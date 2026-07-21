Дом за пару дней: сколько стоит жилье, напечатанное на 3D-принтере

Фото, видео: www.globallookpress.com/XinHua/Xiao Yijiu; 5-tv.ru

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Это уже не фантастика, а реальность. Современные технологии позволяют возводить здания быстрее, сокращая затраты и открывая новые возможности для строительства.

3D-печать медленно, но верно переросла обычное моделирование и добралась до строительства. Кажется, у напечатанных домов есть будущее.

Как возводят здания с помощью современных технологий и сколько это стоит? Заменит ли 3D-печать традиционные методы строительства, выяснила программа Пятого канала «Стройнадзор».

Сколько стоит напечатать дом на 3D‑принтере

www.globallookpress.com/Uwe Anspach

Предприниматель из Ярославля Александр Маслов — один из первопроходцев 3D-строительства в России. Он владеет домом, который буквально напечатал на своем участке.

«Коробка, только стены одни, 100 квадратных метров дом, (обошелся в. — Прим. ред.) 650 тысяч рублей. (Это заняло. — Прим. ред.) римерно 40 часов рабочего времени», — отмечает Маслов, генеральный директор компании по производству 3D-принтеров.

Это быстро и дешево! Например, кирпичная кладка обойдется в два-три раза дороже. На участке у него напечатан также летний домик. Внутри — самый обычный.

«Кухня полностью приспособлена для того, чтобы здесь комфортно готовить и отдыхать. Здесь есть водопровод, канализация», — описывает внутреннее обустройство мужчина.

Зато снаружи постройка удивит каждого гостя! Это не просто беседка, а арт-объект в виде кошки, которая играет с кубиком.

«Этот проект был сделан архитектором из Шри-Ланки Санатом Мобисекера. Должна была быть 14 метров в высоту и внутри — 400 квадратных метров площади, но из-за пандемии этот проект не состоялся, и кошка была напечатана в миниатюре. Высота ее всего шесть метров», — поясняет Маслов.

В России еще десять лет назад это было в диковинку. Использовали различные экспериментальные смеси. Сейчас такие дома создают с помощью обычного бетона на основе цемента — марки B20.

Чем строительный 3D‑принтер отличается от обычного

www.globallookpress.com/Xiao Yijiu

Строительный принтер — это не настольное устройство, к которому мы привыкли.

«За одну установку он печатает 2500 квадратных метров жилья. Это очень огромный агрегат, высотой с пятиэтажный дом», — описывает масштаб Маслов.

Технику привозят на участок, собирают, и она начинает работать. Человек только запускает программу и контролирует процесс.

«Код загружается в компьютер. Компьютер дальше подключается уже к самому оборудованию. И принтер уже по заданному коду печатает различные объекты. Это можно сделать разными способами. Прифабами, то есть печатаются отдельные блоки и собираются уже воедино в целое здание. Либо можно напечатать несъемную опалубку и в нее уже потом залить пенобетон, арболит, полистиролпитол и другие материалы, и применить армирование по необходимости», — инженер Николай Комаров.

Какие перспективы у 3D‑строительства в России

www.globallookpress.com/Dieter Menne

В России технологией 3D‑строительства уже занимаются более десяти компаний.

К 2030 году планируется напечатать один миллион квадратных метров жилья! А через десять лет доля такой недвижимости может составлять до 10% рынка в год, прогнозируют эксперты.

Поэтому сейчас власти занимаются разработкой ГОСТов и нормативов. Возможно, в будущем появятся и целые жилые кварталы из высоток. Так, во Франции уже напечатали многоквартирный дом.

«Многие задают вопрос, когда 3D‑печать вытеснит все остальные методы строительства. Да никогда. Человек, который хочет жить в деревянном доме, он все равно будет жить в деревянном доме. Я хочу жить в железобетонном. Поэтому все методы останутся, но 3D‑печать свою нишу все равно займет», — убежден Маслов.

А пока принтеры помогают не только строить дома, но и создавать мебель и предметы интерьера. Например, шкафы, столы, светильники, вазы и многое другое.