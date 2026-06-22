Усильте энергию волос: лунный гороскоп стрижек на июнь 2026 для знаков зодиака

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В какие дни стоит экспериментировать с шевелюрой, а в какие лучше отложить поход к парикмахеру?

Июль — самый активный месяц лета, и волосы в этот период живут буквально в экстремальном режиме. Жара, ультрафиолет, кондиционеры, поездки, морская вода и постоянные укладки делают волосы более чувствительными. Поэтому июль требует не столько грамотного ухода, сколько грамотного баланса между красотой и защитой.

В какие даты июля 2026 года стрижка принесет удачу, а когда лучше остаться дома с питательной маской — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за волосами важен лунный календарь

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на июнь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. 5-tv.ru

Волосы — не только украшение, но и отражение энергии и здоровья. Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизнь удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.

Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.

Лунный календарь стрижек на июль 2026 для знаков зодиака

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на июнь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. 5-tv.ru

В июле нас ждет одно новолуние (14 июля) и одно полнолуние (29 июля). В эти периоды лучше воздержаться от стрижек и окрашиваний.

Первая половина июля (до 14 июля) — Луна убывает. Это время хорошо подходит для стрижек, которые должны долго сохранять форму. Полезно состригать поврежденные кончики, работать с плотностью волос и делать процедуры на укрепление;

После 14 июля — начинается растущая Луна. Волосы становятся более восприимчивыми к обновлению, быстрее растут и легче переносят окрашивание. Во второй половине месяца особенно удачно получаются объемные формы и многослойные прически.

Лучшие дни для стрижки и окрашивания в июле 2026 по лунному календарю

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на июнь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. 5-tv.ru

Самые благоприятные дни для стрижек в июле — 2, 6, 9, 15, 20, 22, 24, 25, 28, 30 и 31 июля. Особенно сильными днями будут 15, 24 и 30 июля. Они идеально подходят для смены образа, окрашивания сложных техник и любых салонных процедур.

2 июля (Луна в Скорпионе, убывающая) — астрологи считают этот день отличным для укрепляющих стрижек и процедур против сечения. Волосы становятся более плотными и послушными;

6 июля (Луна в Козероге, убывающая) — это время идеально подходит для строгих, четких форм. Стрижка, сделанная 6 июля, будет держаться очень долго;

9 июля (Луна в Водолее, убывающая) — день для нестандартных решений. Можно смело пробовать асимметрию и креативные техники — волосы легко примут новую форму;

15 июля (Луна во Льве, растущая) — один из самых мощных дней месяца. Стрижка добавит волосам блеск, объем и королевскую стать. Окрашивание в этот день даст насыщенный, стойкий цвет;

20 июля (Луна в Весах, растущая) — благоприятный день для создания гармоничных, сбалансированных причесок. Волосы становятся особенно послушными, а укладка держится легко;

22 июля (Луна в Скорпионе, растущая) — этот день подходит для трансформации образа. Окрашивание в сложные оттенки (бордо, вишня, темный шоколад) будет особенно удачным;

24 июля (Луна в Стрельце, растущая) — день для смелых экспериментов. Стрижка придаст волосам динамику и подвижность, а цвет ляжет ровно;

25 июля (Луна в Стрельце, растущая) — продолжение удачного периода. Хорошо ложится цвет, форма получается легкой и естественной, волосы выглядят живыми;

28 июля (Луна в Козероге, растущая) — этот день подходит для стрижек, которые должны сохранять идеальные линии надолго. Результат будет радовать не одну неделю;

30 июля (Луна в Водолее, растущая) — еще один сильный день месяца. Стрижка будет выглядеть свежо и необычно, окрашивание — ярко и стойко, а волосы приобретут здоровое сияние;

31 июля (Луна в Рыбах, растущая) — завершающий день месяца хорош для мягких, романтичных образов. Волосы станут более шелковистыми и блестящими.

Для окрашивания особенно хороши 2, 15, 22, 24, 25 и 30 июля. Оттенок получается более насыщенным и будет дольше сохранять блеск.

Лучшие дни для уходовых процедур за волосами в июле 2026 по лунному календарю

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на июнь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. 5-tv.ru

Новолуние и полнолуние, а также некоторые переходные фазы лучше посвятить уходу, а не стрижке.

7 июля (Луна в Козероге, убывающая, близко к полнолунию) — в этот день стричься не рекомендуется. Лучше сделать питательную маску или массаж кожи головы;

11 июля (Луна в Рыбах, убывающая) — день повышенной чувствительности волос. Уход с маслами и восстановление будут максимально эффективны;

14 июля (Новолуние в Раке) — идеальное время для интенсивного ухода: маски, сыворотки, спа-процедуры для волос и кожи головы. От стрижки и окрашивания лучше отказаться;

29 июля (Полнолуние в Водолее) — категорически не рекомендуется стричься и краситься. Волосы становятся уязвимыми, результат может быть непредсказуемым. Лучше ограничиться легким увлажнением и защитой от солнца.

Неблагоприятные дни для стрижки в июле 2026 по лунному календарю

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на июнь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. 5-tv.ru

В периоды перед новолунием и полнолунием, а также в некоторые переходные фазы важно избегать кардинальных изменений длины волос.

7 июля (Луна в Козероге, убывающая) — стрижка может сделать волосы жесткими и непослушными, форма быстро потеряется;

11 июля (Луна в Рыбах, убывающая) — риск получить не то, что хотелось; волосы после стрижки могут выглядеть безжизненными;

14 июля (Новолуние в Раке) — день, когда волосы особенно уязвимы. Стрижка может привести к их ослаблению и замедлению роста;

29 июля (Полнолуние в Водолее) — неблагоприятный день для любых манипуляций с длиной. Результат, скорее всего, разочарует.

Дополнительная рекомендация на июль: волосы быстро теряют влагу именно по длине. Поэтому сейчас особенно важно защищать кончики, использовать термозащиту даже при укладке феном и не перегружать волосы постоянными горячими инструментами.

Даже в самый благоприятный день прислушивайтесь к себе: если чувствуете усталость или раздражение — лучше перенесите визит в салон. Пусть ваша летняя прическа будет красивой и здоровой.