Лук уйдет в стрелку, а не в головку: ошибки, которые лишают дачников урожая

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Вместо крупных луковиц к осени вы получаете жесткие «пеньки» и стрелки с семенами? Решение проблемы есть!

Каждый огородник мечтает осенью выкопать плотные, сочные луковицы. Но вместо этого часто получает жесткие «карандаши» или мелкие рыхлые огрызки, а посреди грядки торчат толстые цветоносы с шапками семян. Обиднее всего то, что к моменту появления стрелок исправлять уже поздно. Все решается задолго до того, как вы взяли в руки лопату.

Почему лук решает «цвести, а не расти», какие три главные ошибки совершают почти все дачники и как гарантированно получить крупные луковицы, даже если раньше у вас ничего не получалось — в материале 5-tv.ru.

Почему лук вообще стрелкуется

Стрелкование лука: как правильно сажать севок, чтобы не загубить плод на ранеей стадии. Владимир Гердо/ТАСС

По замыслу природы лук — растение с двухлетним циклом. В первый год он должен нарастить крупную луковицу, запастись сахаром и водой, перезимовать, а на второй — выбросить цветонос (стрелку), дать семена и завершить свою миссию.

Но иногда лук «сбивается с программы». Ему кажется, что первый год уже прошел, зима случилась, и пора размножаться. Причины этого сбоя — неправильная температура хранения, слишком крупный севок и посадка в холодную землю. И ни одна из этих проблем не решается подкормками или поливом, как бы вы ни старались.

Что происходит после появления стрелки? Растение переключает все ресурсы на цветение и семена. Луковица перестает расти, становится рыхлой, внутри образуются пустоты. Даже если вы сломаете цветонос в первый же день, урожай будет мелким и плохо хранится. Выход один — не допускать стрелкования.

Где нельзя хранить севок лука, чтобы он не начал стрелковаться

Стрелкование лука: как правильно сажать севок, чтобы не загубить плод на ранеей стадии. ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вы можете не поверить, но судьба вашего лука решается на полке в кладовке или в холодильнике. Все дело в процессе, который ботаники называют яровизацией.

Яровизация — это «включение» программы цветения через холод. Как только луковица-севок в течение нескольких недель лежит при температуре от одного до десяти градусов тепла, она получает сигнал: «Зима прошла, весна пришла, пора цвести». Вы потом сажаете ее в лучшую землю, поливаете и подкармливаете — но она уже настроилась на размножение.

Самые популярные и самые вредные места — это холодильник с его тремя-пятью градусами, неотапливаемая кладовка или гараж зимой (там обычно плюс пять-восемь), застекленный балкон в марте и даже погреб, где держится плюс шесть-семь.

Все эти «удобные» прохладные уголки — идеальные яровизаторы. Они недостаточно холодны для настоящей зимней спячки и недостаточно теплы, чтобы сохранить вегетативное состояние.

Первый и самый доступный вариант для городского огородника — теплое хранение при температуре от 18 до 25 градусов. Рассыпьте севок в картонные коробки или тканевые мешочки (ни в коем случае не в полиэтилен) в один-два слоя. Поставьте в комнате — на шкаф, на антресоли, рядом с батареей, но не вплотную, отступив примерно тридцать-сорок сантиметров. Лук за зиму немного подсохнет и даже сморщится — это нормально. Зато яровизации не будет.

Перед посадкой такой севок достаточно замочить в теплой воде (около 30-35 градусов) на пару часов — он напитается и быстро пойдет в рост.

Второй вариант — холодное хранение при температуре от минус одного до плюс одного градуса. Это промышленный способ для специальных овощехранилищ. В обычной квартире или на даче его практически невозможно реализовать. Если у вас есть погреб с идеально стабильной температурой и хорошей вентиляцией — можно попробовать, но большинству дачников подходит только теплый способ.

Самое страшное — не стабильный холод или тепло, а их перепады. Если севок сначала лежал в тепле, потом его вынесли на холодный балкон, а потом снова занесли в комнату — это двойной стресс, который почти гарантированно запускает стрелкование. Выберите один режим и придерживайтесь его до самой посадки. Не переносите лук с места на место.

Какой размер должен быть у севка лука

Стрелкование лука: как правильно сажать севок, чтобы не загубить плод на ранеей стадии. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Еще один фактор, о котором редко говорят в магазинах: чем крупнее луковица, тем выше риск стрелкования. Логика простая — большая луковица уже накопила достаточно ресурсов, она «чувствует» себя взрослой и готовой к размножению. Мелкая еще не доросла, поэтому не торопится с цветением.

Что выбрать для посадки на репку? Самый маленький севок — так называемая овсюжка, диаметром меньше сантиметра — почти никогда не стрелкуется. Это самый надежный вариант. Но есть нюанс: луковицы из него за один сезон вырастают скромными, примерно пять-семь сантиметров в диаметре. Если вас устраивает такой размер — берите мелкий.

Севок среднего размера, около полутора-двух сантиметров, дает хороший баланс. И урожай приличный (луковицы по восемь-десять сантиметров), и стрелок обычно немного — при условии правильного хранения. Это оптимальный выбор для большинства огородников.

