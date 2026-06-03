Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

Новый кроссовер представили на ПМЭФ. Чем он оснащен?

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стал не только местом для обсуждения глобальной экономики, но и полноценной автомобильной премьерой. Именно здесь впервые представили публике новый российский кроссовер Volga K50. О характеристиках авто и его стоимости — в материале 5-tv.ru.

Что из себя представляет Volga K50 — харастеристика и цена

Volga K50 на ПМЭФ — характеристика, описание, комлектация, обзор и цена российской машины Волга. Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Задумана машина Volga K50 как для семейных путешествий, так и для ежедневных комфортных поездок по городу. По словам корреспондента «Известий» Егора Евсеева, автомобиль предназначен для большой семьи. Журналист провел тест-драйв авто и отметил, что на заднем сидении смогут комфортно разместиться три человека.

Более того, сиденья второго ряда оснащены регулировкой угла наклона спинок, а пассажирское сиденье укомплектовано дополнительным блоком управления для пассажира заднего ряда и возможностью полной раскладки.

«В базе новой Volga K50 — китайская основа. Нам обещают, что здесь полная русификация без каких-либо китайских элементов», — отметил Евсеев.

Действительно, при проверке цифровой панели автомобиля никаких ошибок найдено не было. Везде присутствует русский язык, а сам интерфейс интуитивно понятен. И, несмотря на азиатскую начинку, стиль у Volga K50 европейский.

Внешний вид новой модели «Волги» тоже не подкачал. Всего автомобиль представлен в пяти цветах: белом, серебристом, сером, черном и зеленом. Кроссовер основан на китайском Geely Monjaro и отличается от него оригинальной решеткой радиатора.

«Силуэт Volga К50 сочетает уверенность и мощь: агрессивная решетка радиатора с вертикальными ламелями и оптика с двойными горизонтальными ходовыми огнями делают модель узнаваемой. Кроссовер Volga К50 построен на высокотехнологичной платформе класса D. Габариты составляют впечатляющие 4770 мм в длину, 1895 мм в ширину при колесной базе 2845 мм. Такие параметры обеспечивают дополнительное пространство внутри салона и удобство размещения пассажиров. Volga К50 — это один из самых просторных и вместительных представителей своего сегмента», — написано на официальном сайте бренда.

Volga K50 предлагает панорамную крышу с люком, атмосферную подсветку салона и акустическую систему с 12 динамиками. В автомобиле есть функция памяти настроек сидений, массаж для водителя и пассажира, вентиляция передних кресел и регулировка угла наклона спинки второго ряда с электроприводом. Также предусмотрен комплекс систем безопасности.

Модели Volga производят на заводе в Нижнем Новгороде, где раньше собирали Skoda и Volkswagen. Проект возглавляет компания «Нижегородские легковые автомобили».

Стартовая цена Volga K50 — 4,2 миллиона рублей. Ожидается, что кроссовер бренда поступит в продажу в июне.

Что под капотом у Volga K50

Volga K50 на ПМЭФ — характеристика, описание, комлектация, обзор и цена российской машины Волга. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Под капотом Volga K50 спрятались 238 лошадиных сил и стандартный для кроссоверов двухлитровый двигатель. Пусть потребление бензина у него чуть больше, зато на дороге автомобиль будет вести себя уверенней, особенно при обгоне — ведь его, как правило, на крупных авто осуществить сложнее.

Скорее всего, именно чуть больший литраж поможет двигателю прослужить дольше — на пробег в хотя бы 400 тысяч километров. А адаптивная подвеска поможет пережить такие расстояния с повышенным комфортом. Это уже подтверждает утверждение дилера, что Volga K50 предназначена для семейных путешествий.

Как развивается отечественный автопром

Volga K50 на ПМЭФ — характеристика, описание, комлектация, обзор и цена российской машины Волга. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Уже не первый год можно заметить, как развивается отечественный автопром. По данным Минпромторга, в январе–мае 2026 года было продано 552,2 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года (506,3 тысячи).

За пять месяцев объем рынка отечественных автомобилей достиг 348,7 тысячи единиц. Это на 26% больше, чем в январе–мае 2025 года. Доля российских машин выросла на 8 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом и составила 63%.

Отрасль не только восстанавливает объемы, но и активно расширяет модельный ряд и инвестирует в развитие. Volga K50 может быть только верхушкой айсберга, показывающего эволюцию российских автобрендов. Помимо традиционных моделей, развивается производство гибридов и электромобилей. Доля электромобилей отечественной сборки по итогам 2025 года выросла до 32%.

Государство активно поддерживает и производителей, и покупателей, стимулируя спрос на отечественные автомобили. В 2026 году поддержка отрасли составит рекордные 966,4 миллиарда рублей.

ПМЭФ-2026

Volga K50 на ПМЭФ — характеристика, описание, комлектация, обзор и цена российской машины Волга. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Северной столице с 3 по 6 июня. Мероприятие собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

На ПМЭФ обсуждают не только текущие проблемы рынков, но и более широкие вопросы развития: инвестиции, финансовую политику, технологические изменения, поддержку предпринимателей, международную кооперацию и новые модели роста.