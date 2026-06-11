Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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Тля на цветах способна за считанные дни уничтожить молодые побеги и бутоны. Как вовремя заметить вредителя и какие средства эффективны в борьбе?

Враг не дремлет — он просыпается, как только на розовых кустах распускаются первые бутоны и молодая листва, садовод уже высматривает первых врагов. Малейшее промедление — и нежные зеленые побеги розового куста покрываются серой пылью, а листья скручиваются в трубочку.

Откуда берется тля на розах, чем обработать цветы на пике заражения? И как спасти цветы как можно быстрее?

Как распознать тлю на розах

Тля на розах: чем обработать цветы и как быстро избавиться от вредителя в саду — средства, народные методы и советы. Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Тля — это мелкое сосущее насекомое с длиной тела не более 3,5 миллиметра. С помощью острого хоботка оно прокалывает молодые ткани растения и высасывает соки.

На розах чаще всего встречается розанная тля — крошечное создание с грушевидным телом, окрас которого варьируется от розового до зеленого. Самая большая неприятность кроется в стремительности их размножения.

За сезон в открытом грунте этот вредитель обычно дает 4–6 поколений (в очень теплых регионах или теплицах — до 8–10), и буквально за считанные дни на кусте образуется огромная колония. Вредители особенно заметны на молодых побегах, бутонах и нижней стороне листа.

Признаки заражения цветов опознать несложно:

Липкий налет. Это сладкие выделения тли, которые привлекают муравьев и создают питательную среду;

Сажистый грибок. На выделяемой тлей пади быстро образуется черная плесень, затрудняющая дыхание листа;

Деформация листьев и бутонов. Листья скручиваются, желтеют и засыхают, а бутоны деформируются, мельчают или вовсе осыпаются, не раскрывшись;

Увеличение количества муравьев. Муравьи питаются сладкой падью тли, охраняют ее и разносят по другим растениям.

Почему тля выбирает именно розы

Тля на розах: чем обработать цветы и как быстро избавиться от вредителя в саду — средства, народные методы и советы. Фото: www.globallookpress.com/Michael Weber

Тля не возникает на розовых кустах сама по себе и не появляется ниоткуда. Ее массовое размножение — это всегда результат сочетания сразу нескольких неблагоприятных факторов.

Прежде всего — наличие перезимовавшей колонии: обычно вредитель зимует прямо на стеблях роз, откладывая яйца еще прошлой осенью. Кроме того, опасность таит в себе избыток азотных удобрений — «перекормленные» розы дают слишком сочный молодой прирост, а азот делает ткани растения рыхлыми и сладкими, превращая куст в идеальный корм для тли.

Еще играют против садоводов муравьи — они переносят тлю на самые сочные участки сада и активно защищают ее от естественных врагов.

А еще к увеличению колонии тли приводят и частые химические обработки: они выкашивают не только вредителей, но и полезных насекомых, тем самым уничтожая природный баланс.

Наконец, всегда сказывается слабый иммунитет самого растения — неправильная обрезка, скудный уход и несбалансированные подкормки превращают куст в легкую добычу для вредителя.

Чем обработать розы, если тли еще мало

Тля на розах: чем обработать цветы и как быстро избавиться от вредителя в саду — средства, народные методы и советы. Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Механическое удаление подходит для единичных очагов заражения. Этот метод абсолютно безопасен для растения и окружающей среды.

К нему относится ручной сбор. Кусты рекомендуется осматривать каждый день и просто убирать с побегов.

Также можно использовать смывание водой. Сильная струя из садового шланга сбивает колонии на землю. Но, выполняя обработку, следует следить за напором. Если он слишком сильный, он может повредить часть растений.

Как бороться с тлей на розах народными методами

Тля на розах: чем обработать цветы и как быстро избавиться от вредителя в саду — средства, народные методы и советы. Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Если ручного удаления недостаточно, а до цветения еще далеко, в ход идут мягкие органические средства:

Мыльный раствор и зола. Это основа большинства домашних рецептов. Мыло образует на листьях тонкую пленку, которая блокирует доступ воздуха к насекомому, а также растворяет его защитную оболочку, в конечном итоге убивая вредителя.

Чтобы его приготовить, 300 граммов просеянной золы нужно залить 2 литрами кипятка и настоять, затем долить воды до 10 литров и добавить 1 столовую ложку жидкого мыла для прилипания.

Табачная пыль. Она действует скорее как отпугивающее средство. Раствор готовится просто: стакан пыли заливается литром кипятка и настаивается сутки, после чего жидкость процеживают через марлю и используют для опрыскивания.

Чесночный или луковый настой. Резкий запах сбивает тлю с толку.

Чтобы его приготовить, головку измельченного чеснока надо залить 1 литром теплой воды, добавить примерно 1 чайную ложку натертого на мелкой терке дегтярного мыла и настаивать 2 — 3 часа.

Для лукового варианта 1 килограмм шелухи кипятят 20 минут в 3 литрах воды и после остывания процедить.

Растворы не стоит применять во время цветения, чтобы не отпугнуть пчел. Обрабатывать ими можно только вечером.

Чем обработать розы, если тли уже много

Тля на розах: чем обработать цветы и как быстро избавиться от вредителя в саду — средства, народные методы и советы. Фото: www.globallookpress.com/R. Guenter

Когда тли становится заметно много, требуется переход к специализированным средствам.

Биоинсектициды созданы на основе бактерий или грибков. Они безопасны для людей и домашних животных, не накапливаются в плодах, но работают только при определенной температуре, а еще их надо выдерживать.

Есть еще один мощный инструмент — привлечь естественных врагов тли: божьих коровок и златоглазок. Для этого:

Рядом с розами рекомендуется высаживать укроп, фенхель, кориандр, маргаритки или тысячелистник. Их зонтичные соцветия привлекают хищников; Отказаться от широкоспектральной химии. В частности, на время исключить широкоспектральные инсектициды; Избавиться от муравьев. Пока они в саду, тля будет возвращаться снова и снова. Муравьи охраняют колонии, переносят личинок на новые «пастбища» и активно защищают вредителей от божьих коровок.

Обработать муравейник можно кипятком или специальными гелями. Второй вариант — посыпка муравьиных троп пищевой содой, золой или горчичным порошком. Муравьи избегают щелочной среды.

Чем обработать от тли комнатные розы

Тля на розах: чем обработать цветы и как быстро избавиться от вредителя в саду — средства, народные методы и советы. Фото: www.globallookpress.com/Robert Michael

Комнатные розы страдают от вредителя не меньше садовых. Чаще всего тля попадает в дом с новым грунтом, букетом цветов, на одежде или шерсти домашнего животного.

Что делать, чтобы спасти цветы:

Пораженный цветок немедленно отправить на карантин в другую комнату; В течение месяца каждый день осматривать растение, убирать тлю; Опрыскивать чесночным настоем или настоем апельсиновых корок.

В теплое время года лучше вынести розу на балкон и обработать дважды биопрепаратом с интервалом в 14 дней.

Как ухаживать за розами, чтобы тля не появилась

Тля на розах: чем обработать цветы и как быстро избавиться от вредителя в саду — средства, народные методы и советы. Фото: Arterra/Getty Images

Регулярный уход за розами сводит риск заражения к минимуму. Профилактика подразумевает следующее: