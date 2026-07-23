Фото, видео: www.globallookpress.com/Bernd WeiÃŸbrod

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Одежда, которая кажется вам прошлым веком, для кого-то — благородный винтаж.

Не спешите выбрасывать одежду, которая вышла из моды. Старая вещь может получить вторую жизнь, превратиться в стильный предмет гардероба и даже стать источником дохода. Подробнее в программе Пятого канала «Страна советов».

Куда сдать старую одежду и какие вещи считаются винтажными

www.globallookpress.com/Jens Kalaene

Некоторые люди специально покупают старые вещи. Ведь то, что кажется вам прошлым веком, для кого-то — благородный винтаж.

Винтаж — вещь, которая была модной в прошлом, но сохранила свою ценность в наши дни. Винтажем считается то, что старше тридцати, но моложе ста лет.

К ретро-моде неравнодушны и медийные персоны. Одна из ценительниц — продюсер Яна Рудковская.

«У меня много винтажа, я потом его ношу. Есть платье, которое, я носила, ему 24 года. Я его покупала в 2001 году и прекрасно в него влезла», — делится знаменитость.

Если в вашем шкафу хранятся вещи, которым несколько десятков лет, знайте, что на них можно заработать. Маркеты ретро-одежды собирают кучу фанатов.

«У нас тут конкуренция сейчас. Нужно драться за шмотки, а такое бывает в винтаже. Вот это мне очень нравится. Мне больше кардиганчики нравятся. Цветастый или супер винтаж, у него серебряные пуговки, это очень старая вещь, не знаю каких годов, наверное, 1980-х предполагаемые», — рассказывает организатор винтажной ярмарки Анастасия Ушакова.

Чаще всего то, что утратило актуальность, люди просто выбрасывают. Или, как, например, певец Шура, раздают. Недавно артист избавился от старой обуви, но она нашла новых владельцев.

«Они, конечно, ждут, что будут дальше вещи. И мы сегодня с удовольствием раздали замечательно. Мне нравится, когда они звонят друг другу: «Так, 43-й размер, кому надо, бегом! 43-й размер!» — отмечает артист.

Как подарить старой вещи вторую жизнь

www.globallookpress.com/Velar Grant

Если в вашем гардеробе хранится старая одежда, но прощаться с ней не хочется — есть другое решение.

«Пиджак моей мамы, это начало двухтысячных годов, и он мне всегда очень нравился, но он, конечно, морально устарел, поэтому мы сегодня будем стараться его как-то проапгрейдить, сделаем ему апсайкл. Апсайклинг — это переделка вещей, это открывает вторую жизнь для них. Очень популярное направление сейчас», — указывает дизайнер Сюзанна Сметанина.

Снимаем фурнитуру и распариваем вещь по шву на спине. Далее делаем надрезы.

«Мы разрезаем изделие, но нам еще надо будет немножко подпороть, потому что я выбрала линию, которая идет не по прямой», — комментирует эксперт.

Как и чем украсить обновленный жакет — решаете вы. В данном случае это нарядная сетка.

«Вот наш пиджак, он преобразовался, стал более современным и теперь, скорее всего, может пойти куда-то гулять, куда-то на выставку, а может быть даже на каждый день», — рекомендует дизайнер.

Кто из звезд любит винтажные вещи

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Творческим преображением вещей увлекается и супруга Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова. Она скупает старые шубы и шьет из них новые.

«Это оказалось очень увлекательным мероприятием, довольно любопытно, как можно из старой такой захудалой вещи сделать какую-то современную, которая подходит», — поясняет она.

Но случается и так, что винтажные вещи нуждаются в более серьезном ремонте. Как это произошло с платьем Мэрилин Монро. Его на светское мероприятие в Нью-Йорке надела Ким Кардашьян. Наряд из тонкого шелка разошелся по швам. Реставрация образа обошлась в солидную сумму.

Прослужит годами: как ухаживать за одеждой из кожи

www.globallookpress.com/Silas Stein

«Страна советов» решила выяснить, какая кожа более устойчивая к износу — натуральная или искусственная.

«Если кожзам хорошего качества, то, соответственно, будет кожзам лучше. Если кожа плохого низкого качества, как правило, это свиная кожа, с брюшины животного, она будет очень низкого качества и абсолютно недолговечная. Соответственно, тут выигрывает кожзам в таком вопросе», — разъясняет мастер-кожевник Сергей Расчетов.

Главный враг кожи — влажные салфетки. Даже небольшие добавки спирта в составе могут нанести непоправимый ущерб.

«И спирты, они плохо влияют на любой материал, в том числе и на кожу, и на кожзам. В принципе результат сразу же пошел. Это кожзам достаточно тоненький — некачественный», — уверяет знаток.

Краска сошла и с натуральной кожи. Но глобальных повреждений не наблюдается. Природный материал лидирует по качеству.

Чтобы изделие служило дольше — ухаживайте за ним правильно. Очищайте поверхность кожи при помощи мыльного раствора и мягкой ткани. Наносите специальные уходовые средства и храните в темном, сухом месте в тканевом мешке.