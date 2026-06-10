Наследство бездетной Людмилы Чурсиной: кому достанется имущество знаменитой актрисы

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Что оставила после себя звезда советского кино?

Людмила Чурсина прожила яркую жизнь, сыграла более сотни ролей и трижды была замужем, но собственных детей у народной артистки СССР так и не появилось. После ее смерти закономерно возник вопрос: кому достанется имущество актрисы, если наследников первой очереди у нее нет?

Речь идет не только о квартире и возможных сбережениях. За десятилетия работы в театре и кино Чурсина создала огромное творческое наследие, которое может включать имущественные права на произведения и связанные с ними выплаты. Кто сможет претендовать на наследство легендарной актрисы и кому, вероятнее всего, перейдет все, что она нажила за свою долгую жизнь?

Что может входить в наследство Людмилы Чурсиной

Наследство Людмилы Чурсиной: какое имущество у актрисы и кому оно достанется. Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Насколько известно, последние годы своей жизни актриса жила очень скромно. Несколько лет назад Чурсина переехала из своей скромной московской однушки в Петербург, к племяннику и его семье, которые нуждались в помощи после смерти сестры артистки Эвелины.

«Сейчас я поселилась неподалеку от „Ленфильма“, на Каменноостровском проспекте. Здесь жила моя младшая сестра, которая умерла. Я забочусь о семье ее сына, моего племянника. У его дочки ДЦП», — говорила она в 2023 году «Экспресс-газете».

Ни про драгоценности, ни про сбережения актрисы ничего неизвестно. Движимого имущества у нее не было, из недвижимого — небольшая однокомнатная квартира, расположенная в районе Суворовской площади. Ее площадь составляет 24 квадратных метра. Как разузнал aif.ru, в среднем стоимость похожих квартир в этом районе составляет около 20 миллионов рублей.

Ремонт в ней сделали в 2016 году с помощью дизайнеров программы на ТВ. Там буквально разваливающуюся мебель и старые обои заменили голландской мебелью и изысканными обоями со стеклярусом и шестью видами тканей.

Даже удивительно, что такая востребования актриса жила так скромно. Может, Людмила Чурсина предпочитала копить все свои гонорары, и сейчас на ее счетах лежат миллионы рублей?

Ведь она имела обширную фильмографию (более 140 ролей) и театральный репертуар. Это предполагает наличие прав на получение авторских отчислений за показ ее фильмов.

Кто получит наследство Людмилы Чурсиной

Наследство Людмилы Чурсиной: какое имущество у актрисы и кому оно достанется. Фото: www.globallookpress.com/Natalya Loginova

Как известно, несмотря на три брака и множество романов, детей актриса так и не завела. Однако ее имущество есть кому наследовать — а именно племяннику Александру, его жене Екатерине и их двум дочерям — внучатым племянницам актрисы.

Если завещания нет, ее имущество с большей долей вероятности получат именно они. Причем после переезда она и так тратила все свои деньги на родственников.

«Мои внучатые племянники нуждаются в моей зарплате. Пока жива и есть силы, буду работать на них. Должна их обеспечить. Эту клятву дала своей сестре», — говорила Чурсина в интервью.

Биография Людмилы Чурсиной

Наследство Людмилы Чурсиной: какое имущество у актрисы и кому оно достанется. Фото: © РИА Новости/Галина Кмит

Людмила Чурсина родилась в разгар Великой Отечественной войны. Ее мать, Геновефа Ивановна, рожала под деревней Груздово Псковской области во время эвакуации. На следующий день после родов семья отправилась в Сталинабад (сейчас — Душанбе), но по пути попали под бомбежку. Людмила пропала, и мать нашла ее только по плачу на картофельном поле.

Отец, Алексей Федорович Чурсин, был кадровым военным, поэтому семья часто переезжала. После войны они жили в Грузии, на Камчатке, Чукотке, в Великих Луках и других местах.

Школу Чурсина окончила с золотой медалью в Великих Луках. Она увлекалась точными науками и планировала поступать в Московский авиационный институт, чтобы стать конструктором или кораблестроителем.

В Москву Людмила приехала «за компанию» с подругой, которая поступала в театральный вуз. Чурсина решила попробовать и неожиданно для себя поступила сразу в три института: ВГИК, ГИТИС и Щукинское училище. Она выбрала «Щуку» и окончила его с красным дипломом в 1963 году на курсе Леонида Шихматова.

«Поехали во ВГИК, в ГИТИС. Я быстро выучила басню, „Девушку и смерть“ Горького… Как это обычно бывает, я без всяких расчетов на актерскую карьеру, не дрожа на экзаменах, поступила, а она нет. Но поступила я в Щукинское училище, оно считалось лучшей театральной школой. Чисто периферийная девочка. Вечно холодные руки. Потом у меня сохранялся кавказский акцент. Мне поставили условие — или-или, к третьему курсу я исправилась. Окончила институт с красным дипломом», — вспоминала Людмила Чурсина.

Театр сопровождал Чурсину всю жизнь. Главным местом ее службы стал Театр Российской армии, где она работала с 1984 года и сыграла десятки ярких ролей.

Дебютировала актриса в кино в 1961 году в фильме «Две жизни». Первая серьезная роль — в картине «Донская повесть». После выхода ленты на экраны актрису накрыла волна популярности.

Среди знаковых работ — роли в фильмах «Виринея», «Журавушка», «Олеся», «Любовь Яровая», «На семи ветрах», «Два билета на дневной сеанс», «Туманность Андромеды», «Щит и меч», «Адъютант его превосходительства». Анфиса Козырева в «Угрюм-реке» до сих пор считается одной из лучших ролей актрисы.

В 1970 году за работы в кино Чурсина получила Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых, а в 1981 году — звание народной артистки СССР, став одной из самых молодых обладательниц этого звания.

В последние годы актриса сосредоточилась на театре, хотя изредка снималась в сериалах, например, «Маргоша», «Интерны», «Закрытая школа».

Чурсина была замужем три раза, но детей у нее не было.

Первый муж — режиссер Владимир Фетин. Разница в возрасте в 16 лет и алкоголизм мужа стали причиной разрыва. Людмила пыталась помочь Фетину, даже начала пить вместе с ним, но это не помогло. В отчаянии актриса пыталась покончить с собой, но ее спас проезжавший мимо таксист.

Второй муж — океанолог Владимир Залитис. Чурсина описывала этот союз как «нелепый» и «холодный» из-за отсутствия творческого взаимопонимания.

Третий муж — дипломат Игорь Андропов (сын генсека ЦК КПСС Юрия Андропова). Отношения осложнялись ревностью мужа, его сложным характером и пристрастием к алкоголю.

После третьего развода Чурсина сознательно выбрала одиночество. Она посвятила себя работе и заботе о племяннике Алексее, его жене и их детях, которых считала своими внучками.

«У меня есть племянник Алексей, его жена Катя и две внучатые племянницы — Саша и Настенька. Я их очень люблю, и фактически они мои внучки. Когда умер папа Алексея, а затем и мама, моя сестра, я взяла на себя заботу о них. Это для меня смысл жизни, это меня держит, помимо ролей и театра. Потому отвлекаться и постоянно рассматривать, к кому бы прилепиться, это не для меня», — говорила актриса.

В последние годы Чурсина жила в Санкт-Петербурге. Она боролась с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), которая стала следствием многолетнего курения. По данным РИА Новости, около года до смерти актриса сражалась с раком.

Людмила Чурсина умерла 10 июня 2026 года на 85-м году жизни.