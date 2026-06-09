Как стать донором крови в Москве: подготовка, выплаты, льготы и адреса пунктов сдачи

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Донорство крови — это значимый и благородный шаг, который может дать надежду на выздоровление или спасти жизнь человека.

Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня. Этот международный праздник посвящен людям, которые добровольно сдают кровь или ее компоненты, спасая жизни других.

Дата выбрана в честь дня рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868–1943), который в начале XX века открыл группы крови у человека. Это открытие стало прорывом в медицине и позволило безопасно переливать кровь, что спасло множество жизней.

Почему так важно донорство крови

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Донорство крови — это жизненно важная практика, которая напрямую влияет на сохранение человеческих жизней и развитие здравоохранения. Оно не имеет альтернатив, так как наука пока не создала полноценного искусственного заменителя крови или ее компонентов.

Одна донация (стандартный объем — 450 миллилитров) может спасти до трех жизней. Это связано с тем, что кровь разделяют на компоненты: эритроциты, тромбоциты и плазму.

Каждый из них используют для помощи конкретному пациенту. Достаточное количество доноров гарантирует, что в нужный момент крови хватит для спасения жизни нуждающегося в переливании.

В донорской крови нуждаются:

пациенты с онкологическими заболеваниями — современные методы лечения часто требуют больших объемов переливаний;

роженицы при осложненных родах, например при акушерских кровотечениях;

люди с травмами, заболеваниями крови, сердца, печени, легких;

больные, перенесшие хирургические операции;

дети с гемолитической болезнью — им требуется многократное переливание различных компонентов крови;

пациенты с гемофилией — некоторым из них препараты крови необходимы пожизненно.

Регулярная сдача крови может оказывать положительное воздействие на организм донора:

Стимуляция кроветворения. После донации организм активно вырабатывает новые клетки крови. Это «тренирует» костный мозг и поддерживает систему кроветворения в тонусе. Новые эритроциты обладают эластичной мембраной и эффективнее транспортируют кислород, улучшая клеточное дыхание. Оптимизация уровня железа. У мужчин среднего возраста и женщин в постменопаузе нередко наблюдается избыток железа в организме, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное донорство помогает поддерживать уровень ферритина в норме. Улучшение реологических свойств крови. Удаление небольшого объема крови снижает ее вязкость, улучшает микроциркуляцию и уменьшает нагрузку на сердце. Это может снижать риск тромбозов и других сосудистых проблем. Адаптация к кровопотере. Регулярные донации тренируют механизмы, отвечающие за восстановление объема жидкости и стабилизацию давления. В экстренных ситуациях (при травмах, операциях) организм быстрее запускает регенерацию. Контроль здоровья. Перед каждой сдачей крови донор проходит медосмотр: измеряют давление, пульс, температуру, проверяют уровень гемоглобина. Также проводятся анализы на инфекции (ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис и др.). Это фактически бесплатная диспансеризация каждые несколько месяцев. Психоэмоциональный эффект. Осознание того, что вы помогаете спасать жизни, дает чувство удовлетворения и причастности к важному делу. Это снижает уровень стресса, повышает самооценку и улучшает общее психоэмоциональное состояние.

Несмотря на потенциальную пользу, донорство подходит не всем. К сдаче крови не допускаются беременные женщины, люди с анемией, хроническими заболеваниями в стадии обострения, низким весом (меньше 50 килограммов), инфекционными заболеваниями и рядом других состояний.

Перед первой донацией желательно проконсультироваться с врачом, даже если вы чувствуете себя здоровым.

Какая кровь особенно востребована

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Востребованность групп крови и резус-факторов зависит от множества факторов, включая текущее состояние пациентов в медицинских учреждениях, частоту травм, операций и других экстренных случаев.

Потребность в конкретных группах крови может меняться. Например, в июне 2026 года в Москве объявили срочный поиск доноров со второй отрицательной группой крови (A Rh-), так как запасы этой группы были на исходе, а потребность в ней резко возросла.

