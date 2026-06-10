Как спастись от жары в квартире без кондиционера: 10 рабочих лайфхаков

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Многие по привычке открывают окна во всех комнатах, но это только усиливает духоту.

Летняя жара в квартире — это не только вопрос комфорта, но и риск для здоровья. Особенно тяжело приходится жителям домов с окнами на солнечную сторону и верхних этажей, где помещения быстро нагреваются и медленно остывают.

Хорошая новость в том, что даже без кондиционера можно сделать квартиру заметно прохладнее. Главное — использовать методы, которые действительно работают и подтверждены экспертами.

Перегрев опасен не только для пожилых людей и детей. В группе риска также находятся беременные женщины, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и те, кто принимает лекарственные препараты, влияющие на терморегуляцию.

Поэтому при сильной жаре особенно важно следить не только за температурой в квартире, но и за собственным самочувствием.

Как охладить жилье без кондиционера — читайте в статье 5-tv.ru.

Проветривайте квартиру только утром и вечером

Как спастись от жары и духоты в квартире без кондиционера и вентилятора: рабочие лайфхаки, советы. Фото: www.globallookpress.com/Christin Klose

Самая распространенная ошибка — держать окна открытыми весь день. Если на улице жарче, чем дома, горячий воздух только сильнее нагревает помещение.

Кардиолог Гульнара Орлова советует открывать окна исключительно в прохладные часы.

«Простым и эффективным способом является проветривание квартиры только утром или вечером. Днем же следует плотно закрывать окна и занавешивать их плотными шторами или жалюзи», — сказала эксперт в беседе с «Известиями».

Закрывайте окна плотными шторами или жалюзи

Как спастись от жары и духоты в квартире без кондиционера и вентилятора: рабочие лайфхаки, советы. Фото: Wodicka/Getty Images

Через стекло солнечные лучи нагревают мебель, стены и пол. Поэтому задача № 1 — не дать теплу попасть внутрь. Тут рекомендуется использовать плотные ткани для закрытия окон.

Для защиты подходят шторы «Блэкаут», жалюзи или специальные светоотражающие материалы.

Создайте дома эффект «термоса»

Как спастись от жары и духоты в квартире без кондиционера и вентилятора: рабочие лайфхаки, советы. Фото: TEM_/Михаил Терещенко

Когда солнце активно, квартира должна быть максимально изолирована от горячего воздуха. Если окна закрыты, а шторы задернуты, стены и мебель нагреваются значительно медленнее.

Именно на этом принципе основаны рекомендации по защите помещений от перегрева, которые дают специалисты по энергоэффективности и эксплуатации зданий.

А если квартира выходит на солнечную сторону, дополнительную защиту могут дать светоотражающие пленки на окна или специальные экраны. Они уменьшают количество солнечной энергии, проникающей через стекло, и помогают дольше сохранять прохладу внутри помещения.

Используйте вентилятор с умом

Как спастись от жары и духоты в квартире без кондиционера и вентилятора: рабочие лайфхаки, советы. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Вентилятор не охлаждает воздух, но помогает организму легче переносить жару за счет движения воздушных потоков.

Специалисты рекомендуют устанавливать его возле открытого окна или так, чтобы он выталкивал горячий воздух наружу. При правильном расположении, например, напротив окна, создается естественная циркуляция воздуха.

Чтобы усилить эффект, можно поставить вентилятор так, чтобы он направлял прохладный ночной воздух с улицы в комнату, а утром, наоборот, помогал быстрее вывести накопившееся тепло наружу.

В дневные часы при закрытых окнах его лучше использовать для создания движения воздуха рядом с человеком, а не пытаться охладить всю квартиру.

Не превращайте квартиру в духовку

Как спастись от жары и духоты в квартире без кондиционера и вентилятора: рабочие лайфхаки, советы. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Во время жары лучше отказаться от приготовления блюд в духовке и длительной работы электроплиты.

Даже обычный компьютер, телевизор или игровая приставка выделяют тепло. Если техника работает без необходимости, температура в комнате постепенно повышается. Еще рекомендуется минимизировать использование бытовых приборов в самые жаркие часы.

