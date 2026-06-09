Обновляем тело: что будет с организмом, если каждый день пить свекольный сок

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Как месячный курс этого напитка повлияет на сердце, сосуды, иммунитет, кожу и пищеварение?

Свекла содержит множество биологически активных веществ. В его состав входят практически все витамины групп B, C и E, а еще минералы, нитраты и все в таком духе.

И самое приятное, что для курса оздоровления необязательно давиться килограммами этого овоща — концентрированный сок быстренько доставит всю пользу прямиком в организм. Какую именно, как быстро и вообще в каких сочетаниях напиток из свеклы вкуснее, разобрался 5-tv.ru.

В чем польза свекольного сока

Польза и вред свекольного сока для здоровья, как и сколько пить, рецепты, профилактика и лечение болезней. Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Главная фишка свекольного сока — это бетаин и натуральные диетические нитраты. Они поддерживают метаболизм и повышают выносливость. Но это еще не все.

В составе свекольного сока:

Витамины группы B, витамин C;

Минералы: калий, магний, железо, йод, фосфор;

Антиоксиданты;

Фолиевая кислота.

Какой эффект на организм оказывает весь этот комплекс?

Улучшение работы сердечно‑сосудистой системы. Натуральные нитраты в свекле преобразуются в оксид азота, который способствует расширению сосудов и снижению артериального давления;

Поддержка кроветворения. Высокое содержание железа и фолиевой кислоты помогает поддерживать нормальный уровень гемоглобина и участвует в процессах образования красных кровяных телец;

Детокс‑эффект. Свекла традиционно считается продуктом, поддерживающим работу печени и помогающим выводить токсины из организма;

Стимуляция пищеварения. Клетчатка и органические кислоты в составе свеклы способствуют нормализации работы желудочно‑кишечного тракта и могут помочь при склонности к запорам;

Антиоксидантное действие. Антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом и могут замедлять процессы старения на клеточном уровне. Свекольный сок также считается хорошим средством для профилактики онкологических заболеваний;

Повышение выносливости. Нитраты из свеклы могут улучшать спортивные результаты за счет оптимизации потребления кислорода мышцами.

Причем свекольный сок полезен для здоровья абсолютно в разных модификациях. Если он приготовлен с мякотью, в нем сохраняется клетчатка, которая улучшает перистальтику и помогает предотвратить запоры. Даже в напитке без мякоти есть диетические нитраты, которые улучшают кровообращение в органах пищеварения.

Какие изменения от свекольного сока станут заметны сразу

Польза и вред свекольного сока для здоровья, как и сколько пить, рецепты, профилактика и лечение болезней. Фото: John Carl D'Annibale/Getty Images

Идея пить свекольный сок в течение месяца родилась из-за его накопительного полезного эффекта. Но есть и и изменения, которые станут заметны практически сразу.

Среди них:

Снижение артериального давления. Это одно из самых быстрых и заметных действий. У людей с умеренно повышенным артериальным давлением возможно его снижение уже после нескольких дней регулярного употребления сока. Этот эффект обусловлен действием оксида азота, расширяющего сосуды;

Повышение физической выносливости. Те же нитраты, расширяющие сосуды, улучшают кровоснабжение мышц и газообмен. У спортсменов после пяти-шести дней приема свекольного сока значительно повышается физическая работоспособность, росла мышечная сила. Даже у пожилых людей с сердечной недостаточностью употребление всего 70 миллилитров сока в день в течение недели облегчило выполнение аэробных упражнений;

Нормализация стула. Благодаря слабящему действию, сок может быстро помочь при запорах. Правда, при передозировке эффект может стать чрезмерным, спровоцировав диарею или кишечную колику — так что важно не перестараться.

Как правильно пить свекольный сок

Польза и вред свекольного сока для здоровья, как и сколько пить, рецепты, профилактика и лечение болезней. Фото: BSIP/Getty images

Все-таки свекольный сок — это не вода, а нечто вроде биологически активной добавки. Так что начинать свекольный «курс» нужно постепенно.

В первые дни рекомендуется пить не более 30–50 миллилитров сока в день, постепенно увеличивая порцию до 100–150 миллилитров. Это позволит организму адаптироваться и снизит риск нежелательных реакций со стороны ЖКТ.

А далее придерживаться общих правил употребления:

Разбавлять водой. Свежевыжатый свекольный сок обладает высокой концентрацией активных веществ и может раздражать слизистую желудка. Лучше разбавлять его водой в соотношении 1:1 или смешивать с другими овощными соками — например, морковным или тыквенным;

Выдерживать перед употреблением. Свежевыжатому соку рекомендуется дать отстояться в холодильнике 2–3 часа. За это время улетучатся некоторые летучие соединения, способные вызвать дискомфорт в животе;

Пить натощак или между приемами пищи. Оптимальное время — за 30 минут до еды или через 2–3 часа после. Так активные вещества лучше усвоятся, а риск раздражения слизистой будет ниже;

Не превышать суточную норму. Даже при хорошей переносимости не стоит пить более 200–250 миллилитров свекольного сока в день. Превышение дозы может привести к побочным эффектам;

Использовать только свежий сок. Длительное хранение снижает питательную ценность и может привести к образованию вредных соединений. Лучше готовить сок непосредственно перед употреблением.

