Рецепты смузи для здоровья: какие фрукты и овощи смешивать для максимальной пользы

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Напиток поможет укрепить иммунитет, наладить пищеварение и восполнить дефицит разных витаминов. Но важно знать, что с чем сочетается, а что нет.

В отличие от свежевыжатого сока, смузи сохраняет всю клетчатку, которая кормит бифидобактерии, живущие в кишечнике. А они — залог хорошего иммунитета.

Но смузи может дать и больше: насытить после тренировки, улучшить стул и подарить красоту коже. Главное — знать правильные сочетания.

Как смешивать фрукты и овощи для максимальной пользы и какие сочетания продуктов перезагрузят организм, читайте в статье на 5-tv.ru.

Что нужно знать перед тем, как включать блендер

Рецепты смузи, сочетания фруктов и овощей для здоровья. Фото: www.globallookpress.com/Artjazz via www.imago-images

У смузи есть два ключевых преимущества.

Первое — благодаря ним легко восполнить дефицит клетчатки в рационе. Она продлевает чувство сытости, а значит, не даст переесть.

Второе — правильные смузи, опять же благодаря клетчатке и жирам, не сбивают баланс сахара в крови. А это хорошее настроение, гормональный баланс, бодрость в течение дня, хорошее состояние кожи.

Чтобы смузи не превратился в сахарный десерт, а стал полноценным перекусом, лучше всего придерживаться формулы «50 на 50» — половина фруктов и половина овощей в одной порции. Но и здесь есть свои нюансы:

В рецептах на литр надо класть не более двух фруктов средней величины. Дело в том, что во фруктах много сахара; Фруктовый смузи — не лучшее начало дня. Необходимо избегать резкого выброса глюкозы в кровь, что как раз и происходит при поедании фруктов; Листовая зелень и зеленые овощи — это база, на которой строится большинство полезных коктейлей. Они низкокалорийны, богаты железом и витаминами. Чтобы железо усвоилось, нужен витамин C.

Поэтому вариант «яблоко-банан-дыня-молоко» категорически не подходит для правильного питания.

Огурец + сельдерей + яблоко

Это микс, который рекомендуют для выведения токсинов.

Диетологи утверждают, что сочетание яблока, огурца и сельдерея предотвращает рак, уменьшает уровень холестерина, избавляет от расстройства желудка и головной боли.

Мята + огурец + лайм

Идеальный вариант для жаркого дня. Мята освежает, а огурец увлажняет организм изнутри.

Чтобы сделать напиток сытнее, в него часто добавляют мацони (кисломолочный продукт) или обычный кефир.

Морковь + имбирь + яблоко

Морковь — кладезь витамина А, который необходим для зрения и кожи.

Это сочетание поддерживает и укрепляет вашу иммунную систему. Имбирь добавляет пикантности и согревающего эффекта, а яблоко — приятную кислинку. Такое трио позитивно отразится на состоянии иммунитета.

Морковь + сельдерей + яблоко + йогурт

Это сочетание из детства многие помнят по салатам. Однако в формате смузи морковь с яблоком и кисломолочкой раскрывается иначе.

Добавление жирного греческого йогурта помогает усвоению жирорастворимых витаминов.

Также полезно сочетать морковь с растительным маслом или авокадо. Витамины A, D, E и K являются жирорастворимыми. Это значит, что они лучше усваиваются организмом в сочетании с жиром. Но для этого не нужно пить масло, обычно достаточно того жира, который уже есть в обычной еде.

Клубника + черника + банан + йогурт

Ягоды — лидеры по содержанию антиоксидантов, которые борются со старением и воспалениями. Однако в них много кислоты, которая может раздражать желудок. Смягчить удар помогает банан или овсянка.

Черника и клубника — мощные антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье кожи. Банан здесь выполняет роль подсластителя и загустителя, а йогурт обеспечивает поступление белка и пробиотиков.

Ананас + яблоко + арбуз

Необычное, но очень эффективное сочетание. Этот микс выводит лишние соли, питает мочевой пузырь и почки. Арбуз при этом лучше всего подходит в сезон, когда он максимально сладкий и водянистый.