Важно учесть, что в современной трансфузиологии в подавляющем большинстве случаев переливают только одногруппную и совместимую по резус-фактору кровь.

Исключения возможны лишь в экстренных ситуациях, при угрозе жизни пациента. Очень важно помнить, что резус-фактор всегда должен совпадать — переливание резус-положительной крови резус-отрицательному человеку строго запрещено, так как это вызовет серьезную иммунную реакцию.

Первая отрицательная группа крови (O Rh-)

Эта группа считается одной из самых востребованных, особенно в экстренных ситуациях. Первая отрицательная кровь — универсальная, ее можно переливать пациентам с любой группой крови и резус-фактором до определения их точной совместимости.

Это делает ее критически важной при травмах, авариях, операциях с большой кровопотерей, когда времени на точное определение группы крови пациента нет.

Первая положительная группа крови (O Rh+)

Первая положительная группа — самая распространенная в мире. По разным данным, ее носителями являются 38–40% населения Земли. В России ситуация варьируется в зависимости от региона.

Востребованность первой положительной группы крови объясняется тем, что она часто требуется пациентам. Поскольку эта группа распространена, много людей с такой же группой могут нуждаться в переливании. При плановых процедурах кровь переливают «группа в группу», то есть первую положительную — пациентам с такой же группой.

Вторая группа крови (A)

По данным на 2026 год, вторая группа крови — самая распространенная среди доноров в Москве (около 36% доноров). Она важна для медицины, так как ее можно использовать при переливании пациентам с четвертой группой крови с положительным резус-фактором (AB Rh+). Вторая группа особенно востребована в кардиохирургии и акушерстве.

Третья группа крови (B)

В России третья группа крови (B) встречается примерно у 21–22% населения. Это не редкость, но и не самая массовая группа: в Центральной России чаще всего встречается вторая (A), затем первая (O). Поскольку носителей третьей группы достаточно много, многие пациенты с этой группой нуждаются в переливании.

При плановых трансфузиях действует строгое правило «группа в группу»: пациенту с B (III) переливают эритроциты только доноров с B (III) при условии совпадения резус-фактора. Поэтому запасы такой крови должны быть стабильными.

Правила совместимости ограничивают использование третьей группы: в современной клинической практике донор с B (III) может сдавать эритроциты только для реципиентов с такой же группой B (III). Ранее допускавшееся переливание реципиентам с AB (IV) сейчас не рекомендуется и применяется лишь в исключительных случаях по жизненным показаниям.

Пациенту с B (III) можно переливать эритроциты от доноров с B (III) или, в экстренной ситуации при отсутствии одногруппной крови, от доноров с первой группой O (I) (разумеется, с учетом резус-фактора). Первая группа выступает как запасной вариант, но такое переливание проводится ограниченно и под строгим врачебным контролем.

Четвертая отрицательная группа крови (AB Rh-)

Это одна из самых редких групп крови в мире (по разным оценкам, ею обладают не больше 1% людей). Ее редкость делает таких доноров особенно ценными, так как найти совместимого донора бывает сложно. Пациенты с четвертой отрицательной группой могут получать любую другую с отрицательным резус-фактором, но в первую очередь нуждаются в переливании именно такой крови.

Резус-отрицательная кровь (Rh-)

Резус-отрицательная кровь востребована независимо от группы. Люди с отрицательным резус-фактором встречаются реже, чем с положительным (в мире около 15% против 85%). Компоненты от доноров с отрицательным резус-фактором используются:

при лечении детей с резус-конфликтом (когда у матери Rh-, а у плода — Rh+);

при лечении пациентов с положительным резус-фактором в экстренных ситуациях, когда невозможно быстро определить резус-фактор;

при многократных трансфузиях, когда возникает двойная популяция эритроцитов.

Что можно сдать помимо крови

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В центрах донорства крови (станциях переливания, отделениях трансфузиологии) принимают не только цельную кровь, но и отдельные ее компоненты — их забирают методом афереза.

