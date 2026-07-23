Септик не прощает ошибок: 3 привычки, из-за которых участок может залить нечистотами

Фото, видео: www.globallookpress.com/Perry Mastrovito

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Неправильная эксплуатация канализации может привести к серьезным проблемам.

Собственный дом — мечта многих, но вместе с уютом приходит ответственность за канализацию. Забитый септик или ошибка в системе могут превратить участок в зловонную ловушку. Как избежать таких проблем — смотрите в программе Пятого канала «Страна советов».

Бьет ключом, но не вода

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вырывается из канализационных люков совсем не вода. Оказаться рядом с таким дурно пахнущим гейзером — очень неприятно.

Об этом знают жители частного сектора Калуги, которые уже несколько лет терпят зловонное соседство, а все потому, что путь трубы закончился прямо на одном из участков.

«Канализация прорвалась и весь поселок сливает воду в мой огород. Но дело в том, что здесь не только заливает, здесь и запах стоит. Невозможно дышать. Я астматик, и поэтому вот запах, который идет от этого участка, на меня очень плохо влияет», — жалуется героиня Любовь Величко.

На место разлива вызывали городской водоканал — выяснилось, что труба им не принадлежит. Кто за нее отвечает — непонятно.

«Дышать невозможно. А когда, если ветер в нашу сторону, то, конечно, глаза режет. А кто вообще возле этой лужи живет, так это вообще, наверное, катастрофа, как я думаю», — делится Нелли Щербакова.

Но по-настоящему страшно, когда нечистоты затапливают целые кварталы, как это произошло в саратовском Энгельсе. Там фекальный апокалипсис оставил без воды весь поселок город.

Типы канализаций для частных домов

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Sergiy Artsaba

Какие типы канализаций для частных домов вообще бывают?

«Это выгребные ямы, переливные кольца бетонные и станции глубокой биологической очистки», — перечисляет руководитель инженерной службы по установке септиков Арам Товмасян.

И начнем с самого старого, если не сказать устаревшего метода — это выгребная яма. Простейший накопитель может быть для сбора нечистот, который требует регулярной откачки ассенизатором. Не очень эстетично и довольно опасно.

Эти кадры доказывают, что страх провалиться в зияющую дыру деревенского туалета совсем не безосновательный. Туда действительно падают и не только дети.

Выгребная яма — это настоящая смертельная ловушка. Жидкая и вязкая консистенция содержимого работает как зыбучие пески и постепенно засасывает свою жертву, а скопившиеся внутри высокотоксичные газы могут моментально убить человека.

Следующий в списке — септик из бетонных колец. Несколько колодцев, соединенные трубами. В первом тяжелые фракции оседают на дно, во втором фильтруются легкие взвеси, ну а в третьем очищенная вода через подушку из гравия и песка уходит в грунт.

Современные станции глубокой очистки стоят дороже. Но они окупаются чистым воздухом, здоровой почвой и отсутствием скандалов с соседями. Да и вода, которая остается после такой переработки, очищена на 98%, ее можно использовать для технических нужд.

И, кстати, такой септик не нуждается в дополнительных бактериях, в отличие от выгребных ям и переливных колодцев. А вот чтобы этот комплекс не вышел из строя и не залил ваш участок зловонной жижей, нужно соблюдать простые, но очень важные правила:

Никогда не откачивайте септик полностью. Всегда оставляйте воду — иначе весной он вылезет из земли;

В унитаз смывайте только туалетную бумагу. Влажные салфетки, остатки еды, лекарства, химию — в мусорку;

Раз в год вызывайте мастера на осмотр. Это дешевле, чем потом перекапывать половину участка.

И пока владельцы септиков в случае аварии ищут мастера, те, кто эти проблемы решает, в заработке не уступают айтишникам.

В Москве из-за нехватки специалистов по чистке выгребных ям и септиков готовы платить до 250 тысяч рублей в месяц, а в сезон можно заработать до полумиллиона.

«У нас одно единственное отличие от айтишников, у нас работа сезонная. Мы работаем с апреля месяца по Новый год, по январь месяц. А так, да, зарплаты нормальные, достойные», — делится мастер по установке и эксплуатации автономных канализаций Алексей Пикус.

Помните, вовремя вызванный специалист — самый дешевый способ избежать серьезных проблем с септиком.