Какие ограничения по употреблению свекольного сока есть

Польза и вред свекольного сока для здоровья, как и сколько пить, рецепты, профилактика и лечение болезней. Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

При переходе на регулярное употребление свекольного сока нужно морально подготовиться к изменению цвета стула. Это абсолютно безвредно и вызвано бетацианинами.

Но это самый частотный и безобидный сценарий, а ведь концентрат свеклы может дать побочки. У некоторых употребление больших количеств сока вызывает спазмы, диарею и тошноту. У гипотоников существует риск появления головокружения, слабости, так как сок может снизить давление до критического уровня — и вот это уже не норма.

Кому еще свекольный напиток противопоказан:

Люди с мочекаменной и желчнокаменной болезнью. В свекле много оксалатов — солей щавелевой кислоты, которые могут спровоцировать образование и рост кристаллов оксалата кальция в почках;

Диабетики и люди, следящие за уровнем сахара. В свекле содержится сахароза, и сок может резко повысить уровень глюкозы в крови;

Люди с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения. Сок противопоказан при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни, острых воспалительных процессах и диарее. Продукт может усугубить раздражение слизистой;

Почечная недостаточность. Высокое содержание минералов создает дополнительную нагрузку на почки;

При склонности к аллергии. У некоторых людей, особенно с аллергией на другие корнеплоды, свекольный сок может вызвать аллергическую реакцию.

Чуть сложнее с беременными и кормящими. По идее, свекольный сок им полезен, так как является источником фолиевой кислоты, но его слабительный эффект никто не отменял. Во время беременности сильная диарея опасна обезвоживанием организма и спастическим тонусом матки.

Какие напитки приготовить на основе свекольного сока — рецепты

Польза и вред свекольного сока для здоровья, как и сколько пить, рецепты, профилактика и лечение болезней. Фото: Cherry Marketing Institute/Getty Images

Свекольный смузи со шпинатом — рецепт

Богатый железом шпинат помогает поддерживать нормальный уровень гемоглобина, а сельдерей оказывает мочегонный эффект и помогает выводить излишки жидкости.

Ингредиенты:

Свекла вареная — 2 штуки;

Шпинат — 30 граммов;

Сельдерей — 3 стебля;

Томатный сок — 700 миллилитров;

Семена льна — 1 чайная ложка.

Приготовление:

Если свекла сырая, предварительно отварить ее. Нарезать кусочками и поместить в кувшин блендера. Допускается использование готовой вареной свеклы или свекольного сока из упаковки; Сельдерей промыть и обсушить, при желании очистить от волокон. Нарезать на части и добавить к свекле; Шпинат промыть и обсушить, поместить в блендер к остальным ингредиентам; Всыпать семена льна; Влить томатный сок; Измельчить все ингредиенты до однородности.

Сладкий напиток с молодой свеклой, бананом и апельсином — рецепт

Напиток сочетает пользу молодой свеклы, богатого источника магния и железа, с витамином C из апельсина и натуральной сладостью банана. Регулярное употребление такого смузи способствует укреплению иммунитета и повышению уровня энергии.

Ингредиенты:

Молодая свекла — 1 средняя штука;

Банан — 1 штука;

Апельсин — 1 штука;

Апельсиновый сок — 250 миллилитров;

Лед — несколько кубиков.

Приготовление:

Очистить и нарезать небольшими кусочками свеклу, апельсин (без кожуры и пленок) и банан. Поместить все фрукты и овощи в чашу блендера; Влить апельсиновый сок; Измельчить до однородной консистенции. Разлить смузи в стаканы, добавить в каждый несколько кубиков льда.

Пряный свекольно-яблочный сок с корицей — рецепт

Корица в этом рецепте не только помогает регулировать уровень сахара в крови и усиливает антиоксидантный эффект, но и добавляет теплые пряные ноты. Напиток получается по‑домашнему уютным и очень полезным.

Ингредиенты:

Свекла — 1 небольшая штука;

Яблоки — 2 штуки;

Лимон — ½ штуки;

Вода — 100 миллилитров;

Мед — 1 столовая ложка;

Корица молотая — щепотка.

Приготовление:

Свеклу пропустить через соковыжималку. Потребуется 100 миллилитров свекольного сока (при крупной свекле можно использовать часть, остаток сохранить). Перед использованием сок лучше настоять в холодильнике пару часов; В чашу блендера влить свекольный сок, добавить очищенные и нарезанные яблоки, сок половины лимона и воду; Взбить до однородной массы; Добавить мед и щепотку корицы, еще раз взбить в течение нескольких секунд.

Морковно‑свекольный сок с лимоном — рецепт

Морковь в этом рецепте смягчает специфический вкус свеклы, а еще она богата бета‑каротином, который необходим для здоровья глаз и красоты кожи. Регулярное включение этого сока в рацион способствует укреплению иммунитета и улучшению зрения.

Ингредиенты:

Свекла — 2 средние штуки;

Морковь — 3 крупные штуки;

Лимонный сок — 1 столовая ложка (по желанию);

Вода — 50–100 миллилитров (при необходимости).

Приготовление: