Вуди и Базз: как изменились герои «Истории игрушек» за 30 лет и что ждет их в 5-й части

Фото: Кадр из м/ф «История игрушек» реж.Джон Лассетер г.1995

Выход новой части мультфильма запланирован на июнь 2026 года.

В финале четвертой части «Истории игрушек» ковбой Вуди попрощался со своей шестилетней хозяйкой Бонни и остался в парке аттракционов. Казалось бы, как еще продлить эту историю? Но в Pixar выкрутились — выход пятой части полнометражного мультфильма в мировой прокат состоится уже в июне 2026 года!

И да — там будут все те же главные герои, если, конечно, получится их узнать. Как изменились за 30 с лишним лет космический рейнджер Базз Лайтер с таксой-пружинкой Спиралькой? И как вообще появилась игрушечная франшиза?

Вуди могло и не быть: что известно о «Истории игрушек 5»

Как изменились герои «Истории игрушек» за 30 лет и что ждет их в новой части мультфильма — смотреть фото, новости, отзывы. Фото: Кадр из м/ф «История игрушек 5» реж. Маккенна Харрис, Эндрю Стэнтон 2026 г.

В конце мая студия Pixar представила финальный трейлер пятой части анимационной франшизы «История игрушек». Сюжет, как и в прошлом мультфильме, строится вокруг девочки Бонни — только ей уже восемь лет. В руки девочки попал планшет под названием Лилипад, из-за этого любимые игрушки постепенно теряют ее внимание.

В первом минутном тизере было показано, как старые игрушки — Вуди, Базз и Джесси — со страхом обнимаются, а надпись на экране гласит: «Эпоха игрушек закончилась?», намекая на то, что реальным игрушкам грозит полное исчезновение. Теперь персонажи оказываются перед непростой задачей: им нужно отыскать способ вновь завоевать расположение хозяйки.

Кстати, в первоначальном сценарии, который обсуждался в студии, Вуди не было вообще. Режиссер Эндрю Стэнтон рассказал, что персонажа просто не включили в историю, однако от этой идеи позже отказались.

«Я признаю, что сначала не знал, как его вернуть, поэтому просто, поскольку знаю, что до верного варианта фильма уйдет много черновиков, просто написал первый вариант без него, просто чтобы посмотреть, буду ли скучать по нему», — сказал он в одном из интервью.

Но это не все новости о Вуди от Стэнтона. Выступая на пресс-конференции в Анахайме, режиссер рассказал, что у ковбоя теперь новая цель — не быть привязанным к одному ребенку. Что-то вроде игрушечного выхода на пенсию.

«Он вне игры и ни о чем не беспокоится. <…> Лысина символизирует, что он просто устал сильно заботиться о себе», — объяснил Стэнтон на конференции.

Еще в пятой части заговорит Булзай — верный конь второй игрушки-ковбоя Джесси. До этого момента у животного не было реплик.

Все начиналось с огромных долгов: как развивалась франшиза «Истории игрушек»

Как изменились герои «Истории игрушек» за 30 лет и что ждет их в новой части мультфильма — смотреть фото, новости, отзывы. Фото: Paul Zimmerman/WireImage/Getty Images

Изначально «История игрушек» едва не погубила свою студию. История началась с огромных долгов.

В 1980‑е годы аниматор Disney Джон Лассетер увидел фильм «Трон» и осознал потенциал компьютерной анимации. Он предложил студии свой новаторский подход к созданию мультфильмов, но его идею отвергли, а потом и вовсе уволили.

Спустя время он стал одним из основателей Pixar, которую позже приобрел Стив Джобс. Изначально компания продавала анимационное оборудование и ПО, а мультфильмы создавала лишь как рекламу.

Дела шли плохо, пока в 1988 году Лассетер не выпустил короткометражку «Оловянная игрушка» — эта история о кукле Тайни, избегающей неаккуратного ребенка. Работа получила «Оскар» и привлекла внимание Disney к Pixar.

Компании начали сотрудничество на невыгодных для последней условиях: Disney получала права на персонажей и сиквелы без участия Pixar.

«История игрушек» (1995)

Как изменились герои «Истории игрушек» за 30 лет и что ждет их в новой части мультфильма — смотреть фото, новости, отзывы. Фото: Кадр из м/ф «История игрушек» реж. Джон Лассетер 1995 г.

Первоначальный сценарий сильно отличался: Вуди задумывался отрицательным героем, а Тайни и его друзья выступали против него. Позже Тайни исключили, а вместо него появился Базз Лайтер, которого, кстати, думали назвать Лунным Ларри или Темпусом из «Морфа».

Из-за вмешательств Disney проект потерял изначальную концепцию Лассетера. Тестовые показы вызвали споры, и мультфильм оказался под угрозой отмены.

Тогда Лассетер за две недели переписал сценарий — так появились знакомые нам Вуди и Базз. В ноябре 1995 года картина вышла в прокат, стала кассовым хитом и получила почетный «Оскар» за достижения в графике.

