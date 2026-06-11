Пир колорадского жука: как быстро избавиться от вредителя и спасти картофель

Фото: www.globallookpress.com/Wolfram Steinberg

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Колорадский жук способен за считанные дни уничтожить урожай. Какие есть ловушки и средства?

Когда на картофельных листьях появляются оранжево-черные полосатые жуки, у любого огородника екает сердце.

За считанные дни эти маленькие захватчики способны превратить пышные кусты в голые стебли, а надежды на урожай — в горькое разочарование. Колорадский жук — один из самых опасных вредителей пасленовых культур.

Почему он так живуч, как правильно с ним бороться и куда девать пойманных жуков, чтобы они не вернулись — в материале 5-tv.ru.

Колорадский жук — что из себя представляет

Колорадский жук на картофеле: как избавиться быстро, методы, советы, средства. Фото: www.globallookpress.com/Friedhelm Adam

Колорадский жук — насекомое из семейства листоедов. Взрослая особь имеет овальное выпуклое тело длиной около сантиметра, желто-оранжевую спинку с десятью черными продольными полосами.

Личинки выглядят иначе: у них темная голова, а тело по мере роста меняет цвет от буро-красного до ярко-оранжевого. Именно личинки наносят наибольший вред растениям.

Несмотря на название, родом жук не из штата Колорадо, а из Северной Америки (Мексика и прилегающие территории США). Первоначально он питался дикими пасленовыми, но с распространением картофеля стал опасным сельскохозяйственным вредителем.

К началу XX века жук распространился по Северной Америке, затем был завезен в Европу и постепенно расселился по всей Евразии, включая территорию России.

Чем опасен колорадский жук

Колорадский жук на картофеле: как избавиться быстро, методы, советы, средства. Фото: www.globallookpress.com/Erhard Nerger

Главная беда в том, что жуки и их личинки питаются листьями картофеля. Они не трогают клубни под землей, но, объедая ботву, лишают растение возможности нормально фотосинтезировать. Клубни перестают расти, мельчают, а урожайность падает в разы. В запущенных случаях куст погибает полностью.

Личинки особенно опасны. Всего за несколько дней небольшая колония способна оставить от пышного куста одни огрызки стеблей. Если картофеля на участке становится мало, жуки переключаются на другие пасленовые — баклажаны, томаты, перцы. Так что страдает не только картошка.

Но опасность не только в прожорливости. Колорадский жук удивительно живуч. Он быстро адаптируется к химическим ядам: если вы несколько лет подряд пользуетесь одним и тем же инсектицидом, вредители могут выработать к нему устойчивость.

При этом важно чередовать не просто торговые марки, а именно действующие вещества (имидаклоприд, тиаметоксам, ацетамиприд и другие).

Кроме того, самка за сезон откладывает до тысячи яиц, так что популяция растет как на дрожжах. Взрослые жуки способны переживать морозы до минус 9-11 градусов, зарываясь в почву на глубину 20–40 сантиметров. Поэтому даже суровая зима не всегда их уничтожает.

Активничают жуки в теплую солнечную погоду, а в жару предпочитают прятаться в тени или зарываться в почву.

Как правильно собирать колорадского жука

Колорадский жук на картофеле: как избавиться быстро, методы, советы, средства. Фото: www.globallookpress.com/Friedhelm Adam

Самый экологичный и безопасный метод — ручной сбор. Он идеален для небольших участков, где нет смысла травить химией. Но просто так взять и собрать жуков не получится — нужно знать несколько хитростей.

Лучше всего выходить на «охоту» ранним утром или в пасмурную погоду. В прохладе жуки вялые, сонные, они не пытаются улететь или быстро сползти вниз. В жару они шустрые и прячутся при малейшей опасности.

Жуки и особенно их личинки любят прятаться на нижней стороне листьев. Не ленитесь заглядывать под каждый листок. Яйца колорадского жука — ярко-оранжевые кладки — тоже находятся снизу. Их лучше срывать вместе с листом или аккуратно соскабливать.

Многие огородники стряхивают жуков. Для этого под куст подстилают пленку или широкую миску, а затем слегка постукивают по стеблю. Жуки падают вниз, и их остается только собрать. Этот способ хорош утром, когда вредители еще неподвижны.

Что делать с собранными колорадскими жуками

Колорадский жук на картофеле: как избавиться быстро, методы, советы, средства. Фото: www.globallookpress.com/F. Hecker

Вот тут многие допускают ошибку. Просто выбросить жуков на компост или за забор — плохая идея. Они выползут или прилетят обратно (жуки умеют летать, хоть и неохотно). Нужна надежная утилизация.