Аферез позволяет целенаправленно получать именно тот компонент, который сейчас нужен больнице. Например, одному пациенту нужны тромбоциты, другому — плазма, третьему — эритроциты.

Из одной донации цельной крови можно помочь двум-трем людям, а при компонентном донорстве — до четырех пациентов, потому что можно чаще сдавать нужный компонент, не нагружая организм потерей всех элементов крови сразу.

Кстати, на сдаче крови и других ее элементах можно заработать — оплата измеряется в соответствии с уровнем востребованности.

С 1 января 2026 года утверждены размеры платы за сдачу крови и (или) ее компонентов:

донору крови и (или) ее компонентов, имеющему редкий фенотип крови (CwCdee, ccDEE, CCDEe, ccddee, CcDEE, Ccddee, CCDEE, CCddEE) или не имеющему одного из антигенов эритроцитов (-k, -Jka, -S, -M, Lua, Lub, Fya, Fyb), за одну донацию крови в объеме 450 (+/-10%) миллилитров — 2778 рублей;

Донору крови и (или) ее компонентов, по медицинским показаниям допущенному к сдаче плазмы, тромбоцитов или эритроцитов методом афереза:

за одну донацию плазмы в объеме 600 (+/-10%) миллилитров — 5209 рублей;

за одну донацию тромбоцитов в объеме, содержащем не менее 200×10⁹ клеток тромбоцитов, — 12155 рублей;

за одну донацию эритроцитов в объеме 400 миллилитров (+/-10%) — 8682 рубля.

Что именно можно сдать в центрах крови:

Цельная кровь. Стандартный объем — 450 миллилитров (плюс до 40 миллилитров на анализы). После сдачи ее разделяют на компоненты для разных пациентов. Интервал между донациями — не менее 60 дней. Плазма (плазмаферез). У донора забирают плазму, а остальные клетки крови возвращают обратно. Объем плазмы за одну донацию — до 600 мл. Плазма нужна для лечения ожогов, травм, при операциях, в терапии тяжелых состояний. Интервал — не чаще 1 раза в 14 дней; максимум 12 литров в год. Тромбоциты (тромбоцитаферез). Тромбоциты критически важны для онкобольных, пациентов после химиотерапии и трансплантаций, при нарушениях свертываемости. Процедура длится 1–2 часа, клетки возвращаются донору. Интервал между донациями тромбоцитов обычно не менее 14 дней, общее количество донаций в год ограничено нормативами. Эритроциты (эритроцитаферез). Эритроцитную массу используют при анемиях, кровопотерях, в хирургии и неонатологии. Забирают только эритроциты, остальное возвращают. Интервалы и частота строго регламентированы, так как потеря эритроцитов требует времени на восстановление. Гранулоциты. Это особый вид лейкоцитов, который нужен пациентам с тяжелыми инфекциями и иммунодефицитами. Сдают редко, по запросу клиники для конкретного пациента. Перед донацией донору вводят препарат, стимулирующий выход гранулоцитов в кровь. Компонент «живет» всего 6–12 часов, поэтому заготовку делают под конкретного реципиента.

Почетный донор — кто это и как им стать

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Звание «Почетный донор России» присваивается гражданам, которые безвозмездно сдали кровь или ее компоненты определенное количество раз. Это звание дает право на ряд федеральных и региональных льгот, а также ежегодную денежную выплату.

Для получения звания «Почетный донор России» необходимо выполнить одно из следующих условий:

40 донаций цельной крови;

60 донаций плазмы крови;

всего 40 донаций, из них цельной крови не менее 25 раз (например, 30 донаций крови + 10 донаций плазмы);

всего 60 донаций, из них цельной крови не менее одного раза и не более 24 раз (например, 10 донаций крови + 50 донаций плазмы).

Сдача компонентов крови (эритроцитов, тромбоцитов, гранулоцитов) приравнивается к сдаче цельной крови и учитывается в общем счете.

