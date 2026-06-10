Тихий закат великой актрисы: последние годы жизни Людмилы Чурсиной

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Актриса прожила долгую и насыщенную жизнь, полную взлетов и падений. Ее детство было тяжелым, а личная жизнь — бурной.

Примерно месяц не дожила народная артистка СССР Людмила Чурсина до своего юбилей — 10 июня академический Театр Российской Армии сообщил о ее смерти. За свою карьеру она посвятила 42 года сцене, хотя в детстве даже не мечтала о профессии актрисы.

Как и почему впервые вышла на театральные подмостки мечтавшая стать балериной и инженером дитя войны?

«Запах манки, особенно подгоревшей, казался божественным»: детство Чурсиной

Валентин Мастюков/ТАСС

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года — в самый разгар первых месяцев Великой Отечественной войны.

Мать Чурсиной была вынуждена покинуть Ригу, где служил ее муж-офицер, и отправиться в эвакуацию. Как пишут СМИ, роды начались прямо в пути, на картофельном поле под деревней Груздово, когда вокруг падали бомбы.

Новорожденную приняли соседки и, замотав в тряпки, потеряли в суматохе артобстрела. Мать уже пришла на поле, чтобы похоронить свое дитя, но вдруг услышала из одной из воронок едва различимый писк — будущая народная артистка выжила, присыпанная землей.

«Я родилась, началась война. Вот я, как говорится, уже с горы иду… Жизнь… Господу угодно, когда мне быть призванной… И опять в мире тревожно», — приводит ее слова издание dni.ru

Детство Чурсиной прошло в череде переездов по всей стране: Заполярье, Чукотка, Камчатка, Кавказ. Жили они бедно, ютились в бараке для переселенцев. Особенно запомнился актрисе запах манной каши, которую варили более зажиточные соседи.

Однажды она, голодная, пробралась к ним на кухню, чтобы доесть остатки из грязной кастрюли, и была застигнута врасплох взрослыми.

«Запах манки, особенно подгоревшей, казался мне божественным», — рассказывала она потом в интервью 7Дней.ru.

Повзрослев, Чурсина закончила школу в Великих Луках с золотой медалью и собиралась поступать в технический вуз. Вначале она хотела стать балериной, потом инженером или летчицей.

К тому же, обладая ростом 177 сантиметров, она искренне считала себя нескладной дурнушкой и не помышляла о сцене.

Но случай решил иначе. Подруга уговорила Людмилу сходить с ней за компанию в театральный институт, и Чурсина на спор подала документы сразу в три вуза. К ее собственному изумлению, ее приняли и во ВГИК, и в ГИТИС, и в легендарную «Щуку».

Успех Чурсиной

Малышев Николай/ТАСС

Уже в студенческие годы Чурсина привлекла внимание режиссеров. Ее дебют в кино состоялся в 1961 году с маленькой ролью в фильме «Когда деревья были большими», где она появилась в кадре с артистом цирка Юрием Никулиным и заслуженным деятелем искусств РСФСР Василием Шукшиным.

Успех пришел к ней в 1964 году после выхода фильма «Донская повесть», где она сыграла главную роль. Эта картина стала триумфом и в СССР, и за рубежом.

Казалось, что ее карьера обречена на стремительный взлет. Режиссеры наперебой предлагали ей роли, а зрители боготворили ее за уникальную красоту и внутреннюю стать. Этот триумф повторился и даже превзошел сам себя после выхода фильмов «Виринея» и «Угрюм-река».

Более того, на актрису обратили внимание за океаном. После картины «Журавушка» американские кинематографисты предложили советской диве многомиллионный контракт на съемки в 15 голливудских фильмах.

Однако Чурсина была вынуждена отказаться от этого заманчивого предложения, во многом из-за давления со стороны властей, которые не выпустили ее из страны.

Сдержанная красота актрисы сводила с ума многих мужчин. Одним из первых, кто попал под ее обаяние, стал ее педагог по актерскому мастерству — знаменитый Владимир Этуш, — его чувства к студентке вышли далеко за рамки профессиональных. Однако ответного чувства не последовало — актриса предпочла сохранить дистанцию.

