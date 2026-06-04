Пират, убийца, Безумный Шляпник: лучшие фильмы с Джонни Деппом для идеального киновечера

Фото: Кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика", режиссер Тим Бертон, 2005г.

Сегодня голливудскому актеру исполнилось 63 года.

Джонни Депп — человек-хамелеон, актер, которому подвластны любые перевоплощения. За свою карьеру, начавшуюся в 1984 году, он прожил десятки жизней: был и трогательным искусственным человеком, и харизматичным пиратом, и мрачным парикмахером-убийцей.

Голливудский актер празднует 9 июня свое 63-летие. Лучшие фильмы с его участием — 5-tv.ru.

Джек Воробей: «Пираты Карибского моря»

Лучшие фильмы с Джонни Деппом: смотреть подборку и рецензии. Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», режиссер Гор Вербински, 2003 г.

Невозможно представить капитана пиратов без Джека Воробья, которого сыграл Джонни Депп. Его персонаж с фирменной походкой, подведенными глазами и афористичными репликами мгновенно стал культовым. Депп вложил в Воробья невероятную харизму, смешав в образе черты рок-звезд вроде Кита Ричардса.

Примечательно, что руководство студии Disney поначалу не понимало такого неоднозначного пирата и считало, что актер губит фильм. Однако ему удалось отстоять свое виденье персонажа.

«На съемках первой части я так позабавился, что сравнить не с чем. Пару раз мы с режиссером смотрели на себя и говорили: „Даже не верится, что мы это делаем, а нам за это еще и деньги платят“», — вспоминал потом Джонни Депп.

Благодаря риску актера и режиссера Гора Вербински, фильм, снятый по мотивам аттракциона в Диснейленде, собрал огромную кассу и получил пять номинаций на «Оскар», одну из которых (за лучшую мужскую роль) получил сам Депп.

Также во время посещения детских больниц актер часто использует свой «пиратский» образ.

«Эдвард Руки-ножницы» (1990)

Лучшие фильмы с Джонни Деппом: смотреть подборку и рецензии. Кадр из фильма «Эдвард руки-ножницы», режиссер Тим Бертон, 1990 г.

Эта работа стала знаковым началом многолетнего и плодотворного сотрудничества Деппа с режиссером Тимом Бертоном. Киноакадемик сыграл искусственного человека с ножницами вместо рук, который пытается найти свое место в мире.

Образ получился невероятно трогательным из-за внутренней борьбы наивного создания, которое старается не навредить окружающим своей «опасной» природой.

Фильм стал для Деппа пропуском в мир «странных» персонажей, которые полюбились зрителям по всему миру. О своей работе в этом фильме и начале дружбы с Бертоном актер вспоминал с особым трепетом.

Фильм стал одним из самых узнаваемых в фильмографии артиста и получил 90% одобрения на Rotten Tomatoes.

«Эд Вуд» (1994)

Лучшие фильмы с Джонни Деппом: смотреть подборку и рецензии. Кадр из фильма «Эд Вуд», режиссер Тим Бертон, 1994 г.

Эта черно-белая биографическая драма Тима Бертона — настоящий гимн одержимости искусством, какой бы странной она ни была. Депп перевоплотился в режиссера Эда Вуда, которого называют худшим постановщиком в истории, но при этом он был настолько наивен и полон энтузиазма, что не замечал собственной бездарности.

Работая над ролью, Депп искренне сопереживал персонажу: он надевал дома женское платье и туфли на каблуках, чтобы глубже проникнуться ролью трансвестита, но делал это с огромным уважением.

«Я был аутсайдером», — вспоминал Депп то, что, возможно, помогло ему идентифицировать себя с другими застенчивыми одиночками.

Фильм «Эд Вуд» — настоящая жемчужина для поклонников авторского кино. Картина получила два «Оскара», а рейтинг на Rotten Tomatoes составляет впечатляющие 92%.

Икабод Крейн: «Сонная Лощина» (1999)

Лучшие фильмы с Джонни Деппом: смотреть подборку и рецензии. Кадр из фильма «Сонная лощина», режиссер Тим Бертон, 1999 г.

В этом мистическом триллере Джонни Депп сыграл полицейского-констебля Икабода Крейна, который руководствуется наукой и логикой. По сюжету ему предстоит столкнуться с самым настоящим Всадником без головы в глухой американской деревушке. В своем образе актер блестяще совмещает детективную хватку и нелепую, почти комичную трусость, при этом оставаясь абсолютно обаятельным.

Съемки были наполнены, казалось бы, невероятными ситуациями. Например, актера привязывали к карете и тащили по лесу за лошадьми. В шутку он говорил, что боялся не того, что его искалечат, а того, что лошади могут справить нужду прямо во время дубля.

