Просыпаетесь от боли в ногах? Какие болезни скрываются за ночными судорогами

Фото: www.globallookpress.com/Sabrina Vani

Часто судороги в ногах — это не случайность. Так тело пытается сообщить о проблеме.

Просыпаетесь среди ночи от неприятной судороги в ноге? Многие списывают это на усталость, неудобную позу или возраст. Однако ночные спазмы могут сигнализировать о дефиците важных микроэлементов, проблемах с сосудами или даже скрытых заболеваниях.

Почему сводит ноги во сне и в каких случаях стоит обратиться к врачу — в материале 5-tv.ru.

Что вообще происходит с ногами посреди ночи

Почему ночью сводит ноги: симптомы, причины судорог, болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Bihlmayer

Врачи называют внезапное болезненное сокращение мышцы синдромом крампи. В подавляющем большинстве случаев страдает икроножная мышца — та самая мясистая часть на задней поверхности голени. Реже судорога хватает стопу, пальцы ног или заднюю поверхность бедра.

Вы просыпаетесь от того, что мышца будто каменеет: на ощупь она неестественно плотная, иногда даже можно увидеть, как она мелко подрагивает или «перекатывается» под кожей. Боль при этом может быть острой, режущей, иногда сравнивают с ударом током.

Приступ длится от нескольких секунд до десяти-пятнадцати минут, а когда он заканчивается, все равно остается тянущее, ноющее ощущение, словно мышцу перетрудили в спортзале.

И главная неприятность — вы уже не заснете спокойно, потому что тело напряжено в ожидании повторения.

Но почему это происходит именно ночью? Днем мы двигаемся, мышцы работают, кровь циркулирует активнее. Ночью тело расслабляется, замедляется сердцебиение, меняется тонус сосудов.

Если в мышцах уже есть какой-то скрытый дисбаланс — недостаток микроэлементов, застой крови или сдавленный нерв, — то именно в часы сна этот дисбаланс выстреливает спазмом.

Почему ноги сводит по ночам?

Почему ночью сводит ноги: симптомы, причины судорог, болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/David Oxberry

Большинство людей, которые жалуются на ночные судороги, даже не подозревают, что корень проблемы лежит в их тарелке.

Наш организм — это сложнейшая электрохимическая система. Для того чтобы мышца спокойно сократилась и расслабилась, ей нужны «искры» — электролиты. Главные из них — магний, кальций и калий. Если этих элементов не хватает, нервные импульсы начинают «искрить» хаотично, и мышца вместо того, чтобы расслабиться, судорожно сжимается.

Магний — главный расслабляющий минерал. При его дефиците мышцы находятся в постоянном тонусе, готовые сжаться в любой момент.

Кальций и калий отвечают за сам процесс сокращения и передачу сигнала от нерва к мышце.

Связка магния с витамином D и кальцием работает только вместе. Без витамина D кальций не усваивается, даже если вы пьете его ложками. А без магния не усваивается витамин D. Получается такой замкнутый круг дефицита.

Где искать эти вещества? В обычной еде: магний есть в орехах, семечках, шпинате, бобовых и темном шоколаде. Калий — в бананах, кураге, печеном картофеле. Кальций — в твороге, сыре, кефире и кунжуте.

Но современный человек часто питается рафинированной пищей, фастфудом, полуфабрикатами, и естественным путем восполнить запасы становится сложно. Кроме того, любые диеты с ограничением калорий или исключением целых групп продуктов (например, безмолочные или низкоуглеводные) почти гарантированно приводят к дефициту одного из этих элементов — а значит, и к ночным судорогам.

Как обезвоживание влияет на судороги в ногах

Почему ночью сводит ноги: симптомы, причины судорог, болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/Simon Katzer

Вы можете пить достаточно чая, кофе и даже компота, но мышцам нужна чистая вода.

Кофеин, алкоголь и сладкие газировки, напротив, обладают мочегонным действием — они заставляют почки работать активнее, а вместе с лишней жидкостью из организма уходят и те самые электролиты. Достаточно потерять всего 1-2% жидкости, чтобы баланс нарушился.

