Фото, видео: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

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Черная плесень опасна для здоровья, поэтому важно избавиться от нее как можно скорее. Но кто несет ответственность за это?

Усталость, кашель, аллергия и постоянные болезни могут быть не случайностью, а следствием того, что растет у вас дома. Черная плесень способна годами оставаться незаметной, но ее споры распространяются по квартире и попадают в организм человека.

Как распознать опасного «соседа», чем вывести грибок и кто виноват в его появлении — выяснила программа Пятого канала «Страна советов».

Чем опасна для здоровья черная плесень

www.globallookpress.com/Silas Stein

Черная плесень — одна из самых выносливых. Ее споры выживают в открытом космосе и на Марсе, что подтверждают научные эксперименты.

Если грибок появился на стене, каждую секунду он выделяет миллионы невидимых спор, когда вы делаете вдох — они оседают в легких и со временем образуют аспергиллому — грибной шар.

Так, учитель английского Наталья Смарыгина уже много лет борется с неизлечимой болезнью — аспергиллезом.

«Лечили меня в основном от пневмонии, и в январе 2016-го мне просто сильно повезло, я в очередной раз попала в стационар. И попала на очередную процедуру бронхоскопии к заведующему эндоскопическим отделениям. И он чисто визуально в бронхоскоп разглядел у меня аспергиллы», — рассказывает педагог.

Примерно раз в полгода Наталье делают санацию легких. Больше десяти лет она на гормональных препаратах, и это еще можно назвать успехом.

«Мы даже ходили вместе с мужем на консилиум, где ему сказали, что, ориентировочно пять лет мы вам можем дать, но вряд ли больше. Вот сегодня 2026-й, я с вами, никуда не собираюсь», — радуется она.

Представьте: каждое утро вы просыпаетесь разбитым, постоянные болезни, головные боли и недомогания. Врачи разводят руками и не могут поставить диагноз. Меняете еду, фильтры для воды, ходите по специалистам — все без толку.

Семья героя Сергея Ланга оказалась именно в такой ситуации.

«Мы заметили, что стали болеть в этой квартире. Дети стали часто чихать, кашлять. Постоянная головная боль, бессонница. Никак не могли установить причину. В 2023 году я даже попал в больницу с левосторонним фронтитом», — делится он.

Кто отвечает за появление черной плесени в квартире

www.globallookpress.com/Silas Stein

Супруга Сергея обратилась за помощью в устранении проблемы к управляющей компании. Но там заявили, что плесень возникла не по их вине.

Тогда подключилась съемочная группа программы. Без помощи дезинфектора им точно не справиться.

«Мы удаляем химическим методом, наносим агрессивный препарат, это гидрохлорид аммония, он выжигает полностью плесень, впитывается в бетоны минеральной поверхности на три-пять миллиметров. И завершающим этапом обязательно дезинфекция», — объясняет дезинфектор Евгений Дроздов.

Для полного уничтожения грибка необходимо найти и искоренить причину. И Сергей уже это проходил.

«Мы вызывали управляющую компанию, которые приехали, сделали проверку, они со своей стороны абсолютно не установили причину, и нам пришлось за свой счет полностью бороться с этой проблемой, провели ремонт за свой собственный счет, устранили очаг плесени, но при этом мы не знали источника, почему это происходит», — вспоминает Ланг.

Ответа управляющей компании «Страна советов» все-таки добилась. Ведущий инженер управляющей компании представил позицию организации.

«Стояки управляющей компании, расположенные вот здесь вот за ванной комнатой, в гостевом санузле, который находится далеко от протечки. Также зафиксировано, что собственникам были проведены трубы из полипропилена, и проходят они транзитом через ванну, выходя на кухню», — демонстрирует ведущий инженер УК Виталий Волков.

Инженер предположил, что под стяжкой есть некачественная сварка полипропиленовых труб. А это уже зона ответственности собственника, а не УК.

Но они могут провести опрессовку труб бесплатно, чтобы найти течь. Сергей отказался и решил делать независимую экспертизу.

«Пока точно неизвестно, по какому строительному дефекту появилась плесень, будем ждать результаты экспертизы», — отмечает дезинфектор.

Чаще всего плесень появляется из-за неправильно установленных окон или повышенной влажности. В этом случае за ликвидацию последствий отвечает сам собственник.

Но когда заражение стало результатом плохого состояния конструкций вне квартиры или сломанной вентиляции — необходимо обращаться в управляющую компанию. А если УК бездействует, то независимая экспертиза и суд помогут решить проблему.