Самый распространенный способ — банка с крепким солевым раствором. Жуки, попадая в соленую воду, быстро погибают. Можно добавить в воду немного керосина или растительного масла — масляная пленка блокирует дыхание насекомых, и они задыхаются. Ведро с водой и ложкой керосина ставится прямо в междурядье, а собранных жуков туда же бросают.

Сжигание. Если у вас есть металлическое ведро или старая кастрюля, можно сжигать собранных вредителей. Но делайте это аккуратно, подальше от построек и сухой травы.

Закапывание. Выкопайте ямку подальше от грядок, ссыпьте туда жуков и залейте кипятком или керосином, затем закопайте. Глубина должна быть не меньше полуметра, чтобы насекомые не выбрались.

Чего делать нельзя: не давите жуков прямо на грядке — это привлечет других вредителей, а запах может даже приманить новых. Не бросайте их в компостную кучу — они выживут и размножатся.

Простые ловушки для колорадских жуков

Колорадский жук на картофеле: как избавиться быстро, методы, советы, средства. Фото: www.globallookpress.com/Alfred Schauhuber

Если собирать жуков руками нет времени или сил, используйте ловушки. Это механический метод, который работает лучше всего ранней весной, до появления всходов картофеля.

Приманка из клубней. Разрежьте несколько сырых картофелин пополам и разложите по участку срезанной стороной вниз. Голодные после зимы жуки сползутся на запах. Остается только собирать их с приманок. Делать это нужно каждое утро.

Ловушка из пластиковой бутылки (надежнее — вкопать емкость вровень с землей). Возьмите пластиковую бутылку объемом 1,5–2 литра, отрежьте верхнюю часть и вставьте ее горлышком вниз внутрь — получится воронка. На дно положите картофельные очистки.

Такую ловушку вкапывают в землю так, чтобы края были на уровне почвы. Жуки заползают внутрь по запаху, а выбраться не могут. Этот способ помогает сократить численность ранней весной, но в разгар сезона требует дополнения другими методами.

Ловушки особенно эффективны в начале сезона, когда жуки только просыпаются и особенно голодны. Массовое нашествие одними ловушками не остановить, но они помогают снизить численность до того, как вредители начнут активно размножаться.

Биологические и народные методы по борьбе с колорадскими жуками

Колорадский жук на картофеле: как избавиться быстро, методы, советы, средства. Фото: www.globallookpress.com/Oksana Korol

Если механический сбор надоел, на помощь приходят настои трав и другие щадящие средства. Важно понимать: они скорее отпугивают жуков и частично уничтожают личинок, но при массовом нашествии могут оказаться недостаточно эффективными.

Настой чистотела — один из самых популярных. Свежую или сушеную траву заливают кипятком, настаивают несколько часов, процеживают и опрыскивают картофель. Эффект держится до двух недель;

Полынь с золой. Горькая полынь (около половины килограмма мелко нарезанной травы) смешивается со стаканом древесной золы и столовой ложкой жидкого мыла для прилипания. Все это заливают ведром горячей воды, настаивают несколько часов, процеживают. Полученным раствором опрыскивают листья;

Уксус и горчица. Сто граммов сухой горчицы и сто миллилитров столового уксуса разводят в ведре воды. Опрыскивают раз в неделю, особенно после дождя;

Опудривание золой. После дождя или по росе кусты присыпают древесной золой (примерно 10 кг на сотку). Зола не только отпугивает жуков, но и подкармливает растения;

Кукурузная мука в чистом виде редко дает надежный эффект; ее использование не имеет убедительных доказательств, поэтому в список основных средств она не включена;

Можно привлечь естественных врагов. У колорадского жука они есть, хотя и не слишком многочисленны. Божьи коровки, жужелицы, златоглазки и некоторые клопы уничтожают яйца и молодых личинок. Некоторые птицы (цесарки, фазаны, куры) могут склевывать взрослых жуков, но в условиях любительского огорода полагаться только на них не стоит. Чтобы привлечь полезных насекомых, посадите рядом с картофелем укроп, календулу или бархатцы — эти растения-медоносы нравятся многим хищным насекомым.

Когда химия не поможет с колорадскими жуками

Колорадский жук на картофеле: как избавиться быстро, методы, советы, средства. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Если жуков слишком много, а народные средства бессильны, приходится применять химсредства.

Важные правила при работе с химикатами:

Опрыскивайте в безветренную сухую погоду;

Используйте перчатки, респиратор и защитные очки;

Не обрабатывайте растения во время цветения — это убьет пчел;

Лучшая борьба — профилактика. Вот несколько простых правил, которые снижают риск нашествия: