Необратимый процесс: что начинает происходить с телом после 40 лет

Фото: 5-tv.ru

Многие болезни начинают активироваться именно в зрелом возрасте. Какие привычки помогут их избежать? И как поддерживать здоровье организма?

Возраст от 40 лет и старше многие воспринимают как условную границу между молодостью и зрелостью. Именно в этот период люди начинают замечать, что восстановление после нагрузок занимает больше времени, лишний вес набирается быстрее, а привычный образ жизни уже сказывается на самочувствии иначе.

Однако современные исследования показывают: изменения после 40 лет — это не болезнь и не «поломка» организма, а естественные биологические процессы, которые происходят практически у всех людей. Более того, значительная часть возрастных изменений поддается коррекции.

Что же происходит с организмом после 40 лет — в материале 5-tv.ru.

Что происходит с мышечной массой после 40 лет

Что начинает происходить с телом после 40 лет: здоровье организма, болезни, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/Frank Röder

Одним из первых и наиболее заметных процессов становится постепенное уменьшение мышечной массы. Этот период называется саркопенией.

По данным исследований Гарвардского медицинского университета, после 40 лет человек может терять 1-2% мышечной массы ежегодно, а снижение силы мышц происходит еще быстрее. Причина заключается не только в старении мышечных волокон, но и в изменениях нервной системы, гормонального фона и способности тканей к восстановлению.

Мышцы являются главным «потребителем» энергии в организме. Поэтому уменьшение их объема автоматически снижает расход калорий даже в состоянии покоя.

Именно поэтому многие люди после 40 лет сталкиваются с ситуацией, когда питание остается прежним, а масса тела постепенно увеличивается.

При этом исследования показывают, что регулярные силовые тренировки способны значительно замедлить потерю мышечной ткани даже в возрасте 60–80 лет.

Что происходит с обменом веществ после 40 лет

Что начинает происходить с телом после 40 лет: здоровье организма, болезни, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dasha Petrenko

Один из самых распространенных мифов заключается в том, что после 40 лет обмен веществ резко «ломается». На самом деле процесс происходит постепенно.

Специалисты Национального института здравоохранения США отмечают, что метаболизм с возрастом начинает снижаться. При этом аппетит зачастую остается на прежнем уровне. В результате возникает избыток энергии, который организм откладывает в виде жира.

Особенно характерным становится увеличение объема висцерального жира — жировой ткани вокруг внутренних органов. Именно этот тип жира связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и метаболического синдрома.

По оценкам ученых, средний взрослый человек может набрать от четырех до 11 килограммов между 20 и 50 годами даже без существенного увеличения калорийности питания.

Что происходит с костями после 40 лет

Что начинает происходить с телом после 40 лет: здоровье организма, болезни, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

После 40 лет начинается постепенное уменьшение минеральной плотности костной ткани.

Кости постоянно обновляются: старые клетки разрушаются, а новые формируются. В молодом возрасте процессы находятся в равновесии. Однако с возрастом скорость разрушения начинает превышать скорость восстановления.

В результате кости становятся менее плотными и более хрупкими.

Особенно быстро этот процесс происходит у женщин после наступления менопаузы из-за снижения уровня эстрогенов. Однако мужчины также сталкиваются с возрастной потерей костной массы.

Современные исследования Корнуэльского университета показывают, что снижение плотности костей может начинаться раньше, чем считалось ранее, и продолжаться практически линейно на протяжении всей взрослой жизни.

На практике это означает повышение риска переломов, болей в спине и уменьшения роста в старшем возрасте.

Что происходит с весом после 40 лет

Что начинает происходить с телом после 40 лет: здоровье организма, болезни, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/David Oxberry

После 40 лет меняется не только количество жира, но и его расположение.

Согласно данным, жировая ткань постепенно смещается к центральной части тела. Увеличиваются отложения в области живота и вокруг внутренних органов, тогда как подкожный жир в конечностях может уменьшаться.

Поэтому многие люди замечают, что даже при относительно стабильном весе фигура начинает меняться: талия становится шире, а мышцы рук и ног выглядят менее объемными.

Такие изменения обусловлены гормональными и метаболическими перестройками организма.

Как восстанавливается тело после 40 лет

Что начинает происходить с телом после 40 лет: здоровье организма, болезни, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/Channel Partners

После 40 лет организм уже не так быстро восстанавливается после физических нагрузок, недосыпания и стрессов.

Эксперты Национального института здоровья связывают это с уменьшением активности восстановительных механизмов клеток, накоплением повреждений в тканях и снижением уровня некоторых гормонов роста.

Если в 25 лет после интенсивной тренировки человеку может хватить одного дня отдыха, то после 45–50 лет для полноценного восстановления часто требуется больше времени.

Именно поэтому современные рекомендации делают акцент не только на тренировках, но и на качественном сне, достаточном потреблении белка и грамотном распределении нагрузок.

Как меняется гормональный фон после 40 лет

Что начинает происходить с телом после 40 лет: здоровье организма, болезни, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/David Oxberry

После 40 лет начинают происходить заметные изменения в работе эндокринной системы.

У мужчин постепенно снижается уровень тестостерона. У женщин начинается переходный период, предшествующий менопаузе, сопровождающийся колебаниями уровня эстрогенов и прогестерона.

Изменение гормонального фона влияет на:

мышечную массу;

плотность костей;

настроение;

качество сна;

распределение жировой ткани;

скорость восстановления организма.

Важно понимать, что речь идет о естественном процессе старения, а не обязательно о заболевании.

Что происходит с координацией и балансом тела после 40 лет

Что начинает происходить с телом после 40 лет: здоровье организма, болезни, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

Возрастные изменения затрагивают не только мышцы, но и нервную систему.

Исследования Института здоровья показали, что после 50 лет начинают заметно снижаться показатели силы хвата, силы мышц ног и способности удерживать равновесие. Именно баланс оказался одним из наиболее чувствительных маркеров биологического старения.

Эти процессы объясняют, почему риск падений и травм увеличивается с возрастом.

Хорошая новость заключается в том, что регулярные упражнения на координацию, силовые тренировки и физическая активность способны существенно замедлить данные изменения.

Как стареет организм человека после 40 лет

Что начинает происходить с телом после 40 лет: здоровье организма, болезни, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/Amrei Schulz

Интересные данные появились в последние годы благодаря исследованиям биомаркеров старения.

Специалисты из Стэнфордского университета обнаружили, что возрастные изменения могут происходить не строго линейно. Некоторые крупные молекулярные перестройки наблюдаются примерно в районе 44 лет и затем около 60 лет. В эти периоды фиксируются заметные изменения в работе сердечно-сосудистой системы, обмене веществ, состоянии кожи, мышц и иммунитета.

Это не означает, что организм внезапно стареет за один день. Скорее, речь идет о периодах ускоренных биологических изменений, которые накладываются на общий процесс старения.

Что помогает замедлить возрастные изменения после 40 лет

Что начинает происходить с телом после 40 лет: здоровье организма, болезни, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish

Научные данные достаточно однозначны: скорость биологического старения во многом зависит от образа жизни.

Наиболее эффективными факторами считаются:

регулярные силовые тренировки;

достаточная физическая активность;

потребление достаточного количества белка;

полноценный сон;

контроль массы тела;

отказ от курения;

умеренное потребление алкоголя;

управление стрессом.

Исследования показывают, что люди, придерживающиеся комплекса здоровых привычек в столь зрелом возрасте, имеют значительно более низкий риск преждевременной смерти и возрастных заболеваний.