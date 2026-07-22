Иные придут в 2027 году: пророчество создателя «Дизайна человека» о будущем человечества

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Ра Уру Ху оставил послание о новых существах, смене эпохи и будущем, которое может изменить представление о человеке.

«После 2027 года человечество изменится навсегда» — такое предсказание оставил мистик Ра Уру Ху, создатель системы Дизайна Человека. По его словам, привычная эпоха людей подходит к завершению, а на Земле начнет появляться новая раса — Рейвы.

Ра Уру Ху утверждал, что получил это знание во время мистического опыта в 1987 году на Ибице. В течение восьми дней слышал голос, который передавал ему информацию о природе человека, устройстве сознания и будущем человечества.

Так что ждет человечество после 2027 года?

Кто такой Ра Уру Ху

О чем пророчество Ра Уру Ху на 2027: рейвы, конец света. Фото: www.globallookpress.com/PsychoShadow

Ра Уру Ху — псевдоним Роберта Алана Краковера, человека, который стал известен как создатель системы Дизайна Человека (Human Design). До появления этого учения он занимался различными творческими проектами, работал в сфере рекламы, издательского дела и интересовался духовными практиками.

По словам самого Краковера, переломный момент в его жизни произошел в январе 1987 года на острове Ибица. Именно тогда он пережил необычный мистический опыт, который, как он утверждал, полностью изменил его представление о человеке и устройстве мира.

Он утверждал, что в течение восьми дней получал информацию от некого источника, который называл «Голосом». Эти записи и стали основой Дизайна Человека — своеобразной «картой человека», которая позволяет понять особенности личности, внутренние механизмы принятия решений и жизненное предназначение.

В последующие годы он путешествовал по миру, проводил лекции и обучающие семинары, формируя круг последователей. Его взгляды получили широкое распространение среди людей, интересующихся эзотерикой и самопознанием.

Ра Уру Ху (настоящее имя — Роберт Алан Краковер) умер 12 марта 2011 года на острове Ибица в возрасте 62 лет.

Что изложено в системе Дизайна Человека

О чем пророчество Ра Уру Ху на 2027: рейвы, конец света. Фото: www.globallookpress.com/PsychoShadow

Чтобы понять пророчество Ра Уру Ху о 2027 годе, необходимо разобраться в истории эволюции человечества согласно системе Дизайна Человека.

Ра Уру Ху утверждал, что развитие людей происходит не случайно, а проходит через определенные этапы, связанные с изменением сознания и внутренней природы человека. Согласно его учению, современный человек — это не окончательная форма развития, а промежуточная стадия эволюции.

По версии Ра Уру Ху, до 1781 года на Земле существовал так называемый семицентровый человек. Такая форма жизни, как он описывал, была ориентирована преимущественно на внешний мир: люди опирались на традиции, авторитеты, общественные правила и коллективные установки.

Однако в 1781 году, согласно Дизайну Человека, произошел переход к новой стадии — появлению девятицентрового человека. Ра Уру Ху считал, что современное человечество относится именно к этому типу. У людей появилась более сложная внутренняя структура, позволяющая глубже воспринимать информацию, развивать индивидуальность и искать ответы внутри себя, а не только во внешних источниках.

Он утверждал, что девятицентровой человек является переходной формой, которая должна подготовить человечество к следующему этапу развития.

Особое место в системе занимает идея глобальных циклов. Ра Уру Ху говорил, что человечество развивается под влиянием определенных периодов, которые меняют главные ценности общества.

С 1615 года, согласно его учению, Земля находилась под влиянием Креста Планирования — эпохи, которая сформировала современную цивилизацию. Этот период связывался с развитием сообществ, семейных отношений, сотрудничества между людьми, созданием социальных структур и накоплением знаний.

Но в 2027 году, по системе Дизайна Человека, этот цикл должен завершиться. Ему на смену приходит новый период — Крест Спящего Феникса, который будет связан уже не с коллективными ценностями, а с индивидуальностью, личной силой и изменением самого способа существования человека.

Именно с этим переходом Ра Уру Ху связывал появление нового типа сознания и рождение так называемых Рейвов — новой формы человека, которая, согласно его пророчеству, начнет появляться после 2027 года.

Новая раса Рейвы — что о ней известно

О чем пророчество Ра Уру Ху на 2027: рейвы, конец света. Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

«Голос» сообщил Ра Уру Ху, что эпоха современных людей заканчивается в 2027 году. Согласно его учению, завершение текущего эволюционного цикла приведет не только к изменению ценностей общества, но и к появлению новой формы жизни — Рейвов.

Ра Уру Ху оставил достаточно подробное описание ключевых характеристик Рейвов. Эмоциональный центр или солнечное сплетение станет новым центром осознанности. А это значит, что люди, которые родятся после 2027 года, будут обладать гораздо большим потенциалом эмоциональной осознанности по сравнению с нами.

Внешне Рейвы, по словам мистика, будут выглядеть совсем не так, как современные люди. Вот основные черты, которые перечислял Ра Уру Ху:

Отстраненность, отсутствие потребности в социальных контактах;

Внешняя безэмоциональность, они не будут проявлять чувства;

Отказ от животной пищи — вегетарианство станет их естественной природой;

Гиперчувствительная кожа, а также серьезные проблемы со зрением и с речью.

