Духота губит урожай! Как правильно проветрить теплицу в летнюю жару

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Почему свежий воздух важен для растений и какие способы вентиляции существуют?

Многие дачники ошибочно полагают, что теплица нужна только для защиты растений от холода и создания «парникового эффекта». На самом деле перегрев внутри поликарбонатного укрытия способен нанести не меньший вред, чем весенние заморозки.

Почему свежий воздух жизненно необходим вашим грядкам, какие способы вентиляции существуют и как выбрать оптимальный вариант проветривания теплицы для своего участка — в материале 5-tv.ru.

Почему без проветривания теплица превращается в ловушку для растений

Проветривание теплицы и парника: как правильно наладить систему циркуляции воздуха в огороде. www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Когда солнце начинает припекать, температура внутри поликарбонатной конструкции стремительно растет. Уже при плюс 30 градусах многие культуры начинают испытывать стресс и замедляют рост, а при плюс 35 градусах и выше ухудшается завязывание плодов, листья могут увядать и скручиваться. Это не всегда приводит к необратимым последствиям, но существенно снижает урожайность.

В закрытом пространстве идет активное испарение влаги с поверхности почвы и листьев. Водяной пар поднимается вверх и оседает на стенках и крыше в виде конденсата. Это создает благоприятные условия для развития грибковых инфекций: фитофторы, мучнистой росы, серой гнили.

Кроме того, постоянная влажность на поверхности поликарбоната может снижать светопропускание и ухудшать освещенность растений.

Еще один важный фактор — газообмен. Растения в процессе фотосинтеза днем поглощают углекислый газ, а ночью фотосинтез прекращается и остается только дыхание: растения продолжают потреблять кислород и выделять углекислый газ. При недостаточной вентиляции нарушается баланс газов, что может негативно влиять на рост и развитие культур.

Правильно организованное проветривание решает целый комплекс задач:

Терморегуляция — поддерживает температуру в физиологических пределах;

Газообмен — обеспечивает приток свежего воздуха и углекислого газа, необходимого для фотосинтеза, и удаляет избыточную влажность и застойный воздух;

Контроль влажности — снижает влажность воздуха до оптимальных значений (для большинства культур около 60–70%, для огурцов выше), предотвращая грибковые болезни;

Закаливание рассады — постепенно приучает растения к условиям открытого грунта;

Опыление — движение воздуха способствует самоопылению культур, таких как томаты, перцы и баклажаны.

Три главных способа проветривания теплицы

Проветривание теплицы и парника: как правильно наладить систему циркуляции воздуха в огороде. www.globallookpress.com/Oksana Korol

Все методы вентиляции можно разделить на три большие группы: ручной (естественный), автоматический (с использованием термоприводов) и принудительный (с вентиляторами). У каждого — своя область применения и свои ограничения.

Ручная вентиляция

Форточки должны располагаться на разной высоте. Идеальный вариант — одна-две форточки под самым коньком, где скапливается горячий воздух, и еще одна — на уровне одного-полутора метров от земли для притока свежего воздуха;

Количество проемов зависит от размеров теплицы. Для стандартной конструкции в 24 квадратных метра достаточно двух-трех форточек. Если теплица длиннее десяти метров и разделена перегородкой, в каждом отсеке должно быть не менее двух окон (всего три-четыре);

Двери можно использовать, но важно учитывать: прямой сквозняк через один торец может быть вреден для многих культур. Лучше организовать перекрестную вентиляцию — приоткрывать дверь с одной стороны и форточку с противоположной, чтобы поток был мягким и равномерным.

Достоинства ручного метода: полный контроль над микроклиматом, возможность регулировать вентиляцию в зависимости от погоды и состояния растений, отсутствие затрат на оборудование и электричество.

Однако есть и минусы: необходимость постоянного присутствия на участке. Если вы уехали на пару дней, а температура резко выросла, растения могут получить стресс от перегрева. Также сложно быстро реагировать на резкие погодные изменения (ливни, шквалистый ветер).