"Сама сделала предложение ему": три брака Чурсиной

Кадр из фильма «Приваловские миллионы», режиссер Ярополк Лапшин, 1973 г.

Трижды актриса пыталась обрести семейное счастье — и трижды не вышло.

Первым ее мужем стал кинорежиссер Владимир Фетин — тот самый постановщик знаменитого «Полосатого рейса». Их брак продлился с 1964 по 1981 год. Ради любимого Чурсина пошла на серьезные жертвы: она уволилась из Театра имени Вахтангова и перебралась в Ленинград.

Северная столица стала для нее местом, где прошли, по собственному признанию Чурсиной, ее лучшие годы. Однако за внешним благополучием скрывалась беда: Фетин страдал пристрастием к алкоголю.

Стоило жене уехать на съемки, и муж, оставшись один, терял контроль над собой. Он выпадал из реальности, пагубная привычка лишала его способности работать. Актриса боролась за супруга долгие годы, 13 раз подавая на развод и снова возвращаясь.

Терпение актрисы лопнуло не сразу. В минуты отчаяния она даже пыталась свести счеты с жизнью.

Вторым избранником народной артистки стал ученый-океанолог Владимир Залитис. О нем Людмила Алексеевна отзывалась как о человеке добром и отзывчивом.

Этот брак продлился всего два года. Причем инициатором регистрации отношений выступила сама Чурсина — позже она горько корила себя за это.

«Я была слишком безответственна в этой ситуации — сама сделала предложение ему. В буквальном смысле», — признавалась актриса в эфире программы на федеральном телеканале.

Развод оказался неизбежен: слишком разными были их миры.

С 1987 по 1991 год Людмила Чурсина была замужем за Игорем Андроповым — дипломатом, сыном генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова. Их знакомство произошло в гостях у общих друзей.

Как объясняла сама актриса, они встретились уже состоявшимися, взрослыми людьми, которым было поздно менять привычки. И все же этот союз оказался не менее мучительным, чем первый.

Супруг терзал известную жену ревностью. Кроме того, он, как и Фетин, пристрастился к спиртному. История повторилась с пугающей точностью: от третьего мужа Чурсина уходила столько же раз, сколько от первого — 13.

«Сложно жили. В какой-то момент Игорь стал достаточно нездоровым — лекарства вперемешку с алкоголем. Его неуравновешенность и ревность впоследствии довели меня», - рассказывала актриса.

После этого развода Людмила Алексеевна больше не пыталась строить семью — она навсегда выбрала одиночество, которое в итоге назвала осознанным и комфортным.

Одиночество Чурсиной

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ни в одном из трех браков у Людмилы Алексеевны не появилось собственных наследников. Это обстоятельство она переживала глубоко и болезненно.

Актриса честно признавалась, что ответственность за все бытовое и житейское всегда лежала на ней. Никто из троих ее избранников, по ее словам, не мог справиться даже с таким простым делом, как обмен квартиры.

Отсутствие детей стало для Чурсиной еще одной невысказанной болью, которую она на протяжении долгих лет носила в себе.

«Для меня праздник, когда ничего не болит»: последние годы жизни Чурсиной

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Чурсина до последнего продолжала играть в родном театре, называя работу главным стимулом, чтобы жить.

«Просыпаешься — и первая мысль: жив. Значит, надо работать. Для меня праздник, когда ничего не болит», — рассказывала актриса в 2021 году.

В последние пять лет Чурсина стала давать интервью реже, но каждое ее появление в прессе становилось событием. Здоровье стало подводить все чаще. Сама Чурсина не скрывала, что больше 20 лет живет с хронической обструктивной болезнью легких — «расплатой за курение с 1960-х годов», как она выразилась в одном из интервью в 2023 году.

«Я живу в однокомнатной квартире, и мне этого хватает. Главное — чтобы была сцена. А все остальное — мишура», — говорила актриса.

Последний год актриса боролась с тяжелой болезнью. Ее состояние долго не разглашалось, но в апреле 2026 года появились сообщения, что Чурсина редко выходит из дома.

«Господу угодно, когда мне быть призванной. А пока я здесь — буду играть», — говорила она в одном из последних интервью.