Опасен даже насморк: при каких болезнях перелет на самолете вреден для здоровья

Фото: 5-tv.ru

Для организма такие путешествия — всегда стресс.

Многие считают самолет самым безопасным видом транспорта и не задумываются о том, какую нагрузку перелет создает для организма. Перепады давления, сухой воздух, длительная неподвижность и снижение уровня кислорода могут превратить даже обычный рейс в серьезное испытание для здоровья.

Причем в группе риска оказываются не только люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Иногда поводом отказаться от полета могут стать банальный насморк, воспаление уха или недавно перенесенная операция.

Кому авиаперелеты противопоказаны, какие болезни могут обостриться на высоте и когда лучше перенести поездку — в материале 5-tv.ru.

Чем полеты на самолете опасны для здоровья

Кому опасно летать на самолете для здоровья — группы риска, болезни. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В салоне самолета человек оказывается в совершенно непривычных и некомфортных условиях.

Вот как ощущает перелет организм:

Понижение атмосферного давления;

Чрезмерно сухой воздух;

Резкие перепады атмосферного давления на взлете и посадке;

Низкое содержание кислорода.

Это способствует сгущению крови. К тому же, вынужденное многочасовое сидение в одной позе провоцирует ее застой. В результате — идеальные условия для образования тромбов, способных закупорить сосуд и привести к инфаркту, инсульту или тромбоэмболии легочной артерии.

Сюда же попадает еще и стресс, который многие испытывают во время полета, особенно в моменты взлета и посадки.

Кому стоит реже летать на самолете

Кому опасно летать на самолете для здоровья — группы риска, болезни. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сердечно-сосудистые заболевания — абсолютный лидер среди причин, по которым врачи не рекомендуют летать.

Речь идет о людях с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний, а также с тяжелыми патологиями. К ним относятся гипертоническая болезнь или нарушение сердечного ритма.

Также, если недавно был перенесен инфаркт или инсульт, перелет лучше бы отложить как минимум на несколько недель, а иногда и на гораздо более долгий срок — все зависит от тяжести состояния и скорости восстановления.

В эту же группу риска попадают люди с выраженным варикозом, тромбозом и другими проблемами с сосудами. Особое место в этом списке занимает хроническая венозная недостаточность.

У таких пациентов сочетание вынужденной неподвижности и перепадов давления может спровоцировать острый тромбоз и тромбоэмболию легочной артерии. Пациентам с аневризмой аорты также настоятельно не рекомендуют подниматься на борт самолета.

Кому полеты на самолете вредны из-за сухого воздуха

Кому опасно летать на самолете для здоровья — группы риска, болезни. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

И без заболеваний сосудов сухой воздух в салоне на пользу не идет. У людей, которые часто путешествуют на большие или средние расстояния, риск образования тромбоза выше, чем у тех, кто чередует полеты с поездками.

Воздух в самолете, проходящий через системы кондиционирования, становится чрезвычайно сухим. Это пагубно сказывается на дыхательной системе и на состоянии кожи, поэтому для больных астмой, бронхиотом и людей с другими бронхолегочными заболеваниями самолет — не лучшее решение.

Если лететь все же нужно, надо обязательно брать с собой в ручную кладь ингаляторы — в салоне может начаться приступ удушья.

Кому полеты на самолете вредны из-за перепадов давления

Кому опасно летать на самолете для здоровья — группы риска, болезни. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как ни странно, безобидный насморк или легкое воспаление уха могут превратить перелет в пытку и привести к тяжелым осложнениям. Из-за перепадов давления они могут вызвать сильную боль и ухудшить самочувствие.

Особенно опасны заболевания органов слуха. Например, хроническое воспаление, повреждения внутреннего и среднего уха — это прямое противопоказание для авиаперелета.

Кому полеты на самолете вредны из-за плохой вентиляции

Кому опасно летать на самолете для здоровья — группы риска, болезни. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В тесном, плохо вентилируемом салоне, где воздух сухой и циркулирует по замкнутому кругу, вирусы и бактерии распространяются мгновенно.

