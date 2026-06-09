Обновляем тело: что будет с организмом, если каждый день пить свекольный сок
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Как месячный курс этого напитка повлияет на сердце, сосуды, иммунитет, кожу и пищеварение?
Свекла содержит множество биологически активных веществ. В его состав входят практически все витамины групп B, C и E, а еще минералы, нитраты и все в таком духе.
И самое приятное, что для курса оздоровления необязательно давиться килограммами этого овоща — концентрированный сок быстренько доставит всю пользу прямиком в организм. Какую именно, как быстро и вообще в каких сочетаниях напиток из свеклы вкуснее, разобрался 5-tv.ru.
В чем польза свекольного сока
Главная фишка свекольного сока — это бетаин и натуральные диетические нитраты. Они поддерживают метаболизм и повышают выносливость. Но это еще не все.
В составе свекольного сока:
- Витамины группы B, витамин C;
- Минералы: калий, магний, железо, йод, фосфор;
- Антиоксиданты;
- Фолиевая кислота.
Какой эффект на организм оказывает весь этот комплекс?
- Улучшение работы сердечно‑сосудистой системы. Натуральные нитраты в свекле преобразуются в оксид азота, который способствует расширению сосудов и снижению артериального давления;
- Поддержка кроветворения. Высокое содержание железа и фолиевой кислоты помогает поддерживать нормальный уровень гемоглобина и участвует в процессах образования красных кровяных телец;
- Детокс‑эффект. Свекла традиционно считается продуктом, поддерживающим работу печени и помогающим выводить токсины из организма;
- Стимуляция пищеварения. Клетчатка и органические кислоты в составе свеклы способствуют нормализации работы желудочно‑кишечного тракта и могут помочь при склонности к запорам;
- Антиоксидантное действие. Антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом и могут замедлять процессы старения на клеточном уровне. Свекольный сок также считается хорошим средством для профилактики онкологических заболеваний;
- Повышение выносливости. Нитраты из свеклы могут улучшать спортивные результаты за счет оптимизации потребления кислорода мышцами.
Причем свекольный сок полезен для здоровья абсолютно в разных модификациях. Если он приготовлен с мякотью, в нем сохраняется клетчатка, которая улучшает перистальтику и помогает предотвратить запоры. Даже в напитке без мякоти есть диетические нитраты, которые улучшают кровообращение в органах пищеварения.
Какие изменения от свекольного сока станут заметны сразу
Идея пить свекольный сок в течение месяца родилась из-за его накопительного полезного эффекта. Но есть и и изменения, которые станут заметны практически сразу.
Среди них:
- Снижение артериального давления. Это одно из самых быстрых и заметных действий. У людей с умеренно повышенным артериальным давлением возможно его снижение уже после нескольких дней регулярного употребления сока. Этот эффект обусловлен действием оксида азота, расширяющего сосуды;
- Повышение физической выносливости. Те же нитраты, расширяющие сосуды, улучшают кровоснабжение мышц и газообмен. У спортсменов после пяти-шести дней приема свекольного сока значительно повышается физическая работоспособность, росла мышечная сила. Даже у пожилых людей с сердечной недостаточностью употребление всего 70 миллилитров сока в день в течение недели облегчило выполнение аэробных упражнений;
- Нормализация стула. Благодаря слабящему действию, сок может быстро помочь при запорах. Правда, при передозировке эффект может стать чрезмерным, спровоцировав диарею или кишечную колику — так что важно не перестараться.
Как правильно пить свекольный сок
Все-таки свекольный сок — это не вода, а нечто вроде биологически активной добавки. Так что начинать свекольный «курс» нужно постепенно.
В первые дни рекомендуется пить не более 30–50 миллилитров сока в день, постепенно увеличивая порцию до 100–150 миллилитров. Это позволит организму адаптироваться и снизит риск нежелательных реакций со стороны ЖКТ.
А далее придерживаться общих правил употребления:
- Разбавлять водой. Свежевыжатый свекольный сок обладает высокой концентрацией активных веществ и может раздражать слизистую желудка. Лучше разбавлять его водой в соотношении 1:1 или смешивать с другими овощными соками — например, морковным или тыквенным;
- Выдерживать перед употреблением. Свежевыжатому соку рекомендуется дать отстояться в холодильнике 2–3 часа. За это время улетучатся некоторые летучие соединения, способные вызвать дискомфорт в животе;
- Пить натощак или между приемами пищи. Оптимальное время — за 30 минут до еды или через 2–3 часа после. Так активные вещества лучше усвоятся, а риск раздражения слизистой будет ниже;
- Не превышать суточную норму. Даже при хорошей переносимости не стоит пить более 200–250 миллилитров свекольного сока в день. Превышение дозы может привести к побочным эффектам;
- Использовать только свежий сок. Длительное хранение снижает питательную ценность и может привести к образованию вредных соединений. Лучше готовить сок непосредственно перед употреблением.
Какие ограничения по употреблению свекольного сока есть
При переходе на регулярное употребление свекольного сока нужно морально подготовиться к изменению цвета стула. Это абсолютно безвредно и вызвано бетацианинами.
