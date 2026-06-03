Шок-история солиста «Иванушек»: почему Кирилл Андреев не пьет уже 25 лет

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Кирилл Андреев очень серьезно относится к своему здоровью. Какое событие заставило звезду пересмотреть подход к жизни, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал, из-за чего он не притрагивается к спиртному и уже четверть века ведет здоровый образ жизни. Что за травму получил певец в 30-летнем возрасте? Правда ли врачам даже пришлось делать ему трепанацию черепа? На какую операцию артист решился ради красоты? И как восстанавливается после тяжелых гастролей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Все мои знакомые говорят: «Кирилл, как-то даже не верится, что тебе 55. Максимум 47-48». Я говорю: «Ребят, стараюсь».

Кирилл Андреев не скрывает: чтобы так эффектно и подтянуто выглядеть на шестом десятке лет, нужно прилагать очень много усилий. Почти четверть века певец следит за собой: регулярно тренируется и спит сколько нужно.

«Надо высыпаться обязательно, потому что если человек не высыпается, нет возможности полноценно выступать на сцене, тренироваться. Ложиться желательно до 12. У нас иногда не удается, но если такие моменты происходят в жизни, то нужно, конечно же, потом уже спать минимум шесть-семь часов, чтобы восстановиться», — подчеркивает Кирилл Андреев.

Исполнитель уделяет большое внимание и состоянию кожи. Использует кремы для увлажнения. А также перешел на особый тип питания, который, по его мнению, положительно влияет на внешность.

«Белковое питание — это яйца, мясо. И отеки ушли. Без углеводов, вообще без всего. Это мой принцип, ребят, я никому ничего не советую, просто мне комфортно, у меня вес один и тот же держится. Я похудел на десять килограммов, и слава богу», — говорит Андреев.

«Он уже дедушка, но для дедушки — дай бог каждому. Потому что он еще так двигается, он в такой форме. Поэтому я бы хотел быть таким же дедушкой», — признается светский журналист Феликс Грозданов.

Одним из главных своих достижений Андреев считает отказ от спиртного. Он не пьет уже более 25 лет, хотя в юности очень любил покутить. В 2001 году артист отмечал день рождения, перебрал с алкоголем и начал выяснять отношения с одним из гостей.

В ходе драки упал и сильно ударился головой. Несколько недель провел в больнице. Состояние певца оставалось критическим из-за обширной внутренней гематомы. Тогда медики решились на кардинальную меру — трепанацию черепа.

«Сложнейшая операция. Первые два-три года я не чувствовал запахи. Потом все начало проявляться заново. Видимо, какой-то нерв был затронут», — вспоминает Андреев.

«Если, например, у него нарастал неврологический дефицит, у него была консервативная терапия, но дефицит все равно нарастал, то есть, например, появился порез, появились нарушения речи, появилось нарушение сознания, то в такой ситуации тоже будут делать трепанацию черепа», — уточняет врач-невролог Анна Лацинова.

После выписки Андреева долго преследовали головная боль и повышение артериального давления. А еще он был вынужден ходить в темных очках из-за непереносимости яркого света. Во время реабилитации с ним даже случился приступ эпилепсии, и в любой момент это могло повториться.

«Есть два этапа, когда может возникнуть эпилепсия после травмы. Это острый этап, когда у нас случается именно резкое изменение, появляется дополнительный объем в головном мозге, приходят медиаторы воспаления. Либо, когда уже острый период прошел, у нас прошло заживление, всегда образуется, если это была гематома, то рубец, как если мы порезались, например. И там тоже изменяется структура клеток», — объясняет врач Лацинова.

Несчастный случай стал для музыканта поворотным. После этого он решил раз и навсегда завязать с вредными привычками. Всерьез увлекся спортом. Зимой стал кататься на лыжах. Полюбил хоккей, в который до сих пор играет с удовольствием.

«У меня визор, решетка, чтобы лицо не было повреждено. Потому что это травматичный вид спорта. Но, по крайней мере, за десять лет только, естественно, губу порвал и все. Все остальное хорошо», — отмечает артист.

Кроме того, Кирилл Андреев регулярно посещает бассейн. Еще в юности он стал кандидатом в мастера спорта по плаванию и с тех пор не изменяет своему пристрастию.

«В общем-то, у меня заплыв иногда бывает на три-четыре километра. Без остановки я плаваю», — заявляет певец.

Андреев старается следить за собой и во время гастролей. Длительные перелеты совершает в специальном компрессионном белье от отеков, а по возвращении домой первым делом посещает баню. Все эти меры позволяют певцу не только чувствовать себя прекрасно, но и пока обходиться без пластики. Хотя не скрывает, что в юности уже имел подобный опыт.

«Много-много лет назад у меня операция была, убирали горбинку, что касается носа, да. И все, больше ничего. Это была модельная школа американская в Крылатском (объясняет про горбинку. — Прим. ред.), поэтому только лишь этот момент. Хотя я был… Не то что я был против, просто сказали, сделал», — говорит звезда.

Кроме того, солист «Иванушек» поддерживает организм витаминами и при малейшем недуге обращается к врачам. Поэтому в свои 55 лет он чувствует себя на 30, имеет армию поклонниц и легко может дать фору молодым коллегам по шоу-бизнесу.