В целом, как отмечал Ра Уру Ху, Рейвы будут восприниматься другими как люди с ограниченными возможностями. Изначально их даже будут воспринимать собственные родители как детей-инвалидов.

Рейвы не будут стремиться к познанию в привычном смысле. Им не нужны будут открытия и духовные искания. У них будут совершенно иные приоритеты.

Однако главная особенность Рейвов, согласно этому учению, проявится не в отдельных людях, а в их объединении. Ра Уру Ху утверждал, что группы из нескольких Рейвов смогут создавать особое коллективное сознание — так называемые Пенты.

Именно в таких объединениях, по его представлениям, будет раскрываться настоящий потенциал новой расы. Рейвы будут взаимодействовать через общее энергетическое поле, а не через привычные для людей способы общения.

Что произойдет с человечеством после 2027 года

О чем пророчество Ра Уру Ху на 2027: рейвы, конец света. Фото: www.globallookpress.com/Rudi Sebastian

Согласно пророчеству Ра Уру Ху, вместе Рейвы будут гораздо сильнее и эффективнее любого отдельно взятого человека.

Им не будет никакого дела до жизни современных людей. Они в принципе не будут рассматривать людей ни как конкурентов, ни как партнеров.

Рейвы просто будут отстраняться и взаимодействовать исключительно между собой. Из-за такой полной отстраненности будет казаться, что люди и Рейвы существуют в каких-то параллельных мирах. Но на самом деле, по мнению мистика, Рейвы просто будут строить свою, отдельную цивилизацию, и людям будет закрыт в нее доступ, поскольку мы будем не способны подключиться к их единому полю сознания.

Как изменится мир после 2027 года

О чем пророчество Ра Уру Ху на 2027: рейвы, конец света. Фото: www.globallookpress.com/PsychoShadow

Согласно учению Ра Уру Ху, примерно с 2027 года человечество вступает в новый 400-летний период, который он назвал Спящим Фениксом. В Дизайне Человека считается, что история Земли развивается через большие временные циклы, каждый из которых задает свои основные темы, ценности и способы взаимодействия людей.

Ра Уру Ху описывал эти циклы как своеобразную «фоновую частоту», которая влияет на развитие цивилизации. По его представлениям, смена таких периодов отражается не только на обществе, но и на внутреннем устройстве человека: на его взглядах, отношениях, способах принимать решения и воспринимать окружающий мир.

С 1615 года и до 2027 года, согласно Дизайну Человека, Земля находилась под влиянием Креста Планирования. Этот период связывался с развитием коллективных ценностей и созданием современной цивилизации.

Именно в эту эпоху, как утверждал Ра Уру Ху, сформировались привычные для людей формы жизни: стремление создавать семьи, поддерживать сообщества, строить долгосрочные отношения и объединяться ради общих целей. Главными ценностями стали сотрудничество, традиции, передача опыта и развитие социальных структур.

Однако в 2027 году этот цикл должен завершиться. Ему на смену, согласно учению, придет Крест Спящего Феникса. Ра Уру Ху утверждал, что новый этап изменит сам принцип взаимодействия между людьми.

Еще одной особенностью переходного периода в Дизайне Человека считается изменение способов восприятия информации. В системе существуют понятия «правых» и «левых» переменных.

«Левые» люди, согласно этому учению, больше ориентированы на структуру, порядок, планирование и анализ. Им важны логика, последовательность и четкая организация. «Правые», напротив, легче воспринимают информацию интуитивно, обладают большей гибкостью и творческим подходом.

В пророчестве Ра Уру Ху говорится, что после 2027 года баланс между этими типами восприятия начнет меняться, а количество людей с «правой» ориентацией будет постепенно увеличиваться.

Какие катаклизмы произойдут в мире после 2027 года

О чем пророчество Ра Уру Ху на 2027: рейвы, конец света. Фото: www.globallookpress.com/PsychoShadow

Пророчество Ра Уру Ху имеет и еще одну, более мрачную сторону. Согласно его учению, переход от одной эпохи к другой не может пройти спокойно. Он утверждал, что завершение старого цикла приведет к серьезным изменениям, которые затронут все человечество. Он говорил о возможных природных и техногенных катастрофах, масштабных кризисах и событиях, которые могут изменить привычный порядок жизни.

Одним из самых мрачных элементов пророчества стало утверждение о том, что после наступления нового цикла выжить сможет лишь часть людей. В некоторых трактовках учения говорится, что человечество может столкнуться с такими испытаниями, которые приведут к значительному сокращению населения Земли.

Для нового типа существ, Рейвов, этот переход в системе Дизайна Человека рассматривается иначе — не как разрушение, а как начало следующего этапа развития. То, что для современных людей может выглядеть как кризис, в рамках учения Ра Уру Ху является частью большого эволюционного процесса.

Учение Ра Уру Ху о Дизайне Человека объединяет идеи о строении сознания, энергетике человека и глобальных циклах развития человечества. Именно в рамках этой системы он описал переход к новой эпохе после 2027 года, появление Рейвов и изменение ценностей общества.

Для последователей Дизайна Человека это не просто пророчество, а концепция эволюции человека и его сознания. Однако современная наука не подтверждает эти идеи, относя их к сфере эзотерических учений.

Несмотря на это, концепция Ра Уру Ху продолжает привлекать внимание тем, что затрагивает вечные вопросы: как меняется человек и каким может быть будущее человечества.