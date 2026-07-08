Готовим как в кино: печенье из «Матрицы», крем-брюле из «Амели» и другие рецепты

Фото: Кадр из к/ф «Ешь, молись, люби», реж. Райан Мёрфи, 2010 г.

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Какие блюда превратят обычный ужин в сцену из блокбастера или мелодрамы?

Смотреть «Крестного отца» интересно, как Клеменца показывает Майклу семейный рецепт соуса — еще интереснее, но приятнее всего в момент любимой сцены еще и ощутить этот вкус. Как оказалось, самые классные блюда совсем не сложно сделать дома.

В подборке 5-tv.ru собрал лучшие рецепты из лучших фильмов: от пасты с тефтелями из «Крестного отца» до бургера из «Криминального чтива».

Паста с тефтелями: рецепт из «Крестного отца»

Рецепты из фильмов, что из кино легко готовить дома. Кадр из к/ф «Крёстный отец», реж. Фрэнсис Форд Коппола, 1972 г.

После сцены, где Клеменца показывает Майклу семейный рецепт соуса, хочется приготовить огромную кастрюлю пасты. Секрет блюда — в домашнем вкусе. Всего-то нужно много соуса, мяса и аромат специй.

Ингредиенты:

Фарш — 400 граммов;

Спагетти — 1 пачка;

Лук — 1 штука;

Яйцо — 1 штука;

Томатный соус или протертые помидоры — 1 банка;

Красное сухое вино — 100 миллилитров;

Чеснок — 3 зубчика;

Сахар — щепотка;

Базилик и петрушка;

Соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Смешать фарш с измельченным луком, яйцом, солью и перцем. Сформировать тефтели и запечь их в аэрогриле при 180 градусах в течение 15–20 минут. Для соуса на сковороде соединить томатный соус, измельченный чеснок, базилик и щепотку сахара. Поместить тефтели в соус, влить вино и тушить все вместе около 15 минут. Отварить спагетти, выложить на тарелку, сверху добавить соус с тефтелями и украсить свежей зеленью.

Бургер «Биг Кахуна»: рецепт из «Криминального чтива»

Рецепты из фильмов, что из кино легко готовить дома. Кадр из к/ф «Криминальное чтиво», реж. Квентин Тарантино, 1994 г.

После дегустации этого бургера обычный фастфуд кажется скучным перекусом. Сочная котлета, расплавленный сыр и сладкий ананас — сочетание, которое звучит необычно, но работает идеально.

Ингредиенты:

Говяжий фарш — 300 граммов;

Булочки для бургеров — 2 штуки;

Сыр чеддер — 2 ломтика;

Ананасы — 2 кольца;

Красный лук — 1 штука;

Помидор — 1 штука;

Салат;

Майонез, соус барбекю;

Соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Сформировать котлеты из фарша и обжарить их на гриле около 7 минут. За минуту до готовности положить на котлеты ломтики сыра, чтобы он расплавился. Слегка обжарить булочки и кольца ананаса. Собрать бургер слоями: сначала положить лист салата, затем — котлету с сыром, ананас, ломтики помидора и кольца лука. Добавить майонез и соус барбекю. Накрыть второй булочкой и подать горячим.

Яблочный штрудель с кремом: рецепт из «Бесславных ублюдков»

Рецепты из фильмов, что из кино легко готовить дома. Кадр из к/ф «Бесславные ублюдки», реж. Квентин Тарантино, 2009 г.

Этот десерт — единственная слабость безжалостного полковника Ганса Ланда. Готовить его чуть сложнее бургера, но результат стоит усилий и, возможно, даже может спасти кому-нибудь жизнь.

Ингредиенты:

Яблоки — 1 килограмм;

Мука — 300 граммов;

Сливочное масло — 100 граммов;

Растительное масло — 5 чайных ложек;

Орехи — 100 граммов;

Соль — 0,5 чайной ложки;

Горячая вода — 1/3​ стакана;

Сахар — ¾​ стакана;

Корица — 0,5 чайной ложки.

Приготовление:

Добавить в муку растопленное сливочное масло, растительное масло и горячую воду. Замесить тесто и оставить его на 30 минут. Нарезать яблоки, смешать их с сахаром, орехами и корицей. Раскатать тесто тонким слоем, выложить начинку и аккуратно свернуть в рулет. Выпекать в духовке при температуре 200–220 градусов 15–20 минут.

