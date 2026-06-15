Помидоры чернеют на глазах: как бороться с фитофторой и чем обработать томаты

Фото: Creative Touch Imaging Ltd./Getty Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Главная опасность болезни — стремительное развитие. Как спасти урожай?

Фитофтора не ждет конца сезона. Она приходит именно тогда, когда помидоры наливаются соком и до сбора урожая остаются считаные недели. Сначала на листьях появляются едва заметные пятна, затем плоды покрываются темными участками, а вскоре целые кусты начинают погибать один за другим.

Главная опасность болезни — стремительное развитие. В благоприятных условиях грибок способен уничтожить посадки всего за несколько дней. Поэтому важно знать первые симптомы фитофторы и способы борьбы с ней еще до того, как урожай окажется под угрозой.

Чем обработать помидоры от фитофторы и какие методы защиты работают лучше всего — разбирался 5-tv.ru.

Почему фитофтора появляется на помидорах

Фитофтора на помидорах: как убрать белый налет на листьях, избавиться от гнили и почернения, чем обрабатывать плоды томата. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

У фитофторы есть два лучших друга — влажность и прохлада. Идеальные условия для ее развития — температура около 20 градусов и влажность воздуха выше 75%.

Именно поэтому вспышки болезни случаются во второй половине лета, когда ночи становятся холодными, утром выпадает густая роса, а дожди затягиваются на недели. Но погода — не единственная причина. Очень часто мы сами помогаем грибку.

Вот главные ошибки, которые провоцируют фитофтору на помидорах:

Полив по листьям. Если вы поливаете помидоры из шланга или лейки с разбрызгивателем, вода попадает на листья и стебли. Споры, которые уже есть на земле или на нижних листьях, с брызгами разлетаются по всему кусту; Густая посадка. Когда кусты стоят стеной, воздух внутри почти не движется. Влажность застаивается, листья долго не просыхают после дождя или полива — рай для грибка; Соседство с картофелем. Фитофтора часто сначала атакует картофельные поля, а потом перекидывается на томаты. Если сажаете эти культуры рядом, риски возрастают многократно; Переизбыток азота. Азотные удобрения хороши весной, для роста зеленой массы. Но во второй половине лета излишек азота делает ткани растений рыхлыми, уязвимыми для инфекций. Вместо этого в июле–августе помидорам нужны калий и фосфор — они укрепляют иммунитет.

Как бороться с фитофторой на помидорах

Фитофтора на помидорах: как убрать белый налет на листьях, избавиться от гнили и почернения, чем обрабатывать плоды томата. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Способы борьбы можно разделить на три большие группы: химические препараты (радикально и быстро), биологические средства (мягче, но тоже эффективны) и народные методы (хороши для профилактики и на ранних стадиях).

Если фитофтора уже хозяйничает на грядке, народные рецепты могут не успеть. Тут нужна тяжелая артиллерия.

Двухкомпонентный препарат, в котором сочетаются хлорокись меди и цимоксанил, хорошо поможет с уже появившимся грибком. Он не вызывает привыкания у вредителя, работает и как профилактика, и как лечение.

Другие средства — специализированные препараты против фитофторы, где действующее вещество — мандипропамид. Их главный плюс: он не смывается дождем и защищает растения долгое время даже во влажную погоду.

Важные правила при использовании химии против фитофтора на помидорах

Фитофтора на помидорах: как убрать белый налет на листьях, избавиться от гнили и почернения, чем обрабатывать плоды томата. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Чередуйте препараты с разными действующими веществами, чтобы у фитофторы не вырабатывалась устойчивость;

Строго соблюдайте срок ожидания — количество дней от обработки до сбора урожая, указанное в инструкции;

Перед опрыскиванием удалите все сильно пораженные листья и плоды — иначе толку будет мало;

Работайте рано утром или вечером, чтобы солнце не обожгло мокрые листья.

Народные средства против фитофторы на помидорах

Фитофтора на помидорах: как убрать белый налет на листьях, избавиться от гнили и почернения, чем обрабатывать плоды томата. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На ранних стадиях или для профилактики народные методы очень даже работают. Они безопасны, дешевы и почти всегда есть под рукой.