Если перед полетом поднялась температура, начался кашель, насморк или появились признаки гриппа, ветряной оспы или другой заразной болезни, в самолете не поздоровится всем.

Перелет негативно скажется на самочувствии больного, усилятся симптомы, еще и весь салон заразится — пространство-то замкнутое и не проветривается.

Ну и, согласно законодательству, пассажира с явными признаками инфекционного заболевания имеют полное право не пустить на борт.

Кому еще полеты на самолете вредны для здоровья

Кому опасно летать на самолете для здоровья — группы риска, болезни. Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Будущим мамам, особенно на ранних сроках и на последних неделях перед родами, врачи советуют воздержаться от перелетов. Оптимальным «окном» для авиапутешествий беременным женщинам считается второй и начало третьего триместра.

Младенцам в возрасте до семи дней также не рекомендуется находиться в самолете — их организм еще слишком уязвим. Интересно, что примерно такая же ситуация у аквалангистов.

Во время нахождения на глубине организм испытывает стресс из-за перепадов давления и ослабевает, поэтому ему нужно время, чтобы восстановиться без риска для здоровья. После погружения с аквалангом должно пройти не менее 24 часов перед тем, как подняться на борт самолета.

Также авиаперелет опасен для людей с психическими расстройствами, так как в нестандартной стрессовой ситуации на высоте может развиться острый психоз, случиться невротическая реакция или тяжелая паническая атака.

В группу риска также входят:

Диабетчики;

Пассажиры, принимающие определенные группы гормональных препаратов (могут влиять на сердечно-сосудистую систему);

Люди с нарушением циркуляции крови;

Те, кто страдает от высокого внутричерепного давления или легочной гипертензии;

Люди, которые недавно перенесли хирургическое вмешательство.

У последних в первые недели после операции сохраняется высокий риск осложнений. Длительное нахождение в сидячем положении и обезвоживающий воздух могут спровоцировать ухудшение состояния.

Что делать, если нужно лететь на самолете, а здоровье подводит

Кому опасно летать на самолете для здоровья — группы риска, болезни. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При длительном перелете небольшое ухудшение самочувствия нормально.

«Из-за сухого воздуха в салоне организм обезвоживается, человек начинает хуже себя чувствовать: возникает ощущение сухости в носу и глазах, стягивает кожу. Резкие перепады давления могут привести к заложенности ушей и носа. Нехватка кислорода вызывает головную боль и метеоризм, а вынужденная неподвижность — отеки и тяжесть в ногах», — рассказала URA.RU врач Ольга Уланкина.

Но если пассажир уже в курсе, что находится в группе риска, а лететь необходимо, лучше подготовиться тщательнее:

Проконсультроваться с доктором. Только лечащий врач, зная все нюансы истории болезни, может дать добро на перелет или настоять на отказе от него;

Продумать на время полета небольшую зарядку. Пациентам с венозной недостаточностью делать в самолете специальную зарядку для ног, летать в компрессионном белье и, возможно, принимать удвоенные дозы венотоников, но это нужно обсуждать только с врачом;

Собрать медикаменты. Людям с сердечно-сосудистыми проблемами стоит перед заказом билетов поинтересоваться, есть ли на борту ингалятор для экстренной помощи. Пациентам с астмой, как уже было сказано, обязательно иметь при себе собственный ингалятор.

Предупредить авиакомпанию. Если требуется постоянная медицинская поддержка, например, гемодиализ или подача кислорода, необходимо не только получить консультацию врача, но и заранее предупредить об этом авиакомпанию;

Подготовить страховку и справку. Согласно статье 230 Общих правил воздушных перевозок и статье 107 Воздушного кодекса РФ, у представителей авиакомпании есть законное право отказывать в перелете пассажирам, чье состояние здоровья вызывает опасения. На практике это работает так: если есть признаки заболевания, могут не пустить на рейс.

А вообще у заболевших есть полное право вернуть деньги даже за невозвратные билеты. Для этого потребуется справка от врача. Это же право распространяется и на сопровождающих близких родственников.