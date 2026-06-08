Год без следа: загадочное исчезновение экс‑мужа Кати Лель не дает покоя близким

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Что произошло с бизнесменом Игорем Кузнецовым во Франции?

Уже больше года никто не знает, где находится бывший муж заслуженной артистки России Кати Лель Игорь Кузнецов. Предприниматель загадочно исчез во Франции весной 2025 года и словно растворился без следа.

За это время были организованы масштабные поиски, появились десятки версий и слухов, однако ответа на главный вопрос до сих пор нет. Близкие пропавшего продолжают надеяться, что он жив, а сама певица признается: ей и дочери тяжело смириться с неизвестностью.

Что известно о поисках Кузнецова сейчас? Какие подробности раскрывают его друзья и родственники? И почему еще до этой загадочной истории распался многолетний брак Кати Лель?

«Я вообще обалдела» — как начался роман Кати Лель и Игоря Кузнецова

Куда пропал бывший муж Кати Лель Кузнецов, новости. Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

Познакомились они на концерте певца Владимира Преснякова.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» уже отработала свою программу и вообще не планировала никуда идти, но сестра настояла. В толпе поклонников Катя Лель заметила высокого брюнета, который не сводил с нее глаз. Когда вечер подходил к концу, мужчина рискнул подойти.

«Он спрашивает: „Катя, а у вас есть ваш мармеладный?“ Меня ошарашил такой смелый вопрос. Говорю: „Нет, а что?“ Он мне: „А можно я им буду?“ Я вообще обалдела», — делилась звезда в одном из интервью.

Роман развивался стремительно. Спустя всего восемь дней после знакомства Игорь решил познакомить избранницу со своей семьей. Катя Лель тогда пошутила, что поедет, только если отпустит мама — и Кузнецов действительно тут же позвонил будущей теще. Заверил, что вернет дочку домой целой и невредимой, произвел неплохое впечатление и добился своего!

Еще через две недели он сделал предложение, но певица с улыбкой ответила, что не будет спешить. Свадьбу сыграли только через три года — осенью 2008 года, в узком семейном кругу, а через полгода у пары родилась дочь Эмилия.

На момент их встречи карьера Кати Лель переживала непростые времена. Она только что рассталась с продюсером Александром Волковым и вела судебные тяжбы за авторские права.

«Зачем мне жить в страхе?» — из-за чего распался брак Кати Лель и Игоря Кузнецова

Куда пропал бывший муж Кати Лель Кузнецов, новости. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Брак Кати Лель и Игоря Кузнецова долгие годы считался одним из самых крепких и гармоничных в российском шоу-бизнесе. Пара вместе провела 18 лет, 15 из которых в официальном браке.

О разводе стало известно в 2023 году.

Информация о расторжении брака всплыла, когда кто-то продал данные из архивов суда. Сама Катя Лель долгое время отмалчивалась, но позже все же раскрыла истинные причины расставания.

«Я не могу терпеть, если человек употребляет лишнее. Ты можешь выпить, но потом сказать себе „стоп“! Вот когда нет этого „стопа“, все может закончиться трагично для людей, которые рядом. Человек теряет себя, теряет свое сознание и не понимает, что он делает», — рассказывала она в интервью Борису Корчевникову.

По словам артистки, Игорь в пьяном виде переходил все границы, терял себя и не понимал, что делает. При этом руку на нее муж никогда не поднимал.

Второй проблемой стали измены. Кузнецов мог флиртовать с несколькими женщинами одновременно.

«Просто наступает день, когда ты понимаешь: а зачем все это? Это игра — когда человек выпьет больше, чем надо, он может одновременно звонить и играть с несколькими женщинами, забывая, что у него есть жена, ребенок. Там уже не было рамок. Зачем мне жить в страхе? Для чего? Поэтому я отпустила», — делилась артистка.

Позже, уже после развода, к ней приходили бывшие домработницы и помощницы и рассказывали, что Кузнецов якобы домогался их.

И все это на фоне того, что Лель все годы брака много работала, обеспечивала дочь, а ее бывший муж практически «сидел на ее шее». На тот момент никакого серьезного бизнеса у него давно уже не было.

Однако, несмотря на все обиды, расстались они мирно, даже тепло. В их последнюю встречу обнялись, поцеловались, поблагодарили друг друга, пожелали счастья и разошлись.

После развода певице вроде бы стало легче, но спустя время равновесие нарушило исчезновение Кузнецова.