Важные нюансы:

Все донации должны быть безвозмездными. Если донор получал денежное вознаграждение за сдачу крови, такая донация не учитывается.

Для мужчин — не более пяти донаций крови в год, для женщин — не более четырех донаций крови в год.

Необходимо соблюдать установленные интервалы между донациями.

Как оформить статус:

Убедитесь, что вы набрали необходимое количество донаций. Информацию можно проверить в личном кабинете на Госуслугах или Если все донации были в одном учреждении, напишите заявление на имя руководителя учреждения службы крови. Форму заявления предоставят на месте. Если донации проводились в разных учреждениях, получите в каждом из них справку по форме 448/у, подписанную руководителем и заверенную печатью. Принесите справки в учреждение, где вы сейчас сдаете кровь, и подайте там заявление. Дождитесь решения комиссии. Получите удостоверение и нагрудный знак «Почетный донор России».

Звание присваивается пожизненно. Оно дает право на льготы — как федеральные. так и региональные.

Федеральные льготы:

Ежегодная денежная выплата. В 2026 году ее размер составляет около 19 497 рублей (точная сумма может зависеть от региона). Заявление можно подать через Госуслуги или в МФЦ. После первого обращения выплата начисляется автоматически каждый год не позднее 1 апреля.

Внеочередное медицинское обслуживание по ОМС. Почетный донор имеет право на внеочередной прием и госпитализацию в государственных и муниципальных медучреждениях при наличии полиса ОМС.

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время. Работодатель обязан предоставить отпуск в срок, который согласуется с донором.

Дополнительный отпуск в день сдачи крови и компонентов. В день сдачи крови и в день, необходимый для восстановления здоровья, донор освобождается от работы с сохранением среднего заработка.

Первоочередное приобретение льготных путевок в санаторий. По месту работы или учебы.

Льготы в Москвы:

Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) в Москве.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на драгоценные металлы и металлокерамику) по медицинским показаниям в государственных медицинских организациях Москвы.

50% скидка по оплате коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда.

50% скидка на обеспечение лекарственными препаратами.

Обслуживание в специализированных магазинах, отделах и секциях «Ветеран».

Выдача социальной карты москвича, которая дает право на получение скидок до 10% на предприятиях сферы обслуживания населения Москвы.

Также существует звание почетного донора Москвы. Они получают те же льготы, что и почетные доноры России, а также некоторые дополнительные условия. Звание «Почетный донор Москвы» присваивается при соблюдении одного из условий:

сдача крови и ее компонентов (кроме плазмы) не менее 30 раз (цельной крови — не менее семи раз);

сдача крови и ее компонентов 13 и более раз и плазмы крови в общем количестве 20 и более раз (до 40);

сдача крови и ее компонентов менее 13 раз и плазмы крови в общем количестве 30 и более раз (до 60);

сдача плазмы крови 30 и более раз (до 60).

Донации должны проводиться в медицинских и научных организациях, относящихся к системе Департамента здравоохранения города Москвы.

Важно: в первый год после получения звания льготы предоставляются на основании удостоверения «Почетный донор Москвы». В последующие годы — на основании удостоверения и документов, подтверждающих сдачу крови не менее трех раз или плазмы крови не менее семи раз ежегодно в медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы.

Большинство региональных льгот не предоставляются автоматически. Чтобы их получить, нужно подать заявление в орган социальной защиты населения по месту жительства, через МФЦ или региональные порталы Госуслуг.

Если льготы положены по разным основаниям, их предоставят только по одному из них. Например, если почетный донор одновременно является инвалидом или ветераном труда, он получит только одну льготу — ту, которая больше по сумме.

Для уточнения актуального перечня льгот и порядка их оформления рекомендуется обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства.

Как подготовиться к сдаче крови

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Подготовка к сдаче крови включает несколько важных этапов, которые помогут обеспечить качество донорского материала и снизить риск осложнений для самого донора.