Подать штрудель, украсив мороженым или взбитыми сливками.

Сливочное пиво: рецепт из «Гарри Поттера»

Рецепты из фильмов, что из кино легко готовить дома. Кадр из к/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана», реж. Альфонсо Куарон, 2004 г.

Напиток из паба «Три метлы» в Хогсмиде воплощает магию вне Хогвартса. Приготовить его дома может каждый — и окунуться в атмосферу волшебного мира.

Рецепт, кстати, рассчитан на трех друзей, так что можно смело поделиться с Роном и Гермионой или даже с маглами.

Ингредиенты:

Крем‑сода — 300 миллилитров;

Сливки — 100 миллилитров;

Молотая корица — 3 грамма;

Ириски — 90 граммов;

Взбитые сливки для украшения.

Приготовление:

Соединить в кастрюле сливки, ириски и корицу. На медленном огне разогреть смесь, пока ириски полностью не растворятся. Довести массу до густой консистенции, затем охладить и взбить блендером. Добавить в полученную смесь охлажденную крем‑соду и перемешать. Перелить напиток в бокалы и украсить взбитыми сливками — должно получиться волшебно!

Мармелад из цитрусов: рецепт из «Паддингтона»

Рецепты из фильмов, что из кино легко готовить дома. Кадр из к/ф «Паддингтон», реж. Пол Кинг, 2014 г.

Под шляпой Паддингтона всегда найдется пара тостов с ароматным мармеладом. В Англии мармеладом называют густой джем, так что можно заготовить несколько баночек впрок.

Ингредиенты:

Апельсины — 2 крупных;

Лимон — 1 штука;

Вода — 400 миллилитров;

Сахар — 100 граммов;

Молотая корица.

Приготовление:

Снять с цитрусов цедру без белой прослойки и нарезать соломкой. Выжать сок из фруктов, а мякоть выскоблить ложкой. Сложить марлю в 2–3 слоя, поместить в нее цедру и мякоть, завязать мешочек ниткой. Смешать в кастрюле сок с водой, добавить мешочек и оставить на ночь при комнатной температуре. Утром проварить смесь на слабом огне час вместе с мешочком. Затем достать мешочек и отжать его в кастрюлю. Добавить в смесь сахар и варить на слабом огне до загустения (25–30 минут). В конце можно добавить щепотку корицы. Проверить готовность: капнуть мармелад на блюдце, дать остыть и наклонить — мармелад должен медленно стекать. Разлить его по баночкам, остудить и убрать в холодильник на 2–3 часа.

Яблочный пирог: рецепт из «Когда Гарри встретил Салли»

Рецепты из фильмов, что из кино легко готовить дома. Кадр из к/ф «Когда Гарри встретил Салли», реж. Роб Райнер, 1989 г.

Заливной яблочный пирог, который заказывала Салли, восхитителен как сам по себе, так и с мороженым или взбитыми сливками. Главное — равномерно поддерживать температуру в духовке.

Ингредиенты:

Яблоки — 2 крупных или 3 средних;

Мука — 1,5 стакана;

Кефир — 1 стакан;

Растопленное сливочное масло — 50 граммов;

Яйца — 2 штуки;

Сода — 0,5 чайной ложки;

Корица — 0,5 чайной ложки;

Сахар — 0,5–1 столовая ложка;

Соль — щепотка;

Ванильный сахар — щепотка;

Темный шоколад (по желанию) — 50 граммов.

Приготовление:

Взбить яйца с кефиром, сахаром, маслом, ванилином и солью. Добавить в муку соду, просеять в жидкую смесь и перемешать. Очистить яблоки от кожуры и сердцевины, нарезать ломтиками. Налить в форму половину теста, выложить яблоки, посыпать корицей, сахаром и тертым шоколадом. Залить оставшимся тестом и разровнять. Выпечь пирог в разогретой до 180 градусов духовке 40–50 минут. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

Крем‑брюле с карамельной корочкой: рецепт из «Амели»

Рецепты из фильмов, что из кино легко готовить дома. Кадр из к/ф «Амели», реж. Жан-Пьер Жёне, 2001 г.

Амели Пулен любила разбивать чайной ложкой корочку крем‑брюле. Но на самом деле сам этот нежный десерт очень хорош и влюбляет в себя раз и навсегда.

Ингредиенты:

Сливки 33% жирности — 500 миллилитров;

Яйца — 4 штуки;

Сахар — 50 граммов;

Коричневый сахар — 4 столовые ложки;

Стручок ванили;

Вода.

