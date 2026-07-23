Страшно до смерти: чем опасны хоррор-квесты для сердца и нервной системы

Фото, видео: Barry King/Getty Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Хоррор-квесты дарят сильные эмоции, но подходят далеко не всем. Кому такие развлечения противопоказаны и как они сказываются на здоровье?

Замкнутое пространство, наручники, кромешная темнота и тикающий таймер. Для одних квесты — способ испытать себя и получить дозу адреналина, для других — развлечение, которое может закончиться настоящей трагедией.

Почему игра, призванная дарить острые ощущения, порой превращается в опасную ловушку? Кто рискует не выйти из квест-комнаты без последствий для здоровья? И что скрывается за закрытыми дверями популярных хоррор-перформансов — безопасный аттракцион или нарушения, которые могут стоить жизни?

Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

«Страшно было»

Attila Husejnow/Getty Images

Люди по всему миру добровольно запирают себя в мрачных помещениях, чтобы столкнуться лицом к лицу со своими страхами. Но в этом испытании на прочность каждый шаг может стать последним.

Огонь вспыхнул во время квеста и уничтожил здание возле Измайловского кремля в мае 2026-го. Две девушки погибли после возгорания в интерактивной комнате два года назад. Тогда же школьник сломал позвоночник при падении с высоты в разгар прохождения испытаний в Уфе.

Индустрия квестов становится все популярнее — если раньше это были комнаты ужасов, то сейчас это целые поселки. Например, в пригороде Ташкента есть целая заброшенная деревня площадью в четыре гектара. И на прохождение такого квеста требуется около пяти часов.

Главное, чтобы игровая реальность не стала реальным кошмаром, как это случилось с героиней Ольгой. Она отправилась на квест с подругой и детьми и поняла, что это было ошибкой, когда всем на головы надели мешки, а ребят увели от родителей.

«Страшно было, что неизвестно, что с ними там делают и что вообще с ними происходит. Потому что они были вообще на каком-то другом уровне. Нам их не привозили долго», — вспоминает она.

Сейчас случаев травм и увечий все меньше — во всяком случае, в больших городах.

Насколько безопасны для здоровья подобные развлечения?

«Категорически ходить на такие страшилки, наверное, во-первых, нельзя больным людям, то есть людям, у которых, например, есть там стенокардии, напряжение. То есть если человек знает, что испуг может привести к каким-то негативным последствиям. Например, тот же человек с паническими атаками. Чаще всего мы боимся сердечных осложнений у людей с инфарктом, инсультом», — рассказывает кардиолог Александр Гостеев.

Но даже при отсутствии противопоказаний не стоит злоупотреблять походами на страшные квесты. Из-за регулярного выброса гормонов развивается склонность к таким развлечениям.

«Она, наоборот, истощает и нервную систему, и сердечно-сосудистую систему, и надпочечники, и люди, наоборот, останутся более склонны к повышению артериального давления, плохому сну, могут начаться какой-то дисбаланс и проблемы с щитовидной железой», — поясняет врач.

Что делать, если вы получили травму в квесте

Bill Tompkins/Getty Images

Не менее важный вопрос — физическая безопасность участников. Когда посетитель получил травму из-за ненадлежащего состояния помещения, это вина администрации.

«Если организаторы квеста предлагают подписать документ, который снимает с них ответственность и все риски возлагает на участника квеста, то этот документ не имеет юридической силы, потому что он противоречит действующему законодательству», — сообщает юрист Оксана Артемова.

И, конечно, объекты должны соответствовать всем нормам пожарной безопасности.

Наша съемочная группа вместе со специалистом посетила хоррор-квест. То, что мы увидели уже на ресепшене, повергло в шок. Помещение отделано горючими материалами, система противопожарной защиты настроена неправильно, есть многочисленные нарушения в электропроводке.

«Склад не огорожен никакими конструкциями и по факту находится на путях эвакуации. В соседнем помещении проводятся квест-игры. В помещении нет пожарной сигнализации, нету табличек „выход“. Освещение, и вообще в принципе освещение плохое, и аварийного освещения нету. Найти выход достаточно сложно, плюс работает дым машины, достаточно тяжело дышать», — говорит эксперт пожарной безопасности Алексей Семин.

На задымленное помещение среагировали датчики — но, кроме горящей лампочки на линейном извещателе, никаких последствий нет.

«Это означает, что в реальной чрезвычайной ситуации система противопожарной защиты, к сожалению, не отработает, потому что во время работы дым-машины линейный пожарный извещатель находится в режиме пожара», — объясняет специалист.

Но администрация уверена, что никаких серьезных нарушений на объекте нет.

«У нас очень много огнетушителей, поэтому мы в целом подготовлены к пожару, если вдруг что», — уверяет представитель организатора квеста Валерия.

«Сейчас, по факту, у вас там ни пожарной сигнализации, ни табличка „выход“. Если какая-то чрезвычайная ситуация, что делать людям? Вот они оказались там посередине, дым, света нету, куда им бежать? И вообще, находиться небезопасно здесь», — анализирует пространство знаток.

Давайте представим себе стандартную промзону, где нередко проводят квесты. Обычно там размещают порядка десяти игровых комнат, численность команд составляет в среднем шесть человек.

Еще около 15 — это сотрудники, актеры и администраторы. В пиковые часы при полной загрузке в ловушке окажутся порядка 75 человек, и во время пожара не все из них смогут спастись.

ГОСТы для квестов в России

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Еще один важный момент: в России действуют ГОСТы, которые устанавливают требования к квест-комнатам. И предписания для мероприятий с несовершеннолетними носят неукоснительный характер.

«Одно из правил — это в режиме реального времени, чтобы родители могли наблюдать за этим квестом. И актеры не имеют права трогать детей с целью их напугать, то есть здесь полностью исключен контакт», — разъясняет юрист.

Однако представители администрации квеста, в котором побывала наша съемочная группа, удивили своей позицией на этот счет.

«В рамках нашей возможности мы соблюдаем ГОСТы. Если вдруг что-то не подходит конкретно под нашу специфику работы, то мы можем в чем-то не соблюдать этот ГОСТ», — отмечает Валерия.

Эксперты считают, что подобный подход в таком деле — неприемлем.

«Честно говоря, на мой взгляд, сложностей в внедрении ГОСТа я не вижу. То есть, либо ты работаешь хорошо, и тогда ГОСТ для тебя что-то естественное и органичное, либо ты работаешь плохо, и тогда для тебя ГОСТ вызывает какие-то сложности», — указывает генеральный директор сети квестов Евгений Авин.

После визита мы направили жалобу в МЧС, Роспотребнадзор и прокуратуру с просьбой провести проверку систем пожарной безопасности и принять соответствующие меры.

Кстати, к прохождению хоррор-квеста вопросов не было — не трогали, шокером не били, позвоночники не ломали — все остались живы и здоровы.

«Таких случаев за последние годы я не припомню. Есть халатность актера, но причинение травмы по неосторожности, когда он исполняет свою роль, когда-то было, сейчас этого практически нет. Новый ГОСТ и все крупные игроки рынка категорически против контакта с игроками. в любом его виде», — делится профессионал.

Если собираетесь пойти на квест, в первую очередь, обратите внимание на возрастные ограничения и уровни сложности и страха. Перед игрой изучите план эвакуации и помните, что организаторы должны прекратить перформанс по первому вашему требованию.

Также нелишним будет ориентироваться на отзывы в сети — если преобладают негативные, то от похода именно в это место стоит отказаться.