Автоматические системы проветривания

Если вы не можете находиться на участке постоянно, оптимальным решением становятся автоматические открыватели форточек. Наиболее распространены гидравлические термоприводы, работающие без электричества.

Устройство состоит из:

герметичного цилиндра с термочувствительной жидкостью (маслом);

поршня;

рычага, соединенного с форточкой.

Принцип работы основан на тепловом расширении жидкости: при нагревании масло увеличивается в объеме и выталкивает поршень, который открывает форточку. При охлаждении процесс идет в обратную сторону, и форточка закрывается.

Механизм лучше крепить так, чтобы нагрузка распределялась равномерно по форточке (обычно ближе к центру или с симметричным расположением при двух приводах).

Плюсы автоматики: автономность, отсутствие необходимости в электричестве, долговечность и стабильная работа.

Минусы: небольшая инерционность — система реагирует не мгновенно, а по мере нагрева жидкости. Также требуется периодическая регулировка.

Принудительная вентиляция

В больших теплицах (от 50 квадратных метров и выше), особенно в коммерческом выращивании, естественной вентиляции недостаточно. В таких случаях используют системы принудительного воздухообмена.

Система состоит из приточного и вытяжного вентиляторов. Приточный подает свежий воздух внутрь теплицы, вытяжной удаляет влажный и отработанный воздух наружу. Воздушные потоки могут распределяться по воздуховодам для равномерной циркуляции.

Работа обычно регулируется датчиками температуры и влажности, которые включают и выключают систему автоматически или по заданному режиму.

Плюсы: точное поддержание микроклимата, равномерная температура по всей площади теплицы, автоматизация процессов.

Минусы: энергозависимость, шум, высокая стоимость оборудования и монтажа.

Проветривание: как усилить циркуляцию воздуха в теплице без глобальных затрат

Проветривание теплицы и парника: как правильно наладить систему циркуляции воздуха в огороде. www.globallookpress.com/Oksana Korol

Даже если у вас ручная вентиляция, можно улучшить движение воздуха и наладить проветривание с помощью простых приемов:

установка двух бытовых вентиляторов — один на приток (в торцевой двери), другой на вытяжку (в верхней части противоположного торца);

использование осевых вентиляторов, подвешенных под крышей через каждые 5–7 метров для перемешивания воздуха;

обеспечение свободного прохода воздуха внутри теплицы — без загромождения грядками и ящиками;

создание направленного движения воздуха с помощью экранов или перегородок, чтобы избежать застойных зон.

Важно: слишком интенсивная циркуляция может создавать сквозняк, который особенно нежелателен для огурцов, перцев и баклажанов.

Полезные советы от опытных дачников для проветривания теплицы

Проветривание теплицы и парника: как правильно наладить систему циркуляции воздуха в огороде. www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Следите за световым днем. При увеличении продолжительности солнечного освещения и повышении температуры проветривание должно быть более продолжительным — форточки часто держат открытыми большую часть дня, закрывая только на ночь при необходимости;

В сильную жару допускается открытие всех форточек и дверей, однако важно избегать прямого сквозняка, особенно в теплицах с чувствительными культурами;

Учитывайте расположение теплицы. В низинах и затененных местах вентиляция слабее, поэтому требуется больше проемов или установка принудительной системы. На открытых участках обычно достаточно стандартной вентиляции;

Томаты хорошо переносят активное движение воздуха, оно снижает риск грибковых заболеваний, включая фитофтору, и улучшает общее состояние растений;

Огурцы более чувствительны к холодным сквознякам и резким перепадам температуры, поэтому для них вентиляцию делают более мягкой и равномерной;

В теплые ночи (выше плюс 15 градусов) полезно оставлять форточки приоткрытыми, чтобы снизить образование конденсата и риск грибковых заболеваний.