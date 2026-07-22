«Дикая роза» спустя годы: что стало с Розой Гарсией и другими звездами сериала

Фото: Кадр из сериала "Дикая роза", режиссер Эрнесто Арреола, Беатрис Шеридан, 1987-1988г.

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Почти 40 лет назад «Дикая роза» покорила СССР: миллионы зрителей следили за развитием сюжета. Любимые актеры теленовеллы заметно изменились за это время, а некоторых уже и вовсе нет в живых.

«Дикую розу» в СССР смотрела вся страна — история бедной девушки Розы Гарсии и ее любви к богатому наследнику стала настоящим телевизионным событием.

Спустя десятилетия судьбы актеров легендарного сериала сложились по-разному: одни сохранили славу, другие исчезли с экранов, а некоторых уже нет в живых.

Вероника Кастро — Роза Гарсия

Кадр из сериала «Дикая роза», режиссер Эрнесто Арреола, Беатрис Шеридан, 1987-1988; www.globallookpress.com/Carlos Tischler

Для советских зрителей Вероника Кастро навсегда осталась той самой Розой Гарсией — дерзкой, доброй и независимой девушкой, которая покорила сердце богатого наследника. К моменту съемок «Дикой розы» актриса уже была большой звездой в Мексике.

Вероника начала работать в 15 лет — танцовщицей в ночном варьете, затем попала в театральную труппу. В 16 лет рискнула сняться обнаженной для журнала Caballero, что открыло ей дорогу на телевидение.

Настоящий прорыв случился с мыльной оперой «Богатые тоже плачут», где она сыграла Марианну. Это был ее четвертый проект, но именно он сделал ее известной на постсоветском пространстве.

Следом пришла «Дикая роза» — уже пятая работа. Удивительно, но 35-летняя актриса сыграла 18-летнюю девушку, и зрители не заметили подвоха.

Сериал принес ей статус настоящей звезды, но Вероника неожиданно поняла: актерство — не дело всей жизни. Чтобы больше никогда не оказаться в нищете, а она отчетливо помнила тяжелые времена, актриса продолжила сниматься. Правда, параллельно артистка училась на политолога, вела телепередачи и записывала музыкальные альбомы.

В 2018 году она в последний раз появилась в кино, после чего вернулась в театр. В 2022 году официально объявила об окончании съемок, сыграв прощальную роль Малены в сериале «Когда я молод».

Актриса никогда официально не выходила замуж. У нее двое сыновей — Кристиан и Мишель. Старший стал известным певцом, младший связал жизнь с творческой сферой.

Сегодня Веронике Кастро 73 года. Она живет в Мексике в шикарном особняке на берегу океана.

Гильермо Капетильо — Рикардо и Рохелио Линарес

Кадр из сериала «Дикая роза», режиссер Эрнесто Арреола, Беатрис Шеридан, 1987-1988; Alfonso Manzano/ClasosLatinContent/Getty Images

Гильермо Капетильо стал одним из главных мужских символов мексиканских сериалов 1980-х. Зрители впервые заметили его еще в «Богатые тоже плачут», где он сыграл сына героини Вероники Кастро. А затем актер снова появился рядом с ней уже в «Дикой розе».

На этот раз ему досталась необычная задача — сыграть сразу двух персонажей: братьев-близнецов Рикардо и Рохелио Линарес. После выхода сериала Капетильо находился на вершине популярности. Его приглашали в новые теленовеллы, он считался одним из самых привлекательных актеров Мексики. Однако со временем он постепенно отошел от съемок. Последние заметные работы актера относятся к 2010-м годам.

Неожиданной страницей его жизни стало увлечение корридой. Гильермо начал участвовать в боях с быками, что вызвало удивление у многих поклонников: от романтического героя сериалов они не ожидали такого опасного хобби.

Помимо этого, актер занимается коллекционированием, интересуется авиацией и ведет спокойный образ жизни вдали от прежней телевизионной славы.

Сегодня Гильермо Капетильо 68 лет. Он уже не является постоянным участником мексиканских сериалов, но поклонники по-прежнему помнят его как одного из главных героев эпохи латиноамериканских теленовелл

За плечами актера множество любовных романов. Первый брак — с Марией Фернанде Чават — продержался недолго. В 2006 году он женился во второй раз — на экс-модели Тане Амескуа. Детей у пары нет, хотя сам Гильермо говорил, что мечтает стать отцом и готов посвятить себя семье.