«Хочется дойти до истины» — куда пропал Игорь Кузнецов

Куда пропал бывший муж Кати Лель Кузнецов, новости. Фото: www.globallookpress.com/Gennadii Usoev

После расставания с певицей Игорь Кузнецов ушел в тень. О нем практически ничего не было слышно, но с дочерью Эмилией он продолжал общаться регулярно. А в апреле 2025 года разразилась новая драма: бизнесмен, находившийся во Франции по рабочим делам, загадочным образом исчез.

В Ницце 13 апреля около 17:00 по местному времени Игорь перестал выходить на связь. Он планировал встречу со знакомым, уже купил билет на самолет в Москву на следующий день, но вдруг пропал. Друзья забеспокоились и сообщили о случившемся его экс-супруге.

На тот момент Катя Лель с бывшим мужем не виделась уже около двух лет. Сразу же начались поиски.

«Я приняла решение все-таки из России вести расследование, чтобы Россия подавала во Францию официально уже дело о его поиске. И буквально на днях мы уже приступим к этому процессу», — уточняла звезда.

Игоря объявили в розыск во Франции, водолазы обследовали акваторию, его фотографии развесили в местах предполагаемого исчезновения, но все тщетно — следов найдено не было. Позже расследованием занялись и российские правоохранители.

Спустя время стало известно, что накануне вылета за границу Кузнецов провел вечер в одном из московских баров вместе с близким другом — шансонье Евгением Кемеровским. Они общались, обсуждали планы, и ничто не предвещало тревоги.

«С Игорем вообще какая-то тайна. Некоторые говорят, что он живой. Для меня все произошедшее с ним — загадка», — рассказывал Кемеровский в беседе с МК.RU.

По его словам, Кузнецов изначально собирался ненадолго улететь в Стамбул, однако вскоре стало известно, что он оказался в Ницце.

«Он мне в день вылета сказал: „Я сейчас слетаю в Стамбул и вернусь“. Почему он полетел в итоге в Ниццу, я так не понял. Для меня это — загадка! Там много загадок!» — добавил шансонье.

Даже после развода Кузнецов часто говорил о Лель, не скрывая, что у него остались к ней теплые чувства. Он подчеркивал значимость семьи и дочери, а близкие не раз советовали ему восстановить отношения с бывшей супругой.

«Хочется дойти до истины. И, в конце концов, ради ребенка, ради дочери понять, куда исчез человек», — отмечала певица.

«Может, он пристал к жене человека, к которому поехал» — что думает об исчезновении экс-мужа Катя Лель

Куда пропал бывший муж Кати Лель Кузнецов, новости. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Основная версия — несчастный случай на воде.

Известно, что в то время во Франции был шторм. Знакомые предпринимателя предположили, что Кузнецов мог утонуть. Однако сама певица категорически отказывается в это верить.

Во-первых, Кузнецов отлично плавал и в прошлом был профессиональным спортсменом. Во-вторых, артистка не понимает, зачем здоровому мужчине в здравом уме идти купаться в море при температуре воды всего плюс шесть градусов, да еще и в шторм.

«Первая версия, которую я подумала и озвучила его другу, — может, он пристал к жене человека, к которому поехал. Он спокойно мог», — делилась Катя Лель в интервью на федеральном телеканале.

Близкие также не верят в случайную гибель. Сестра и директор певицы подтверждала, что среди родных бизнесмена ходит много слухов и предположений, но конкретики нет.

В какой-то момент Катя Лель в отчаянии даже обращалась к экстрасенсам, но они разошлись во мнениях: одни сказали, что он утонул, другие заверили, что жив и скоро объявится.

«Он приходит постоянно во снах. 18 лет жизни — это же не просто. Это целая жизнь, понимаете? 18 лет жизни — это ребенок, дитя любви от него. <…> Души по-любому на энергетическом уровне еще общаются», — вздыхала знаменитость.

«Я очень хочу верить» — что известно о поисках экс-мужа Кати Лель

Куда пропал бывший муж Кати Лель Кузнецов, новости. Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Больше всего артистка переживает за их общую дочь Эмилию. В этом году девочка окончила школу и готовится поступать в медицинский вуз.

«Я очень хочу верить, что у моего ребенка есть папа. Разные мнения людей, которые видят и считывают энергию, я слышала. Кто-то говорит, что он утонул, но я в это не верю. Кто-то говорит, что жив и скоро объявится. Мы живем надеждой…», — сказала певица.

На выпускном дочери Катя Лель мысленно поблагодарила своего пропавшего экс-супруга за то, что он подарил ей такого чудесного ребенка.

Она до сих пор не теряет надежды и продолжает верить в чудо.

«К сожалению, новостей нет уже второй год. 13 апреля он исчез на юге Франции, с тех пор мы ничего не знаем», — призналась артистка.