А вот крупный севок — больше двух с половиной сантиметров, а особенно экземпляры по три-четыре сантиметра — это зона высокого риска. Даже при идеальном хранении он может уйти в стрелку.

Посадите отдельной грядкой на зелень — он даст мощное перо, а стрелка вам уже не помешает. Или используйте для подзимней посадки, там своя специфика.

Практический совет: если купили севок вразнобой, обязательно рассортируйте его дома. Разложите по трем кучкам — мелкий, средний, крупный. Посадите каждую фракцию отдельно. Средний пойдет на основную грядку, мелкий — на раннюю репку (будет мелкой, но без стрелок), крупный — на зелень или в суп.

Когда надо сажать лук, чтобы не было стрелкования

Стрелкование лука: как правильно сажать севок, чтобы не загубить плод на ранеей стадии. ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Есть устойчивый миф: «Лук холодостойкий, сажай пораньше, пусть закаляется». На самом деле лук действительно переносит легкие заморозки, но расти в холодной земле он не любит.

Когда севок попадает в почву с температурой ниже восьми-десяти градусов, он опять воспринимает это как «зиму». А потом, когда земля прогревается, начинает цвести.

Правильный срок посадки — дождаться, пока почва на глубине пяти-семи сантиметров стабильно прогреется до 10-12 градусов. Если несколько дней подряд держится десять градусов и выше — можно сажать.

Народные приметы тоже работают: зацвели одуванчики, распустились листья на березе, активно пошла трава — земля готова.

Важный нюанс: земля должна быть не только теплой, но и влажной. Посадка в сухую, пересохшую почву — стресс, который тоже провоцирует цветение. Если после посадки стоит жара без дождей, обязательно поливайте первые две-три недели.

Не забывайте и о глубине. Сажать нужно так, чтобы над «плечиками» луковицы оставалось примерно полтора-два сантиметра земли. Слишком мелко — будут перепады температур и пересыхание. Слишком глубоко — луковице будет трудно формироваться, и она вырастет мелкой.

Как предотвратить стрелкование лука

Стрелкование лука: как правильно сажать севок, чтобы не загубить плод на ранеей стадии. ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Прогрев — ключевой метод борьбы со стрелкованием.

Способ первый: быстрый «шоковый» прогрев (перед самой посадкой)

Этот метод применяют, когда севок куплен незадолго до посадки, и нет времени на длительную подготовку. Он помогает снизить риск стрелкования, но не гарантирует полного «обнуления» программы цветения, если яровизация уже глубоко зашла.

Алгоритм:

Нагрейте воду до температуры 45–50 градусов (не выше, иначе лук сварится).

Опустите севок в горячую воду в сетке или тканевом мешочке на 10–15 минут.

Сразу же переложите в холодную воду на такое же время для остановки теплового воздействия.

Просушите и сажайте.

Этот метод не только снижает стрелкование, но и обеззараживает поверхность луковиц.

Способ второй: длительный щадящий прогрев (за 2–3 недели до посадки)

Этот вариант эффективнее, но требует времени. Он используется, если вы сами хранили севок в прохладе и хотите перевести его в «вегетативный режим».

Алгоритм:

Рассыпьте лук в один слой в сухом помещении.

Температуру поддерживайте на уровне 26–30 градусов.

Прогревайте 10–14 дней (чем ближе к 14, тем лучше).

Не допускайте резких перепадов и сквозняков.

Что делать, если лук уже начал стрелковаться

Стрелкование лука: как правильно сажать севок, чтобы не загубить плод на ранеей стадии. © РИА Новости/Илья Наймушин

Бывает, что вы вроде все сделали правильно, а стрелки все равно вылезли. Такое случается. Возможно, яровизация прошла еще на этапе выращивания севка до того, как он попал к вам. Или были другие скрытые стрессы.

Действовать нужно немедленно. Как только заметили стрелку, сразу выламывайте ее. Не ждите, пока цветонос вырастет и окрепнет. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов, что растение переключит часть энергии обратно на луковицу.

Выламывайте стрелку максимально низко, у самой шейки. Ухватитесь пальцами как можно ближе к земле и резко дерните вверх — должен быть легкий хруст. Не оставляйте пенек: из него может вырасти новая стрелка. И ни в коем случае не обрезайте ножницами или ножом — открытая рана станет воротами для инфекций.

Отметьте застрелковавшиеся растения, например, воткните рядом палочку. Когда будете выкапывать урожай, эти луковицы используйте в первую очередь. Они не пригодны для долгого зимнего хранения — будут рыхлыми и быстро сгниют. Но для супов, салатов и консервации вполне годятся.

Острые сорта, такие как Штутгартер Ризен, Стурон, Центурион или Геркулес, генетически более устойчивы к стрелкованию. Они выводились для северных и переменчивых климатов, где часты перепады температур. Если у вас мало опыта или условия хранения не идеальны — начинайте с острых сортов.

Сладкие и полуострые сорта, например Эксибишен, Ред Барон или Кармен, более капризны. Это южные формы, им нужна стабильность. На температурные качели они отвечают стрелкой чаще, чем горькие сорта.