Приготовление:

Разрезать стручок ванили пополам, от одной половины отделить семена. Влить сливки в кастрюлю, добавить семена и пустой стручок. Периодически помешивая, довести сливки до кипения (но не кипятить), затем процедить через мелкое сито и оставить остывать. Отделить желтки от белков и соединить желтки с сахаром в миске, размешать лопаткой до бледно‑желтого цвета. Влить полстакана теплых сливок, перемешать, затем добавить оставшуюся ванильную смесь. Тщательно следить за тем, чтобы на поверхности крема не оставалось пузырьков. Если пузырьки появились, снять их ложкой или аккуратно проткнуть иголкой. Разлить получившуюся заготовку по керамическим формам объемом 150–200 миллилитров. Поместить эти формочки в одну большую форму для запекания и наполнить ее кипятком так, чтобы уровень воды доходил до середины небольших формочек. Поставить противень в разогретую до 150 градусов духовку и выпекать десерт в течение 50–60 минут. Правильная консистенция будет достигнута тогда, когда смесь загустеет, но при небольших движениях все же будет слегка дрожать (как желе). Достать формочки из воды, дать им слегка остыть и убрать в холодильник на 2–4 часа. Посыпать поверхность крем‑брюле коричневым сахаром и поместить десерт на 5–7 минут в духовку, разогретую до 250 °C в режиме гриль. Важно не передержать крем‑брюле в духовке: как только поверхность станет ярко‑золотистого цвета, сразу достать формочки и поместить их в холодильник. Охлажденный десерт подать к столу. Перед дегустацией, конечно, взять чайную ложку и разбить сахарную корочку.

Пицца «Маргарита» с двойной моцареллой: рецепт из «Ешь, молись, люби»

Рецепты из фильмов, что из кино легко готовить дома. Кадр из к/ф «Ешь, молись, люби», реж. Райан Мёрфи, 2010 г.

Особые отношения связывали главную героиню Элизабет Гилберт с неаполитанской пиццей — это был настоящий роман, в который хочется окунуться и признаться в любви. Аппетитная пицца с щедрой порцией сыра — незаменимое блюдо как в кинематографе, так и в жизни.

Ингредиенты:

Вода — 500 миллилитров;

Мука — 250 граммов;

Соль — 10 граммов;

Дрожжи — 5 граммов;

Сыр моцарелла — 200 граммов;

Томаты — 3–4 штуки;

Сушеный базилик;

Свежий зеленый базилик.

Приготовление:

В большую миску влить воду, добавить соль, постепенно всыпать муку небольшими порциями. Замесить до образования жидкого теста, добавив дрожжи. Следить за тем, чтобы тесто было гладким: если консистенция будет слишком водянистой, добавить немного муки. Важно добиться отсутствия комочков в смеси. Положить тесто в миску, предварительно посыпав ее мукой, накрыть слегка влажным полотенцем и оставить на час, чтобы тесто поднялось. Тщательно вымесить тесто, скрутить его в колбаску, нарезать кусочками и затем скрутить в шары. Каждый шар сбрызнуть оливковым маслом. Растянуть тесто вручную в форме, не используя скалку. Аккуратно сдвигать массу к краям чуть больше, чтобы образовались края. Толщина основы должна быть не более 0,5 сантиметра. Приготовить начинку: измельчить помидоры до состояния «кашицы», добавить сушеный базилик и выложить тонким слоем на основу. Добавить моцареллу, по желанию посыпать тертым пармезаном и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 5–7 минут. Готовую золотистую пиццу украсить листочками базилика и слегка сбрызнуть оливковым маслом.

Кокосовое печенье: рецепт из «Матрицы»

Рецепты из фильмов, что из кино легко готовить дома. Фото: Кадр из к/ф «Матрица», реж. Энди и Ларри Вачовски, 1999 г.

Устоять перед вкуснейшим печеньем заботливой Пифии в «Матрице» не смог даже Нео. Зачем выбирать между красной и синей таблеткой, если можно просто приготовить неповторимое печенье с кокосовой стружкой и медом?

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 125 граммов;

Мука — 100 граммов;

Коричневый сахар — 125 граммов;

Сливочное масло — 125 граммов;

Кокосовая стружка — 125 граммов;

Дрожжи — 0,5 чайной ложки;

Мед — 1 столовая ложка.

Приготовление: