Оберег от болезней: гороскоп здоровья для знаков зодиака на июль 2026

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С какими проблемами со здоровьем могут столкнуться представители зодиакального круга во второй месяц лета?

Июль только притворяется беззаботным месяцем: вроде бы тепло, солнце, пора расслабиться. Но звезды хитро прищурились и советуют: не торопитесь скидывать кофты.

Этот месяц полон невидимых сквозняков — для шеи, для старых обид, для непривычных нагрузок. Он как мягкий диван, в котором затаилась пружина. Чтобы июль прошел без сюрпризов в виде простуды, бессонницы или больного желудка, придется быть к себе чуть нежнее обычного.

О том, что ждет каждый из знаков зодиака во втором летнем месяце в плане здоровья, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Руслана Краснова.

Руслана Краснова

Астролог

Общий гороскоп здоровья на июль 2026 для знаков зодиака

В июле, несмотря на наступившее тепло, звезды советуют избегать переохлаждений и одеваться по погоде. Стоит беречь шею, так как высока вероятность переохлаждений и острых воспалений. Также присутствует риск проблем с щитовидной железой, особенно если к ним имеются предрасположенности. Поэтому при возникновении недомоганий важно обратиться к врачу.

«Излишние эмоциональность и неурядицы из прошлого, а также появление людей из прошлого могут вызвать проблемы со сном и боли в желудке. Поэтому нужно не игнорировать свое состояние. Важно и не заедать стресс — это грозит лишними килограммами. Хороши будут домашняя еда, правильное питание и умеренность. Подавленные обиды плохо скажутся на самочувствии в целом.

Здесь помогут дневник переживаний, проговаривание вслух своих эмоций, особенно с тем человеком, с кем они связаны. Можно даже плакать, если очень хочется», — советует астролог.

Не стоит в июле начинать и резких диет и интенсивных физических нагрузок. Звезды не рекомендуют внедрять в свою жизнь то, к чему вы еще не привыкли. Хороши длительные прогулки, плавание и умеренный бег.

«Также в июле высок риск отравлений, поэтому важно с осторожностью пробовать новые блюда и новые ингредиенты. Это может вызвать самый неожиданный эффект», — отмечает Краснова.

Важно ложиться спать до полуночи, соблюдать режим сна и отдыха. Причем за час до сна важно оставаться без гаджетов и проводить немного времени наедине с собой. Для того чтобы успокоиться, вечером хороши будут травяные чаи, например, с лавандой, мятой и мелиссой. Они позволят отпустить все переживания дня и настроиться на нужный лад.

«В июле не игнорируйте старые проблемы и недолеченные болезни. Они могут совершенно резко и неожиданно дать о себе знать. Июль не про достижения и не про результаты. Главная формула здоровья — это медленно, бережно, тепло и заботливо к себе», — подчеркивает эксперт.

Гороскоп здоровья для Овнов на июль 2026

Овнам в июле не стоит никуда спешить — иначе не избежать растяжений и травм связок.

Также звезды намекают на возможные отеки и проблемы с пищеварением. Чтобы избежать этого, хороши будут йога, массаж и травяные чаи.

Гороскоп здоровья для Тельцов на июль 2026

Тельцы в целом будут ощущать себя полными энергии. Но в то же время у них есть риск перегрузки и выгорания.

Также Тельцам важно обратить внимание на область груди, сердца, щитовидку и легкие.

Гороскоп здоровья для Близнецов на июль 2026

У Близнецов в июле возможны нервные срывы из-за переизбытка информации и перегрузок. Поэтому им нужно стараться не перегружать себя.

Также под ударом у Близнецов окажется лимфатическая система. И им лучше избегать переохлаждений, так как есть риск боли в горле и простуд.

Гороскоп здоровья для Раков на июль 2026

У Раков старые страхи и переживания могут вызвать проблемы со сном. Поэтому им важно заниматься йогой и использовать ароматические масла.

Еще звезды рекомендуют Ракам укреплять шею. Для этого будет хорош массаж воротниковой зоны.

Гороскоп здоровья для Львов на июль 2026

У Львов в июле под ударом окажутся спина и сердце. Поэтому важно обращать внимание на самочувствие и избегать резких движений и перегрузок.

Еще на эмоциях Львы могут переедать, что добавит лишних килограммов. Поэтому им важно находить те самые эмоции в любимых занятиях и увлечениях.

Гороскоп здоровья для Дев на июль 2026

У Дев будет особенно чувствителен кишечник.

Также у них могут обостриться хронические заболевания, поэтому важно вовремя пройти обследование. И еще у Дев есть риск проблем с голосовыми связками. Им в принципе стоит обратить внимание на слабые места в организме.

Гороскоп здоровья для Весов на июль 2026

У Весов в июле могут возникнуть проблемы с гормональным фоном в интимной сфере и перепады настроения.

Также звезды предупреждают об опасности аллергии. Девам следует уделить своему самочувствию должное внимание и принять меры заранее.

Гороскоп здоровья для Скорпионов на июль 2026

Скорпионам в июле стоит беречь носоглотку и зубы. А лучше всего — записаться на плановый осмотр к стоматологу.

Также у них даст свой эффект и психосоматика. Она может вызвать проблемы с желудком и пищеварением, поэтому важно ни в коем случае не копить старые обиды.

Гороскоп здоровья для Стрельцов на июль 2026

Стрельцам важно не перегружать свой организм жирной и тяжелой пищей. Это расшатывает здоровье печени и поджелудочной железы.

А воспоминания и события из прошлого могут вызвать бессонницу и даже ночные кошмары. Поэтому по вечерам важно настраивать себя на позитивный и спокойный лад.

Гороскоп здоровья для Козерогов на июль 2026

Козерогам в июле звезды рекомендуют быть осторожнее при занятиях спортом. Не стоит также поднимать тяжести.

Высока вероятность травм коленей или даже переломов. На фоне стресса может обостриться гастрит или другие проблемы с желудком. Поэтому важно отнестись к своему здоровью бережнее.

Гороскоп здоровья для Водолеев на июль 2026

Водолеев звезды предупреждают о возможном варикозе, поэтому при долгой ходьбе и занятиях спортом им нужно носить компрессионные чулки.

Также с осторожностью стоит добавлять в рацион новые блюда и продукты. Организм может отреагировать самым неожиданным и непредсказуемым образом.

Гороскоп здоровья для Рыб на июль 2026

Рыбам в июле важно избегать переохлаждений, беречь уши и шею.

Не рекомендуется спать на сквозняке, так как высок риск простуд и острых воспалений. Правильное питание и здоровый образ жизни поддержат их иммунитет и добавят энергии.