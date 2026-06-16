Съедают ваши деньги: 6 ошибок, которые уменьшают размер пенсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Многие даже не обращают на эти пункты внимание, хотя именно они могут существенно повлиять на размер выплат!

Многие россияне начинают интересоваться размером будущей пенсии только незадолго до выхода на заслуженный отдых. Однако проверить правильность учета стажа, страховых взносов и пенсионных баллов лучше заранее.

Иногда даже небольшая неточность в документах или отсутствие сведений о периоде работы может сказаться на итоговой сумме выплат.

Какие ошибки встречаются чаще всего, как проверить данные в Социальном фонде и когда имеет смысл требовать перерасчет, 5-tv.ru рассказал юрист Альберт Ануфриев.

Альберт Ануфриев

Юрист

Трудовой стаж

Как рассчитать размер пенсии — трудовой стаж, выписки, справки и деньги. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

За пенсии с 1 января 2023 года в России отвечает Социальный фонд. Одна из его задач — объяснять людям, какие выплаты им положены. Когда вы приходите в отделение, вам обязаны рассказать о ваших пенсионных правах и возможных льготах.

Важно следить за тем, чтобы ваш трудовой стаж, на основании которого и рассчитывается пенсия, включал все периоды работы. В противном случае выплаты будут меньше, чем вы можете получать.

Самые частые причины отказа учета того или иного периода работы в трудовой стаж:

нет документов о нужной продолжительности стажа по конкретной профессии;

работа была не круглый год, а только в определенный сезон;

работодатель не платил страховые взносы либо нет сведений об уплате на лицевых счетах.

Что делать, если вы столкнулись с такой ситуацией?

Шаг первый. Получите в Социальном фонде официальный документ, в котором указано, какой именно стаж вам засчитали для назначения пенсии.

Шаг второй. Если какого-то периода там нет, но запись о работе в этот период есть в трудовой книжке, подайте в фонд заявление с просьбой дополнить данные о вашей занятости.

Шаг третий. Если записи в трудовой книжке нет, обращайтесь к работодателю.

Если работодатель ликвидирован или найти его невозможно, придется идти в суд. Вы подаете заявление об установлении юридического факта — того, что вы действительно работали в конкретный период. Суд примет решение, признает период подлежащим включению в стаж и укажет фонду зачесть этот период при расчете пенсии.

Индивидуальный лицевой счет

Как рассчитать размер пенсии — трудовой стаж, выписки, справки и деньги. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Помимо стандартных шагов — сверить стаж по справке из Социального фонда и при необходимости обратиться в суд, — есть несколько менее очевидных, но не менее опасных ловушек, которые могут тихо «съесть» часть пенсии.

Главный инструмент будущего пенсионера — индивидуальный лицевой счет (ИЛС). Именно на нем хранится все, что превратится в рубли: периоды работы, суммы страховых взносов, количество пенсионных баллов. Работодатели обязаны передавать эти данные в Социальный фонд по закону, а гражданин вправе бесплатно проверять свой счет.

Заказать выписку можно через Госуслуги. Если заметили пропажу — сразу подавайте в СФР заявление о корректировке лицевого счета, не дожидаясь назначения пенсии.

Также люди часто забывают о так называемых нестраховых периодах: служба в армии, уход за ребенком до полутора лет, за инвалидом I группы или пожилыми старше 80 лет. Все это не просто включается в стаж, но и приносит реальные баллы — от 1,8 до 5,4 за год, как указано в статье 15 закона «О страховых пенсиях» № 400-ФЗ.

Чтобы баллы учли, нужно самостоятельно принести подтверждающие документы: военный билет, свидетельство о рождении, справку об инвалидности. Официальные разъяснения собраны на сайте СФР.

Зарплата «в конверте»

Как рассчитать размер пенсии — трудовой стаж, выписки, справки и деньги. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Отдельная история — зарплата «в конверте». Формула страховой пенсии построена на индивидуальном пенсионном коэффициенте, который напрямую зависит от официального заработка и перечисленных с него взносов. Неофициальная часть денег баллов не создает, а «невидимый» период могут и вовсе не засчитать.

Даже если записи о работе есть, они могут оказаться «испорченными». Нечитаемая печать, незаверенное исправление, ошибка в дате — и периоды работы могут не засчитаться в трудовой стаж.

Правила заполнения трудовых книжек утверждены постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225, а в разделе «Трудовая книжка» на сайте СФР поясняется, как именно должны выглядеть правильные записи.

Если нашли дефект у еще действующего работодателя — требуйте исправить. Когда предприятия уже нет, придется поднимать архивы или, как крайняя мера, устанавливать факт работы в судебном порядке, но это отдельная процедура, выходящая за рамки простой сверки документов.

Самый выгодный стаж теряется

Как рассчитать размер пенсии — трудовой стаж, выписки, справки и деньги. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Значительная часть пенсии за советский и ранний постсоветский период рассчитывается по соотношению вашей зарплаты к средней по стране.

По умолчанию могут взять данные за 2000–2001 годы, но вы имеете право выбрать любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года — так гласит статья 30 Федерального закона № 173-ФЗ.

Покопайтесь в архивах, найдите самый выгодный пятилетний отрезок и подайте справку в фонд — это прямая рекомендация СФР в материале «Заработок для расчета пенсии». Разница в итоговых выплатах может оказаться очень ощутимой.

Иждивенцы и сельский стаж

Как рассчитать размер пенсии — трудовой стаж, выписки, справки и деньги. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Когда пенсия уже назначена, многие уверены, что при появлении иждивенцев или выработке сельского стажа ее автоматически повысят. Это не так.

Согласно части 6 статьи 23 закона № 400-ФЗ, без заявления пересчитывают лишь выплаты при достижении 80 лет или установлении I группы инвалидности.

В остальных случаях — только по вашему письменному обращению. Порядок подачи заявления описан на странице СФР о перерасчете.

Специальный стаж для досрочной пенсии

Как рассчитать размер пенсии — трудовой стаж, выписки, справки и деньги. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Для тех, кто претендует на досрочную пенсию, критически важно подтвердить специальный стаж. По статье 30 закона № 400-ФЗ профессия должна точно соответствовать утвержденным спискам, которые конкретизированы постановлением Правительства № 665 от 16.07.2014.

Льготные пенсии обычно назначают за работу в особых условиях труда. Их можно получить на 5-10 лет раньше обычного пенсионного возраста. Причина — работа в течение определенного времени в условиях, вредных или опасных для здоровья. Этот период называется специальным трудовым стажем.

Если в выписке из лицевого счета нет кода «особые условия труда», фонд льготный период не засчитает. Выход — требовать от работодателя льготную справку; при его ликвидации — добывать табели учета рабочего времени, карты аттестации рабочих мест, приказы.

Аналогичная история с «северным» стажем: повышенная фиксированная выплата полагается только при четком указании в документах, что работа проходила в районах Крайнего Севера или местностях, к ним приравненных.

Проверьте, чтобы в трудовой книжке был ясно прописан населенный пункт, а если нет — заказывайте архивную справку о местонахождении организации.

Пенсия — это не подарок государства, а результат многих лет работы и уплаты страховых взносов. Закон дает все инструменты, чтобы вернуть ее полностью, нужно лишь вовремя проверять лицевой счет, не забывать о «невидимых» периодах и грамотно подтверждать каждую запись.