Чесночный настой с марганцовкой. Чеснок — природный антисептик. 100 граммов измельченных зубчиков заливают стаканом воды и настаивают сутки. Затем процеживают, разводят в ведре воды и добавляют один грамм марганцовки. Опрыскивают помидоры каждые полторы-две недели;

Солевой раствор. Соль создает на листьях тонкую защитную пленку, через которую спорам трудно проникнуть внутрь. Один стакан соли на ведро воды — и можно опрыскивать кусты, особенно после дождей;

Молоко с йодом. Молочная кислота подавляет грибок, а йод усиливает антисептический эффект. Один литр молока или кефира (можно сыворотки) разводят в десяти литрах воды, добавляют пятнадцать капель йода. Обрабатывают раз в полторы недели для профилактики;

Древесная зола. Золу можно рассыпать между рядами сухой — это и подкормка, и барьер для спор. А можно сделать раствор: стакан золы кипятят полчаса в двух литрах воды, процеживают и доливают до ведра;

Йодный раствор без молока. Двадцать капель йода, ведро воды — и простейшее средство готово. Помогает укрепить иммунитет растений;

Кефирный раствор. Один литр перебродившего кефира на ведро воды. Опрыскивают каждую неделю-полторы. Кисломолочные бактерии создают на листьях среду, неблагоприятную для фитофторы;

Медная проволока. Старый дедовский метод: кусочек медной проволоки зачищают и либо обматывают им корень рассады перед высадкой, либо прокалывают стебель на высоте пяти-семи сантиметров от земли. Микродозы меди подавляют развитие грибка;

Дрожжевой раствор. Сто граммов живых дрожжей на ведро воды. Можно поливать под корень или опрыскивать листья;

Содовый раствор. Три столовые ложки соды, столовая ложка жидкого мыла, ведро воды. Мыло нужно, чтобы раствор лучше прилипал к листьям. Обрабатывают раз в неделю-полторы.

Профилактика для помидоров от фитофторы

Фитофтора на помидорах: как убрать белый налет на листьях, избавиться от гнили и почернения, чем обрабатывать плоды томата. www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Как говорится, лучшая борьба — та, которой не случилось. Фитофтору проще предотвратить, чем лечить. Вот что нужно делать, чтобы грибок даже не думал приходить на ваши грядки.

Выбирайте устойчивые сорта томатов. Конечно, 100%-й гарантии нет, но шансы значительно выше.

Не сажайте помидоры два года подряд на одном месте. Возвращать их на ту же грядку можно не раньше чем через три-четыре года. И уж точно не сажайте томаты после картофеля, перца или баклажанов — все они из одного семейства и болеют одним и тем же.

Поливайте помидоры правильно. Лучшее время — утро, чтобы к вечеру земля и листья подсохли. Поливайте только под корень, не замачивая ботву. Идеальный вариант — капельный полив.

Мульчируйте грядки. Сено, солома, перепревшие опилки — все это не дает спорам с брызгами воды попадать с земли на нижние листья. Кроме того, в соломе живет сенная палочка — полезный микроорганизм, который подавляет фитофтору.

В теплице — проветривайте. Застой влажного воздуха и конденсат на стенах — лучшие друзья грибка. Регулярно открывайте форточки и двери.

Удаляйте нижние листья, особенно те, что касаются земли. Также вовремя обламывайте пасынки и подвязывайте кусты — так воздух будет циркулировать свободно.

Не загущайте посадки помидоров. Между кустами должно быть достаточно места, чтобы листья не соприкасались. В тесноте влажность всегда выше, а просыхают растения дольше.

Обрабатывайте средствами с самого начала. Биопрепараты можно использовать каждые 10-14 дней, начиная с высадки рассады. Они очень эффективно подавляют грибки.

Кормите помидоры правильно. В июле–августе забудьте об азотных удобрениях. Дайте помидорам калий и фосфор — они укрепляют клеточные стенки и повышают иммунитет.

Убирайте все подчистую осенью. Оставшиеся ботва, листья, сорняки — все это рассадник спор. Сжигайте растительные остатки далеко от участка или закапывайте глубоко.

В дождливое лето — накрывайте помидоры. Можно установить над грядками временные пленочные укрытия — козырьки, которые не дают воде попадать на листья.

Боритесь с вредителями. Тля, белокрылка и другие сосущие насекомые ослабляют растения, делают их легкой добычей для грибка. Вовремя обрабатывайте инсектицидами.

Посейте сидераты осенью. Горчица, фацелия, масличная редька оздоравливают почву, подавляют патогенную микрофлору и улучшают структуру земли.