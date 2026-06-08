Живая вода в плохом смысле: кто плавает в трубах и что течет из вашего крана

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Почему в водопроводе появляются черви и какие фильтры помогут?

Хотелось бы не видеть, кто живет в водопроводных трубах, но, чтобы обезопасить семью от инфекций, придется узнать врага в лицо.

Какие инфекции распространяются через воду? Откуда в водопроводе черви и какие фильтры установить на сифон, чтобы они ни за что не попали в чашку? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Что делать при появлении червей и бактерий в водопроводной воде

Какую воду из водопровода нельзя, опасно пить. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Жительница Красноярского края Татьяна Ковалева однажды увидела, как червь вылез из сифона.

«Я их выловила из ванной несколько. Они живучие в горячей воде!» — поразилась она.

Такое не привидится и в кошмаре!

«В кружке живность! Зато за коммуналку дерут бешеные деньги», — возмущается она.

Больше воду из крана Татьяна не пьет. Она живет в небольшом городке Заозерном. С такой находкой столкнулась впервые.

«Ребенок старший хотел налить воды попить и увидел червяка в воде. Соответственно, он позвал меня: „Мама, посмотри, что это!“ Для нас это было шоком», — рассказывает жительница Заозерного.

Татьяна обратилась в управляющую компанию, местный водоканал и Роспотребнадзор.

«На что мне был дан ответ, что данную воду, которую мы у вас брали, забор воды, сделали анализ воды, и анализ хороший», — говорит Ковалева.

Проблема до сих пор не решена! Сейчас она покупает только бутилированную воду — тратит на это от 3 тысяч рублей в месяц.

Вода кишит паразитами и в другом районе Заозерного. Яна Ледюкова еще прошлым летом обнаружила в чашке сразу несколько видов червей.

«Они были маленькие, черного цвета, некоторые были даже прозрачного цвета. То есть их было много», — говорит вторая жительница городка.

Какие фильтры спасут от червей и бактерий в воде в частном доме

Какую воду из водопровода нельзя, опасно пить. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Разбирать дезинфекцию проще на примере стандартного комплекса для загородного дома.

Первый этап — грубой очистки — барьер задерживает все примеси, в том числе, органические. Далее в колоннах вода насыщается кислородом, из нее удаляется железо и другие соединения. После чего — она смягчается и проходит на ступень тонкой очистки или в систему ультрафильтрации для дополнительного обеззараживания.

Без такой установки в частном доме не обойтись. Вода, которая поступает из собственного источника, практически всегда имеет примеси, даже если на участке — глубокая скважина.

Например, на даче владелицы загородного дома Ольги Глазковой есть колодец.

«Уровень воды очень сильно поднялся, и она стала мутная. После этого мы начали ее использовать, и появился какой-то очень неприятный запах», — рассказывает Глазкова.

Ольга не стала рисковать и вызвала мастера для установки фильтра. Чтобы понять, какая именно система спасет ситуацию — образец сдают в лабораторию для тестирования.

«Начнем с отбора проб для химического анализа. Основная задача, чтобы вода шла тоненькой струечкой. Иначе будет большой контакт с кислородом и мы можем получить искаженные значения», — объясняет владелец компании по установке фильтров Игорь Бузин.

Перед забором пробы для исследования бактерий, кран обжигают спиртовой горелкой. Воду наливают уже не в бутылку, а стерильную баночку.

«Здесь кислород нам не так страшен, поэтому важно набрать, стараясь не касаться внешних предметов», — говорит Бузин.

С анализами из колодца Ольги оказалось все хорошо. Химические показатели — в норме, а микробиологические — не соответствуют СанПиН. В воде нашли колиформные бактерии! Пить и мыться в такой — нельзя! Специалисты подобрали систему фильтрации.

«Механическая очистка на входе, умягчитель для удаления солей жесткости, угольный картридж для улучшения органолептических показателей, удаление органики из воды, ультрафиолетовый стерилизатор для обеззараживания воды», — перечисляет владелец компании по установке фильтров.

Какие фильтры спасут от червей и бактерий в воде в квартире

Какую воду из водопровода нельзя, опасно пить. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Для использования в квартирах подойдут компактные системы. Например, на базе обратного осмоса. Фильтр в картридже может быть универсальный или с несколькими ступенями обработки.

«Сначала у нас идет механическая очистка, мы можем видеть в разрезе в виде такой гофрогармошки. Угольная очистка и, конечно же, самое сердце системы — это мембранный элемент. Мембрана — это плотно намотанные тонкопроницаемые пленки, которые пропускают через себя только молекулу воды», — рассказывает генеральный директор компании по производству систем очистки воды Владимир Перцев.

Из-за чего в водопроводной воде появляются черви и бактерии.

Кто ответит за появление червей и бактерий в водопроводной воде

Какую воду из водопровода нельзя, опасно пить. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Съемочная группа встретилась с директором управляющей компании, которая обслуживает дом Яны.

«По просьбе жителей нами был снят фильтр, на нем обнаружились черви, а это говорит о том, что вода уже поступает с ними и в дальнейшем она проходит по трубам и попадает в квартиры», — сообщает директор управляющей компании Дина Федотова.

Причастность к появлению червей Заозерновский водоканал отрицает.

«Нигде ни на каком этапе до доставки, так скажем, источника до потребителя обнаружено этого не было. У нас берутся пробы, которые полностью соответствуют нашей микробиологии», — заявляет директор Заозерновского водоканала Павел Архипов.

Информация уже поступила в Законодательное собрание Красноярского края. Там обещали разобраться в ситуации и найти виновных.

Когда появились проблемы с водой — неприятный запах, примеси, странный цвет или, тем более, черви — срочно нужно принимать меры! Есть риск заразиться инфекционными заболеваниями.

Если это произошло в квартире — обращаться нужно в управляющую компанию, водоканал, Роспотребнадзор. В крайнем случае — в прокуратуру или суд. В частном доме придется приглашать мастеров для установки фильтров.

И пока вопрос не решен — пить можно только бутилированную воду.