В жаркую погоду, при интенсивных тренировках или просто если вы забываете пить воду в течение дня, к вечеру ваши мышцы становятся «сухими» и склонными к спазмам.

Особенно часто это случается у пожилых людей: с возрастом чувство жажды притупляется, и человек может не замечать, что организм обезвожен.

Усталые мышцы днем — «бунт» ног ночью

Почему ночью сводит ноги: симптомы, причины судорог, болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/JONATHAN FORD

Вторая по частоте причина — мышечное переутомление. Если вы провели день на ногах, прошли десяток тысяч шагов, занимались в спортзале или даже просто долго стояли в очереди, ваши икроножные мышцы накопили усталость.

В них образуются микроповреждения и скапливаются продукты метаболизма — в частности, молочная кислота. Ночью, когда кровоток замедляется, эти вещества не вымываются как следует, и мышца отвечает болезненным сокращением.

Но есть и обратная сторона медали — гиподинамия. Если вы целый день сидите в офисе, почти не ходите, а вечером заваливаетесь на диван, ваши мышцы атрофируются и плохо снабжаются кровью.

В неудобной позе во сне может пережаться сосуд или нерв — и тогда ногу сведет словно ни с того ни с сего. Так что и перегрузка, и полное бездействие одинаково опасны.

Варикоз — причина судороги в ногах ночью?

Почему ночью сводит ноги: симптомы, причины судорог, болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/Sabrina Vani

Это один из самых коварных вариантов. Многие считают варикоз просто косметическим недостатком. Однако на самом деле это серьезное сосудистое заболевание.

Из-за слабости венозных клапанов кровь застаивается в ногах, появляются отеки, а ночью, когда вы лежите горизонтально, этот застой провоцирует рефлекторный спазм.

Интересно, что ночные судороги могут быть первым симптомом варикоза — задолго до того, как появятся видимые вены. Поэтому, если ваши ноги стали сводить по ночам регулярно, а днем вы чувствуете тяжесть и распирание в голенях, это веский повод провериться у флеболога — врача по венам.

Беременность и гормональные бури — причина судороги в ногах ночью?

Почему ночью сводит ноги: симптомы, причины судорог, болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/Simon Katzer

Будущие мамы часто жалуются на ночные судороги, особенно во втором и третьем триместрах. Причин сразу несколько. Во-первых, растущая матка давит на нижнюю полую вену и нервные сплетения, затрудняя отток крови от ног.

Во-вторых, потребность в магнии, кальции и витамине D у беременной женщины резко возрастает — ведь все это нужно и плоду.

В-третьих, гормональная перестройка влияет на тонус мышц и сосудов. Спазмы у беременных — не редкость, но их обязательно нужно обсуждать с врачом: нехватка магния, например, может грозить и другими осложнениями.

Когда в судорогах ног ночью виноваты болезни: неврология и эндокринология

Иногда ночные судороги — это не самостоятельная проблема, а симптом другого заболевания. Например, при сахарном диабете высокий уровень глюкозы постепенно разрушает нервы — развивается так называемая диабетическая нейропатия. Нервные сигналы к мышцам становятся хаотичными, и начинаются судороги, часто именно ночью.

То же самое может случиться при заболеваниях щитовидной железы — как при повышенной функции (тиреотоксикоз), так и при пониженной (гипотиреоз).

Очень частая неврологическая причина — проблемы с поясничным отделом позвоночника. Грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, стеноз позвоночного канала могут ущемлять нервные корешки, которые идут к ногам.

Тогда судороги будут сопровождаться онемением, покалыванием в пальцах, болью в пояснице.

И еще один важный момент: прием некоторых лекарств тоже может провоцировать ночные спазмы. В первую очередь это мочегонные препараты (диуретики), которые выводят калий и магний, а также статины от холестерина и некоторые средства для лечения астмы.

Что делать, когда свело ноги ночью

Почему ночью сводит ноги: симптомы, причины судорог, болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

Представьте: глубокая ночь, вы резко проснулись от боли. Мышца каменная, рука сама тянется ее растереть, но часто этого недостаточно.