«История игрушек 2» (1999)

Как изменились герои «Истории игрушек» за 30 лет и что ждет их в новой части мультфильма — смотреть фото, новости, отзывы. Фото: Кадр из м/ф «История игрушек 2» реж. Джон Лассетер 1999 г.

О продолжении заговорили сразу после успеха первой части, но производство началось лишь в 1997 году. Большая часть команды работала над «Приключениями Флика», поэтому сиквел создавала небольшая группа.

Во время работы случилась катастрофа: из-за ошибки сотрудника удалили 90% материалов. К счастью, больше половины удалось восстановить благодаря резервной копии одной из сотрудниц. Затем Лассетер с командой решили полностью переделать мультфильм — несмотря на сопротивление руководства Disney и жесткие сроки.

Сверхурочные сотрудников окупились: «История игрушек 2» превзошла оригинал по кассовым сборам и получила множество наград. Сиквел оказался лучше первой части.

«История игрушек: Большой побег» (2010)

Как изменились герои «Истории игрушек» за 30 лет и что ждет их в новой части мультфильма — смотреть фото, новости, отзывы. Фото: Кадр из м/ф «История игрушек: Большой побег», реж. Ли Анкрич, 2010 г.

В 2004 году Disney и Pixar не смогли договориться о продолжении, и разработку передали студии Circle 7 Animation. Они придумали сюжет про спасение Базза, отправленного на ремонт, но проект отменили после продажи Pixar Disney в 2006 году.

Новое руководство решило завершить историю логично: Энди взрослеет и готовится в колледж, а игрушки беспокоятся о своем будущем. Сценарий придумали за выходные, а актеров привлекли с помощью раскадровки с голосами и музыкой.

Пришлось заново создавать моделей персонажей — старые наработки не подходили к новому ПО. Финальная сцена на свалке заняла полтора года. Мультфильм побил кассовые рекорды и получил два «Оскара»: за лучший анимационный фильм и лучшую песню.

«История игрушек 4» (2019)

Как изменились герои «Истории игрушек» за 30 лет и что ждет их в новой части мультфильма — смотреть фото, новости, отзывы. Фото: Кадр из м/ф «История игрушек 4: Большой побег» реж. Джош Кули, 2019 г.

После эмоционального финала третьей части новую не планировали. Но создатели загорелись идеей продолжения, и работа началась.

Большинство актеров вернулись к озвучке, однако подаривший свой голос мистеру Картофельной голове сатирик Дон Риклс к тому моменту был мертв. По просьбе его семьи Disney не стала приглашать нового актера, голос воссоздали из архивных записей.

В 2025 году, при обсуждении пятой части франшизы, создатели подчеркивали, что не используют генеративные нейросети для создания сюжета или ключевых изображений.

Однако позднее стало известно, что в производстве фильма ограниченно применялись инструменты на основе искусственного интеллекта для решения отдельных анимационных задач. При этом в Pixar по-прежнему настаивают, что ИИ не заменял живой труд аниматоров и не генерировал контент напрямую.

Как на протяжении частей «Истории игрушек» менялся Шериф Вуди

Как изменились герои «Истории игрушек» за 30 лет и что ждет их в новой части мультфильма — смотреть фото, новости, отзывы. Фото: Кадры из м/ф «История игрушек», «История игрушек: Большой побег», «История игрушек 4» реж. Джош Кули, Ли Анкрич, Джош Кули 1995–2019 гг.

Изменилось не только качество компьютерной графики, но и характеры персонажей. Так, в далеком 1995 году тряпичный ковбой был звездой комнаты Энди и лидером, который жутко боялся потерять свое место, когда в доме появился современный космический рейнджер.

В «Истории игрушек 2» Вуди столкнулся с чем-то вроде экзистенциального кризиса — с пониманием того, что дети вырастают, и «ненужность» игрушек неизбежна.

К четвертой части Вуди уже не привязан к одному ребенку — он осознает, что его предназначение шире, чем просто быть любимой игрушкой одного хозяина.

Как на протяжении частей «Истории игрушек» менялся Базз Лайтер

Как изменились герои «Истории игрушек» за 30 лет и что ждет их в новой части мультфильма — смотреть фото, новости, отзывы. Фото: Кадры из м/ф «История игрушек», «История игрушек: Большой побег», «История игрушек 4» реж. Джош Кули, Ли Анкрич, Джош Кули 1995–2019 гг.

Изначально Базз искренне верит, что он настоящий космический рейнджер, а не игрушка. По мере развития сюжета он принимает свою истинную сущность, но сохраняет героический дух.

Одной из самых сильных сцен в истории кино остается момент в первой части, когда Базз пытается взлететь по-настоящему и, потерпев крушение, осознает, что он — всего лишь игрушка.

В каждой новой части Базз становится более зрелым, учится дружить и сотрудничать с другими, оставаясь при этом верным своим идеалам.