Рекомендации основаны на официальных источниках, в том числе на документах Министерства здравоохранения РФ и практическом опыте учреждений службы крови.

1. Питание

За сутки до донации исключите жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца, масло (в том числе растительное), шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу, бананы.

Можно употреблять: сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты (кроме авокадо, свеклы и бананов).

Не нужно приходить натощак! Легкий завтрак разрешен.

2. Жидкость

Накануне кроводачи употребляйте достаточное количество жидкости — не менее полутора-двух литров за сутки.

В день сдачи крови желательно пить только воду, но допустимы сладкий чай, морс и компот. Кофе, соки и другие напитки запрещены.

3. Лекарства

За 72 часа до донации откажитесь от лекарств, содержащих аспирин и анальгетики.

Другие лекарства принимайте только по согласованию с врачом.

4. Алкоголь

Исключите за 48 часов до процедуры.

5. Курение

Воздержитесь от курения за час до донации.

6. Физическая активность и стресс

За сутки до сдачи крови ограничьте физические нагрузки.

Избегайте стресса — эмоциональное напряжение может повлиять на результаты.

Перед процедурой отдохните 10–15 минут, чтобы успокоиться.

7. Сон

Хорошо выспитесь. Не приходите сдавать кровь после ночного дежурства или бессонной ночи.

8. Время суток

Лучше сдавать кровь утром — так организм легче переносит процедуру. После полудня рекомендуется сдавать кровь только постоянным донорам.

Нельзя сдавать кровь при недомогании (ознобе, головокружении, головной боли, слабости), а перед донацией запрещено проходить физиотерапевтические процедуры, рентгенологические и ультразвуковые исследования, а также ходить на массаж.

Также не нужно сдавать кровь при температуре тела выше 37 градусов, аномальном пульсе (менее 55 или более 95 ударов в минуту), артериальном давлении (систолическое менее 90 миллиметров ртутного столба или более 149 миллиметров ртутного столба, диастолическое — менее 60 миллиметров ртутного столба или более 89 миллиметров ртутного столба).

В день донации возьмите с собой паспорт и СНИЛС. Иностранным гражданам дополнительно потребуется документ, подтверждающий регистрацию на территории РФ в течение 12 месяцев и более.

Окончательное решение о допуске к донорству принимает врач-трансфузиолог на основании медицинского обследования в день донации. Существуют постоянные и временные противопоказания к донорству, утвержденные Приказом Минздрава РФ от 28 октября 2020 г. № 1166н. К постоянным относятся, например, ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты В и С, туберкулез, злокачественные новообразования и другие. Временные — недавняя вакцинация, ОРВИ, оперативные вмешательства и другое.

Где можно сдать кровь в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Центр крови имени О. К. Гаврилова

Адреса:

ул. Поликарпова, д. 14, корп. 2 (метро «Беговая»);

ул. Бакинская, д. 31 (метро «Царицыно»);

ул. Шаболовка, д. 57 (метро «Шаболовская»).

Официальный сайт: donor.mos.ru.

Горячая линия: +7 495 946-19-96 (с 8:00 до 17:30).

График работы: ежедневно с 8:00 до 13:30 (за исключением государственных праздников РФ).

НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, отделение трансфузиологии

Адрес: Большая Сухаревская площадь, д. 3, стр. 12.

Официальный сайт: sklif.mos.ru.

Телефон: +7 495 280-15-61.

График работы: понедельник — суббота с 8:00 до 11:30 (суббота — только доноры крови).

ГКБ им. А. К. Ерамишанцева, отделение переливания крови

Адрес: ул. Ленская, д. 15, стр. 4.

Официальный сайт: gkbe.ru.

Телефон: +7 495 471-17-36.

График работы: понедельник — пятница с 8:30 до 13:00. Суббота — дважды в месяц с 8:30 до 12:00, график можно найти на сайте. Запись по телефону ежедневно с 9:00 до 21:00.

Полный спискок всех центров, а также их потребность в конкретной группе крови можно найти здесь.