Если смешать ягоды с овсянкой, получится отличное средство от анемии. Витамин С преобразует железо в форму, которая легче усваивается.

Манго + банан + апельсиновый сок

Тропические фрукты содержат особые ферменты (энзимы), которые помогают переваривать белок и расщеплять жиры. Лучше всего работают в паре с зеленью.

Благодаря высокой концентрации витамина C этот рецепт смузи отлично бодрит. Но на литр напитка должно быть не более половины манго и одного банана, чтобы не переборщить с сахаром.

Папайя + ананас

Это сочетание богато витаминами C, E и железом. Папайя с ананасом улучшает цвет кожи и обмен веществ.

К тому же такой рецепт — прекрасный вариант для восстановления микрофлоры после болезни, так как фрукты обладают легким антибактериальным эффектом.

Банан + ананас

Банан и ананас богаты витаминами с питательными веществами, улучшают работу кишечника.

Если хочется превратить смузи в полноценный прием пищи, можно добавить в рецепт кокосовое молоко, как источник полезных жиров, и горсть шпината.

Помидор + морковь + яблоко

Этот микс улучшает цвет кожи и устраняет запах изо рта.

Томаты содержат ликопин — мощный антиоксидант, защищающий от ультрафиолета. Ликопин лучше усваивается именно в обработанном виде с жирами, но если морковь и яблоко перебивать в блендере в сыром виде, достаточно добавить ложку сливок.

Перец чили + яблоко + молоко

Экзотический вариант для смелых предотвращает появление запаха изо рта и снижает температуру.

Жгучий перец ускоряет метаболизм, а молоко обволакивает слизистую.

Виноград + арбуз

Простой летний рецепт, который обеспечивает организм ударной дозой витамина C и витамина B2. Эти микроэлементы увеличивают клеточную активность и повышают иммунитет организма.

Груша + банан

Может показаться скучным, но это сочетание регулирует уровень сахара в крови.

Благодаря низкому гликемическому индексу груши и пектину в составе, такой смузи дает медленную энергию без скачков инсулина.

Каких сочетаний фруктов и овощей стоит избегать в смузи

Рецепты смузи, сочетания фруктов и овощей для здоровья. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Не все продукты дружат друг с другом. Иногда совместное переваривание может вызвать вздутие, брожение или просто перебить пользу друг друга.

Например:

Цитрусовые с молоком. Лимон, апельсин или грейпфрут в сочетании с коровьим молоком почти гарантированно свернут молочный белок. Это не смертельно, но консистенция станет похожей на простоквашу, а во рту появится неприятная горечь. Лучше заменить лактозу на растительное молоко (миндальное, овсяное, кокосовое) или кисломолочные продукты;

Крахмалистые овощи с кислыми фруктами. Картофель, тыква или кабачок плохо сочетаются с киви, апельсином или клюквой. Кислота разрушает сложные углеводы, не давая им нормально усвоиться, и вызывает метеоризм;

Дыня с чем-либо. Диетологи настоятельно рекомендуют есть дыню отдельно от любых других продуктов. В составе смузи она запускает процессы брожения.

Какие добавки увеличивают пользу фруктов и овощей в смузи

Рецепты смузи, сочетания фруктов и овощей для здоровья. Фото: www.globallookpress.com/Frank May

Чтобы он стал еще насыщеннее по составу, в него можно добавлять функциональные ингредиенты.

В идеале для достижения высокой питательной ценности и насыщенного вкуса в него можно добавить кефир, ряженку, йогурт, льняные семена, соевое и миндальное молоко, орехи и мед.

Что еще кладут:

Семена чиа: разбухают в жидкости, создавая ощущение сытости. Богаты омега-3 и кальцием;

Льняное масло или семена: ценный источник жирных кислот Омега-3, Омега-6 и Омега-9, белок;

Размолотые семена льна — это клетчатка и белок, которые ускоряют метаболизм и способствуют работе кишечника;

Арахисовая паста: превращает зеленый смузи в протеиновый бомбер. Идеально для восстановления мышц после спорта;

Овсяные хлопья: добавляют сытости и «правильных» углеводов.

Главное правило здесь одно: зелень и жиры смягчают удар сахара, а кислые фрукты помогают усваивать железо.