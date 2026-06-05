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Главная тема Петербургского международного экономического форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Россия должна самостоятельно производить критически важные товары, но при этом не изолироваться и укреплять связи с международными партнерами, отметил президент.

Дальнейшее снижение порога выручки компаний для упрощенного налогообложения возможно отменить, заявил Путин.

«Я так и знал, что в этом месте обязательно реакция зала будет», — с улыбкой отреагировал президент на аплодисменты.

Путин объявил, что некоторые крупные госкомпании из Москвы переберутся в регионы, чтобы снизить нагрузку на столицу.

«Сергей Семенович, столице это не повредит», — сказал президент, обращаясь к мэру Москвы.

Дефицит бюджета России по итогам года может увеличиться, но все равно останется меньше, чем у других развитых стран, сказал Путин.

«В России (дефицит бюджета — Прим. ред.) — 2,6%. Он может по итогам этого года подрасти, но он будет все равно меньше, чем у других промышленно развитых стран».

Зарплаты в России за последние пять лет выросли более чем на 30% в реальном выражении.

«За 5 лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%, именно в реально выражении, то есть за вычетом инфляции. Темпы, безусловно, высокие».

«Дальнейший уверенный рост заработных плат должен быть связан в первую очередь с повышением производительности труда, а также с эффективной организацией производства на основе современных технологических решений нашей сильной инженерной школы».

«Мы слышим критику со всех сторон, что у нас в экономике все припало. Да, но мы опустились до того уровня, в котором страны ЕС живут долгие годы», — указал Путин.

Президент сообщил, что ВВП России в первые четыре месяца года увеличился на 0,2%. Россия сохранила ключевые принципы макроэкономической политики, и это гарантирует дальнейшее развитие и рост.

В России один из самых низких уровней безработицы — около 2,2%. Владимир Путин назвал это отличным результатом.

«В России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно-развитых стран — он составляет примерно 2,2% экономически активного населения. Это очень хороший результат по сравнению с другими развитыми государствами».

Россия добьется успеха в демографии только при высоком уровне жизни и хороших зарплатах, подчеркнул Путин.

«И сегодня, и на перспективу суверенитет страны определяют люди: их знания, квалификация, умение овладеть передовыми технологиями и создавать прорывные товары, услуги, целые рыночные направления».

«Эти профессиональные навыки, конечно, должны хорошо оплачиваться. Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна, успешна в демографическом плане».

Россия занимает одно из ведущих мест в мире по электронной коммерции. Этот сектор экономики ежегодно увеличивается на 30%, как подчеркнул Путин.

«Наша страна находится в числе лидеров по показателю электронной коммерции. Это, в том числе, говорит и о качестве российских платформенных решений, которые приносят выгоду и отечественным производителям, и зарубежным поставщикам».

«Мы слышим критику с всех сторон, что у нас в экономике все припало. Да, но мы опустились до того уровня, в котором страны ЕС живут долгие годы».

В этом году инфляция в стране может достигнуть около 5,2%. Важно, чтобы экономический рост был устойчивым и опирался на внутренние факторы. Президент подчеркнул, что запуск нового инвестиционного цикла в России — главная задача властей.

«Важно, чтобы экономический рост был сбалансированным, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции. Она у нас существенно замедлилась и продолжает снижаться. По прогнозу, инфляция в текущем году приблизится к 5,2%».

Гонка за суверенитет в мире набирает обороты. Это вопрос качества государства, экономики и общества. Суверенитет означает быть сильнее, умнее и эффективнее вкладывать ресурсы.

«Гонка за суверенитет развернулась и набирает обороты. Речь не только о возможности противостоять внешнему давлению и защищать национальные интересы. Это также вопрос качества государства, экономики, общества».

Россия продолжает развивать свой суверенитет, расширяя круг партнеров, а не замыкаясь.

Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но потом обязательно проявится цена зависимости, отметил Путин.

«Россия уже получила такой урок».

Россия лидирует в сфере атомной энергетики. Более 80% проектов АЭС в мире строятся при участии Росатома.

«Мы также лидируем в такой сложной сфере, как атомная энергетика. Более 80% строительных проектов АЭС на мировом рынке реализуется при участии „Росатома“, более 80% — это такой серьезный показатель».

Запад традиционно считался источником технологического прогресса. Однако и здесь произошли изменения. Страны БРИКС значительно увеличили экспорт высокотехнологичной продукции, отметил Путин. Китай, например, лидирует по количеству патентов в сфере искусственного интеллекта.

«Исторически сложилось так, что Запад рассматривался другими странами как источник технологического развития, но и здесь мы видим серьезную трансформацию. За 25 лет страны БРИКС существенно нарастили высокотехнологичный экспорт, теперь он превышает треть глобальных поставок. Это говорит об изменении технологического лидерства в мире. Постепенно это происходит, но это идет».

Уровень госдолга России составляет 16,4% ВВП, а доля рубля в экспортных операциях РФ — 65%.

«Госдолг Еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели известны: у Греции — 146%, у Италии — 137%, Франции — 115%, Бельгии — 108%. У России, кстати — 16,4%. Но плавающая такая цифра немножко… Некоторые наши эксперты показывают цифру 15,8%. Но, во всяком случае, несопоставимая величина».

Универсальные правила торговли, внедренные в рамках ВТО, прекратили работать, когда Запад начал отставать в экономической конкуренции.

Президент отметил, что санкции и конфискация российских активов западными странами существенно ослабили позиции доллара и евро.

«Санкции и блокировка, а по сути — воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют — доллара и евро».

Путин отметил, что вклад стран G7 в рост мировой экономики уступает вкладу БРИКС. По паритету покупательной способности доля БРИКС в мировом ВВП составляет около 40%, в то время как у G7 этот показатель менее 29%. Таким образом, БРИКС демонстрирует лидерство в глобальной экономике, и эта тенденция будет усиливаться.

«В настоящее время доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40%, доля большой семерки — менее 29%. По этому показателю БРИКС обогнал семерку еще в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается. По прогнозам это соотношение будет и дальше прибавлять в пользу БРИКС».

«Лидерство БРИКС увеличивается. По прогнозам, это соотношение будет и дальше прибавлять в пользу БРИКС. За счет чего, возникает вопрос? Что происходит? За счет того, что темпы экономического роста в странах БРИКС будут устойчиво выше. Они сейчас выше — и будут еще выше. Эта тенденция сохранится».

Гармоничный путь развития в современном мире заключается в способности стран слышать друг друга.

«Возможность дать ответ на те серьезные вызовы, с которыми столкнулся современный мир».

Давление на Россию сохраняется, но расширяется наше взаимодействие с другими регионами, сказал Путин.

«Сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра. Появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения, мы осваиваем более перспективные рынки».

Агрессивная политика европейской бюрократии недальновидна.

«Мы видим, какие потрясения испытывают энергетические рынки, как провоцируется напряженность в отдельных регионах, прежде всего на данный момент времени на Ближнем Востоке, как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике, а кроме того подрывает региональную глобальную безопасность», — указал президент.

Как сказал Владимир Путин, мир переживает транформацию.

«Причем такая трансформация — это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития»

По словам президента, элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны.

«Фактически европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Эти процессы возникли не сами по себе, они стали следствием того, что мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию».

Россия всегда открыта для всех, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве, заявил Владимир Путин.

«Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству», — подчеркнул Путин.

Уникальность ПМЭФ заключается в возможности свободного диалога, заявил президент Россиии Владимир Путин во время пленарного совещания.