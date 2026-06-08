В какие дома чаще бьет молния и как не стать следующей жертвой грозы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Удар молнии может превратить ваш дом в пепелище. Какие современные способы защиты существуют? Стоит ли оформлять страховку?

Когда видишь, как молния в один миг уничтожает жилье и все имущество, невольно начинаешь верить в существование Зевса и Перуна. Программа Пятого канала «Стройнадзор» узнала, какая конструкция способна защитить дом и в какие строения в целом чаще бьют молнии.

Чем опасен удар молнии по частному дому

Как защитить дом от удара молнии: советы, страховка. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

К сожалению, после удара молнии дом Зои в Подмосковье сгорел дотла. Ничего сберечь не удалось.

«Моя половина кабинета, то есть там шкаф с материалами, рабочий стол стоял. Вот, собственно, где я и работала в момент того, как все произошло», — поделилась жительница Московской области.

В тот день была сильная гроза. Удар молнии сначала даже не испугал.

«Такой оглушительный звук. И такая, знаете, тишина настала. И слышу, муж снизу мне кричит, говорит, в нас молния попала. Ну, я так думаю, ну попало и попало. То есть ничего не было, ни пламени, ни дыма», — рассказывает Зоя Числова.

Но через несколько минут стало понятно, что загорелось подкровельное пространство! Залезть туда было сложно, к тому же из-за удара отключилось электричество и подача воды. Пламя распространилось моментально.

«И одна собака, Хавьер, вышла, соответственно. И кошку мы вытолкали на улицу. Соответственно, судьба других животных: два кота, к сожалению, погибли, нам потом пожарные сказали, что два трупика нашли на первом и втором этаже. А вот собака наша, Хаски, бегает где-то, скорее всего, потому что костей мы ее не нашли», — вспоминает Числова.

Можно ли было предотвратить трагедию и почему молния не обошла стороной жилье Зои?

Какие устройства защитят дом от удара молнии

Как защитить дом от удара молнии: советы, страховка. Фото: www.globallookpress.com/Danita Delimont

Молниеприемники или, как их чаще называют, громоотводы — специальные устройства, которые устанавливают на крыше. Они бывают горизонтальные и вертикальные.

«Если у нас на кровле нет выпирающих частей в виде дымовых труб и лифтовых шахт и так далее, либо это могут быть антенны, то мы можем обойтись только горизонтальными молниеприемниками, которые защищают пирог кровли от прямых ударов молнии. Если у вас есть выступающие элементы кровли, то вы должны предусмотреть вертикальные элементы, в данном случае это вертикальный молниеприемник, который защищает вот это строение», — объясняет генеральный директор компании по производству систем молниезащиты Геннадий Чебатарев.

Система внешней молниезащиты также включает токоотводы, которые соединяются с заземлителем. Таким образом, если разряд бьет в дом, его «ловит» молниеприемник и отправляет в грунт.

Главное — все правильно рассчитать!

«Если молниеприемник сделан слишком короткий, то он не будет защищать вот этот объект, потому что молния будет попадать в кромку либо в угол самого объекта», — предупреждает Чебатарев.

В системе используются устойчивые к коррозии материалы: их покрывают цинком или медью. Кроме внешней молниезащиты, есть и внутренняя. Специальные устройства устанавливают в щиток. Они отключают электричество во время перепадов.

«Если молнию ударяет столб, попадает заряд в линию электропередач, то у человека в домохозяйстве возникает скачок напряжения. Всем рекомендуется устанавливать так называемое устройство защитное маневровое», — говорит доцент Базовой кафедры химии инновационных материалов и технологий РЭУ имени Плеханова Василий Овчинников.

В какие дома чаще бьет молния

Как защитить дом от удара молнии: советы, страховка. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Чем выше здание — тем больше вероятность, что в него попадет молния.

Например, Останкинская башня подвергается ударам в среднем от 30 до 40 раз в год! И теперь пора узнать, как устроены громоотводы с точки зрения физики.

«Например, положительные заряженные частицы — это Земля, отрицательные заряженные частицы — это нижняя часть облака. Для того чтобы молнии вот этим отрицательным зарядом пройти вниз, до Земли, им нужно пройти вот это воздушное пространство. В случае громоотвода мы сокращаем часть пути», — объясняет Овчинников.

Еще одно атмосферное явление — шаровая молния. Считается редким, но самым опасным для человека и зданий.

«Она может выбивать стекла, может ломать, взрывать что-то, она может проходить через стекла, не оставляя практически следов», — рассказывает ведущий научный сотрудник кафедры физической электроники физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Бычков.

Обычные грозы с линейными молниями происходят гораздо чаще. Для центральной части России, той же Москвы — это привычное дело.

«В среднем за теплый период наблюдается 26 дней с грозами, в среднем за год. Июль — самый грозовой месяц», — говорит ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Михаил Локощенко.

Какие гарантии при ударе молнии дает страховка

Как защитить дом от удара молнии: советы, страховка. Фото: www.globallookpress.com/Danita Delimont

Гарантии, что в один из таких дней молния не попадает в дом, нет.

Например, Зоя из Подмосковья даже не знала, есть ли у нее молниезащита. Но в будущем обязательно это учтет.

«Если это частный дом, у вас должно быть все подключено по правилам. Если это газ, то соответствующие службы должны делать. Электричество то же самое. Громоотводы нужны? Ставьте», — советует Числова.

Кроме того, недвижимость можно застраховать, в том числе от удара молнии. Главное — убедиться, что этот риск указан в полисе. Тогда, в случае ущерба, компания выплатит компенсацию.