Стоит также заменить обычные лампы накаливания на светодиодные: они выделяют значительно меньше тепла и дополнительно снижают нагрузку на помещение в жаркие дни.

Используйте влажную уборку

Как спастись от жары и духоты в квартире без кондиционера и вентилятора: рабочие лайфхаки, советы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Влажная уборка помогает немного снизить ощущение духоты и освежить помещение, так как она повысит влажность в помещении.

При этом важно не переусердствовать: слишком высокая влажность тоже ухудшает самочувствие.

Кроме мытья полов, можно периодически протирать влажной тряпкой подоконники и поверхности, которые сильно нагреваются от солнца. Это не приведет к заметному снижению температуры, но поможет создать ощущение свежести и уменьшить количество пыли в воздухе.

Смочите шторы или повесьте влажные полотенца

Как спастись от жары и духоты в квартире без кондиционера и вентилятора: рабочие лайфхаки, советы. Фото: Taro Karibe/Getty Images

Этот способ не заменяет кондиционер, но может сделать воздух немного комфортнее.

Также можно периодически опрыскивать шторы водой из пульверизатора или развешивать слегка влажные полотенца в помещении.

Также некоторые советуют ставить перед вентилятором таз со льдом или бутылки с замороженной водой. Такой прием действительно способен на короткое время сделать поток воздуха более прохладным рядом с устройством, однако существенно снизить температуру во всей комнате он не сможет.

Переходите в самую прохладную комнату

Как спастись от жары и духоты в квартире без кондиционера и вентилятора: рабочие лайфхаки, советы. Фото: Annette Riedl/Getty Images

Если окна одной стороны квартиры выходят на север или находятся в тени, имеет смысл проводить там большую часть дня.

Во многих случаях разница температуры между комнатами может составлять несколько градусов, особенно если одна из них постоянно находится под прямыми солнечными лучами.

Если ночью в спальне слишком душно, имеет смысл временно перенести место для сна в комнату, которая меньше нагревается днем. Качественный сон во время жары помогает организму легче переносить высокие температуры и снижает риск теплового истощения.

Носите одежду из натуральных тканей

Как спастись от жары и духоты в квартире без кондиционера и вентилятора: рабочие лайфхаки, советы. Фото: www.globallookpress.com/Polly Wreford

Во время жары организм охлаждается за счет испарения пота. Хлопок и лен лучше пропускают воздух и помогают легче переносить высокую температуру. Отдавайте предпочтение легкой одежде из натуральных материалов.

Пейте больше воды и избегайте перегрева

Как спастись от жары и духоты в квартире без кондиционера и вентилятора: рабочие лайфхаки, советы. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Даже идеально организованная квартира не спасет, если организм обезвожен.

Увеличьте потребление жидкости, откажитесь от алкоголя и сладких газированных напитков во время сильной жары.

Пить лучше небольшими порциями в течение всего дня, не дожидаясь появления сильной жажды. Если приходится много потеть, полезно восполнять не только потерю жидкости, но и электролитов с помощью минеральной воды или рекомендованных врачом напитков.

Чего не стоит делать в жару

Как спастись от жары и духоты в квартире без кондиционера и вентилятора: рабочие лайфхаки, советы. Фото: Arne Dedert/Getty Images

Один распространенный миф — постоянно принимать очень холодный душ или ледяные ванны в жару. Это может вызвать резкое сужение сосудов и стать стрессом для организма, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Если, несмотря на все меры, температура в квартире остается очень высокой и появляются головокружение, слабость, спутанность сознания, тошнота или учащенное сердцебиение, необходимо как можно скорее перейти в прохладное место, выпить воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. Эти симптомы могут указывать на тепловое истощение или тепловой удар.

Самые эффективные способы борьбы с жарой не требуют больших затрат. Закрытые днем окна, плотные шторы, проветривание в прохладные часы, грамотное использование вентилятора и отказ от лишних источников тепла способны заметно улучшить микроклимат в квартире. Именно эти методы чаще всего рекомендуют врачи, архитекторы и специалисты по эксплуатации зданий.