День памяти и скорби 22 июня: история, традиции и 1418 свечей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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В этот день, ровно 85 лет назад, нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

День памяти и скорби — памятная дата в России, которая отмечается ежегодно 22 июня. В этот день в 1941 году нацистская Германия без объявления войны вторглась на территорию Советского Союза. Началась Великая Отечественная война, которая продлилась 1418 дней и ночей и унесла, по официальным данным, почти 27 миллионов жизней.

Как появилась эта памятная дата, какие традиции с ней связаны и почему в полдень по всей стране на минуту останавливается жизнь — в материале 5-tv.ru.

Что такое День памяти и скорби — 22 июня

День памяти и скорби: традиции, правила и история 22 июня. ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

День памяти и скорби — это не выходной и уж точно не торжество. Это мемориальная дата, посвященная всем, кто погиб на фронте, в оккупации, в концентрационных лагерях, кто умер от голода и бомбежек в тылу, кто потом поднимал страну из руин. В этот день вспоминают фронтовиков, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, женщин, стариков и детей — всех, чьи жизни перечеркнула война.

Цифра 26,6 миллиона погибших советских граждан — не просто статистика. Это миллионы разбитых судеб, осиротевших детей, обезумевших от горя матерей. За каждой единицей — человек, который не успел достроить дом, вырастить сына, написать письмо.

Именно поэтому 22 июня имеет особый, сакральный смысл для исторической памяти страны. И он не меркнет с годами, а, напротив, становится только острее — ведь живых свидетелей тех событий остается все меньше.

Удивительно, но долгое время у 22 июня не было государственного статуса. В Советском Союзе эта дата, конечно, помнилась, но официально ее никак не закрепляли. Все изменилось уже после распада СССР.

Первый шаг был сделан в 1992 году. Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации 22 июня объявили Днем памяти защитников Отечества. Название отражало скорее военно-патриотический аспект, но не в полной мере передавало масштаб трагедии.

Следующий, ключевой этап наступил 8 июня 1996 года. Еще на тот момент президент Борис Ельцин подписал указ № 857, который установил современное название — День памяти и скорби. Это словосочетание оказалось точным и пронзительным: «память» — о героизме, «скорбь» — о миллионах невосполнимых потерь.

Окончательно дата закрепилась в федеральном законодательстве 24 октября 2007 года, когда был принят Федеральный закон № 231-ФЗ «О внесении изменения в статью 1.1 Федерального закона „О днях воинской славы и памятных датах России“». С тех пор статус даты незыблем.

Главные традиции 22 июня — Дня памяти и скорби

День памяти и скорби: традиции, правила и история 22 июня. ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В День памяти и скорби на зданиях государственных учреждений, посольств и администраций приспускают государственные флаги. С теле- и радиоэфиров убирают развлекательные программы, а на многих каналах транслируют военные фильмы, хроники и документальные ленты о войне.

Самый пронзительный ритуал — минута молчания. С 2020 года она проводится во всей стране одновременно — в 12:15 по московскому времени.

Выбор этого времени не случаен. Именно тогда, в 12:15 22 июня 1941 года, из радиоприемников прозвучало обращение народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. Он сообщил о вероломном нападении Германии и закончил легендарной фразой: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

На одну минуту замирает транспорт, останавливаются люди на улицах, прерываются заседания и уроки. Тишина — лучший способ сказать «помним» и «скорбим».

Акция «Свеча памяти» в День памяти и скорби — 22 июня

День памяти и скорби: традиции, правила и история 22 июня. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В ночь с 21 на 22 июня по всей России и далеко за ее пределами зажигаются свечи. Акция объединяет миллионы людей. Вживую маленькие огоньки зажигают у мемориалов, братских могил, Вечного огня.

В Москве ежегодно проходит акция «Линия памяти»: зажигают ровно 1418 свечей — по числу дней и ночей, которые длилась Великая Отечественная война.

Принять участие можно и онлайн: на специальных сайтах и в социальных сетях зажигают виртуальные свечи, публикуют фотографии родственников-фронтовиков, рассказывают семейные истории.

Возложение цветов и мемориальные церемонии в День памяти и скорби — 22 июня

День памяти и скорби: традиции, правила и история 22 июня. РИА Новости/Максим Богодвид

Главные места траурных церемоний — мемориалы воинской славы. В Москве это Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду и Вечный огонь. Здесь возлагают венки и живые цветы — обычно красные гвоздики как символ крови, пролитой на полях сражений.

По всей стране проходят митинги, церемонии «Вахта памяти» (почетный караул у мемориалов), акция «Горсть памяти» — когда землю с братских могил забирают для создания памятных капсул. Музеи и библиотеки открывают выставки фронтовых писем, фотографий и документов, позволяя прикоснуться к живой истории.

Факты о Дне памяти и скорби — 22 июня

День памяти и скорби: традиции, правила и история 22 июня. ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Самый длинный день года». 22 июня близко к летнему солнцестоянию. Это действительно один из самых долгих световых дней. Писатель и военный корреспондент Константин Симонов назвал свою знаменитую повесть «Самый длинный день» именно об этом дне — когда солнце, казалось, застыло в зените, чтобы осветить все ужасное, что происходило на западных границах;

Название менялось дважды. Далеко не все помнят, что с 1992 по 1996 год дата называлась Днем памяти защитников Отечества. Современное название — День памяти и скорби;

Черные ленты как символ. Во многих регионах участники траурных церемоний повязывают черные ленты — в знак глубокой скорби. Этот негласный символ стал узнаваемым атрибутом 22 июня;

Официальные потери СССР — цифра 26,6 миллиона человек — означает, что практически не осталось семей, которых война обошла стороной. у одних родственник погиб на фронте, у других умер в блокаду или пропал без вести. Потому День памяти и скорби — личная дата для каждого;

Акция «Свеча памяти» — международная. Ее проводят не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане, Армении, Молдавии, а также в Германии, Франции, Израиле и других странах, где есть мемориалы советским воинам;

День памяти и День Победы это принципиально разные даты по смыслу и эмоциональной окраске. 9 Мая — праздник со слезами на глазах, торжество Победы, благодарность ветеранам, радость от того, что война закончилась. 22 июня — траур, день памяти о погибших. Никаких парадов, салютов и веселых песен;

На официальном уровне отменяются развлекательные мероприятия: концерты, дискотеки, корпоративы, праздничные программы. Телеканалы убирают из сетки комедии и развлекательные шоу. На зданиях приспускают флаги. В частной жизни нет строгих запретов, но большинство людей стараются провести этот день тихо, посетить мемориалы, посмотреть с детьми военные фильмы, поговорить о семейной истории;

Минута молчания в 12:15 по московскому времени — общероссийская, но любой человек в любой точке мира может присоединиться. Для этого достаточно в указанное время останоться, выключить звук, встать и мысленно почтить память погибших. Многие российские посольства и культурные центры за рубежом проводят публичные церемонии.

В этот день можно почтить память даже дома: зажечь свечу, посмотреть старые фотографии, рассказать детям о прадедушке или прабабушке, переживших войну.