В сети ходили фотография, где он запечатлен с девочкой лет пяти-шести, очень похожей на него, — так что, возможно, его мечта все же сбылась, но подтверждений нет.

Лаура Сапата — Дульсина Линарес

Кадр из сериала «Дикая роза», режиссер Эрнесто Арреола, Беатрис Шеридан, 1987-1988; www.globallookpress.com/Yamak Perea

Если Роза Гарсия была символом доброты и наивности, то Дульсина Линарес стала полной противоположностью. Ее ненависть к главной героине и постоянные интриги сделали персонажа одной из самых запоминающихся злодеек мексиканских сериалов.

Роль Дульсины принесла Лауре Сапате огромную популярность, но одновременно сильно повлияла на ее дальнейшую карьеру. После успеха «Дикой розы» режиссеры часто предлагали ей играть именно отрицательных персонажей.

Актриса настолько убедительно перевоплощалась в злодеек, что многие зрители начали переносить экранный образ на реальную жизнь. Лаура позже рассказывала, что из-за таких ролей ей приходилось сталкиваться с негативной реакцией поклонников.

Лаура была замужем за Хуаном Эдуардо Соди де ла Тих. В этом браке родились двое сыновей — Клаудио и Патрисио. Но вскоре после рождения второго ребенка пара развелась. С тех пор актриса больше не выходила замуж.

В ее жизни были и тяжелые испытания. В 2002 году Лаура и ее сестра Эрнестина Соди стали жертвами похищения в Мехико. Они провели в плену некоторое время, после чего были освобождены.

В 2010 году Лаура объявила об окончании кинокарьеры, заявив, что хочет больше времени проводить с сыновьями.

Сегодня Лауре 69 лет, и она не сидит без дела. Актриса стала генеральным директором компании, занимающейся строительством солнечных электростанций.

Рената Флорес — Леопольдина

Кадр из сериала «Дикая роза», режиссер Эрнесто Арреола, Беатрис Шеридан, 1987–1988 г.

Экономка Леопольдина из «Дикой розы» была не такой прямолинейной злодейкой, как Дульсина. Ее персонаж сочетал хитрость, комичность и желание влиять на происходящее в доме Линаресов.

Для Ренаты Флорес эта роль стала одной из самых известных в карьере. До этого она уже много лет работала в мексиканском кино и на телевидении, а начинала свой творческий путь как певица.

После успеха «Дикой розы» актриса продолжала сниматься в сериалах, однако со временем стала появляться на экране все реже. Последние годы ее жизни оказались непростыми.

Долгое время о Ренате ничего не было слышно. В 2020 году выяснилось, что из-за огромных долгов суд изъял у нее дом. Актриса была вынуждена жить в машине и попрошайничать. Социальные службы взяли заботу о ней в свои руки, предложили место в доме престарелых. Она согласилась переехать, но через несколько месяцев родственники забрали ее к себе.

9 февраля 2024 года Рената Флорес скончалась в Мехико от рака на 75-м году жизни.

Лилиана Абуд — Кандида Линарес

Кадр из сериала «Дикая роза», режиссер Эрнесто Арреола, Беатрис Шеридан, 1987–1988 г.

Лилиана Абуд сыграла Кандиду Линарес — одного из членов семьи, вокруг которой разворачиваются главные события сериала.

В отличие от многих коллег, ее путь после «Дикой розы» пошел не только по актерской линии.

После 30 лет у Лилианы начались серьезные проблемы со зрением. Глаза болезненно реагировали на свет, она была вынуждена везде ходить в темных очках. Об актерской карьере пришлось забыть.

Лилиана постепенно отошла от съемок и нашла себя в другой сфере — стала сценаристкой и писательницей. Подтверждая теорию, что талантливый человек талантлив во всем, она добилась успеха и здесь, получив несколько мексиканских телевизионных премий.

Лилиана Абуд более 40 лет была замужем за Альфонсо Рендоном, который ушел из жизни в 2020 году. У 77-летней артистка есть двое детей — Альфонсо и Паул.

Роберто Бальестерос — доктор Херман Лаприда

Кадр из сериала «Дикая роза», режиссер Эрнесто Арреола, Беатрис Шеридан, 1987-1988; Adrián Monroy Medios Media/Getty Images

Роберто Бальестерос сыграл в «Дикой розе» доктора Хермана Лаприду — персонажа, который запомнился зрителям благодаря своей сдержанности и благородству.

