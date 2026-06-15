«На меня не хватило денег»: Алена Яковлева о конфликте в Театре сатиры

Фото, видео: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС; 5-tv.ru

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Юбилей Алены Яковлевой оказался омрачен решением по поводу спектакля с ее участием. Почему она не поверила в официальную причину отмены постановки, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Алена Яковлева откровенно рассказала о конфликте с руководством Театра сатиры. Зачем ее фото разместили на афише спектакля, в котором она отказалась играть? Почему Яковлева в свое время поступала в институт втайне от отца? Когда Юрий Васильевич узнал, что дочь — актриса? И какие мистические истории случались с народной артисткой РФ? Эксклюзивное интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я возраст с трудом ощущаю, не знаю, хорошо это или плохо. Как говорила Раневская, в старости самое главное — это чувство собственного достоинства и не быть смешной в плохом смысле, вызывать нездоровый смех у окружающих», — отмечает артистка.

Алене Яковлевой 2 июня исполнилось 65 лет. Юбилей актриса собиралась отметить грандиозной премьерой. Она долго готовилась, репетировала, но в последний момент постановку отменили якобы из-за проблем с бюджетом.

«Обида — это не то слово. Мне было просто очень неприятно и непонятно, как вообще это может такое происходить. <…> Ситуация неприятна не тем, что на меня не хватило денег, а ситуация неприятна тем, что мне это было обещано. И это везде транслировалось, это везде рассказывалось», — объясняет звезда.

Артистка делится: обидно не только за себя, но и за режиссера, а по совместительству ее брата Антона Яковлева. Мужчина руководит Театром Гоголя. Но ради сестры отложил основную работу и взялся за спектакль на сцене Театра сатиры.

«Уже был объявлен день премьеры, все ждут актеры распределения ролей, и вдруг оказывается, что денег нет. Но я же вижу, что другие спектакли-то выпускаются», — говорит Алена Яковлева.

Еще больше возмущает артистку, что ее фото поставили на афишу спектакля, где она даже не участвует. Как считает Яковлева: для привлечения внимания зрителей.

«Мою фотографию почему-то все время рекламируют, так сказать, на сайте. А это обман, я об этом тоже сказала, что не надо этого делать, пожалуйста, уберите мое имя», — уточняет знаменитость.

Яковлева не собирается молчать. Актриса с юных лет привыкла бороться за справедливость и доказывать, что свое место под солнцем она заслужила талантом, а не известной фамилией.

Позднее артистка рассказала, что конфликт удалось урегулировать и премьера ожидается в следующем театральном сезоне.

«Антону Юрьевичу Яковлеву сообщили, что средства есть. Как только он сможет приступить к работе, он приступит. Это будет, конечно, в следующем сезоне, я думаю, что где-то к Новому году, потому что раньше не получится. Посмотрим, что дальше будет, какая будет реакция», — рассказала Яковлева в беседе со StarHit.ru.

«Естественно, наверное, если бы я была крайне незрелая, я не была такая самородочная и, наверное, если бы не обладала этой фамилией, может быть, меня бы и не приняли», — предполагает артистка.

Люди, которые шептались за спиной, не догадывались, что народного артиста СССР Юрия Яковлева она, как и все, видела в основном по телевизору. Родители разошлись еще до рождения Алены, и папой девочка называла совершенно другого мужчину.

«Меня воспитывал с восьми лет Николай Константинович Иванов, он был помощником главного редактора в „Известиях“. Потом был собкором, спецкором. Поэтому я этого вообще не ощущала», — делится актриса.

Иванов часто ездил в командировки. Когда Яковлева была в шестом классе, отчима отправили работать в Германию. Алена с мамой последовали за ним.

«Я, честно сказать, ненавидела эту Германию, просто ненавидела. Развесила фотографии японских календарей. Зима, лето, весна, осень. Мне казалось, что это русская природа почему-то», — вспоминает звезда.

Алена Яковлева была счастлива, когда через пять лет семья вернулась обратно в Россию. И вдруг поняла, что хочет стать артисткой. Но близкие выступили категорически против.

«Мама сказала: „Это ужасно, у тебя характера нет для театра, не надо тебе этого“», — рассказывает актриса.

Три года она пыталась забыть о театральной сцене. Потом не выдержала и отправила документы в легендарную «Щуку». Ее взяли.

«И пришел папа, которого она позвала и сказала: „Как тебе не стыдно, Юра, третий курс, конец, а ты не был“. И он, конечно, получал комплименты, так сказать, какая Алена», — говорит актриса.

Яковлев гордился успехами дочери. Артистка блестяще закончила училище. Поступила в труппу Театра сатиры. Не боялась браться за работы, от которых многие отказывались. Например, в спектакле «Мастер и Маргарита». Произведение Михаила Булгакова считается в театральных кругах опасным. По странному стечению обстоятельств артисты, которые играют в экранизациях и постановках по этому роману, заболевают или умирают.

«У нас же режиссер „Мастера и Маргариты“ Миша Зонненштраль, замечательный режиссер, он в 40 лет, поставив „Мастера и Маргариту“, выпал из окна. Погиб. И мужчины наши погибали. Один актер вышел из бассейна и просто сел и умер. Один погиб в автомобильной катастрофе», — делится Алена Яковлева.

Актриса не скрывает: каждый выход на сцену был испытанием и буквально выматывал. Похожие чувства она испытывала в работе над пьесой «Катерина Ивановна».

«Этот спектакль тоже был очень мистический. Когда я играла четвертый акт, то иногда людям становилось просто физически плохо, потому что там была такая отрицательная энергия», — заявляет Алена Яковлева.

Однако актриса не жалеет, что принимала участие в этих постановках, ведь у зрителей они имели грандиозный успех. Как и все остальные с ее участием. Именно поэтому Яковлева так тяжело переживает историю с юбилейным спектаклем, снятым с репертуара. И надеется, что худрук все-таки найдет средства на финансирование. Хотя бы как дань уважения своей ведущей артистке.