Благодаря своему мастерству, Депп и Тим Бертон смогли создать уникальную готическую атмосферу, придав старой легенде новое, завораживающее звучание.

«Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007)

Лучшие фильмы с Джонни Деппом: смотреть подборку и рецензии. Кадр из фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», режиссер Тим Бертон, 2007 г.

Эта мрачная музыкальная драма — очередной шедевр в копилке творческого дуэта Деппа и Бертона. Актер исполнил роль цирюльника-убийцы, который возвращается в Лондон спустя много лет, чтобы отомстить судье, разрушившему его жизнь.

Депп продемонстрировал не только драматический талант, но и вокальные данные, исполнив все песни самостоятельно. Сам Джонни Депп утверждал, что ему было страшно даже думать о пении. За эту роль актер получил свой первый и единственный «Золотой глобус».

«Донни Браско» (1997)

Лучшие фильмы с Джонни Деппом: смотреть подборку и рецензии. Кадр из фильма «Донни Браско», режиссер Майк Ньюэлл, 1997 г.

В этой криминальной драме Джонни Депп сыграл агента ФБР Джо Пистоне, который внедряется в преступную семью под видом ювелира Донни Браско. Чтобы как можно точнее передать образ, он проводил время с настоящими гангстерами.

На съемочной площадке Деппу пришлось столкнуться с мощным актерским давлением со стороны легендарного Аль Пачино. Однажды после съемок Депп в интервью заметил, что тот был совершенно безумен и пугал его. Картина получила высокую оценку критиков и 88% на Rotten Tomatoes.

«Что гложет Гилберта Грейпа?» (1993)

Лучшие фильмы с Джонни Деппом: смотреть подборку и рецензии. Кадр из фильма «Что гложет Гилберта Грейпа», режиссер Лассе Халльстрем, 1993 г.

Психологическая драма о молодом человеке, который вынужден нести груз ответственности за свою семью из маленького захолустного городка. Роль Гилберта стала одной из самых не эксцентричных в послужном списке актера, где он показал себя зрелым, эмоциональным драматическим исполнителем.

Примечательно, что на съемках этой картины Депп, как он сам признался, страдал от депрессии и срывал злость на своем молодом коллеге Леонардо ДиКаприо. Он рассказал, что «истязал» Лео за то, что тот постоянно отвлекал его от работы болтовней о видеоиграх.

«Это было трудное для меня время, тот фильм, по какой-то причине. Я не знаю, почему. Я был с ним жесток. Я не горжусь этим», — признался актер спустя годы.

Джеймс Мэтью Барри: «Волшебная страна» (2004)

Лучшие фильмы с Джонни Деппом: смотреть подборку и рецензии. Кадр из фильма «Волшебная страна», режиссер Марк Форстер, 2004 г.

Эта душевная драма рассказывает историю создания знаменитого произведения о Питере Пэне — мальчике, который не хотел взрослеть. Депп сыграл писателя Джеймса Барри, который находит вдохновение в отношениях с семьей, недавно потерявшей отца.

Это одна из самых нежных и светлых ролей актера, которая принесла ему вторую номинацию на «Оскар». Сам он считает, что в Барри его подкупила близость по духу.

Вилли Вонка: «Чарли и шоколадная фабрика» (2005)

Лучшие фильмы с Джонни Деппом: смотреть подборку и рецензии. Кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика», режиссер Тим Бертон, 2005 г.

В этой красочной экранизации Роальда Даля Тима Бертона Джонни Депп предстал в образе эксцентричного владельца шоколадной фабрики. Его Вилли Вонка получился намного более странным, замкнутым и невротичным по сравнению с классической версией Джина Уайлдера. При создании образа Депп опирался на знаменитых чудаков.

Больше всего на съемках он, по его собственному признанию, боялся реакции собственных детей.

«Я очень нервничал, что они придут домой и скажут: „Нет, пап, в следующий раз тебе лучше повезет“. Но они пришли домой и цитировали фильм», — говорил Депп.

Шляпник: «Алиса в стране чудес» (2010)

Лучшие фильмы с Джонни Деппом: смотреть подборку и рецензии. Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес», режиссер Тим Бертон, 2010 г.

Шляпник в исполнении Джонни Деппа — еще одно безумное перевоплощение. Этот персонаж, с его резкими перепадами настроения и трагической историей, идеально вписался в причудливый мир Тима Бертона. Однако актеру было очень тяжело работать: он устал от использования зеленых экранов и технологий CGI, которые, как он считал, лишают процесс настоящей магии и убивают суть актерской игры.

«Новизна зеленого экрана улетучивается очень быстро. Это выматывает, если честно. Зеленый экран выматывает вас. В конце дня ты чувствуешь себя слегка одураченным. Я люблю препятствия… но зеленый экран тебя просто добивает», — жаловался Депп.