За его плечами — одна из самых богатых карьер среди участников проекта: он снялся в десятках мексиканских сериалов и фильмов. Особенно часто ему доставались роли сложных персонажей — иногда отрицательных, но всегда ярких.

Со временем Роберто стал реже появляться на экране и постепенно отошел от актерской работы. Последние годы он больше занимается личными проектами и живет вдали от прежней телевизионной популярности.

Ирма Лосано — Полетт, мама Розы

Кадр из сериала «Дикая роза», режиссер Эрнесто Арреола, Беатрис Шеридан, 1987-1988; Alejandro Godinez/Getty Images

Ирма Лосано была одной из самых опытных актрис «Дикой розы». К моменту съемок она уже имела большой профессиональный опыт и считалась настоящей звездой мексиканского телевидения.

В сериале она сыграла Полетт — мать Розы Гарсии. Ее героиня стала важной частью истории главной героини, а сама актриса получила любовь зрителей.

Карьера Ирмы началась еще в молодости. Она работала в театре, снималась в кино и участвовала в многочисленных теленовеллах. Ее называли одной из актрис, которые стояли у истоков мексиканской телевизионной драмы.

В последние годы жизни здоровье артистки серьезно ухудшилось. В 2013 году у нее диагностировали рак слюнной железы. Несмотря на лечение, болезнь оказалась сильнее.

Ирма Лосано умерла 21 октября 2013 года в возрасте 69 лет.

Магда Гусман — крестная Розы Томаса

Кадр из сериала «Дикая роза», режиссер Эрнесто Арреола, Беатрис Шеридан, 1987–1988 г.

Магда Гусман была настоящим ветераном мексиканского кино. Она начала сниматься еще в детстве и за свою долгую карьеру стала одной из самых уважаемых актрис страны.

В «Дикой розе» ей досталась роль крестной Розы — доброй женщины, которая поддерживала главную героиню.

К моменту работы над сериалом у Магды уже был огромный опыт. Молодые актеры часто обращались к ней за советами, а коллеги называли ее настоящим профессионалом. Она продолжала сниматься даже в зрелом возрасте и не хотела полностью уходить из профессии.

В последние годы у актрисы появились проблемы с сердцем. Магда Гусман умерла 12 марта 2015 года в возрасте 83 лет от сердечного приступа.

Альберто Маяготья — Пабло Мендисабаль

Кадр из сериала «Дикая роза», режиссер Эрнесто Арреола, Беатрис Шеридан, 1987–1988 г.

Для Альберто Маяготьи «Дикая роза» стала одной из самых заметных работ в начале карьеры. Он сыграл Пабло Мендисабаля — младшего героя истории, который оказался втянут в семейные конфликты и романтические линии сериала.

После проекта актер продолжал сниматься, но повторить масштаб успеха «Дикой розы» ему не удалось. Со временем он стал появляться на экране все реже.

Позже Маяготья переключился на другие направления работы — занимался театром, рекламой и творческими проектами.

В отличие от многих коллег, он не стал бороться за постоянное присутствие на телевидении и выбрал более спокойную жизнь.

Сегодня 57-летний Альберто Маяготья остается известным прежде всего благодаря роли Пабло в культовой теленовелле, которую помнят миллионы зрителей.

Леонелла Вильяреаль — Эдит Гонсалес

Кадр из сериала «Дикая роза», режиссер Эрнесто Арреола, Беатрис Шеридан, 1987–1988 г.

Эдит Гонсалес была одной из самых популярных мексиканских актрис своего поколения. Она начала сниматься еще ребенком и уже в юности стала известной на родине. В «Дикой розе» она сыграла Леонеллу Вильяреаль — одну из представительниц богатой семьи, которая сначала относится к Розе с неприятием.

Для российских зрителей Эдит запомнилась также по сериалам «Богатые тоже плачут» и другим мексиканским теленовеллам. Актриса всегда стремилась к серьезным ролям и много работала над профессиональным развитием. Она занималась танцами, театром и участвовала в крупных телевизионных проектах.

В личной жизни главным человеком для нее стала дочь Констанца. Эдит долгое время скрывала личность отца ребенка, но позже стало известно, что им был мексиканский политик Сантьяго Крил.

В 2016 году у актрисы диагностировали рак яичников. После лечения наступило улучшение, однако болезнь вернулась.

Эдит Гонсалес умерла 13 июня 2019 года в возрасте 54 лет.