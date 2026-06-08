Вырывал зубы, коллекционировал «уродцев» и женил карликов: малоизвестные факты о Петре I

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

Император был крайне необычным человеком со своими причудами.

Петр I, безусловно, одна из самых противоречивых фигур в российской истории. Его личность сочетала в себе реформаторский дух, любознательность и необычные увлечения, которые порой выходили за рамки.

9 июня исполняется 354 года со дня рождения рождения императора. Подробнее о его биографии эксклюзивно 5-tv.ru рассказала учитель истории, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Анна Борисова.

Выдергивал зубы

Биография Петра Первого и неожиданные факты. Фото: www.globallookpress.com/Science Museum

Петр I на самом деле проявлял живой интерес к медицине, особенно к стоматологии. Так, во время Великого посольства в Голландии (дипломатическая миссия Петра I в Европу в 1697–1698 годах — Прим. ред.) он приобрел набор хирургических инструментов, в том числе для удаления зубов. А иногда даже платил местным жителям за то, чтобы они разрешили ему провести ту или иную манипуляцию или процедуру.

«Император действительно считал, что здоровье зубов крайне важно для человека, и активно пропагандировал гигиену полости рта», — рассказала учитель истории.

Однако, согласно биографии императора, его подход к лечению был достаточно радикальным. Петр I порой удалял зубы не только больным, но и здоровым людям. В некоторых открытых источниках отмечается, что иногда он делал это в качестве наказания. Вырванные зубы Петр собирал в специальный мешочек.

«Сегодня эти трофеи хранятся в Кунсткамере, где даже создан реестр зубов, удаленных императором. По разным данным, там находится до восьмидесяти экспонатов», — отметила эксперт.

Коллекционировал уродства

Биография Петра Первого и неожиданные факты. Фото: © РИА Новости/Всеволод Тарасевич

Также известна легенда из биографии Петра I, согласно которой он был крайне увлечен анатомией. И действительно, во время Великого посольства император лично ассистировал при ампутациях конечностей и регулярно посещал лекции по анатомии.

Как вспоминали его современники, Петр I присутствовал на разных вскрытиях, чтобы расширить свои знания в полюбившейся ему области. Особое впечатление на него произвели анатомические коллекции Голландии.

Во время зарубежного путешествия он познакомился с работами знаменитого голландского анатома Фредерика Рюйша и приобрел часть его коллекции для России. Именно эти собрания впоследствии стали одной из основ Кунсткамеры — первого общедоступного музея страны. А потом у него началось увлечение… уродствами.

«В коллекцию уже тогда входили анатомические препараты голландского анатома Фредерика Рюйша, минералы, изделия из камня, слоновой кости, а также живые экспонаты, например, карлики и великаны. Современники вспоминают, что Петр I приказал выписать из Франции великана Николя Буржуа, рост которого был больше 220 сантиметров. А после его смерти из его костей и кожи сделали экспонат Кунсткамеры», — рассказала Анна Борисова.

Для пополнения личной коллекции людей с уродствами Петр I, согласно его биографии, издал специальные указы, предписывающие сообщать о рождении людей и животных с необычными анатомическими особенностями. Таким образом он пытался бороться с суевериями и объяснять подобные явления с научной точки зрения.

Позже император поддерживал развитие медицинского образования в России и создание госпиталей, считая подготовку собственных врачей важной государственной задачей. Как известно из биографии Петра I, в 1706 году по его распоряжению в Москве был открыт первый в России государственный госпиталь с медицинской школой для подготовки отечественных врачей.

Император считал зависимость от иностранных медиков серьезной проблемой и стремился создать собственную систему медицинского образования.

Сам строил корабли

Биография Петра Первого и неожиданные факты. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Говорят, что Петр I был мастером на все руки. И действительно, он за свою жизнь успел освоить, по словам эксперта, порядка 14 ремесел, работая порой наравне с простыми мастерами.

«В Голландии он трудился плотником на верфях, а в Англии под именем Петра Михайлова посещал заводы, арсенал и Монетный двор, где, кстати, в то время надсмотрщиком работал Исаак Ньютон», — поделилась учитель истории.

Особенно Петра I увлекало кораблестроение: он лично изучал устройство судов и работу верфей, перенимая опыт лучших европейских мастеров. Современники отмечали, что император умел работать топором не хуже многих профессиональных плотников.

Потешные войска

Биография Петра Первого и неожиданные факты. Фото: © РИА Новости/Игорь Руссак

В юности, создавая потешные войска (особые военизированные формирования, созданные в 1680–1690-х годах из числа придворных слуг и их детей для проведения военных игр, учений и маневров. — Прим. ред.), будущий император служил старшим штатным барабанщиком Преображенского полка. Барабан был для Петра I эффективным способом управления полком наряду с военной дисциплиной.

В армиях XVII века барабанщики играли важную роль: с помощью специальных сигналов они передавали команды на построение, движение и начало атаки. Поэтому интерес Петра к барабанному делу был не просто увлечением, а частью его стремления досконально изучить военную службу.