Несмотря на прохладные отзывы критиков, картина собрала в мировом прокате более миллиарда долларов.

Барнабас Коллинз: «Мрачные тени» (2012)

Лучшие фильмы с Джонни Деппом: смотреть подборку и рецензии. Кадр из фильма «Мрачные тени», режиссер Тим Бертон, 2012 г.

Эта готическая комедия Тима Бертона, основанная на старой мыльной опере, стала еще одной жемчужиной в короне дуэта. Депп сыграл Барнабаса Коллинза — вампира XVIII века, проклятого ведьмой и заживо погребенного на два столетия.

Выбравшись в 1972 год, он пытается вернуть утраченное состояние и любовь, сражаясь с причудами современного мира. Это одна из самых смешных и одновременно трогательных ролей Деппа, где он мастерски сочетает аристократизм с полным непониманием новых реалий.

Джонни Депп не раз с теплотой вспоминал, какой глубокий след в его душе оставил оригинальный сериал «Мрачные тени», который он смотрел в детстве. Эта страсть стала отправной точкой для создания фильма спустя десятилетия.

«Помните шоу конца 60-х под названием „Мрачные тени“? Барнабас Коллинз был моей огромной одержимостью. Я любил Барнабаса Коллинза больше, чем любил „Гарлем Глобтроттерс“. Я хотел быть Барнабасом Коллинзом настолько сильно, что нашел кольцо, вероятно, одно из маминых, и надел его на этот палец, и пытался причесаться, как Барнабас Коллинз, и пытался понять, как можно сделать себе клыки. Это действительно сильно на меня повлияло, сильно на меня воздействовало», — говорил он.

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018)

Лучшие фильмы с Джонни Деппом: смотреть подборку и рецензии. Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», режиссер Дэвид Йейтс, 2018 г.

Депп присоединился к магическому миру в роли могущественного темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. С появлением Деппа антагонист франшизы обрел специфическую харизму и жутковатое величие — платиновые волосы, гетерохромия (разные глаза) и пугающее спокойствие.

«Это связано с характером этого персонажа. Для меня Грин-де-Вальд как бы больше, чем один человек (если вы понимаете, о чем я). В его теле живут два близнеца. Так что другой глаз — это как бы его другая сторона», — говорил Джонни Депп в интервью журналу EW.

Его кастинг вызвал споры (из-за личных обстоятельств актера), но саму игру восприняли положительно, пока он не покинул проект, уступив роль Мадсу Миккельсену.

«Меня попросили уйти на покой. Они хотели, чтобы я ушел… Их было слишком много, чтобы убить меня. Если вы думаете, что можете причинить мне больше боли, чем я уже испытал, вы глубоко ошибаетесь», — подчеркнул Депп в одном из интервью.

Профессор Ричард: «Профессор» (2018)

Лучшие фильмы с Джонни Деппом: смотреть подборку и рецензии. Кадр из фильма «Во все тяжкое», режиссер Уэйн Робертс, 2018 г.

Одна из самых пронзительных и недооцененных драм в карьере Деппа. Он сыграл Ричарда — университетского преподавателя литературы, у которого диагностировали неизлечимый рак легких.

Отказавшись от традиционного лечения, Ричард решает прожить оставшиеся месяцы ярко, честно и на полную катушку, избавляясь от условностей и прожигая жизнь.

Юджин Смит: «Великий» (2020)

Лучшие фильмы с Джонни Деппом: смотреть подборку и рецензии. Кадр из фильма «Великий», режиссер Эндрю Левитас, 2020 г.

Это, пожалуй, одна из самых важных социальных драм в фильмографии Деппа. Основано на реальной истории фотографа Юджина Смита, который в 1970-х поехал в японский город Минамата, чтобы задокументировать ужасные последствия отравления ртутью жителей прибрежных деревень.

Это был проект, который Депп очень хотел реализовать, но который, по его словам, был «похоронен» из-за личного бойкота.

Людовик XV: «Жанна Дюбарри» (2023)

Лучшие фильмы с Джонни Деппом: смотреть подборку и рецензии. Кадр из фильма «Жанна Дюбарри», режиссер Майвенн, 2023 г.

После нескольких лет судебных разбирательств и относительного затишья в карьере, Депп совершил громкое возвращение на Каннский кинофестиваль с французской исторической драмой. Это фильм о последней официальной фаворитке короля Людовика XV.

Депп исполнил роль самого короля, что стало его первой крупной работой после продолжительного перерыва. Фильм был встречен овациями, а сама роль позволила Деппу вернуть расположение публики и критиков.

«Я не чувствую себя бойкотированным Голливудом, потому что я не думаю о Голливуде. Мне больше не нужен Голливуд», — заявил Джонни после выхода фильма.