги обеспечили сына еще в 2021 году. Правда, в тот момент хозяйкой в нем была совсем другая женщина, о которой Наталья и Виктор до сих пор вспоминают с сожалением. Василий уже пытался построить семью, но развелся со скандалом спустя 11 месяцев брака.

В 2022-м сын музыкантов женился на Дарье Алябьевой. До этого пара встречалась почти восемь лет. Но совместное проживание и быт пошли им не на пользу. Уже спустя несколько месяцев Рыбин-младший признался, что у них начались разногласия, а затем пропало уважение друг к другу. Он решил разорвать отношения.

«Я никого именно кидать не хотел. Я хотел, чтобы максимально все гладко прошло, ровно, четко и без очень сильно обострившихся проблем», — подчеркивает Василий Рыбин.

Тогда многие решили, что в разводе виновата измена. С момента расставания супругов прошло совсем мало времени, а Василий заявил, что снова счастлив, и даже выложил в сеть фотографию с другой избранницей — танцовщицей Валерией, которая в свободное от хореографии время подрабатывала мастером-бровистом.

«Она записалась ко мне на занятия, получается, ко мне в школу. И мы с ней так познакомились. Ничего сначала не было, а потом как-то достаточно резко все закрутилось. Единственное, что могу сказать: налево я никуда не ходил», — заявляет сын Рыбина и Сенчуковой.

Многие считали, что новый роман не продлится и года. Однако Василий и Валерия встречаются уже больше трех лет, почти не расстаются и все делают вместе. А буквально через пару недель они и вовсе станут мужем и женой.

«Сейчас, на данный момент ему все подходит. Он очень расслабленный, хороший, а Лера о нем заботится», — отмечает Виктор Рыбин.

«Да, мы счастливы за сына», — говорит Наталья Сенчукова.

Супруги не скрывают: они уже успели полюбить вторую невестку. Артисты надеются, что сыну повезет на этот раз.

«Она уже наша дочка. Надеемся, что все будет хорошо», — уточняет Рыбин.

На это же рассчитывают и поклонники Димы Билана. Недавно в СМИ разлетелась долгожданная весть, что 44-летний певец собрался жениться. Якобы об этом рассказал сам победитель «Евровидения».

«Мое сердце несвободно. Я в отношениях. Я люблю и любим. К этому надо прийти. Я почти готов. Я каждый день об этом думаю», — заявляет Билан.

Много лет музыканту не везло в личной жизни. А его единственный публичный роман с моделью Еленой Кулецкой не привел к официальному браку. И теперь коллеги рады за артиста.

«Господь услышал мои молитвы. Наконец-то у Димы Билана все хорошо с личной жизнью. Он выстрадал. Он имеет право. Он заслужил счастье личной жизни. Наконец-то Диме повезло. Я за него очень рад», — говорит шоумен Степан Меньщиков.

«Любовь — это классно. Димка столько пахал, столько лет никаких серьезных отношений. Если любовь — дай боже», — отмечает певец Антон Зацепин.

Принимает поздравления и сын покойного шансонье Михаила Круга. Александр год назад сменил свой холостяцкий статус. Прошлым летом он взял в жены стилистку Ульяну Сытинову. Однако расписались влюбленные тайно. А на днях, наконец-то, устроили пышную свадьбу.

«Самое главное — хочу пожелать здоровья, благополучия, любви», — заявляет певица, мать Александра Круга Ирина Круг.

Шикарный ресторан, около сотни гостей самых близких, дресс-код — все в голубых и пастельных тонах. Сама Ульяна сменила несколько нарядов, которые ей шили на заказ. Наследник Круга не пожалел на торжество ни сил, ни финансов.

«Кольца? Конечно. И обручальные, и помолвочные. Все организовал любимый», — делится Ульяна Круг.

«Я в ней нашел абсолютно все», — подчеркивает Александр Круг.

Но, несмотря на взаимные чувства, молодожены планируют составить брачный договор. Как поясняет Александр, это вызвано заботой о любимой.

«Все, что мое — мое. Все, что ее — ее. Чтобы не было никаких у нее потом проблем, если что-то со мной произойдет», — объясняет сын Михаила Круга.

Новобрачные не собираются затягивать вопрос и с пополнением. Так что их поклонники уверены: уже совсем скоро Александр и Ульяна будут принимать поздравления по совсем иному поводу.