Настоящий великан

Биография Петра Первого и неожиданные факты. Фото: © РИА Новости/Алексей Варфоломеев

Что же насчет роста Петра Великого? И действительно, оставшаяся от императора одежда позволяет установить, что рост Петра I достигал около 203 сантиметров, что делало его настоящим великаном по тем временам.

Высокий рост императора неизменно поражал современников и иностранных дипломатов. Согласно биографическим данным, на фоне большинства европейцев начала XVIII века он выглядел необычайно высоким человеком и нередко возвышался над окружающими почти на целую голову.

«При этом у него были узкие плечи, маленькая голова и тридцать восьмой размер обуви. Из-за непропорциональной фигуры он почти всегда носил трость, и его коллекция насчитывала более четырехсот экземпляров, многие из которых были многофункциональными и скрывали в себе шпаги или измерительные инструменты», — рассказала учитель истории.

Необычная внешность Петра I сделала его одной из самых узнаваемых фигур своего времени. Многие иностранцы, посещавшие нашу страну, оставили описания императора, особо отмечая его высокий рост, живой темперамент и стремительную манеру двигаться.

Свадебный реформатор

Биография Петра Первого и неожиданные факты. Фото: © РИА Новости/Андрей Соломонов

Император не оставлял в покое даже вопросы бракосочетания. Петровская эпоха стала временем заметных изменений в дворянском быту.

Поощрялись светские собрания, совместное общение мужчин и женщин на ассамблеях, а также более свободное знакомство будущих супругов до заключения брака.

«Так, в 1714 году Петр I издает указ, согласно которому теперь под запретом была насильственная выдача замуж или женитьба. Между обручением и свадьбой должен был пройти срок не менее шести недель, чтобы жених и невеста могли получше узнать друг друга и принять взвешенное решение», — отметила Борисова.

Также известно, что для своей племянницы Петр I устроил масштабное торжество, кульминацией которого стала потешная свадьба нескольких десятков карликов, наряженных в разноцветные костюмы.

Карлики состояли при дворе Петра I не только как участники развлечений. Некоторые из них находились на постоянной службе, сопровождали членов царской семьи и получали жалование наравне с другими придворными слугами.

Однако участие карликов в придворных церемониях не было исключительно русской особенностью. В XVII–XVIII веках они содержались при многих европейских дворах и нередко становились заметными фигурами придворной жизни.

Нервный тик

Биография Петра Первого и неожиданные факты. Фото: © РИА Новости/А. Свердлов

По описаниям современников, у Петра I часто подергивается лицо, а во время нервных припадков все его тело сотрясалось. По одной из версий, это было следствием перенесенного в 21 год энцефалита, однако точный диагноз неизвестен.

Многие современники отмечали, что приступы усиливались в минуты сильного волнения, гнева или переутомления. Несмотря на это, Петр I сохранял высокую работоспособность и продолжал активно заниматься государственными делами.

Некоторые приближенные вспоминали, что во время таких приступов помочь императору могла его жена Екатерина Алексеевна. По их свидетельствам, ее присутствие действовало на императора успокаивающе и помогало ему быстрее прийти в себя.

Другие малоизвестные факты из биографии Петра Великого

Биография Петра Первого и неожиданные факты. Фото: © РИА Новости/Алексей Бушкин

1. В 1722 году Петр I издал указ, который предписывал теперь дворянам доносить в Сенат о своих родственниках-мужчинах, которые ни в какую науку и службу не годятся. Признанный «дураком» лишался права наследовать недвижимость и жениться.

Этот указ был частью стремления Петра I поставить государственную службу выше происхождения. По мнению императора, дворянин должен был приносить пользу государству, а не рассчитывать исключительно на знатность рода и наследство.

2. Знаменитый прадед Александра Пушкина, Абрам Петрович Ганнибал, которого традиционно называют арапом Петра Великого, на самом деле был выходцем из Африки. Согласно биографии императора, Петр I крестил его и стал его крестным отцом, дав отчество Петрович.

Впоследствии Абрам Петрович получил хорошее образование, сделал успешную военную и инженерную карьеру и дослужился до звания генерал-аншефа. Он стал одним из наиболее заметных государственных деятелей своего времени.

3. Согласно одной из самых популярных легенд, во время Великого посольства Петр I был или убит или заключен в одну из европейских тюрем. А в Россию якобы вернулся самозванец-авантюрист, который и начал проводить свои прозападные реформы.

Конечно, данная легенда не имеет никакого исторического обоснования. Почерковедческая экспертиза автографов Петра, проведенная в 2022 году, подтвердила, что подписи до и после путешествия в Европу выполнены одним человеком.

Появление подобных слухов во многом объяснялось масштабом преобразований, начатых императором после возвращения из Европы. Для многих современников столь резкие перемены в быту, армии и государственном управлении казались настолько необычными, что породили легенду о «ненастоящем» Петре.