Но это самый частотный и безобидный сценарий, а ведь концентрат свеклы может дать побочки. У некоторых употребление больших количеств сока вызывает спазмы, диарею и тошноту. У гипотоников существует риск появления головокружения, слабости, так как сок может снизить давление до критического уровня — и вот это уже не норма.
Кому еще свекольный напиток противопоказан:
- Люди с мочекаменной и желчнокаменной болезнью. В свекле много оксалатов — солей щавелевой кислоты, которые могут спровоцировать образование и рост кристаллов оксалата кальция в почках;
- Диабетики и люди, следящие за уровнем сахара. В свекле содержится сахароза, и сок может резко повысить уровень глюкозы в крови;
- Люди с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения. Сок противопоказан при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни, острых воспалительных процессах и диарее. Продукт может усугубить раздражение слизистой;
- Почечная недостаточность. Высокое содержание минералов создает дополнительную нагрузку на почки;
- При склонности к аллергии. У некоторых людей, особенно с аллергией на другие корнеплоды, свекольный сок может вызвать аллергическую реакцию.
Чуть сложнее с беременными и кормящими. По идее, свекольный сок им полезен, так как является источником фолиевой кислоты, но его слабительный эффект никто не отменял. Во время беременности сильная диарея опасна обезвоживанием организма и спастическим тонусом матки.
Какие напитки приготовить на основе свекольного сока — рецепты
Свекольный смузи со шпинатом — рецепт
Богатый железом шпинат помогает поддерживать нормальный уровень гемоглобина, а сельдерей оказывает мочегонный эффект и помогает выводить излишки жидкости.
Ингредиенты:
- Свекла вареная — 2 штуки;
- Шпинат — 30 граммов;
- Сельдерей — 3 стебля;
- Томатный сок — 700 миллилитров;
- Семена льна — 1 чайная ложка.
Приготовление:
- Если свекла сырая, предварительно отварить ее. Нарезать кусочками и поместить в кувшин блендера. Допускается использование готовой вареной свеклы или свекольного сока из упаковки;
- Сельдерей промыть и обсушить, при желании очистить от волокон. Нарезать на части и добавить к свекле;
- Шпинат промыть и обсушить, поместить в блендер к остальным ингредиентам;
- Всыпать семена льна;
- Влить томатный сок;
- Измельчить все ингредиенты до однородности.
Сладкий напиток с молодой свеклой, бананом и апельсином — рецепт
Напиток сочетает пользу молодой свеклы, богатого источника магния и железа, с витамином C из апельсина и натуральной сладостью банана. Регулярное употребление такого смузи способствует укреплению иммунитета и повышению уровня энергии.
Ингредиенты:
- Молодая свекла — 1 средняя штука;
- Банан — 1 штука;
- Апельсин — 1 штука;
- Апельсиновый сок — 250 миллилитров;
- Лед — несколько кубиков.
Приготовление:
- Очистить и нарезать небольшими кусочками свеклу, апельсин (без кожуры и пленок) и банан. Поместить все фрукты и овощи в чашу блендера;
- Влить апельсиновый сок;
- Измельчить до однородной консистенции. Разлить смузи в стаканы, добавить в каждый несколько кубиков льда.
Пряный свекольно-яблочный сок с корицей — рецепт
Корица в этом рецепте не только помогает регулировать уровень сахара в крови и усиливает антиоксидантный эффект, но и добавляет теплые пряные ноты. Напиток получается по‑домашнему уютным и очень полезным.
Ингредиенты:
- Свекла — 1 небольшая штука;
- Яблоки — 2 штуки;
- Лимон — ½ штуки;
- Вода — 100 миллилитров;
- Мед — 1 столовая ложка;
- Корица молотая — щепотка.
Приготовление:
- Свеклу пропустить через соковыжималку. Потребуется 100 миллилитров свекольного сока (при крупной свекле можно использовать часть, остаток сохранить). Перед использованием сок лучше настоять в холодильнике пару часов;
- В чашу блендера влить свекольный сок, добавить очищенные и нарезанные яблоки, сок половины лимона и воду;
- Взбить до однородной массы;
- Добавить мед и щепотку корицы, еще раз взбить в течение нескольких секунд.
Морковно‑свекольный сок с лимоном — рецепт
Морковь в этом рецепте смягчает специфический вкус свеклы, а еще она богата бета‑каротином, который необходим для здоровья глаз и красоты кожи. Регулярное включение этого сока в рацион способствует укреплению иммунитета и улучшению зрения.
Ингредиенты:
- Свекла — 2 средние штуки;
- Морковь — 3 крупные штуки;
- Лимонный сок — 1 столовая ложка (по желанию);
- Вода — 50–100 миллилитров (при необходимости).
Приготовление:
- Тщательно вымыть и очистить свеклу и морковь. Нарезать овощи крупными кусочками для удобства использования соковыжималки;
- Отжать сок из свеклы и моркови, дать ему настояться в холодильнике пару часов;
- При излишней насыщенности или густоте сока разбавить его небольшим количеством воды;
- Для свежести и баланса вкуса добавить столовую ложку лимонного сока.