Есть несколько проверенных приемов, которые реально работают.

Первый и самый эффективный — потянуть носок на себя. Даже если больно, нужно аккуратно, но уверенно взяться за большой палец ноги и потянуть всю стопу вверх, к колену. Или упереться пяткой в стену или в спинку кровати и надавить. Это механически растягивает икроножную мышцу, и спазм часто отпускает буквально за несколько секунд.

Второй способ — встать с кровати и пройтись босиком по прохладному полу. Неприятно, больно, но работа мышц под нагрузкой заставляет их рефлекторно расслабиться.

Третий — интенсивный массаж: нужно двумя руками разминать «каменный» участок круговыми движениями, можно с силой надавливая большим пальцем на самый центр мышцы.

Четвертый — смена температуры: к больному месту прикладывают теплую грелку (если спазм от напряжения) или, наоборот, холодное полотенце (если есть отек и острое воспаление). Экспериментально можно определить, что помогает именно вам.

После того как судорога прошла, хорошо помассировать ногу от щиколотки к колену, чтобы разогнать кровь и лимфу, и выпить стакан теплой воды — это поможет восполнить жидкость и электролиты.

Как предотвратить и как лечить судороги в ногах

Почему ночью сводит ноги: симптомы, причины судорог, болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/David Oxberry

Лечение ночных судорог всегда зависит от причины. Универсальной таблетки «от сводит ноги» не существует. Но есть рекомендательный последовательный алгоритм, который сможет помочь немного снизить боль.

Начните с анализа образа жизни. Пьете ли вы достаточно чистой воды в течение дня (ориентир — 30 миллилитров на один килограмм веса)? Едите ли вы продукты, богатые магнием и калием? Не злоупотребляете ли кофе, алкоголем, сладким?

Попробуйте в течение двух недель добавить в свой рацион горсть орехов или семечек перед сном, а утром — банан. Исключите алкоголь хотя бы на это время. Очень часто одних этих мер хватает, чтобы судороги прекратились.

Физическая активность — второе ключевое звено. Идеальная профилактика — ежедневная растяжка икроножных мышц и задней поверхности бедра.

Простое упражнение: встаньте лицом к стене, одну ногу выставьте вперед, согнув в колене, вторую отведите назад, не отрывая пятки от пола. Вы почувствуете натяжение в икре. Держите 30 секунд, повторите три-четыре раза.

Полезен контрастный душ — чередование теплой и прохладной воды тренирует сосуды, улучшает микроциркуляцию.

После душа можно легкими движениями помассировать ноги снизу вверх.

И обязательно следите за обувью: тесные туфли на высоком каблуке или, наоборот, совершенно плоская подошва без супинатора нарушают биомеханику ходьбы и перегружают икры.

Однако доказательных исследований о том, что немедикаментозные способы помогут совсем избавиться от ночных судорог в ногах, не существует.

Начните свое лечение с терапевта. Он назначит базовый анализ крови (общий, на ферритин, витамин D, магний, кальций, калий, глюкозу). Возможно, понадобится УЗИ вен нижних конечностей, чтобы исключить варикоз, или консультация невролога с МРТ поясничного отдела.

При выявленном дефиците микроэлементов, варикозе или других заболеваниях врач выпишет препараты и составит план лечения.

Когда нельзя терпеть судороги в ногах по ночам

Почему ночью сводит ноги: симптомы, причины судорог, болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/Michael Memminger / CHROMORANGE

Существуют ситуации, когда ночная судорога — это не просто неприятность, а сигнал опасности. Немедленно обратитесь к врачу, если вместе со спазмом нога покраснела, стала горячей, появился отек — это может быть тромбоз глубоких вен, состояние, угрожающее жизни.

Если судороги стали сопровождаться слабостью в ноге, онемением, недержанием мочи — это похоже на компрессию спинного мозга. Если приступы случаются несколько раз за ночь, каждую ночь, и мешают спать — это переходит в хроническую бессонницу и истощение нервной системы.

Но в большинстве случаев, к счастью, все не так страшно. Ночные судороги — это не приговор, а всего лишь повод чуть внимательнее отнестись к своему телу.